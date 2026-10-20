Ipswich Town, ilk denemesinde Premier League'e geri dönmeyi başardı. Bu kez Gary O'Neil yönetiminde ligde daha uzun süre kalmayı umuyor. Maç biletlerinizi bugün alarak Portman Road'da ve deplasmanlarda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Ipswich Town taraftarları, takımın geçen sezon Championship'i ikinci sırada bitirip doğrudan yükselmesinin heyecanını hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezonda da devam ediyor.

Ipswich, sahasında etkileyici performanslar sergiledi ve deplasmanda direnç gösterdi. Küme düşmekten kurtulmak istiyorsa sezon boyunca bu direncini koruması gerekecek.

Ipswich Town maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

Ipswich Town'ın yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Yer 23 Ekim Cuma (20.00) Ipswich Town - Nottingham Forest Biletler Portman Road (İç saha) 31 Ekim Cumartesi (15.00) Hull City - Ipswich Town Biletler MKM Stadium (Deplasman) 8 Kasım Pazar (14.00) Ipswich Town - Bournemouth Biletler Portman Road (İç saha) 21 Kasım Cumartesi (15.00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) 28 Kasım Cumartesi (17.30) Ipswich Town - Aston Villa Biletler Portman Road (İç saha) 1 Aralık Salı (20.00) Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (Deplasman) 5 Aralık Cumartesi (20.00) Leeds United - Ipswich Town Biletler Elland Road (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Newcastle United Biletler Portman Road (İç saha) 20 Aralık Pazar (14.00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Biletler American Express Stadium (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Brentford Biletler Portman Road (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (20.15) Ipswich Town - Chelsea Biletler Portman Road (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Arsenal - Ipswich Town Biletler Emirates Stadium (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (İç saha)

Ipswich Town biletleri nasıl alınır?

Resmî Ipswich Town biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün E-Ticketing Portal adlı çevrim içi bilet platformudur. Bunun için kulübün tek oturum açma sistemiyle çalışan dijital hesabını oluşturup giriş yapmanız gerekir.

Biletler, kulübün Portman Road'daki Planet Blue Superstore mağazasından şahsen de alınabilir. Ancak mağazadan bilet satın almak genellikle yalnızca maç olmayan günlerde ve nadiren de olsa biletlerin hâlâ mevcut olduğu durumlarda mümkündür.

Bilet satış dönemleri ve takvimi

Satış aşaması Zamanlama ve koşullar Bilet kurası Maçtan yaklaşık 4 hafta önce başlar. Yalnızca kombine sahibi olmayan Super Blues üyelerine açıktır. Üyeler bireysel olarak veya grup hâlinde başvurabilir. Üyelere öncelikli satış Kurayı kazanan başvuru sahiplerine önce erişim hakkı tanınır. Ardından kurayı kazanamayan veya başvuru yapmamış diğer Super Blues üyelerine kalan biletleri satın almaları için ayrı bir süre verilir. Her üye en fazla 1 bilet alabilir. Kombine biletlerin yeniden satışı Maç gününe kadar devam eder. Bir kombine sahibi maça gidemeyecekse koltuğunu kulübün resmî yeniden satış platformunda satışa çıkarır. Böylece uygun koşulları taşıyan diğer üyeler koltuğu hemen satın alabilir. Genel satış Yalnızca tüm üye gruplarına ayrılan satış dönemleri sona erdikten sonra bilet kalırsa başlar; bu da genellikle maçtan 2 hafta önce olur. Premier League'deki büyük maçlarda biletler nadiren bu aşamaya kalır.

Taraftarlar Ipswich Town maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Ipswich Town biletleri ne kadar?

Portman Road'daki Ipswich Town maçlarının resmî bilet fiyatları, maçın kategorisine, yaşa bağlı indirim kategorisine ve seçilen tribün bölümüne göre değişir.

Kulüp, 2026/27 sezonunda maç günü bilet fiyatlarını sabit tutarak önceki sezonun temel fiyatlandırma yapısını korudu.

Maçlar, talebe ve rakibin profiline göre iki ana kategoriye ayrılır:

A kategorisi : İlk altıdaki kulüplere veya önemli rakiplere karşı oynanan büyük maçlar (örneğin East Anglia derbisi, Londra ve Manchester'dan büyük altılı kulüpleriyle maçlar).

B kategorisi : Orta sıralardaki veya alt liglerdeki takımlara karşı oynanan standart maçlar.

