Leeds United, Daniel Farke'nin kulübü geçen sezon rahat bir şekilde 14. sıraya taşımasının ardından, üç maç kala ligde kalmayı garantileyerek 2026/27 Premier League sezonuna yeniden en üst seviyede geçirdiği tam bir yılın verdiği güvenle giriyor. Bu, Leeds'in sadece iki hafta sonunda düşme hattında yer aldığı, ardından ise Manchester City deplasmanındaki galibiyette yapılan ve sezona damga vuran taktik değişikliğinin etrafında şekillenen bir dönüşle formunu tamamen değiştirdiği, hatta Wembley'de FA Cup yarı finaline kadar yükseldiği dramatik bir sezonu noktaladı.

Artık Premier League'in yerleşik takımları arasında yeniden kendine yer bulan Farke ve ekibi, Elland Road'da daha fazla ilerleme hedefleyecek. Taraftarların bilet bulmak isteyeceği öne çıkan maçlar arasında Manchester United, Newcastle, Everton ve Manchester City ile iç sahada oynanacak karşılaşmalar da bulunuyor.

Peki bu sezon onları izlemek için Premier League biletlerini nasıl alabilirsiniz? Leeds'in Elland Road'daki maçlarını izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu GOAL sizin için açıklıyor.

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al

Leeds United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Leeds sezona Nottingham Forest deplasmanında başlayacak ve Crystal Palace deplasmanında tamamlayacak. Aşağıda, önümüzdeki sezonun iç saha ve deplasman olmak üzere tam 38 maçlık programı yer alıyor.

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Biletler Cmt, 22 Ağu 2026, 15:00 Nottingham Forest - Leeds United The City Ground (Deplasman) Biletler Paz, 30 Ağu 2026, 14:00 Leeds United - Brentford Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 5 Eyl 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United American Express Stadium (Deplasman) Biletler Pzt, 14 Eyl 2026, 20:00 Leeds United - Newcastle United Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 19 Eyl 2026, 15:00 Leeds United - Crystal Palace Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 10 Eki 2026, 15:00 Arsenal - Leeds United Emirates Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 17 Eki 2026, 15:00 Leeds United - Manchester United Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 24 Eki 2026, 15:00 Sunderland - Leeds United Stadium of Light (Deplasman) Biletler Cmt, 31 Eki 2026, 16:00 Bournemouth - Leeds United Vitality Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 7 Kas 2026, 15:00 Leeds United - Tottenham Hotspur Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 21 Kas 2026, 15:00 Chelsea - Leeds United Stamford Bridge (Deplasman) Biletler Cmt, 28 Kas 2026, 15:00 Leeds United - Coventry City Elland Road (İç saha) Biletler Çar, 2 Ara 2026, 20:00 Manchester City - Leeds United Etihad Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 5 Ara 2026, 15:00 Leeds United - Ipswich Town Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 12 Ara 2026, 15:00 Liverpool - Leeds United Anfield (Deplasman) Biletler Cmt, 19 Ara 2026, 15:00 Leeds United - Fulham Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 26 Ara 2026, 15:00 Aston Villa - Leeds United Villa Park (Deplasman) Biletler Çar, 30 Ara 2026, 20:00 Hull City - Leeds United MKM Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 2 Oca 2027, 15:00 Leeds United - Everton Elland Road (İç saha) Biletler Çar, 6 Oca 2027, 20:00 Leeds United - Manchester City Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 16 Oca 2027, 15:00 Tottenham Hotspur - Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 23 Oca 2027, 15:00 Leeds United - Chelsea Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 30 Oca 2027, 15:00 Coventry City - Leeds United Coventry Building Society Arena (Deplasman) Biletler Cmt, 6 Şub 2027, 15:00 Leeds United - Bournemouth Elland Road (İç saha) Biletler Çar, 10 Şub 2027, 20:00 Everton - Leeds United Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 20 Şub 2027, 15:00 Leeds United - Aston Villa Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 27 Şub 2027, 15:00 Fulham - Leeds United Craven Cottage (Deplasman) Biletler Çar, 3 Mar 2027, 20:00 Leeds United - Hull City Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 13 Mar 2027, 15:00 Leeds United - Brighton & Hove Albion Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 20 Mar 2027, 16:00 Newcastle United - Leeds United St James' Park (Deplasman) Biletler Cmt, 10 Nis 2027, 15:00 Leeds United - Nottingham Forest Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 17 Nis 2027, 15:00 Brentford - Leeds United Gtech Community Stadium (Deplasman) Biletler Cmt, 24 Nis 2027, 15:00 Leeds United - Liverpool Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 1 May 2027, 15:00 Ipswich Town - Leeds United Portman Road (Deplasman) Biletler Cmt, 8 May 2027, 15:00 Leeds United - Arsenal Elland Road (İç saha) Biletler Cmt, 15 May 2027, 15:00 Manchester United - Leeds United Old Trafford (Deplasman) Biletler Paz, 23 May 2027, 15:00 Leeds United - Sunderland Elland Road (İç saha) Biletler Paz, 30 May 2027, 16:00 Crystal Palace - Leeds United Selhurst Park (Deplasman) Biletler

