Ipswich Town, Premier League'e ilk denemesinde geri döndü. Gary O'Neil yönetiminde bu kez ligde daha uzun süre kalmayı umuyor. Maç biletlerini şimdiden alarak Portman Road'da ve deplasmanlarda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Ipswich Town taraftarları, takımın geçen sezon Championship'i ikinci sırada bitirip doğrudan yükselmesinin heyecanını hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezonda da sürüyor.

Ipswich, sahasında etkileyici performanslar sergilerken deplasmanda da dirençli olduğunu gösterdi. Küme düşmekten kaçınmak istiyorsa bu özelliğini sezon boyunca koruması gerekecek.

Ipswich Town maçlarına nasıl bilet alabileceğinize dair en güncel bilgileri, biletlerin nereden satın alınacağını ve fiyatlarını GOAL sizin için derledi.

Ipswich Town'ın yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stat 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadium (deplasman) 28 Kasım Cumartesi (17.30) Ipswich Town - Aston Villa Biletler Portman Road (iç saha) 1 Aralık Salı (20.00) Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (deplasman) 5 Aralık Cumartesi (20.00) Leeds United - Ipswich Town Biletler Elland Road (deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Newcastle United Biletler Portman Road (iç saha) 20 Aralık Pazar (14.00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Biletler American Express Stadium (deplasman) 26 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Brentford Biletler Portman Road (iç saha) 30 Aralık Çarşamba (20.15) Ipswich Town - Chelsea Biletler Portman Road (iç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Arsenal - Ipswich Town Biletler Emirates Stadium (deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (iç saha)

Ipswich Town biletleri nasıl alınır?

Resmî Ipswich Town biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün çevrim içi bilet portalını kullanmak. Bunun için kulübün dijital hesabını oluşturup tek oturum açma sistemi üzerinden giriş yapmanız gerekiyor.

Biletler, kulübün Portman Road'daki Planet Blue Superstore mağazasından da şahsen satın alınabiliyor. Ancak bu yöntem genellikle yalnızca maç olmayan günlerde ve nadiren bilet kaldığında mümkün.

Bilet satış dönemleri ve takvimi

Satış aşaması Zamanlama ve koşullar Bilet kurası Maçtan yaklaşık 4 hafta önce açılır. Yalnızca kombinesi olmayan Super Blues üyelerine yöneliktir. Üyeler bireysel olarak veya grup hâlinde başvurur. Üyelere öncelikli satış Kurayı kazanan başvuru sahipleri ilk erişim hakkını elde eder. Ardından kurayı kazanamayan üyelere veya diğer Super Blues üyelerine kalan biletleri satın almaları için özel bir satış dönemi tanınır (üye başına en fazla 1 bilet). Kombine biletlerin yeniden satışı Maç gününe kadar değişken biçimde devam eder. Maça gidemeyen kombine sahibi, koltuğunu kulübün resmî yeniden satış platformuna çıkarır. Böylece uygun koşulları karşılayan diğer üyeler bileti hemen satın alabilir. Genel satış Yalnızca tüm üye gruplarına yönelik satışlar tamamlandıktan sonra bilet kalırsa başlar (genellikle maçtan 2 hafta önce). Premier League'deki büyük maçlarda biletler bu aşamaya nadiren ulaşır.

Taraftarlar Ipswich Town maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Ipswich Town biletleri ne kadar?

Portman Road'daki Ipswich Town maçlarının resmî bilet fiyatları, maçın kategorisine, yaşa bağlı indirim grubuna ve seçilen tribün bölümüne göre değişiyor.

Kulüp, 2026/27 sezonunda maç biletlerinin fiyatlarını sabit tutarak önceki sezonun temel fiyatlandırma yapısını korudu.

Maçlar, talep ve rakibin profiline göre iki ana kategoriye ayrılıyor:

A kategorisi : İlk altıdaki kulüplere veya önemli rakiplere karşı oynanan büyük maçlar (örneğin Doğu Anglia derbisi, Londra ve Manchester'ın büyük altı kulüpleriyle maçlar).

: İlk altıdaki kulüplere veya önemli rakiplere karşı oynanan büyük maçlar (örneğin Doğu Anglia derbisi, Londra ve Manchester'ın büyük altı kulüpleriyle maçlar). B kategorisi: Orta sıralardaki veya alt kademelerdeki takımlara karşı oynanan standart maçlar.

