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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Çeviri:

Liverpool FC 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve sezonluk bilet bilgileri

SHOPPING
Tickets
Liverpool
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
M. Salah
V. van Dijk

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Liverpool'un 2026/27 sezonu Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumBiletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (İç saha)Biletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (Deplasman)Biletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (İç saha)Biletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (İç saha)Biletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (Deplasman)Biletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (İç saha)Biletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (Deplasman)Biletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (İç saha)Biletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Deplasman)Biletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (İç saha)Biletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (İç saha)Biletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (Deplasman)Biletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (Deplasman)Biletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (İç saha)Biletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (Deplasman)Biletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (İç saha)Biletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (Deplasman)Biletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (İç saha)Biletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (Deplasman)Biletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (Deplasman)Biletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (İç saha)Biletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Biletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (İç saha)Biletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (İç saha)Biletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (Deplasman)Biletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (İç saha)Biletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (Deplasman)Biletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (Deplasman)Biletler
1 May 2027 Cmt, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (İç saha)Biletler
8 May 2027 Cmt, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (Deplasman)Biletler
15 May 2027 Cmt, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (İç saha)Biletler
23 May 2027 Paz, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (Deplasman)Biletler
30 May 2027 Paz, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (İç saha)Biletler

Başlama saatleri, TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. Liverpool bu sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne de dönüyor ve fikstür, lig aşaması kurasının ardından netleşecek.

Liverpool biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuğun konumuna göre değişir; öne çıkan maçlarda fiyatlar daha yüksektir. Kombine dışı genel satış biletleri, All Red Ticket Sales üzerinden iki aşamada satışa çıkarılır ve nominal değerli biletler £30-£61 arasında değişir. StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar nominal değerin üzerinde olabilir.

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Liverpool deplasman biletlerini nasıl alabilirim?

Liverpool FC üyesi olmak ilk adımdır. Öncelik, sadakat puanı sistemine göre daha önce deplasman maçlarına gitmiş kişilere verilir. 

Kulübün internet sitesi veya bilet ofisi üzerinden belirli deplasman maçları için ilginizi kaydedin; başvurunuz başarılı olursa satın alma talimatlarıyla birlikte bilgilendirilirsiniz.

Liverpool biletleri satışa ne kadar önce çıkar?

Biletler genellikle Premier League maçlarından dört ila altı hafta önce satışa çıkar, ancak popüler karşılaşmalar daha erken satışa sunulabilir. Kupa organizasyonlarının satış tarihleri değişiklik gösterir ve kulübün resmi kanallarında duyurulur.

Kombineler, sezon başlamadan önce Liverpool'un internet sitesi üzerinden satışa sunulur, ancak bekleme listesi şu anda binlerle ifade edilen bir seviyeye ulaşmış durumda ve yeni başvuru kabul etmiyor. Mevcut sahipler, yılın başında başlayıp mayısa kadar süren dönemde yenileme yapar. En ucuz kombine yaklaşık £713, en pahalısı ise yaklaşık £904'tür.

Liverpool'un 'Every Seat, Every Game' girişimi, taraftarların kullanmadıkları biletleri kulübün resmi Ticket Exchange platformuna iade etmesine olanak tanır; bu platforma All Red üyeleri erişebilir ve maç günü yaklaştıkça biletler hızla tükenir.

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Anfield Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Liverpool, 1892'den bu yana Anfield'da oynuyor; bu da burayı İngiliz futbolunun en eski ve en köklü statlarından biri yapıyor. Özellikle Kop tribünü çevresindeki atmosferiyle tanınan stat, tamamen yenilenmek yerine aşamalı olarak geliştirildi; böylece karakterini korurken kapasitesi de kademeli olarak artırıldı.

2016'daki Main Stand yenilemesi kapasiteyi 53.000'in biraz üzerine çıkardı ve daha yakın dönemde Anfield Road Stand'ın genişletilmesiyle yeni bir üst kat eklendi. Böylece toplam kapasite yaklaşık 61.276'ya ulaştı; bu, stat tarihindeki en yüksek kapasite ve Anfield'ı Premier League'in en büyük beşinci stadı yapmaya yetiyor. İlk olarak 2021'de onaylanan proje aşamalı olarak tamamlandı ve Liverpool City Council'ın General Safety Certificate vermesinin ardından resmen onaylandı. Şu an itibarıyla kulübün masada başka bir genişleme planı bulunmuyor; son yatırımlar ise bunun yerine çevredeki topluluğa yönelik yenileme projelerine odaklandı.

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