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Leeds'in Premier League'e dönüşü, Farke'nin takımının 2025'te Championship şampiyonluğunu kulüp rekoru olan 100 puanla kazanmasının ardından kesinleşmişti.

Stadın kendisi de yıllar içinde pek çok büyük sonuca sahne oldu ve elitler arasındaki dönüş sezonunun ardından Farke'nin ekibinin geçen sezonun temelleri üzerine koyabileceğine dair büyük umutlar var.

Leeds 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Bu sezon Elland Road'da bilet almak isteyen taraftarlar, koltuklarını Leeds United'ın resmi bilet portalı üzerinden satın alabilir. Söz konusu internet sitesi, bu sezon Leeds United'ın iç saha maçları için resmi birinci el satış noktasıdır.

Britanya'daki futbol kulüpleri genelde biletleri üç aşamada satışa çıkarır:

İlk olarak sezonluk kombine sahiplerine, ardından çoğu zaman önceki alımlardan gelen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak da 'Genel Satış' döneminde kamuya açılır. İkinci el bilet almaktan memnunsanız StubHub ve StubHub gibi yeniden satış sitelerine de bakabilirsiniz. Her ikisi de son anda bilet arayan taraftarlar için daha bilinen seçenekler arasında yer alıyor ve fiyatlar £73'ten başlayabiliyor.

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al

Leeds 2026/27 biletleri ne kadar?

Elland Road'da Leeds maç günü biletleri için hem yetişkinler hem de indirimli kategorilerde çift haneli fiyatlardan başlayan çeşitli kategori ve fiyat aralıkları bulunuyor. Fiyatlandırma yapısında birden fazla kademe var ve mevcut çeşitliliği bilmek önemli:

Sabit fiyatla satılan East Stand Upper Wings hariç, stadın diğer tüm bölümlerinde gençler ve indirimli kategoriler için daha düşük fiyatlar sunuluyor. Bu da ailenizle ya da uygunluk kriterini karşılayan kişilerle gidiyorsanız daha uygun fiyatlı bir seçenek bulmanıza yardımcı olabilir.

Leeds, maçlarını talep ve statüye göre sınıflandırıyor, bu nedenle bilet fiyatları rakibe göre değişebiliyor. Aşağıdaki fiyatlar, kulübün oynadığı en üst düzey maçlar olan Kategori A+ karşılaşmaları için geçerlidir. Ancak fiyatlar her yıl gözden geçirildiği için bunların mevcut sezon açısından kulübün resmi sitesinde teyit edilmesi gerekir.

1. Kademe — East Central Lower, East Stand Upper ve West Stand: yetişkin £52.00, 65 yaş üstü £34.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00

— East Central Lower, East Stand Upper ve West Stand: yetişkin £52.00, 65 yaş üstü £34.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00 2. Kademe — East Stand Upper Wings: sabit £45.00 (yetişkin, 65 yaş üstü, genç, genç yetişkin)

— East Stand Upper Wings: sabit £45.00 (yetişkin, 65 yaş üstü, genç, genç yetişkin) 3. Kademe — North ve South Stands: yetişkin £45.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £21.00, genç yetişkin £23.00

— North ve South Stands: yetişkin £45.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £21.00, genç yetişkin £23.00 4. Kademe — Family Stand: yetişkin £39.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £11.00, genç yetişkin £23.00

— Family Stand: yetişkin £39.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £11.00, genç yetişkin £23.00 5. Kademe — West Stand (Deplasman Taraftarları): yetişkin £30.00, 65 yaş üstü £29.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al

Championship maçları için bilet fiyat kademelerini incelemek, taraftarların zorlu lig karşılaşmaları için seyahat planlarını yapmasına olanak tanır. Skor tahminlerinizi ya da grup genelindeki tahminlerinizi yeni bir kullanıcı profiliyle desteklemeyi planlıyorsanız, kayıt teşviklerinizi en üst düzeye çıkarmak akıllıca bir hamledir. Doğrulanmış melbet promosyon kodunu bugün etkinleştirmek için promosyon sayfamıza göz atın.