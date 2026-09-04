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Inter Miami'nin 2026'daki yaklaşan fikstürü nasıl?

Tarih & Saat Maç Stadyum Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba, ET 20:30 Chicago Fire FC - Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Bilet al 12 Eylül 2026 Cumartesi, ET 19:30 Inter Miami - Nashville SC Nu Stadium, Miami Bilet al 20 Eylül 2026 Pazar, ET 19:00 Inter Miami - San Diego FC Nu Stadium, Miami Bilet al 27 Eylül 2026 Pazar, ET 19:00 Columbus Crew - Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Bilet al 10 Ekim 2026 Cumartesi, ET 19:30 Inter Miami - D.C. United Nu Stadium, Miami Bilet al 14 Ekim 2026 Çarşamba, ET 19:30 Inter Miami - New York City FC Nu Stadium, Miami Bilet al 17 Ekim 2026 Cumartesi, ET 19:30 Atlanta United FC - Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Bilet al 24 Ekim 2026 Cumartesi, ET 17:30 Red Bull New York - Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Bilet al 28 Ekim 2026 Çarşamba, ET 19:30 Inter Miami - FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Bilet al 1 Kasım 2026 Pazar, ET 18:00 New England Revolution - Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Bilet al 7 Kasım 2026 Cumartesi, ET 16:00 Inter Miami - Charlotte FC (Normal sezon finali) Nu Stadium, Miami Bilet al

Başlama saatleri Doğu Saati'ne göre listelenmiştir ve yayın teyidi öncesinde değişikliğe tabidir. Maç gününe yakın tarihte her zaman kulübün resmi sitesini veya bilet sağlayıcınızı tekrar kontrol edin.

Inter Miami biletleri nasıl alınır?

Inter Miami maçları için tek maçlık girişlerden hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

Resmi Inter Miami biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, MLS'in resmi sitesine gitmek veya kulübün resmi sitesindeki bilet portalına erişmektir.

Elbette biletlere talep genellikle yüksektir. Özellikle de kulüp artık yeni kalıcı evine yerleşmişken ve sezona son MLS Cup şampiyonu olarak girerken. Bu nedenle maçların resmi kanallarda tükenmesi durumunda ya da son dakika bileti bulmak istiyorsanız, $36'dan başlayan biletlerle StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Inter Miami biletleri ne kadar?

Inter Miami biletlerini resmi kanallar üzerinden satın almak isteyenler için kulüp, Nu Stadium'da erken kayıt yaptıranlara sezonluk bilet fiyatlarını maç başına $40'a kadar düşük seviyede duyurdu. Ancak tek maçlık fiyatlar rakibe, oturma kategorisine ve ne kadar erken satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor. Güncel maç bazlı fiyatlandırma için her zaman kulübün resmi bilet portalını kontrol edin; zira sezon içinde, özellikle yoğun talep gören karşılaşmalarda veya Inter Miami play-off'larda ileri turlara yükselirse, fiyatlar değişebilir.

Fiyat, stadyumda oturduğunuz yere göre dalgalanır ve deplasman maçlarının fiyatlandırması ev sahibi kulübün kendi politikalarına bağlıdır.

Müsaitlik ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin.

2026'da Inter Miami'den ne beklenmeli?

Inter Miami, MLS'te yalnızca 2020 sezonunun başından bu yana yer alıyor, ancak şimdiden ligin en büyük ilgi çeken ekiplerinden biri haline geldi. David Beckham'ın ünlü desteğiyle sahneye çıktı ve istikrarlı şekilde yükselişini sürdürdü. Artık meşhur olan pembe formayı çok sayıda yıldız isim giydi, bunların hiçbiri Lionel Messi kadar öne çıkmadı.

Messi'nin 2025 sezonu tarih kitaplarına geçecek türdendi; MLS Golden Boot'u kazandı, üst üste MVP ödüllerini aldı ve Inter Miami'nin şampiyonlukla sonuçlanan MLS Cup 2025 yürüyüşünde MVP seçildi. Arjantinli yıldız, 2025'in sonlarında 2028'e kadar kulüpte kalmak için üç yıllık yeni sözleşme imzaladı ve Nu Stadium'daki yeni dönemde kulübe bağlılığını pekiştirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında 39 yaşına girecek, ancak yavaşladığına dair hiçbir işaret vermiyor. Messi'nin yanı sıra mevcut kadroda Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón ve Germán Berterame gibi isimler de yer alırken, kulübün demirbaşları Jordi Alba ve Sergio Busquets'in ise sezon sonunda emekli olması bekleniyor.

Saha dışında da değişimlerin yaşandığı bir sezon oldu: Uzun süredir görevde olan teknik direktör Javier Mascherano Nisan 2026'da ayrıldı ve görevi Guillermo Hoyos devraldı.

Inter Miami'nin kuruluşundan bu yana ortalama seyirci sayıları her yıl düzenli olarak arttı ve 4 Nisan 2026'da Austin FC'nin ziyaretinde 26.700 kapalı gişe seyirciyle kapılarını açan yeni ve daha büyük Nu Stadium'a taşınması, talebi daha da artırdı. Özellikle kulüp üst üste MLS Cup zaferi peşindeyken, büyük maçlarda atmosferin tıklım tıklım olması bekleniyor.

Nu Stadium'un tarihi

Nu Stadium, Inter Miami'nin Miami International Airport yakınındaki 131 dönümlük eğlence ve topluluk geliştirme alanı Miami Freedom Park'taki futbola özel yeni evidir. Stadyum 4 Nisan 2026'da açıldı ve Inter Miami'nin burada oynadığı ilk MLS iç saha maçı Austin FC ile 2-2 berabere sonuçlandı. Bu da kulübün Fort Lauderdale'deki geçici Chase Stadium'da geçen çok yıllı döneminin sonunu işaret etti.

25.000 koltuk kapasiteli, çok amaçlı bir tesis olarak tasarlanan Nu Stadium'un, daha büyük etkinliklerde kapasitesinin 26.700'e yaklaştığı bildiriliyor. Stadyumda Miami şehir merkezinin panoramik manzarasını sunan 360 derecelik açık hava gezinti alanı, atmosferi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış birleşik tek katmanlı tribün yapısı ve MLS'in en uzun barı olarak tanıtılan bir bölüm bulunuyor. Stadyum adını, Mart 2026'da duyurulan çok yıllı isim hakkı ortaklığı kapsamında dijital finansal hizmetler şirketi Nu'dan alıyor.