Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Kaotik geçen bir sezonun ardından, Igor Tudor ekim ayında henüz sözleşme uzatmış olmasına rağmen görevden alınmıştı ve Spalletti takımı toparladı. 6. sırada bitirilen sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefliyor. GOAL, Allianz Stadium'da Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Juventus'un 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|23 Ağu 2026
|Frosinone - Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|30 Ağu 2026
|Juventus - Parma
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|6 Eyl 2026
|Juventus - Milan
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|12-13 Eyl 2026
|Sassuolo - Juventus
|Mapei Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|20 Eyl 2026
|Juventus - Atalanta
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|11 Eki 2026
|Cagliari - Juventus
|Unipol Domus (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|18 Eki 2026
|Juventus - Lazio
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|25 Eki 2026
|Lecce - Juventus
|Stadio Via del Mare (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|Çar 28 Eki 2026
|Genoa - Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|1 Kas 2026
|Juventus - Napoli
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|8 Kas 2026
|Fiorentina - Juventus
|Stadio Artemio Franchi (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|22 Kas 2026
|Juventus - Venezia
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|29 Kas 2026
|Como - Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|6 Ara 2026
|Juventus - Udinese
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|13 Ara 2026
|Juventus - Monza
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|20 Ara 2026
|Roma - Juventus
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|3 Oca 2027
|Bologna - Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|Çar 6 Oca 2027
|Juventus - Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|9-10 Oca 2027
|Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)
|San Siro (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|16-17 Oca 2027
|Juventus - Genoa
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|23-24 Oca 2027
|Juventus - Cagliari
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|30-31 Oca 2027
|Milan - Juventus
|San Siro (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|6-7 Şub 2027
|Juventus - Sassuolo
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|13-14 Şub 2027
|Napoli - Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|20-21 Şub 2027
|Juventus - Bologna
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|27-28 Şub 2027
|Monza - Juventus
|U-Power Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|6-7 Mar 2027
|Juventus - Roma
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|13-14 Mar 2027
|Lazio - Juventus
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|20-21 Mar 2027
|Juventus - Como
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|3-4 Nis 2027
|Torino - Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|10-11 Nis 2027
|Juventus - Lecce
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|17-18 Nis 2027
|Venezia - Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|24-25 Nis 2027
|Juventus - Fiorentina
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|1-2 May 2027
|Atalanta - Juventus
|Gewiss Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|8-9 May 2027
|Udinese - Juventus
|Bluenergy Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|15-16 May 2027
|Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
|22-23 May 2027
|Parma - Juventus
|Stadio Ennio Tardini (Deplasman)
|Serie A
|Bilet
|29-30 May 2027
|Juventus - Frosinone
|Allianz Stadium (Ev sahibi)
|Serie A
|Bilet
Juventus bileti nasıl alınır?
- Biletler aşamalı olarak satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.
- En yüksek talep Derby d'Italia'ya (Inter'e karşı) ve Derby della Mole'ye (Torino'ya karşı) olur; bu maçların biletleri resmî kanallarda çoğu zaman hızla tükenir.
- Resmî biletler tükenmişse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, tribünün her bölümünde bilet bulunabildiği için Allianz Stadium'da yerinizi ayırtmanın güvenilir bir yoludur.
Juventus biletleri ne kadar?
- Kaleye arkasındaki koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.
- Doğu veya Batı orta blokları: yaklaşık 90 €.
- Yüksek talep gören maçlar (Torino derbisi, Avrupa Ligi eşleşmeleri): 50 €'dan başlar.
- StubHub üzerinden ikincil piyasa: talebe göre değişmek üzere 34 €'dan başlar.
Daha premium bir deneyim için VIP ve ağırlama paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan imkânlara ve koltuk konumuna göre değişiyor.
2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?
Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık uzatma imzalamasına rağmen kulüp altıncı sıradayken ekim sonlarında görevden alındı. Yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör olarak Massimo Brambilla getirildi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak takımın başına geçti. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncılıktan daha yukarı taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.
Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, kadrosunda hâlâ geçen sezon kulübün en golcü ismi olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i barındıran ekiple yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var: Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine aynı rakibe karşı kapatıyor. Ayrıca 16. haftadan itibaren Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter'i kısa aralıklarla karşısına çıkaracak zorlu bir süreç bulunuyor.
Allianz Stadium'un tarihi
Allianz Stadium (Juventus Stadium), Torino'nun Vallette bölgesinde yer alan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin bulunduğu alana inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stadyumdur. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.
Stadyum, Juventus'un normal fikstürlerinin ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.İkonik Serie A statlarına yönelik bilet rehberleri, taraftarların maç günü ziyaretleri için tribün kategorileri ve bilet satın alma dönemlerini takip etmesine yardımcı olur. Rekabetçi oran çizgileriyle canlı momentum değişimlerine kusursuz şekilde tepki verebilmenizi sağlamak için en iyi sağlayıcıyı bulmak kritik önemdedir. stake promosyon koduyla açılan bonuslara ilişkin detaylı rehberimizi okumaya zaman ayırın.