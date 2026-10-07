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Liverpool'un 2026/27 sezonu Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (İç saha) Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (Deplasman) Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (İç saha) Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (İç saha) Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (Deplasman) Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (İç saha) Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (İç saha) Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (Deplasman) Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (İç saha) Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (İç saha) Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (Deplasman) Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (Deplasman) Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (İç saha) Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (Deplasman) Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (İç saha) Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Deplasman) Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (İç saha) Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Deplasman) Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (Deplasman) Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (İç saha) Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (İç saha) Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (İç saha) Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (Deplasman) Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (İç saha) Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (Deplasman) Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (Deplasman) Biletler 1 May 2027 Cmt, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (İç saha) Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (Deplasman) Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (İç saha) Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (Deplasman) Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (İç saha) Biletler

Başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuğun konumuna göre değişir; öne çıkan maçlarda fiyatlar daha yüksektir. Kombine dışı genel satış biletleri, All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satışa çıkarılır ve nominal değerli biletler £30-£61 arasında değişir. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar nominal değerin üzerinde olabilir.

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Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adımdır. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş kişilere verilir.

Kulübün internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilginizi kaydedin; başvurunuz başarılı olursa satın alma talimatlarıyla birlikte bilgilendirilirsiniz.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkar?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkar, ancak popüler karşılaşmalar daha erken satışa sunulabilir. Kupa organizasyonlarının satış tarihleri değişiklik gösterir ve kulübün resmi kanallarında duyurulur.

Kombineler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden satışa sunulur, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade edilen bir seviyeye ulaşmış durumda ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut sahipler, yılın başında başlayıp mayısa kadar süren dönemde yenileme yapar. En ucuz kombine yaklaşık £713, en pahalısı ise yaklaşık £904'tür.

Liverpool'un 'Every Seat, Every Game' girişimi, taraftarların kullanmadıkları biletleri kulübün resmi Ticket Exchange platformuna iade etmesine olanak tanır; bu platforma All Red üyeleri erişebilir ve maç günü yaklaştıkça biletler hızla tükenir.

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Anfield Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor; bu da burayı İngiliz futbolunun en eski ve en köklü statlarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle tanınan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalı olarak geliştirildi; böylece karakterini korurken kapasitesi de kademeli olarak artırıldı.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı ve daha yakın dönemde Anfield Road Stand'ın genişletilmesiyle yeni bir üst kat eklendi. Böylece toplam kapasite yaklaşık 61.276'ya ulaştı; bu, stat tarihindeki en yüksek kapasite ve Anfield'ı Premier League'in en büyük beşinci stadı yapmaya yetiyor. İlk olarak 2021'de onaylanan proje aşamalı olarak tamamlandı ve Liverpool City Council'ın General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masada başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar ise bunun yerine çevredeki topluluğa yönelik yenileme projelerine odaklandı.