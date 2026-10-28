Liverpool'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Lig aşaması fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

Arne Slot, geçen sezon beklentilerin altında kalan performansın ardından Liverpool'un teknik direktörlüğünden alınmış olabilir. Ancak olumlu gelişmelerden biri, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımış olmasıydı. Anfield'da veya deplasmanda oynanacak büyük bir Avrupa gecesi için biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Andoni Iraola yönetiminde Liverpool taraftarları, yakın geçmişteki Avrupa maceralarının heyecanını yeniden yaşamayı umuyor. Klopp döneminde beş yıl içinde (2018-2022) üç kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Liverpool, 2019'da Madrid'de Tottenham'ı yenerek kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Liverpool, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesine Atletico Madrid karşısında evinde aldığı galibiyetle başlamış ve lig aşamasını 3. sırada tamamlamıştı. Bu sezon da Avrupa macerasına eylül ayında Anfield'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini yenerek başladığı için bunun iyiye işaret olmasını umuyor. Inter Milan ve Porto'nun da aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, Liverpool taraftarlarını önümüzdeki aylarda heyecan verici Avrupa karşılaşmalarının beklediği anlamına geliyor.

Liverpool'un yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alabileceğinize ilişkin en güncel bilgileri, biletlerin nereden satın alınabileceğini, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

Liverpool'un 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 4 Kasım Çarşamba (20.45) Fenerbahçe - Liverpool Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Club Brugge - Liverpool Biletler Jan Breydel Stadyumu (Deplasman) 9 Aralık Çarşamba (20.00) Liverpool - Porto Biletler Anfield (İç saha) 19 Ocak Salı (21.00) Inter Milan - Liverpool Henüz açıklanmadı San Siro (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Liverpool - RC Lens Biletler Anfield (İç saha)

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alınır?

Liverpool'un resmî Şampiyonlar Ligi biletleri doğrudan kulübün Bilet Sayfası'ndan, kupa maçları bilet programı üzerinden veya üyelere yönelik satışlardan satın alınabilir. Belirli LFC ağırlama paketlerine ait biletler de standart üyelik puanı gerekmeksizin alınabilir.

Üyelere yönelik standart bilet satışlarına ve çekilişlere katılmak için aktif bir resmî LFC üyeliği (Full, Light veya Junior) gerekiyor. Şampiyonlar Ligi ve kupa maçlarının biletleri, uygun üyeler için Auto Cup Scheme üzerinden veya maç bazında düzenlenen üye satışları ve çekilişlerle dağıtılıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları için ilk satışlar ve çekiliş kayıtları, kulübün temmuz ayında sezonluk bilet satış sürecini başlatmasıyla açıldı. UEFA lig aşaması kurasının ardından ek aşamalar da düzenlendi.

Liverpool biletlerini satın almak için taraftarların başvurabileceği en güvenli yol kulübün resmî portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda Anfield'daki Liverpool Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî standart giriş biletleri 30 ila 60 sterlinin üzerinde fiyatlarla satılıyor. Kulüp, bu sezon standart giriş biletlerindeki artışı %3 ile sınırlandırdı; fiyatlar 2027/28 sezonunda sabit kalacak. Ana Tribün'ün üst katındaki yerel taraftar biletlerinin fiyatı ise 9 sterlin olarak değişmeden kaldı.

Liverpool, temel bilet fiyatlandırmasında Şampiyonlar Ligi maçlarını standart Premier League karşılaşmalarından farklı bir kategoriye koymuyor. Biletlerin satış fiyatı yalnızca Anfield'daki kat, tribün ve belirli bölüme göre değişiyor:

Oturma bölümü ve tribün Yetişkin fiyatı Başlıca özellikler Ana Tribün (Orta katlar) 62 sterlin (en yüksek) Oyuncu yedek kulübelerine ve modern tesislere en yakın bölüm; üstün nitelikli, panoramik görüş açısı Ana Tribün (Üst kat) 31-55 sterlin Sahayı yüksekten görme imkânı; 9 sterlinlik «yerel biletler» için ayrılmış bölüm de burada Sir Kenny Dalglish Tribünü 55-60 sterlin Ana Tribün'ün karşısında, sahanın uzun kenarındaki koltuklar; klasik yayın açısına benzer bir görüş The Kop 39-44 sterlin Yerel taraftarların sesli desteğiyle en çok tanınan tribün; coşkulu bir maç atmosferi Anfield Road Tribünü (Alt/Üst) 31-54 sterlin Kop'un karşısında yer alıyor; yeni oluşturulan Genç Yetişkinler bölümünü (24 yaşına kadar) barındırıyor

Şampiyonlar Ligi grup aşaması geceleri için resmî LFC ağırlama paketlerinin fiyatı genellikle koltuk başına 175 ila 400 sterlinin üzerinde değişiyor. Bu paketlere Ana Tribün veya Anfield Road tarafında üst kategoride koltuklar, özel salona erişim ve maç öncesi yemek (örneğin Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant veya The Carlsberg Dugout) dâhil.

Ek bilgiler için PSG'nin resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Liverpool'un son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Liverpool'un son dönemlerde Avrupa'daki maçları ya galibiyetle ya da mağlubiyetle sonuçlandı. Şaşırtıcı biçimde, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst üste 46 maçtır berabere kalmadı. Son beraberliğini Nisan 2022'de Anfield'da Benfica'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında almıştı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 20 Ekim 2026 Lig aşaması: Villarreal 4-3 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Ekim 2026 Lig aşaması: LASK 6-3 (galibiyet) Raiffeisen Arena (Linz) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (2. maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Anfield (Liverpool) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (1. maç): PSG 0-2 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 18 Mart 2026 Son 16 turu (2. maç): Galatasaray 4-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 10 Mart 2026 Son 16 turu (1. maç): Galatasaray 0-1 (mağlubiyet) RAMS Park (İstanbul) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Qarabağ FK 6-0 (galibiyet) Anfield (Liverpool) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Marseille 3-0 (galibiyet) Stade Vélodrome (Marsilya)



