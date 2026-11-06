Hull City, on yıllık aranın ardından nihayet Premier League'e döndü. Bugün maç bileti alarak takımı bu sezon tribünden canlı izleyebilirsiniz.

Hull City taraftarları, takımlarının mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough karşısında kazandığı Championship play-off finalinin sevincini hâlâ yaşıyor. Bu coşku yeni sezonda da sürüyor.

Sergej Jakirović'in öğrencileri, Manchester United karşısındaki 2-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere iç sahada etkileyici performanslar sergiledi. Deplasmanda da dirençli oynadılar. Küme düşmekten kurtulmak istiyorlarsa bu özelliklerini sezon boyunca korumaları gerekecek.

Hull City maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Hull City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 7 Kasım Cumartesi (15.00) Arsenal - Hull City Biletler Emirates Stadyumu (deplasman) 22 Kasım Pazar (14.00) Hull City - Brighton & Hove Albion Biletler MKM Stadyumu (iç saha) 29 Kasım Pazar (14.05) Crystal Palace - Hull City Biletler Selhurst Park (deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Hull City - Nottingham Forest Biletler MKM Stadyumu (iç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Bournemouth - Hull City Biletler Vitality Stadyumu (deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Hull City - Tottenham Hotspur Biletler MKM Stadyumu (iç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Manchester City - Hull City Biletler Etihad Stadyumu (deplasman) 26 Aralık Cumartesi (17.30) Hull City - Liverpool Biletler MKM Stadyumu (iç saha) 29 Aralık Salı (19.30) Hull City - Leeds United Biletler MKM Stadyumu (iç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Sunderland - Hull City Biletler Stadium of Light (deplasman) 5 Ocak Salı (19.30) Nottingham Forest - Hull City Biletler City Ground (deplasman)

Hull City biletleri nasıl alınır?

Resmî Hull City biletlerini kulübün çevrim içi bilet portalından, bilet gişesini arayarak veya gişeden şahsen satın alabilirsiniz. Kombine kart sahipleri ve üyeler, tükenen iç saha maçları için koltuklarını kulübün resmî bilet değişim sistemi üzerinden satışa da çıkarabilir.

Biletler genellikle öncelik sırasına göre şu aşamalarda satışa sunulur:

Öncelikli erişim : Mevcut veya aktif üyeler, biletler genel satışa çıkmadan önce koltuk satın alma hakkı elde eder.

: Mevcut veya aktif üyeler, biletler genel satışa çıkmadan önce koltuk satın alma hakkı elde eder. Genel satış: Yalnızca üyeler ve kombine kart sahipleri için öncelikli satış dönemleri sona erdiğinde bilet kalmışsa başlar. Yoğun ilgi gören Premier League maçlarının biletleri sıklıkla üyelik ve öncelikli satış aşamalarında tükenir.

Taraftarlar, