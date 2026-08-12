24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Leeds Elland RoadGetty Images
Book Leeds United Tickets
Çeviri:

Leeds United 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Leeds United
Premier Lig

Elland Road'da maç günü deneyimini yaşayın; biletlerin nereden alınacağı ve güncel bilet fiyatları da dahil

Leeds United, Daniel Farke'nin kulübü geçen sezon rahat bir şekilde 14. sıraya taşımasının ardından, üç maç kala ligde kalmayı garantileyerek 2026/27 Premier League sezonuna yeniden en üst seviyede geçirdiği tam bir yılın verdiği güvenle giriyor. Bu, Leeds'in sadece iki hafta sonunda düşme hattında yer aldığı, ardından ise Manchester City deplasmanındaki galibiyette yapılan ve sezona damga vuran taktik değişikliğinin etrafında şekillenen bir dönüşle formunu tamamen değiştirdiği, hatta Wembley'de FA Cup yarı finaline kadar yükseldiği dramatik bir sezonu noktaladı.

Artık Premier League'in yerleşik takımları arasında yeniden kendine yer bulan Farke ve ekibi, Elland Road'da daha fazla ilerleme hedefleyecek. Taraftarların bilet bulmak isteyeceği öne çıkan maçlar arasında Manchester United, Newcastle, Everton ve Manchester City ile iç sahada oynanacak karşılaşmalar da bulunuyor.

Peki bu sezon onları izlemek için Premier League biletlerini nasıl alabilirsiniz? Leeds'in Elland Road'daki maçlarını izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu GOAL sizin için açıklıyor.

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al

Leeds United'ın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Leeds sezona Nottingham Forest deplasmanında başlayacak ve Crystal Palace deplasmanında tamamlayacak. Aşağıda, önümüzdeki sezonun iç saha ve deplasman olmak üzere tam 38 maçlık programı yer alıyor.

Tarih ve saatKarşılaşmaStadyumBiletler
Cmt, 22 Ağu 2026, 15:00Nottingham Forest - Leeds UnitedThe City Ground (Deplasman)Biletler
Paz, 30 Ağu 2026, 14:00Leeds United - BrentfordElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 5 Eyl 2026, 15:00Brighton & Hove Albion - Leeds UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Biletler
Pzt, 14 Eyl 2026, 20:00Leeds United - Newcastle UnitedElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 19 Eyl 2026, 15:00Leeds United - Crystal PalaceElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 10 Eki 2026, 15:00Arsenal - Leeds UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 17 Eki 2026, 15:00Leeds United - Manchester UnitedElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 24 Eki 2026, 15:00Sunderland - Leeds UnitedStadium of Light (Deplasman)Biletler
Cmt, 31 Eki 2026, 16:00Bournemouth - Leeds UnitedVitality Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 7 Kas 2026, 15:00Leeds United - Tottenham HotspurElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 21 Kas 2026, 15:00Chelsea - Leeds UnitedStamford Bridge (Deplasman)Biletler
Cmt, 28 Kas 2026, 15:00Leeds United - Coventry CityElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 2 Ara 2026, 20:00Manchester City - Leeds UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 5 Ara 2026, 15:00Leeds United - Ipswich TownElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 12 Ara 2026, 15:00Liverpool - Leeds UnitedAnfield (Deplasman)Biletler
Cmt, 19 Ara 2026, 15:00Leeds United - FulhamElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 26 Ara 2026, 15:00Aston Villa - Leeds UnitedVilla Park (Deplasman)Biletler
Çar, 30 Ara 2026, 20:00Hull City - Leeds UnitedMKM Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 2 Oca 2027, 15:00Leeds United - EvertonElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 6 Oca 2027, 20:00Leeds United - Manchester CityElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 16 Oca 2027, 15:00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 23 Oca 2027, 15:00Leeds United - ChelseaElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 30 Oca 2027, 15:00Coventry City - Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Biletler
Cmt, 6 Şub 2027, 15:00Leeds United - BournemouthElland Road (İç saha)Biletler
Çar, 10 Şub 2027, 20:00Everton - Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 20 Şub 2027, 15:00Leeds United - Aston VillaElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 27 Şub 2027, 15:00Fulham - Leeds UnitedCraven Cottage (Deplasman)Biletler
Çar, 3 Mar 2027, 20:00Leeds United - Hull CityElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 13 Mar 2027, 15:00Leeds United - Brighton & Hove AlbionElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 20 Mar 2027, 16:00Newcastle United - Leeds UnitedSt James' Park (Deplasman)Biletler
Cmt, 10 Nis 2027, 15:00Leeds United - Nottingham ForestElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 17 Nis 2027, 15:00Brentford - Leeds UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Biletler
Cmt, 24 Nis 2027, 15:00Leeds United - LiverpoolElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 1 May 2027, 15:00Ipswich Town - Leeds UnitedPortman Road (Deplasman)Biletler
Cmt, 8 May 2027, 15:00Leeds United - ArsenalElland Road (İç saha)Biletler
Cmt, 15 May 2027, 15:00Manchester United - Leeds UnitedOld Trafford (Deplasman)Biletler
Paz, 23 May 2027, 15:00Leeds United - SunderlandElland Road (İç saha)Biletler
Paz, 30 May 2027, 16:00Crystal Palace - Leeds UnitedSelhurst Park (Deplasman)Biletler

