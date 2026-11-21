Hull City, 10 yıllık aranın ardından nihayet Premier League'e döndü. Maç bileti alarak bu sezon takımı tribünden canlı izleyebilirsiniz.

Hull City taraftarları, takımlarının mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'u yenerek Championship play-off finalini kazanmasının heyecanını hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezonda da sürüyor.

Sergej Jakirović'in ekibi, sezonun açılışında Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere iç sahada etkileyici performanslar sergiledi. Deplasmanda da direnç gösterdi. Küme düşmekten kaçınmak istiyorsa bu özelliğini sezon boyunca koruması gerekecek.

Hull City maçları için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Hull City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 22 Kasım Pazar (14.00) Hull City - Brighton & Hove Albion Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace - Hull City Biletler Selhurst Park (Deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Hull City - Nottingham Forest Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Bournemouth - Hull City Biletler Vitality Stadyumu (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Hull City - Tottenham Hotspur Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Manchester City - Hull City Biletler Etihad Stadyumu (Deplasman) 26 Aralık Cumartesi (17.30) Hull City - Liverpool Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 29 Aralık Salı (19.30) Hull City - Leeds United Biletler MKM Stadyumu (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Sunderland - Hull City Biletler Stadium of Light (Deplasman) 5 Ocak Salı (19.30) Nottingham Forest - Hull City Biletler City Ground (Deplasman)

Hull City biletleri nasıl alınır?

Resmî Hull City biletlerini kulübün çevrim içi bilet portalından, bilet gişesini arayarak veya gişeye giderek satın alabilirsiniz. Kombine sahipleri ve üyeler, resmî Hull City Bilet Takası Rehberi aracılığıyla tükenen iç saha maçları için koltuklarını satışa da çıkarabilir.

Biletler genellikle öncelik sırasına göre satışa sunulur:

Öncelikli erişim : Mevcut veya aktif üyeler, genel satış başlamadan önce koltuk satın alma hakkına sahip olur.

: Mevcut veya aktif üyeler, genel satış başlamadan önce koltuk satın alma hakkına sahip olur. Genel satış: Yalnızca üyelerin ve kombine sahiplerinin öncelikli satış dönemleri sona erdikten sonra bilet kalırsa başlar. Yoğun talep gören Premier League maçlarında biletler sıklıkla üyelik ve öncelikli satış aşamalarında tükenir.

Taraftarlar Hull City maç biletlerini ikinci el piyasasından da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Hull City biletleri ne kadar?

MKM Stadyumu'ndaki maçlar için resmî bilet fiyatları yetişkinlerde 30 sterlinden, indirimli biletlerde 16 sterlinden, çocuklarda ise 8 sterlinden başlıyor. Ödeyeceğiniz tutar, maçın kategorisine (rakibin ne kadar yüksek profilli olduğuna) ve stadyumdaki bölgeye (nerede oturduğunuza) bağlı.

Maçlar A, B veya C kategorisinde sınıflandırılıyor. Yüksek talep gören maçlar, örneğin "Büyük Altılı"ya karşı oynananlar, A kategorisine; daha az ilgi gören maçlar ise C kategorisine giriyor.

Başlangıç fiyatları (örneğin yukarıda belirtilenler), her zaman C kategorisindeki bir maç için 1. Bölge fiyatları esas alınarak hesaplanır. Maç kategorisi veya koltuk sınıfı yükseldikçe fiyatlar da artar.

Stadyumdaki tribünler ve bölgeler

MKM Stadyumu, ikinci bir kata sahip Batı Tribünü dışında, kesintisiz ve tek katlı bir tribün düzeniyle tasarlandı. Stadyum farklı fiyat bölgelerine ayrılıyor:

Chris Chilton Doğu Tribünü : Saha boyunca uzanan tek katlı tribün. Orta bloklar, saha kenarından ayrıcalıklı bir görüş sunarken güneydoğu köşesinde tezahüratlarıyla öne çıkan ev sahibi taraftarların tercih ettiği güvenli ayakta seyir alanları bulunuyor.

: Saha boyunca uzanan tek katlı tribün. Orta bloklar, saha kenarından ayrıcalıklı bir görüş sunarken güneydoğu köşesinde tezahüratlarıyla öne çıkan ev sahibi taraftarların tercih ettiği güvenli ayakta seyir alanları bulunuyor. Batı Tribünü : Stadyumun en görkemli bölümü. Alt katta oyuncu kulübeleri, basın alanları ve özel ağırlama bölümleri yer alıyor. Yüksekteki ikinci kat (Üst Batı), panoramik görüşü nedeniyle stadyumun en pahalı bölümünü oluşturuyor.

: Stadyumun en görkemli bölümü. Alt katta oyuncu kulübeleri, basın alanları ve özel ağırlama bölümleri yer alıyor. Yüksekteki ikinci kat (Üst Batı), panoramik görüşü nedeniyle stadyumun en pahalı bölümünü oluşturuyor. Kuzey Tribünü : Geleneksel olarak ev sahibi taraftarları, özellikle N1–N5 bloklarında daha yüksek sesle tezahürat yapan grupları ağırlıyor.