Kulüpten doğrudan alınan bir yetişkin genel giriş bileti, maçın A veya B kategorisinde olmasına ve üst ya da alt tribünde oturulmasına bağlı olarak genellikle 27 sterlinden başlayıp 38 sterlinin üzerine çıkıyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet platformunu, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Portman Road hakkında bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town F.C.'nin tarihî evi Portman Road, 30.311 koltukla East Anglia'nın en yüksek kapasiteli futbol stadyumudur. Ipswich Town'ın 1884'ten bu yana kesintisiz kullandığı stat, İngiltere'nin en sevilen geleneksel futbol sahalarından biridir.

Portman Road arazisi 1855'ten itibaren East Suffolk Cricket Club tarafından kullanıldı. Ipswich Town 1884'te geldiğinde, kriket sahasının orta bölümüne taşan bir futbol sahasında oynuyor ve kriketin yeniden başlayabilmesi için her yaz alanı boşaltıyordu.

Taylor Raporu'nun ardından Portman Road, 1992'de dört tarafındaki tribünlerin tamamı koltuklu olan ilk Premier League stadı hâline geldi. 2000'li yılların başındaki büyük genişletme çalışmalarıyla iki kale arkası tribünü yeniden inşa edildi ve kapasite 30.000'in üzerine çıktı.

Portman Road'da unutulmaz anlar

Rekor seyirci: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : FA Cup beşinci turundaki bu maç, 38.010 seyirciyle stat tarihinin seyirci rekorunu kırdı. Taraftarlar bu unutulmaz karşılaşmayı izlemek için eski tribünlerin her köşesini doldurdu.

Taktik dersi: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Tıklım tıklım dolu statta Bobby Robson'ın takımı, Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol efsanelerini barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı mağlup etti.

22 yıllık aranın sonu: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Wes Burns ve Omari Hutchinson'ın golleriyle tribünler büyük bir coşku yaşadı ve taraftarlar sahaya indi. Kieran McKenna'nın takımı üst üste ikinci kez bir üst lige yükselerek 22 yıl sonra Premier League'e döndü.

Avrupa'daki eşsiz iç saha rekoru: Portman Road, yabancı takımlar için zorlu bir deplasman olarak ün salmıştır. Ipswich Town, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 31 maçın hiçbirini kaybetmedi; AC Milan, Inter ve Real Madrid gibi devleri mağlup etti.

Pop müziğin yıldızları: Portman Road, futbol dışında Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers ve Pink'in büyük konserlerine de ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, ömür boyu Ipswich Town taraftarı ve kulübün azınlık hissedarı Ed Sheeran, 2025 yazında statta üç gece üst üste tarihî konserler verdi.

Ipswich Town rekorları ve istatistikleri

Ipswich Town Futbol Kulübü, üç büyük kupası ve Avrupa'daki benzersiz iç saha rekoruyla İngiliz futbol tarihinde kendine özgü, efsanevi bir yere sahiptir.

Futbolda nispeten az tanınan bir bölgeden gelmesine rağmen Suffolk merkezli kulüp, 20. yüzyılın ortalarındaki altın çağlarında hem İngiltere'de hem Avrupa'da zirveye çıktı.

Kulübün kupaları ve önemli başarıları

First Division şampiyonluğu : 1 kez (1961-62)

FA Cup şampiyonluğu : 1 kez (1977-78)

UEFA Kupası şampiyonluğu : 1 kez (1980-81)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Mick Mills (741), John Wark (678)

En çok gol atanlar: Ray Crawford (218), John Wark (190)

İngiltere millî takımına uzanan teknik direktörlük yolu

Ipswich, dünya çapında teknik direktörler yetiştirmesiyle ünlüdür. Ipswich ile 1962 lig şampiyonluğunu kazanan Sir Alf Ramsey ve FA Cup ile UEFA Kupası'nı kazanan Sir Bobby Robson, Portman Road'daki görevlerinden doğrudan İngiltere millî takımının başına geçti ve takımı Dünya Kupası tarihindeki en başarılı dönemlerine taşıdı.

Ipswich Town'ın ünlü lakabı

Başlangıçta “Maviler” olarak anılan takıma rakip taraftarlar, Suffolk'un tarımsal kökleri nedeniyle 2000-01 Premier League sezonunda traktörlere atıfta bulunan bir lakap taktı. Kulüp ve taraftarlar bu lakabı gururla benimsedi.



