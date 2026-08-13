LA Galaxy biletleri nasıl alınır: 2026 için fiyatlar, paket fırsatları, üyelik ve sezonluk bilet bilgileri

Major League Soccer'ın son şampiyonu, geçen yıl lig tarihinin en dramatik düşüşlerinden birini yaşadı. Altı kez MLS Cup kazanan LA Galaxy, 2025 sezonundaki ilk 10 maçında, yalnızca birkaç ay önce kazandığı şampiyonluğu savunurken galibiyet alamadı. Bu, MLS tarihinde unvanını koruyan bir şampiyonun en kötü başlangıcı oldu ve takım playoff'ları tamamen kaçırdı.

Bu tarihi düşüşe rağmen kulüp istikrarı tercih etti ve değişikliğe gitmek yerine Mayıs 2025'te teknik direktör Greg Vanney'nin sözleşmesini uzattı. Vanney'nin LA Galaxy'si 2026'da toparlanma işaretleri gösterdi; sezon son düzlüğüne girerken Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor ve kulüp, çeyrek finale yükseldiği CONCACAF Champions Cup'ta da iddiasını sürdürüyor. GOAL, biletleri nereden bulabileceğiniz ve size ne kadara mal olacakları da dahil olmak üzere, sezonun geri kalanında Dignity Health Sports Park'ta LA Galaxy'yi izlemek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip.

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Satışta olan yaklaşan LA Galaxy biletleri ve bilet fiyatları

2026 MLS normal sezonu 7 Kasım'a kadar sürüyor ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle haziran ayında maç oynanmıyor. LA Galaxy sezon boyunca 17 iç saha maçına çıkıyor ve bunların tamamı aşağıda listelenmiştir. Daha önce oynanan maçlarda nihai sonuç yer alırken, yaklaşan karşılaşmalar için bilet satın alınabilir.

Tarih Karşılaşma Sonuç / Biletler 22 Şubat 2026 Pazar LA Galaxy - New York City FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 28 Şubat 2026 Cumartesi LA Galaxy - Charlotte FC 3-0 galibiyet (maç sonucu) 14 Mart 2026 Cumartesi LA Galaxy - Sporting Kansas City 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) 4 Nisan 2026 Cumartesi LA Galaxy - Minnesota United FC 1-2 mağlubiyet (maç sonucu) 26 Nisan 2026 Pazar LA Galaxy - Real Salt Lake 2-1 galibiyet (maç sonucu) 2 Mayıs 2026 Cumartesi LA Galaxy - Vancouver Whitecaps FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 23 Mayıs 2026 Cumartesi LA Galaxy - Houston Dynamo FC 1-1 beraberlik (maç sonucu) 17 Temmuz 2026 Cuma LA Galaxy - Los Angeles FC (El Trafico) 0-3 mağlubiyet (maç sonucu) 22 Temmuz 2026 Çarşamba LA Galaxy - St Louis CITY SC 1-3 mağlubiyet (maç sonucu) 1 Ağustos 2026 Cumartesi LA Galaxy - FC Dallas 0-0 beraberlik (maç sonucu) 19 Ağustos 2026 Çarşamba LA Galaxy - San Jose Earthquakes Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi LA Galaxy - New England Revolution Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi LA Galaxy - Seattle Sounders FC Biletler 26 Eylül 2026 Cumartesi LA Galaxy - Colorado Rapids Biletler 14 Ekim 2026 Çarşamba LA Galaxy - Portland Timbers Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi LA Galaxy - San Diego FC Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi LA Galaxy - Austin FC Biletler

Galaxy, normal sezonu 7 Kasım'da deplasmanda Real Salt Lake karşısında tamamlayacak. Takımın katılmaya hak kazanması halinde Audi MLS Cup Playoffs, kasım ortasından aralık ayına kadar sürecek.

LA Galaxy biletleri nereden alınır?

MLS'in son sezonlarda Avrupa kulüplerinin süper yıldızlarının lige gelişi ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Meksika ve Kanada'da ortaklaşa düzenlenecek olması öncesindeki süreçten aldığı ivmeyle büyümeyi sürdürmesi, lig genelinde taraftar ilgisini yüksek tuttu. Bunun sonucu olarak çoğu takım için fiyatlar genel olarak yüksek kalmaya devam ediyor.

Temel tek maçlık biletler kulübün resmi internet sitesi, AXS ve Ticketmaster üzerinden satın alınabilir. Resmi kontenjanların tükenmesi halinde veya maç gününe yakın belirli bir koltuğu hedefliyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcılar Dignity Health Sports Park'ın her bölümünü kapsayan listelerle bilet bulmak için güvenilir bir yol sunuyor.

Her iç saha maçında koltuk garantilemenin tek yolu olarak sezonluk bilet paketleri, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde MLS genelinde talep güçlü kalırken tüm sezonu takip etmek isteyen taraftarlar için en güvenilir seçenek olmayı sürdürüyor. Uygunluk bilgisine kulübün resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

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LA Galaxy biletleri ne kadar?

Çoğu MLS karşılaşmasında olduğu gibi, tekil maçlar için çeşitli bilet seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Resmi kanallar üzerinden LA Galaxy biletleri genellikle 20 $ civarından başlayıp 200 $'a kadar çıkarken, saha kenarındaki sınırlı sayıdaki özel biletlerin fiyatı daha da yüksek oluyor.

Bu fiyatlar maça ve rakibe göre değişiklik gösterebilir; hem coğrafi hem de rekabet düzeyinde yakın rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda, maç kategorisine bağlı olarak fiyat artışı yaşanabilir.

Los Angeles FC'ye karşı oynanan El Trafico gibi bazı maçlar, geleneksel olarak Galaxy'nin iç saha takviminin en çok talep gören biletleri oluyor. İki takım arasındaki tüm zamanların serisinde Galaxy'nin 10-9-7 üstünlüğü bulunuyor. 2026'daki karşılaşma şu ana kadar temmuzdaki 0-3'lük yenilgiyle ters yönde sonuçlandı ve rövanş maçı ekimde BMO Stadium'da oynanacak.

Stadyum ağırlıklı olarak koltuklu olsa da, bir kalenin arkasında güvenli ayakta izleme genel giriş bölümleri bulunuyor ve bunlar taraftarlara maç bazında mevcut en ucuz biletleri sunuyor. Taç çizgilerine yakın, saha kenarında yer alan en üst düzey koltukların fiyatı ise 450 $ seviyesine yaklaşıyor.

Koltuk seçeneklerinde en geniş yelpazeye ulaşmak ve tükenen ya da yüksek talep gören maçlar için bilet bulma şansını artırmak adına StubHub, sezon boyunca LA Galaxy maçları için en güvenilir ikincil seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor.

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Üyelik olmadan LA Galaxy bileti alabilir miyim?

AXS üzerinden, bir konser ya da tiyatro etkinliği bileti alır gibi LA Galaxy bileti satın alabileceğiniz için üye olmanız gerekmiyor.

LA Galaxy şu anda, çeşitli etkinliklere erişim ve indirimler sunan sezonluk bilet paketleri dışında bir üyelik programı sunmuyor.

Dignity Health Sports Park'ta LA Galaxy maçları

Bu sezon LA Galaxy maçlarını izlemek isteyen taraftarlar, takımı Carson şehrinde, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 20,9 km güneyinde bulunan normal iç saha stadı Dignity Health Sports Park'ta seyredecek. Dominguez Hills'teki California State University kampüsünde inşa edilen stat, 2003'ten bu yana takımın evi konumunda.

27.000 kapasiteli stat özellikle futbol için inşa edildi ve takımın tarihi Rose Bowl'dan taşınmasının ardından yeni evi oldu. MLS statları arasında en büyüğü olmasa da, yine de Nashville SC'nin Geodis Park'ının ardından ABD'deki futbola özel ikinci en büyük tesis konumunda.

Tesis uluslararası maçlar için de kullanıldı; 2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve 2022 SheBelieves Cup sırasında maçlara, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri erkek milli rugby birliği takımının üç maçına ev sahipliği yaptı. Los Angeles Chargers da 2017 ile 2019 arasında burada birkaç maç oynadı. Ayrıca tesis, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için şehrin planlarının bir parçasını oluşturacak.