: Geleneksel olarak ev sahibi taraftarları, özellikle N1–N5 bloklarında daha yüksek sesle tezahürat yapan grupları ağırlıyor. Güney Tribünü : Ailelere ayrılmış tribün. Numarasız oturma düzenine sahip bu bölüm, stadyumdaki daha uygun fiyatlı seçenekleri sunuyor.

: Ailelere ayrılmış tribün. Numarasız oturma düzenine sahip bu bölüm, stadyumdaki daha uygun fiyatlı seçenekleri sunuyor. Deplasman taraftarı kontenjanı: Konuk takım taraftarları kuzeydoğu köşesinde yer alıyor. Bu bölümde yaklaşık 1.105 güvenli ayakta seyir yeri bulunuyor.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

MKM Stadyumu hakkında bilmeniz gerekenler

İngiltere'nin Kingston upon Hull kentindeki MKM Stadyumu, spor ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapan simgesel, çok amaçlı bir mekân. Kendine özgü çağdaş mimarisiyle tanınan stadyum, hem futbol hem de ragbi ligi takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Stadyum fikri, Hull Belediye Meclisi'nin Kingston Communications'daki hisselerini satıp elde ettiği geliri modern bir tesisin yapımına ayırdığı 1990'ların sonunda ortaya çıktı. 44 milyon sterline mal olan stadyumun inşası yalnızca 14 ay sürdü ve tesis Aralık 2002'de resmen açıldı.

Stadyum, iki büyük kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Her ikisi de tarihî ancak eskimekte olan önceki statlarından buraya taşındı:

Hull City A.F.C. (Kaplanlar), Boothferry Park'tan taşınan futbol takımı

(Kaplanlar), Boothferry Park'tan taşınan futbol takımı Hull FC (Hull FC), The Boulevard'dan taşınan ragbi ligi takımı

MKM Stadyumu'ndaki unutulmaz anlar

Açılış maçı (Aralık 2002) : Hull City, hazırlık maçında Sunderland'i 1-0 yenerek yeni oluşturulan "Raich Carter Kupası"nı kazandı. Stadyumdaki ilk golü Steve Melton attı.

: Hull City, hazırlık maçında Sunderland'i 1-0 yenerek yeni oluşturulan "Raich Carter Kupası"nı kazandı. Stadyumdaki ilk golü Steve Melton attı. Premier League'e yükselişin ardından (2008) : En üst lige yükseldikten sonra oynanan ilk Premier League iç saha maçları unutulmaz hâle geldi. Liverpool karşısında alınan ünlü 3-1'lik galibiyet de bunlardan biriydi.

: En üst lige yükseldikten sonra oynanan ilk Premier League iç saha maçları unutulmaz hâle geldi. Liverpool karşısında alınan ünlü 3-1'lik galibiyet de bunlardan biriydi. 11 kişilik mücadele (2003): Hull FC'nin stadyumdaki ilk maçı, Halifax'a karşı oynanan bir Challenge Cup karşılaşmasıydı. Hull'dan iki oyuncunun oyundan atılmasına rağmen 11 kişi kalan takım, unutulmaz bir mücadeleyle 24-16 kazandı.

Gelecekteki genişleme: Stadyum, Arup Sport ve Miller Partnership tarafından, gerektiğinde Doğu Tribünü'nün üzerine bir kat daha eklenerek kapasitenin sorunsuz biçimde 34.000 koltuğa çıkarılmasına olanak verecek şekilde tasarlandı.

Hull City rekorları ve istatistikleri

1904'te kurulan Hull City Association Football Club (Kaplanlar), alt liglerdeki mücadeleleri, 21. yüzyılda Premier League'e çarpıcı yükselişi ve Wembley Stadyumu'na unutulmaz ziyaretleriyle şekillenen ilgi çekici bir tarihe sahip.

Kulübün başarıları ve öne çıkan kupaları

İngiltere 3. ligi (League One / Third Division) şampiyonluğu : 4 kez

: 4 kez İngiltere 2. ligi (Championship) play-off şampiyonluğu: 3 kez

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maç: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

En çok gol: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

104 yıllık bekleyiş sona erdi (2008)

Alt liglerde geçen bir asrı aşkın sürenin ardından Hull City, ilk kez en üst lige çıktı. Yerel kahraman Dean Windass, Wembley'deki Championship play-off finalinin ilk yarısında attığı muhteşem vole golüyle Bristol City karşısında 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kaptan Ian Ashbee ise kulübün dört profesyonel lig kademesinin tamamında kaptanlık yapma başarısını gösterdi.

2014 FA Cup finali ve Avrupa'da ilk maç

Hull City, 2014'te tarihindeki ilk büyük kupa finaline ulaştı. Wembley'de maça fırtına gibi başlayan Hull City, James Chester ve Curtis Davies'in golleriyle sekiz dakika içinde Arsenal karşısında 2-0 öne geçti. Arsenal geri dönerek uzatmalarda 3-2 kazandı, ancak bu tarihî yolculuk Hull City'ye 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ve tek mücadelesinin kapısını açtı.