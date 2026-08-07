Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Kaotik geçen bir sezonun ardından, Igor Tudor ekim ayında henüz sözleşme uzatmış olmasına rağmen görevden alınmıştı ve Spalletti takımı toparladı. 6. sırada bitirilen sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefliyor. GOAL, Allianz Stadium'da Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

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Juventus'un 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Bilet 23 Ağu 2026 Frosinone - Juventus Stadio Benito Stirpe (Deplasman) Serie A Bilet 30 Ağu 2026 Juventus - Parma Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 6 Eyl 2026 Juventus - Milan Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 12-13 Eyl 2026 Sassuolo - Juventus Mapei Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 20 Eyl 2026 Juventus - Atalanta Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 11 Eki 2026 Cagliari - Juventus Unipol Domus (Deplasman) Serie A Bilet 18 Eki 2026 Juventus - Lazio Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 25 Eki 2026 Lecce - Juventus Stadio Via del Mare (Deplasman) Serie A Bilet Çar 28 Eki 2026 Genoa - Juventus Stadio Luigi Ferraris (Deplasman) Serie A Bilet 1 Kas 2026 Juventus - Napoli Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 8 Kas 2026 Fiorentina - Juventus Stadio Artemio Franchi (Deplasman) Serie A Bilet 22 Kas 2026 Juventus - Venezia Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 29 Kas 2026 Como - Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman) Serie A Bilet 6 Ara 2026 Juventus - Udinese Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 13 Ara 2026 Juventus - Monza Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 20 Ara 2026 Roma - Juventus Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Bilet 3 Oca 2027 Bologna - Juventus Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman) Serie A Bilet Çar 6 Oca 2027 Juventus - Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 9-10 Oca 2027 Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç) San Siro (Deplasman) Serie A Bilet 16-17 Oca 2027 Juventus - Genoa Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 23-24 Oca 2027 Juventus - Cagliari Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 30-31 Oca 2027 Milan - Juventus San Siro (Deplasman) Serie A Bilet 6-7 Şub 2027 Juventus - Sassuolo Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 13-14 Şub 2027 Napoli - Juventus Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman) Serie A Bilet 20-21 Şub 2027 Juventus - Bologna Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 27-28 Şub 2027 Monza - Juventus U-Power Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 6-7 Mar 2027 Juventus - Roma Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 13-14 Mar 2027 Lazio - Juventus Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Bilet 20-21 Mar 2027 Juventus - Como Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 3-4 Nis 2027 Torino - Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman) Serie A Bilet 10-11 Nis 2027 Juventus - Lecce Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 17-18 Nis 2027 Venezia - Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman) Serie A Bilet 24-25 Nis 2027 Juventus - Fiorentina Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 1-2 May 2027 Atalanta - Juventus Gewiss Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 8-9 May 2027 Udinese - Juventus Bluenergy Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 15-16 May 2027 Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç) Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet 22-23 May 2027 Parma - Juventus Stadio Ennio Tardini (Deplasman) Serie A Bilet 29-30 May 2027 Juventus - Frosinone Allianz Stadium (Ev sahibi) Serie A Bilet

Juventus bileti nasıl alınır?

Biletler aşamalı olarak satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.

En yüksek talep Derby d'Italia'ya (Inter'e karşı) ve Derby della Mole'ye (Torino'ya karşı) olur; bu maçların biletleri resmî kanallarda çoğu zaman hızla tükenir.

Resmî biletler tükenmişse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, tribünün her bölümünde bilet bulunabildiği için Allianz Stadium'da yerinizi ayırtmanın güvenilir bir yoludur.

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Juventus biletleri ne kadar?

Kaleye arkasındaki koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.

Doğu veya Batı orta blokları: yaklaşık 90 €.

Yüksek talep gören maçlar (Torino derbisi, Avrupa Ligi eşleşmeleri): 50 €'dan başlar.

StubHub üzerinden ikincil piyasa: talebe göre değişmek üzere 34 €'dan başlar.

Daha premium bir deneyim için VIP ve ağırlama paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan imkânlara ve koltuk konumuna göre değişiyor.

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2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?

Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık uzatma imzalamasına rağmen kulüp altıncı sıradayken ekim sonlarında görevden alındı. Yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör olarak Massimo Brambilla getirildi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak takımın başına geçti. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncılıktan daha yukarı taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, kadrosunda hâlâ geçen sezon kulübün en golcü ismi olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i barındıran ekiple yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var: Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine aynı rakibe karşı kapatıyor. Ayrıca 16. haftadan itibaren Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter'i kısa aralıklarla karşısına çıkaracak zorlu bir süreç bulunuyor.

Allianz Stadium'un tarihi

Allianz Stadium (Juventus Stadium), Torino'nun Vallette bölgesinde yer alan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin bulunduğu alana inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stadyumdur. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.

Stadyum, Juventus'un normal fikstürlerinin ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.

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