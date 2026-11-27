Ipswich Town, ilk denemesinde Premier Lig'e geri dönme hedefini gerçekleştirdi. Bu kez Gary O'Neil yönetiminde ligde daha uzun süre kalmayı umacak. Maç biletlerinizi şimdiden alarak Portman Road'da ve deplasmanlarda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Geçen sezon Championship'i ikinci sırada bitirip doğrudan yükselen Ipswich Town taraftarlarının heyecanı, yeni sezonda da sürüyor.

Ipswich Town maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilgileri, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını GOAL sizin için derledi.

Ipswich Town'ın yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 28 Kasım Cumartesi (17.30) Ipswich Town - Aston Villa Biletler Portman Road (İç saha) 1 Aralık Salı (20.00) Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (Deplasman) 5 Aralık Cumartesi (20.00) Leeds United - Ipswich Town Biletler Elland Road (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Newcastle United Biletler Portman Road (İç saha) 20 Aralık Pazar (14.00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Biletler American Express Stadium (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Brentford Biletler Portman Road (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (20.15) Ipswich Town - Chelsea Biletler Portman Road (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Arsenal - Ipswich Town Biletler Emirates Stadium (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (İç saha) 17 Ocak Pazar (14.00) Bournemouth - Ipswich Town Biletler Vitality Stadium (Deplasman) 23 Ocak Cumartesi (15.00) Ipswich Town - Hull City Biletler Portman Road (İç saha) 30 Ocak Cumartesi (15.00) Aston Villa - Ipswich Town Biletler Villa Park (Deplasman)

Ipswich Town biletleri nasıl alınır?

Resmî Ipswich Town biletlerini satın almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün çevrimiçi bilet portalını kullanmak. Bunun için kulübün dijital hesabını oluşturup tek oturum açma sistemiyle giriş yapmanız gerekiyor.

Biletler, kulübün Portman Road'daki Planet Blue Superstore mağazasından da satın alınabilir. Ancak mağazadan bilet almak genellikle yalnızca maç olmayan günlerde ve biletlerin hâlâ satışta kaldığı nadir durumlarda mümkün.

Bilet satış dönemleri ve takvimi

Satış aşaması Zamanlama ve koşullar Bilet kurası Maçtan yaklaşık 4 hafta önce başlar. Yalnızca kombine sahibi olmayan Super Blues üyelerine açıktır. Üyeler bireysel olarak veya grup hâlinde başvurabilir. Üyelere öncelikli satış Kurayı kazananlar ilk satın alma hakkını elde eder. Ardından kurayı kazanamayanlara veya kalan Super Blues üyelerine, eldeki biletleri satın almaları için ayrı bir dönem tanınır. Her üye en fazla 1 bilet alabilir. Kombine biletlerin yeniden satışı Maç gününe kadar devam eder. Bir kombine sahibi maça gidemeyecekse koltuğunu kulübün resmî devir platformunda satışa çıkarabilir. Koltuk, satın alma hakkına sahip diğer üyeler için anında erişilebilir hâle gelir. Genel satış Yalnızca tüm üye gruplarına yönelik satışlar bittikten sonra bilet kalırsa başlar; bu genellikle maçtan 2 hafta öncedir. İlgi gören Premier Lig maçlarında biletlerin genel satışa çıkması nadirdir.

Taraftarlar Ipswich Town maç biletlerini ikinci el piyasasından da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Ipswich Town biletleri ne kadar?

Portman Road'daki Ipswich Town maçlarının resmî bilet fiyatları, maçın kategorisine, yaşa bağlı indirim grubuna ve seçilen tribün bölümüne göre değişiyor.

Kulüp, 2026/27 sezonunda maç biletlerinin fiyatlarını dondurarak önceki sezonun temel fiyat yapısını korudu.

Maçlar, talebe ve rakibin profiline göre iki ana kategoriye ayrılıyor:

A kategorisi : İlk altıdaki kulüplere veya öne çıkan rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlar. Örneğin Doğu Anglia derbisi ile Londra ve Manchester'ın büyük altılıdaki takımlarına karşı maçlar.

: İlk altıdaki kulüplere veya öne çıkan rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlar. Örneğin Doğu Anglia derbisi ile Londra ve Manchester'ın büyük altılıdaki takımlarına karşı maçlar. B kategorisi: Genellikle orta sıralarda veya alt sıralarda yer alan takımlara karşı standart maçlar.

Kulüpten doğrudan alınan bir yetişkin genel giriş bileti, maçın A veya B kategorisinde olmasına ve koltuğun üst ya da alt tribünde bulunmasına göre genellikle 27 sterlinden 38 sterlinin üzerine kadar değişiyor.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Portman Road hakkında bilmeniz gerekenler

Portman Road, Ipswich Town FC'nin köklü iç saha stadı ve 30.311 koltukla Doğu Anglia'nın en yüksek kapasiteli futbol stadyumu. Ipswich Town tarafından 1884'ten beri kesintisiz kullanılan stat, İngiltere'nin en sevilen geleneksel futbol mekânlarından biri.

Portman Road arazisi 1855'ten itibaren East Suffolk Cricket Club tarafından kullanılıyordu. Ipswich Town 1884'te buraya geldiğinde kriket sahasıyla kesişen bir futbol sahasında oynuyor, kriketin yeniden başlayabilmesi için her yaz alanı boşaltıyordu.

Taylor Raporu'nun ardından Portman Road, 1992'de dört tarafındaki tribünlerin tamamı koltuklu olan ilk Premier Lig stadı hâline geldi. 2000'li yılların başındaki büyük genişletme çalışmalarıyla iki kale arkası tribünü yeniden inşa edildi ve kapasite 30.000'in üzerine çıktı.

Portman Road'da unutulmaz anlar

Seyirci rekoru: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : FA Cup beşinci turundaki maçı, stat tarihinin rekoru olan 38.010 seyirci izledi. Taraftarlar bu unutulmaz karşılaşmayı izlemek için eski ayakta seyirci tribünlerinin her köşesini doldurdu.

: FA Cup beşinci turundaki maçı, stat tarihinin rekoru olan 38.010 seyirci izledi. Taraftarlar bu unutulmaz karşılaşmayı izlemek için eski ayakta seyirci tribünlerinin her köşesini doldurdu. Taktik dersi: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Dolu tribünler önünde Bobby Robson'ın takımı, Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol efsanelerini barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı mağlup etti.

: Dolu tribünler önünde Bobby Robson'ın takımı, Johan Cruyff ve Johan Neeskens gibi futbol efsanelerini barındıran Barcelona'yı Eric Gates, Trevor Whymark ve Brian Talbot'ın golleriyle farklı mağlup etti. 22 yıl sonra dönüş: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): Wes Burns ve Omari Hutchinson'ın golleriyle Kieran McKenna'nın takımı üst üste ikinci kez bir üst lige yükselip 22 yıl sonra Premier Lig'e döndü. Taraftarlar büyük bir coşkuyla sahaya akın etti.

Avrupa'da benzersiz iç saha rekoru: Portman Road, yabancı takımlar için zorlu bir deplasman olarak ün kazandı. Ipswich Town, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 31 maçın hiçbirini kaybetmeyerek olağanüstü bir yenilmezlik rekoru kırdı; AC Milan, Inter ve Real Madrid gibi devleri mağlup etti.

Pop yıldızları: Portman Road, futbol dışında Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers ve Pink'in büyük konserlerine de ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, ömür boyu Ipswich Town taraftarı ve kulübün azınlık hissedarlarından Ed Sheeran, 2025 yazında statta üç gece süren tarihi bir konser serisi verdi.

Ipswich Town rekorları ve istatistikleri

Ipswich Town, üç büyük kupası ve Avrupa kupalarındaki benzersiz iç saha rekoruyla İngiliz futbol tarihinde özel bir yere sahip.

Futboluyla pek öne çıkmayan bir bölgeden gelmesine rağmen Suffolk kulübü, 20. yüzyılın ortalarındaki altın çağlarında hem İngiltere'de hem de Avrupa'da zirveye çıktı.

Kulübün başarıları ve kupaları

Birinci Lig şampiyonluğu : 1 kez (1961-62)

: 1 kez (1961-62) FA Cup şampiyonluğu : 1 kez (1977-78)

: 1 kez (1977-78) UEFA Kupası şampiyonluğu: 1 kez (1980-81)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Mick Mills (741), John Wark (678)

En çok gol atanlar: Ray Crawford (218), John Wark (190)

İngiltere teknik direktörlüğüne giden yol

Ipswich, dünya çapında teknik direktörler yetiştirmesiyle tanınıyor. Ipswich ile 1962 lig şampiyonluğunu kazanan Sir Alf Ramsey ve FA Cup ile UEFA Kupası'nı kazanan Sir Bobby Robson, Portman Road'daki görevlerinden doğrudan İngiltere Millî Takımı'nın başına geçti. İkisi de takımı Dünya Kupası tarihindeki en başarılı dönemlerine taşıdı.

Ipswich Town'ın ünlü lakabı

Daha önce maviliğine atıf yapan bir lakapla anılan Ipswich Town'a rakip taraftarlar, kulübün bulunduğu Suffolk'un tarım geçmişi nedeniyle 2000-01 Premier Lig sezonunda traktörlere gönderme yapan yeni bir lakap taktı. Kulüp ve taraftarları bu lakabı gururla benimsedi.