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Leeds'in Premier League'e dönüşü, Farke'nin takımının 2025'te Championship şampiyonluğunu kulüp rekoru olan 100 puanla kazanmasının ardından kesinleşmişti.

Stadın kendisi de yıllar içinde pek çok büyük sonuca sahne oldu ve elitler arasındaki dönüş sezonunun ardından Farke'nin ekibinin geçen sezonun temelleri üzerine koyabileceğine dair büyük umutlar var.

Leeds 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Bu sezon Elland Road'da bilet almak isteyen taraftarlar, koltuklarını Leeds United'ın resmi bilet portalı üzerinden satın alabilir. Söz konusu internet sitesi, bu sezon Leeds United'ın iç saha maçları için resmi birinci el satış noktasıdır.

Britanya'daki futbol kulüpleri genelde biletleri üç aşamada satışa çıkarır:

İlk olarak sezonluk kombine sahiplerine, ardından çoğu zaman önceki alımlardan gelen sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak da 'Genel Satış' döneminde kamuya açılır. İkinci el bilet almaktan memnunsanız StubHub ve StubHub gibi yeniden satış sitelerine de bakabilirsiniz. Her ikisi de son anda bilet arayan taraftarlar için daha bilinen seçenekler arasında yer alıyor ve fiyatlar £73'ten başlayabiliyor.

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al

Leeds 2026/27 biletleri ne kadar?

Elland Road'da Leeds maç günü biletleri için hem yetişkinler hem de indirimli kategorilerde çift haneli fiyatlardan başlayan çeşitli kategori ve fiyat aralıkları bulunuyor. Fiyatlandırma yapısında birden fazla kademe var ve mevcut çeşitliliği bilmek önemli:

  • Sabit fiyatla satılan East Stand Upper Wings hariç, stadın diğer tüm bölümlerinde gençler ve indirimli kategoriler için daha düşük fiyatlar sunuluyor. Bu da ailenizle ya da uygunluk kriterini karşılayan kişilerle gidiyorsanız daha uygun fiyatlı bir seçenek bulmanıza yardımcı olabilir.
  • Leeds, maçlarını talep ve statüye göre sınıflandırıyor, bu nedenle bilet fiyatları rakibe göre değişebiliyor. Aşağıdaki fiyatlar, kulübün oynadığı en üst düzey maçlar olan Kategori A+ karşılaşmaları için geçerlidir. Ancak fiyatlar her yıl gözden geçirildiği için bunların mevcut sezon açısından kulübün resmi sitesinde teyit edilmesi gerekir.
  • 1. Kademe — East Central Lower, East Stand Upper ve West Stand: yetişkin £52.00, 65 yaş üstü £34.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00
  • 2. Kademe — East Stand Upper Wings: sabit £45.00 (yetişkin, 65 yaş üstü, genç, genç yetişkin)
  • 3. Kademe — North ve South Stands: yetişkin £45.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £21.00, genç yetişkin £23.00
  • 4. Kademe — Family Stand: yetişkin £39.00, 65 yaş üstü £31.00, genç £11.00, genç yetişkin £23.00
  • 5. Kademe — West Stand (Deplasman Taraftarları): yetişkin £30.00, 65 yaş üstü £29.00, genç £24.00, genç yetişkin £26.00

Leeds United biletlerini ayırtŞimdi satın al
Championship maçları için bilet fiyat kademelerini incelemek, taraftarların zorlu lig karşılaşmaları için seyahat planlarını yapmasına olanak tanır. Skor tahminlerinizi ya da grup genelindeki tahminlerinizi yeni bir kullanıcı profiliyle desteklemeyi planlıyorsanız, kayıt teşviklerinizi en üst düzeye çıkarmak akıllıca bir hamledir. Doğrulanmış melbet promosyon kodunu bugün etkinleştirmek için promosyon sayfamıza göz atın.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin