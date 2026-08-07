24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Book Juventus tickets
Çeviri:

Juventus 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Serie A
Juventus

Juventus'un 2026/27 Serie A sezonundaki maçları için biletleri tam olarak böyle alabilirsiniz

Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Kaotik geçen bir sezonun ardından, Igor Tudor ekim ayında henüz sözleşme uzatmış olmasına rağmen görevden alınmıştı ve Spalletti takımı toparladı. 6. sırada bitirilen sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefliyor. GOAL, Allianz Stadium'da Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Juventus biletlerini ayırt Şimdi al

Juventus'un 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBilet
23 Ağu 2026Frosinone - JuventusStadio Benito Stirpe (Deplasman)Serie ABilet
30 Ağu 2026Juventus - ParmaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
6 Eyl 2026Juventus - MilanAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
12-13 Eyl 2026Sassuolo - JuventusMapei Stadium (Deplasman)Serie ABilet
20 Eyl 2026Juventus - AtalantaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
11 Eki 2026Cagliari - JuventusUnipol Domus (Deplasman)Serie ABilet
18 Eki 2026Juventus - LazioAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
25 Eki 2026Lecce - JuventusStadio Via del Mare (Deplasman)Serie ABilet
Çar 28 Eki 2026Genoa - JuventusStadio Luigi Ferraris (Deplasman)Serie ABilet
1 Kas 2026Juventus - NapoliAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
8 Kas 2026Fiorentina - JuventusStadio Artemio Franchi (Deplasman)Serie ABilet
22 Kas 2026Juventus - VeneziaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
29 Kas 2026Como - JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)Serie ABilet
6 Ara 2026Juventus - UdineseAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
13 Ara 2026Juventus - MonzaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
20 Ara 2026Roma - JuventusStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABilet
3 Oca 2027Bologna - JuventusStadio Renato Dall'Ara (Deplasman)Serie ABilet
Çar 6 Oca 2027Juventus - Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
9-10 Oca 2027Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)San Siro (Deplasman)Serie ABilet
16-17 Oca 2027Juventus - GenoaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
23-24 Oca 2027Juventus - CagliariAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
30-31 Oca 2027Milan - JuventusSan Siro (Deplasman)Serie ABilet
6-7 Şub 2027Juventus - SassuoloAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
13-14 Şub 2027Napoli - JuventusStadio Diego Armando Maradona (Deplasman)Serie ABilet
20-21 Şub 2027Juventus - BolognaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
27-28 Şub 2027Monza - JuventusU-Power Stadium (Deplasman)Serie ABilet
6-7 Mar 2027Juventus - RomaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
13-14 Mar 2027Lazio - JuventusStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABilet
20-21 Mar 2027Juventus - ComoAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
3-4 Nis 2027Torino - Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)Serie ABilet
10-11 Nis 2027Juventus - LecceAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
17-18 Nis 2027Venezia - JuventusStadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)Serie ABilet
24-25 Nis 2027Juventus - FiorentinaAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
1-2 May 2027Atalanta - JuventusGewiss Stadium (Deplasman)Serie ABilet
8-9 May 2027Udinese - JuventusBluenergy Stadium (Deplasman)Serie ABilet
15-16 May 2027Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)Allianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet
22-23 May 2027Parma - JuventusStadio Ennio Tardini (Deplasman)Serie ABilet
29-30 May 2027Juventus - FrosinoneAllianz Stadium (Ev sahibi)Serie ABilet

Juventus bileti nasıl alınır?

  • Biletler aşamalı olarak satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.
  • En yüksek talep Derby d'Italia'ya (Inter'e karşı) ve Derby della Mole'ye (Torino'ya karşı) olur; bu maçların biletleri resmî kanallarda çoğu zaman hızla tükenir.
  • Resmî biletler tükenmişse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, tribünün her bölümünde bilet bulunabildiği için Allianz Stadium'da yerinizi ayırtmanın güvenilir bir yoludur.

Juventus biletlerini ayırt Şimdi al

Juventus biletleri ne kadar?

  • Kaleye arkasındaki koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.
  • Doğu veya Batı orta blokları: yaklaşık 90 €.
  • Yüksek talep gören maçlar (Torino derbisi, Avrupa Ligi eşleşmeleri): 50 €'dan başlar.
  • StubHub üzerinden ikincil piyasa: talebe göre değişmek üzere 34 €'dan başlar.

Daha premium bir deneyim için VIP ve ağırlama paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan imkânlara ve koltuk konumuna göre değişiyor.

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV

Juventus biletlerini ayırt Şimdi al

2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?

Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık uzatma imzalamasına rağmen kulüp altıncı sıradayken ekim sonlarında görevden alındı. Yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör olarak Massimo Brambilla getirildi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak takımın başına geçti. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncılıktan daha yukarı taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, kadrosunda hâlâ geçen sezon kulübün en golcü ismi olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i barındıran ekiple yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var: Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine aynı rakibe karşı kapatıyor. Ayrıca 16. haftadan itibaren Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter'i kısa aralıklarla karşısına çıkaracak zorlu bir süreç bulunuyor.

Allianz Stadium'un tarihi

Allianz Stadium (Juventus Stadium), Torino'nun Vallette bölgesinde yer alan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin bulunduğu alana inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stadyumdur. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.

Stadyum, Juventus'un normal fikstürlerinin ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.

İkonik Serie A statlarına yönelik bilet rehberleri, taraftarların maç günü ziyaretleri için tribün kategorileri ve bilet satın alma dönemlerini takip etmesine yardımcı olur. Rekabetçi oran çizgileriyle canlı momentum değişimlerine kusursuz şekilde tepki verebilmenizi sağlamak için en iyi sağlayıcıyı bulmak kritik önemdedir. stake promosyon koduyla açılan bonuslara ilişkin detaylı rehberimizi okumaya zaman ayırın.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin