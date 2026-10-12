Hull City'nin 2026-27 sezonu biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

On yıllık aranın ardından Hull City nihayet Premier League'e döndü. Bugün maç bileti alarak takımı bu sezon tribünden izleyebilirsiniz.

Hull City taraftarları, takımlarının mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough karşısında kazandığı Championship play-off finalinin heyecanını hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezona da taşındı.

Sergej Jakirović'in öğrencileri, Manchester United karşısındaki 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere iç sahada etkileyici performanslar sergiledi. Deplasmanda ise dirençli bir görüntü çizdi. Küme düşmekten kurtulmak istiyorlarsa bu özelliği sezon boyunca korumaları gerekecek.

Hull City maçlarına nasıl bilet alabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize ve fiyatlarına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Hull City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 17 Ekim Cumartesi (15.00) Fulham - Hull City Biletler Craven Cottage (Deplasman) 25 Ekim Pazar (14.00) Hull City - Brentford Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 31 Ekim Cumartesi (15.00) Hull City - Ipswich Town Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 7 Kasım Cumartesi (15.00) Arsenal - Hull City Biletler Emirates Stadyumu (Deplasman) 22 Kasım Pazar (14.00) Hull City - Brighton & Hove Albion Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace - Hull City Biletler Selhurst Park (Deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Hull City - Nottingham Forest Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Bournemouth - Hull City Biletler Vitality Stadyumu (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Hull City - Tottenham Hotspur Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Manchester City - Hull City Biletler Etihad Stadyumu (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (17.30) Hull City - Liverpool Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 29 Aralık Salı (19.30) Hull City - Leeds United Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Sunderland - Hull City Biletler Stadium of Light (Deplasman) 5 Ocak Salı (19.30) Nottingham Forest - Hull City Biletler City Ground (Deplasman)

Hull City maçlarına nasıl bilet alınır?

Resmî Hull City biletlerini kulübün çevrim içi bilet satış portalından, bilet gişesini arayarak veya gişeden şahsen satın alabilirsiniz. Sezonluk kart sahipleri ve üyeler, tükenen iç saha biletlerini kulübün resmî Hull City Bilet Takas Rehberi aracılığıyla yeniden satışa da çıkarabilir.

Biletler genellikle öncelik sırasına göre satışa sunulur:

Öncelikli erişim : Mevcut veya aktif üyeler, genel satış başlamadan önce bilet satın alma hakkına sahip olur.

Genel satış : Yalnızca üyeler ve sezonluk kart sahipleri için ayrılan öncelikli satış dönemlerinden sonra bilet kalırsa başlar. Yoğun ilgi gören Premier League maçlarında biletler sıklıkla üyelik veya öncelikli satış aşamasında tükenir.

Taraftarlar ayrıca Hull City maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Hull City biletleri ne kadar?

MKM Stadyumu'ndaki maçlar için resmî bilet fiyatları yetişkinlerde 30 sterlinden, indirimli biletlerde 16 sterlinden ve çocuk biletlerinde 8 sterlinden başlıyor. Ödeyeceğiniz tutar, maçın kategorisine (rakibin ne kadar yüksek profilli olduğuna) ve oturacağınız tribün bölgesine bağlı.

Maçlar A, B veya C kategorisine ayrılıyor. „Büyük Altılı“ya karşı oynananlar gibi yoğun ilgi gören maçlar A kategorisinde, daha az ilgi gören maçlar ise C kategorisinde yer alıyor.

Başlangıç fiyatları (örneğin yukarıda belirtilenler), her zaman C kategorisindeki bir maç için 1. bölge fiyatları esas alınarak hesaplanıyor. Maçın kategorisi veya koltuk sınıfı yükseldikçe fiyatlar da artıyor.

Stadyumdaki tribünler ve bölgeler

MKM Stadyumu, ikinci katı bulunan Batı Tribünü dışında, tek katlı ve kesintisiz bir çanak biçiminde tasarlandı. Stadyum, farklı fiyat bölgelerine ayrılıyor:

Chris Chilton Doğu Tribünü : Saha boyunca uzanan tek katlı tribün. Orta bloklar saha kenarından üst düzey görüş sunarken güneydoğu köşesinde, takımlarını coşkuyla destekleyen ev sahibi taraftarların tercih ettiği güvenli ayakta seyir alanları bulunuyor.

Batı Tribünü : Stadyumun en görkemli bölümü. Alt katta futbolcu kulübeleri, basın alanı ve üst düzey ağırlama locaları yer alıyor. Yükseltilmiş ikinci kat (Üst Batı), panoramik görüşü nedeniyle stadyumun en yüksek fiyat diliminde bulunuyor.

Kuzey Tribünü : Geleneksel olarak ev sahibi taraftarları ağırlıyor. Özellikle N1–N5 bloklarında tezahüratların daha yoğun olduğu bölümler bulunuyor.

Güney Tribünü : Ailelere ayrılmış tribün. Numarasız oturma düzenine sahip bu alan, stadyumun daha uygun fiyatlı bölümünü oluşturuyor.

Deplasman taraftarlarına ayrılan bölüm : Konuk takım taraftarları kuzeydoğu köşesinde ağırlanıyor. Bu bölümde yaklaşık 1.105 güvenli ayakta seyir yeri bulunuyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

MKM Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MKM Stadyumu, İngiltere'nin Kingston upon Hull kentinde bulunan, farklı spor ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapan simgesel bir tesis. Kendine özgü çağdaş mimarisiyle tanınan stadyum, hem futbol hem de ragbi ligi takımlarının ortak evi.

Stadyum fikri, Hull City Council'in Kingston Communications'taki hisselerini satıp elde ettiği geliri son teknolojiye sahip bir tesisin finansmanında kullandığı 1990'ların sonlarında ortaya çıktı. 44 milyon sterline mal olan stadyumun inşası yalnızca 14 ay sürdü ve tesis Aralık 2002'de resmen açıldı.

Stadyum, tarihî ancak eskimiş sahalarından taşınan iki büyük kulübe ev sahipliği yapıyor:

Hull City A.F.C. (Hull City): Futbol takımı Boothferry Park'tan taşındı.

Hull FC (Hull FC): Ragbi ligi takımı The Boulevard'dan taşındı.

MKM Stadyumu'nda unutulmaz anlar

Açılış maçı (Aralık 2002) : Hull City, bir hazırlık maçında Sunderland'i 1-0 yenerek yeni oluşturulan „Raich Carter Kupası“nı kazandı. Stadyum tarihindeki ilk golü Steve Melton attı.

Premier League'e başlangıç (2008) : En üst lige yükselişin ardından Premier League'deki ilk iç saha maçları unutulmazlar arasına girdi. Bunların arasında Liverpool karşısında alınan ünlü 3-1'lik galibiyet de vardı.

11 kişinin mücadelesi (2003) : Hull FC'nin stadyumdaki ilk maçı, Halifax'a karşı oynadığı Challenge Cup karşılaşmasıydı. İki Hull oyuncusunun oyundan atılmasına rağmen 11 kişilik kadro mücadeleyi bırakmadı ve 24-16'lık unutulmaz bir galibiyet aldı.

Gelecekteki genişleme: Stadyumun yapısı, Arup Sport ve Miller Partnership tarafından Doğu Tribünü'nün üzerine ek bir üst kat inşa edilmesine imkân verecek şekilde tasarlandı. Gerektiğinde kapasite böylece 34.000 koltuğa çıkarılabilir.

Hull City rekorları ve istatistikleri

1904'te kurulan Hull City Association Football Club (Hull City), alt liglerdeki zorlu mücadelesi, 21. yüzyılda Premier League'e yükselişi ve Wembley Stadyumu'ndaki unutulmaz maçlarıyla şekillenen ilgi çekici bir geçmişe sahip.

Kulübün şampiyonlukları ve kupa başarıları

İngiltere üçüncü kademe ligi (League One / Division Three) şampiyonluğu : 4 kez

İngiltere ikinci kademe ligi(Championship) play-off şampiyonluğu : 3 kez

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

En fazla gol: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

104 yıllık bekleyişin sonu (2008)

Alt liglerde geçen bir asrı aşkın sürenin ardından Hull City ilk kez en üst lige yükseldi. Kentin kahramanı Dean Windass, Wembley'deki Championship play-off finalinin ilk yarısında harika bir voleyle gol atarak Bristol City karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kaptan Ian Ashbee ise kulübe dört profesyonel ligin tamamında kaptanlık etme başarısına imza attı.

2014 FA Cup finali ve Avrupa'daki ilk sezon

Hull City, 2014'te tarihinin ilk büyük kupa finaline çıktı. Wembley'deki maça hızlı başlayan Hull City, James Chester ve Curtis Davies'in golleriyle sekiz dakika içinde Arsenal karşısında 2-0 öne geçti. Arsenal geri dönerek uzatmalarda maçı 3-2 kazandı. Ancak bu tarihî kupa yolculuğu, Hull City'ye 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ve tek katılımını kazandırdı.



