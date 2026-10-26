Ipswich Town, ilk denemesinde yeniden Premier League'e yükseldi. Gary O'Neil yönetiminde bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umacak. Maç biletlerinizi bugün alarak Portman Road'da ve deplasmanda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Ipswich Town taraftarları, geçen sezon Championship'i ikinci bitirip doğrudan yükselmenin heyecanını hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezonda da sürüyor.

Ipswich, evinde etkileyici performanslar sergilerken deplasmanda da direnç gösterdi. Küme düşmekten kaçınmak istiyorsa bu özelliğini sezon boyunca koruması gerekecek.

İpswich Town maçlarında biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Ipswich Town'ın yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Yer 31 Ekim Cumartesi (15.00) Hull City - Ipswich Town Biletler MKM Stadium (Deplasman) 8 Kasım Pazar (14.00) Ipswich Town - Bournemouth Biletler Portman Road (İç saha) 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) 28 Kasım Cumartesi (17.30) Ipswich Town - Aston Villa Biletler Portman Road (İç saha) 1 Aralık Salı (20.00) Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (Deplasman) 5 Aralık Cumartesi (20.00) Leeds United - Ipswich Town Biletler Elland Road (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Newcastle United Biletler Portman Road (İç saha) 20 Aralık Pazar (14.00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Biletler American Express Stadium (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Brentford Biletler Portman Road (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (20.15) Ipswich Town - Chelsea Biletler Portman Road (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Arsenal - Ipswich Town Biletler Emirates Stadium (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (İç saha)

Ipswich Town biletleri nasıl alınır?

Resmî Ipswich Town biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün çevrimiçi bilet portalını kullanmak. Bunun için tek oturum açma özelliğine sahip bir kulüp dijital hesabı oluşturup giriş yapmanız gerekiyor.

Biletler, kulübün Portman Road'daki Planet Blue Superstore mağazasından da şahsen satın alınabiliyor. Ancak bunun genellikle yalnızca maç olmayan günlerde ve biletlerin hâlâ mevcut olduğu nadir durumlarda mümkün olduğunu belirtmek gerek.

Bilet satış dönemleri ve takvimi

Satış aşaması Zamanlama ve koşullar Bilet kurası Maçtan yaklaşık 4 hafta önce açılır. Yalnızca sezonluk bilet sahibi olmayan Super Blues üyelerine açıktır. Üyeler bireysel olarak veya grup hâlinde başvurabilir. Üyelere öncelikli satış Kurayı kazanan başvuru sahiplerine ilk erişim hakkı verilir. Ardından kurayı kazanamayan üyelere veya diğer Super Blues üyelerine kalan biletleri satın almaları için ayrı bir süre tanınır (üye başına 1 biletle sınırlıdır). Sezonluk biletlerin yeniden satışı Maç gününe kadar sürer. Bir sezonluk bilet sahibi maça gidemeyecekse koltuğunu kulübün resmî bilet değişim platformunda satışa çıkarır. Böylece uygun koşulları taşıyan diğer üyeler bileti hemen satın alabilir. Genel satış Yalnızca tüm üye gruplarına yönelik satış dönemleri kapandıktan sonra bilet kalırsa başlar (genellikle maçtan 2 hafta önce). Öne çıkan Premier League maçlarında biletler nadiren bu aşamaya kalır.

Taraftarlar ayrıca Ipswich Town maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanların başvurduğu önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlar için güvenilir bir seçenek.

Ipswich Town biletleri ne kadar?

Portman Road'daki Ipswich Town maçlarının resmî bilet fiyatları, maçın kategorisine, yaşa bağlı indirim grubuna ve seçilen tribün bölümüne göre değişiyor.

Kulüp, 2026/27 sezonunda maç biletlerinin fiyatlarını sabit tutarak önceki sezonun temel fiyatlandırma yapısını korudu.

Maçlar, talebe ve rakibin profiline göre iki ana kategoriye ayrılıyor:

A kategorisi : İlk altıdaki kulüplere veya öne çıkan rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlar (örneğin Doğu Anglia derbisi, Londra ve Manchester'ın büyük altılıdaki takımları).

B kategorisi : Genellikle orta sıralarda yer alan veya alt liglerdeki takımlara karşı oynanan standart maçlar.

Kulüpten doğrudan alınan yetişkin genel giriş biletinin fiyatı, maçın A veya B kategorisinde olmasına ve üst ya da alt tribünde oturulmasına bağlı olarak genellikle 27 sterlin ile 38 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Portman Road hakkında bilmeniz gerekenler

Ipswich Town FC'nin köklü iç saha stadı Portman Road, 30.311 koltukla Doğu Anglia'nın en yüksek kapasiteli futbol stadı. Ipswich Town'ın 1884'ten beri kesintisiz kullandığı stat, İngiltere'nin en çok değer verilen geleneksel futbol mekânlarından biri.

Portman Road arazisi 1855'ten itibaren East Suffolk Cricket Club tarafından kullanılıyordu. Ipswich Town, 1884'te buraya geldiğinde kriket sahasıyla örtüşen bir futbol sahasında oynuyor, kriketin yeniden başlayabilmesi için her yaz alanı boşaltıyordu.

Taylor Raporu'nun ardından Portman Road, 1992'de Premier League'de dört tarafında da tamamı koltuklu tribünler bulunan ilk stat oldu. Milenyumun başındaki büyük genişletme çalışmalarıyla iki kale arkası tribünü yeniden inşa edildi ve kapasite 30.000'in üzerine çıktı.

Portman Road'da unutulmaz anlar

Rekor seyirci: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : FA Cup beşinci turundaki karşılaşmayı, tüm zamanların rekoru olan 38.010 seyirci izledi. Taraftarlar bu efsanevi mücadele için eski tribünlerin her köşesini doldurdu.

Taktik dersi: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Tıklım tıklım dolu stat, Bobby Robson'ın takımının Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol yıldızlarını barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı mağlup edişine tanıklık etti.

22 yıl sonra dönüş: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Wes Burns ve Omari Hutchinson'ın golleriyle Kieran McKenna'nın takımı üst üste ikinci kez lig atlayıp 22 yıl aradan sonra Premier League'e dönerken taraftarlar sahaya akın etti ve statta büyük bir sevinç yaşandı.

Avrupa'daki eşsiz rekor: Portman Road, yabancı takımlar için zorlu bir deplasman olarak biliniyor. Ipswich Town, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 31 maçın hiçbirini kaybetmedi; AC Milan, Inter ve Real Madrid gibi devleri de mağlup etti.

Pop yıldızları: Portman Road, futbolun dışında Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers ve Pink'in büyük konserlerine de ev sahipliği yaptı. Dünya yıldızı, ömür boyu Ipswich Town taraftarı ve kulübün azınlık hissedarlarından Ed Sheeran, 2025 yazında statta üç gece üst üste sahne aldı.

Ipswich Town'ın rekorları ve istatistikleri

Ipswich Town Football Club, üç büyük kupası ve Avrupa kupalarındaki eşsiz iç saha rekoruyla İngiliz futbol tarihinde kendine özgü, efsanevi bir yere sahip.

Futboluyla pek öne çıkmayan bir bölgeden gelmesine rağmen Suffolk merkezli kulüp, 20. yüzyılın ortalarındaki altın dönemlerinde hem İngiltere'de hem de Avrupa'da başarıya ulaştı.

Kulübün başlıca başarıları ve kupaları

First Division şampiyonluğu : Bir kez (1961-62)

FA Cup şampiyonluğu : Bir kez (1977-78)

UEFA Kupası şampiyonluğu : Bir kez (1980-81)

Oyuncuların bireysel rekorları

En fazla maça çıkanlar: Mick Mills (741), John Wark (678)

En fazla gol atanlar: Ray Crawford (218), John Wark (190)

İngiltere millî takımına uzanan yol

Ipswich, dünya çapında teknik direktörler yetiştirmesiyle ünlü. Ipswich ile 1962 lig şampiyonluğunu kazanan Sir Alf Ramsey ve FA Cup ile UEFA Kupası'nı kazanan Sir Bobby Robson, Portman Road'daki görevlerinden doğrudan İngiltere millî takımının başına geçti. Her ikisi de takımı Dünya Kupası tarihindeki en parlak dönemlerine taşıdı.

Ünlü «Traktör Çocukları» lakabı

Başlangıçta «Maviler» olarak anılan Ipswich Town'a rakip taraftarlar, Suffolk'un tarımsal geçmişinden dolayı 2000-01 Premier League sezonunda şakayla karışık «Traktör Çocukları» lakabını taktı. Kulüp ve taraftarları da bu lakabı gururla benimsedi.



