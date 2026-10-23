Ipswich Town, ilk denemesinde yeniden Premier League’e yükseldi. Bu kez Gary O'Neil yönetiminde ligde daha uzun süre kalmayı umuyor. Maç biletlerinizi bugün alarak Portman Road’da ve deplasmanda tribündeki yerinizi ayırtabilirsiniz.

Geçen sezon Championship’i ikinci sırada bitirip doğrudan yükselen Ipswich Town taraftarlarının sevinci hâlâ taze. Bu yüksek moral yeni sezona da taşındı.

Ipswich, sahasında etkileyici performanslar sergilerken deplasmanda da direnç gösterdi. Küme düşmekten kaçınmak istiyorsa bu özelliğini sezon boyunca koruması gerekecek.

Ipswich Town maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Ipswich Town’ın yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 23 Ekim Cuma (20.00) Ipswich Town - Nottingham Forest Biletler Portman Road (İç saha) 31 Ekim Cumartesi (15.00) Hull City - Ipswich Town Biletler MKM Stadium (Deplasman) 8 Kasım Pazar (14.00) Ipswich Town - Bournemouth Biletler Portman Road (İç saha) 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) 28 Kasım Cumartesi (17.30) Ipswich Town - Aston Villa Biletler Portman Road (İç saha) 1 Aralık Salı (20.00) Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (Deplasman) 5 Aralık Cumartesi (20.00) Leeds United - Ipswich Town Biletler Elland Road (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Newcastle United Biletler Portman Road (İç saha) 20 Aralık Pazar (14.00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Biletler American Express Stadium (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Brentford Biletler Portman Road (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (20.15) Ipswich Town - Chelsea Biletler Portman Road (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Arsenal - Ipswich Town Biletler Emirates Stadium (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (İç saha)

Ipswich Town biletleri nasıl alınır?

Resmî Ipswich Town biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün E-Ticketing Portal adlı çevrim içi bilet platformudur. Bunun için kulübün tek oturum açma sistemiyle çalışan dijital hesabını oluşturup hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

Biletler, kulübün Portman Road’daki Planet Blue Superstore mağazasından da şahsen satın alınabilir. Ancak şahsen alım genellikle yalnızca maç olmayan günlerde ve nadiren bilet kaldığında mümkündür.

Bilet satış dönemleri ve takvimi

Satış aşaması Zamanlama ve koşullar Bilet kurası Maçtan yaklaşık 4 hafta önce açılır. Yalnızca kombine sahibi olmayan Super Blues üyelerine açıktır. Üyeler grup hâlinde veya bireysel olarak başvurur. Üyelere öncelikli satış Kurayı kazanan başvuru sahiplerine önce erişim hakkı verilir. Ardından kurayı kazanamayan veya kura aşamasına katılmayan Super Blues üyelerine kalan biletleri satın almaları için ayrı bir süre tanınır. Her üye en fazla 1 bilet alabilir. Kombine biletlerin yeniden satışı Maç gününe kadar devam eder. Bir kombine sahibi maça gidemeyecekse koltuğunu kulübün resmî yeniden satış platformunda satışa çıkarır; böylece uygun durumdaki diğer üyeler koltuğu hemen satın alabilir. Genel satış Yalnızca üyelere yönelik tüm satış aşamalarının ardından bilet kalırsa başlar; bu da genellikle maçtan 2 hafta önce olur. Öne çıkan Premier League maçlarında biletler nadiren bu aşamaya kalır.

Taraftarlar ayrıca Ipswich Town maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanların başvurabileceği önde gelen platformlardan biridir ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Ipswich Town biletleri ne kadar?

Portman Road’daki Ipswich Town maçlarının resmî bilet fiyatları, maçın kategorisine, yaşa bağlı indirim grubuna ve seçilen tribün bölümüne göre değişir.

Kulüp, 2026/27 sezonunda maç bileti fiyatlarını sabit tutarak önceki sezonun temel fiyatlandırma yapısını korudu.

Maçlar, talebe ve rakibin profiline göre iki ana kategoriye ayrılır:

A kategorisi : İlk altı sıradaki kulüplere veya önemli rakiplere karşı oynanan öne çıkan maçlar (örneğin Doğu Anglia derbisi, Londra ve Manchester’ın büyük altılıdaki takımları).

B kategorisi : Genellikle orta sıralarda yer alan veya alt liglerden gelen takımlara karşı oynanan standart maçlar.