Kulüpten doğrudan alınan standart bir yetişkin bileti, maçın A veya B kategorisinde olmasına ve üst ya da alt tribünde oturulmasına bağlı olarak genellikle 27 sterlin ile 38 sterlin veya üzeri arasında değişiyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Portman Road hakkında bilmeniz gerekenler

Ipswich Town F.C.'nin tarihî sahası Portman Road, 30.311 kişilik kapasitesiyle Doğu Anglia'nın en büyük futbol stadı. Ipswich Town'ın 1884'ten beri aralıksız kullandığı stat, İngiltere'nin en sevilen geleneksel futbol mekânlarından biri.

Portman Road arazisi 1855'ten itibaren East Suffolk Cricket Club tarafından kullanıldı. Ipswich Town 1884'te buraya geldiğinde kriket sahasıyla kesişen bir alanda maçlarını oynuyor, kriketin yeniden başlayabilmesi için her yaz sahayı boşaltıyordu.

Taylor Raporu'nun ardından Portman Road, 1992'de dört tarafındaki tribünlerin tamamı koltuklu olan ilk Premier League stadı hâline geldi. Milenyumun başında yapılan büyük genişletme çalışmalarıyla iki kale arkası tribünü yeniden inşa edildi ve kapasite 30.000'in üzerine çıktı.

Portman Road'daki unutulmaz anlar

Rekor seyirci: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : FA Cup beşinci turundaki maç, 38.010 kişiyle kulüp tarihinin seyirci rekorunu kırdı. Taraftarlar bu unutulmaz karşılaşmayı izlemek için eski tribünlerin her köşesini doldurdu.

: FA Cup beşinci turundaki maç, 38.010 kişiyle kulüp tarihinin seyirci rekorunu kırdı. Taraftarlar bu unutulmaz karşılaşmayı izlemek için eski tribünlerin her köşesini doldurdu. Taktik dersi: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Tıklım tıklım dolu stat, Bobby Robson'ın takımının Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol efsanelerini barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı yenmesine tanıklık etti.

: Tıklım tıklım dolu stat, Bobby Robson'ın takımının Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol efsanelerini barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı yenmesine tanıklık etti. 22 yıl sonra dönüş: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): Wes Burns ve Omari Hutchinson'ın golleriyle Kieran McKenna'nın takımı üst üste ikinci kez lig atlayıp 22 yıllık aranın ardından Premier League'e döndü. Taraftarlar sahaya akın ederken statta büyük bir coşku yaşandı.

Avrupa'daki eşsiz rekor: Portman Road, yabancı takımlar için zorlu bir deplasman olarak tanınıyor. Ipswich Town, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 31 maçın hiçbirini kaybetmedi; AC Milan, Inter ve Real Madrid gibi devleri de mağlup etti.

Pop yıldızları: Portman Road, futbolun dışında Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers ve Pink'in büyük konserlerine de ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü müzisyen, ömür boyu Ipswich Town taraftarı ve kulübün azınlık hissedarı Ed Sheeran, 2025 yazında statta üç gece üst üste tarihî konserler verdi.

Ipswich Town rekorları ve istatistikleri

Ipswich Town Football Club, üç büyük kupası ve Avrupa kupalarındaki eşsiz iç saha rekoruyla İngiliz futbol tarihinde kendine özgü, efsanevi bir yere sahip.

Futbolla görece az anılan bir bölgeden gelmesine rağmen Suffolk merkezli kulüp, 20. yüzyılın ortalarındaki altın dönemlerinde hem İngiltere'de hem Avrupa'da zirveye çıktı.

Kulübün kupaları ve önemli başarıları

First Division şampiyonluğu : Bir kez (1961-62)

: Bir kez (1961-62) FA Cup şampiyonluğu : Bir kez (1977-78)

: Bir kez (1977-78) UEFA Kupası şampiyonluğu: Bir kez (1980-81)

Futbolcuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Mick Mills (741), John Wark (678)

En çok gol atanlar: Ray Crawford (218), John Wark (190)

İngiltere Millî Takımı teknik direktörlüğüne uzanan yol

Ipswich, dünya çapında teknik direktörlerin yetiştiği bir kulüp olarak tanınıyor. Ipswich ile 1962 lig şampiyonluğunu kazanan Sir Alf Ramsey ve FA Cup ile UEFA Kupası'nı kazanan Sir Bobby Robson, Portman Road'daki görevlerinden doğrudan İngiltere Millî Takımı'nın başına geçti. İkisi de takımı Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerine taşıdı.

Ipswich Town'ın ünlü lakabı

Önceleri başka bir lakapla anılan Ipswich Town'a rakip taraftarlar, kulübün 2000-01 Premier League sezonunda Suffolk'un tarımsal geçmişine gönderme yapan, traktörlerle ilgili bir lakap taktı. Kulüp ve taraftarları da bu lakabı gururla benimsedi.