Kulüpten doğrudan alınan standart bir yetişkin bileti, maçın A ya da B kategorisinde olmasına ve üst ya da alt tribünde oturmanıza bağlı olarak genellikle 27 sterlin ile 38 sterlin ve üzeri arasında değişir.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet platformunu, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Portman Road hakkında bilmeniz gereken her şey

Portman Road, Ipswich Town F.C.’nin tarihî sahası ve 30.311 koltukla Doğu Anglia’nın en yüksek kapasiteli futbol stadyumudur. Ipswich Town’ın 1884’ten beri kesintisiz kullandığı stat, İngiltere’nin en sevilen geleneksel futbol mekânlarından biridir.

Portman Road arazisi, 1855’ten itibaren East Suffolk Cricket Club tarafından kullanılıyordu. Ipswich Town 1884’te buraya geldiğinde kriket sahasıyla kesişen bir alanda maçlarını oynuyor, kriketin yeniden başlayabilmesi için her yaz sahayı boşaltıyordu.

Taylor Raporu’nun ardından Portman Road, 1992’de Premier League’de dört tarafında da tamamı koltuklu tribünler bulunan ilk stat oldu. 2000’li yılların başında yapılan büyük çaplı genişletme çalışmalarıyla her iki kale arkası tribünü yeniden inşa edildi ve kapasite 30.000’in üzerine çıktı.

Portman Road’da unutulmaz anlar

Rekor seyirci: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : FA Cup beşinci turundaki maç, 38.010 kişiyle stat tarihinin seyirci rekorunu kırdı. Taraftarlar bu efsanevi karşılaşmayı izlemek için eski tribünlerin her köşesini doldurdu.

Taktik ustalığı: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Tıklım tıklım dolu stat, Bobby Robson’ın takımının Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbolun büyük isimlerini barındıran Barcelona’yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot’ın golleriyle farklı yenmesine tanıklık etti.

22 yıllık hasretin sonu: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Wes Burns ve Omari Hutchinson’ın golleriyle taraftarlar sahaya akın etti, statta büyük bir sevinç yaşandı. Kieran McKenna’nın takımı üst üste ikinci kez bir üst lige yükselerek 22 yıl sonra Premier League’e döndü.

Avrupa’daki eşsiz rekor: Portman Road, yabancı takımlar için zorlu bir deplasman olarak ün kazandı. Ipswich Town, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 31 maçın hiçbirini kaybetmeyerek olağanüstü bir yenilmezlik serisi yakaladı; AC Milan, Inter ve Real Madrid gibi devleri mağlup etti.

Pop müziğin yıldızları: Portman Road, futbol dışında Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers ve Pink’in büyük konserlerine de ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, ömür boyu Ipswich Town taraftarı ve kulübün azınlık hissedarlarından Ed Sheeran, 2025 yazında statta üç gece üst üste konser verdi.

Ipswich Town rekorları ve istatistikleri

Ipswich Town Futbol Kulübü, üç büyük kupası ve Avrupa kupalarındaki eşsiz iç saha rekoruyla İngiliz futbol tarihinde kendine özgü, efsanevi bir yere sahip.

Futbolla pek öne çıkmayan bir bölgeden gelmesine rağmen Suffolk merkezli kulüp, 20. yüzyılın ortalarındaki altın dönemlerinde hem İngiltere’de hem de Avrupa’da zirveye çıktı.

Kulübün başarıları ve kazandığı kupalar

Birinci Lig şampiyonluğu : 1 kez (1961-62)

FA Cup şampiyonluğu : 1 kez (1977-78)

UEFA Kupası şampiyonluğu : 1 kez (1980-81)

Oyuncuların bireysel rekorları

En fazla maça çıkanlar: Mick Mills (741), John Wark (678)

En fazla gol atanlar: Ray Crawford (218), John Wark (190)

İngiltere teknik direktörlüğüne uzanan yol

Ipswich, dünya çapında teknik direktörler yetiştirmesiyle tanınıyor. Ipswich ile 1962 lig şampiyonluğunu kazanan Sir Alf Ramsey ve FA Cup ile UEFA Kupası’nı kazanan Sir Bobby Robson, Portman Road’daki görevlerinden doğrudan İngiltere millî takımının başına geçti ve takımı Dünya Kupası tarihindeki en başarılı dönemlerine taşıdı.

Ipswich Town’ın ünlü lakabı

Başlangıçta “Maviler” olarak anılan Ipswich Town’a rakip taraftarlar, kulübün 2000-01 Premier League sezonunda Suffolk’ın tarımsal geçmişine gönderme yapan yeni bir lakap taktı. Kulüp ve taraftarları da bu lakabı gururla benimsedi.



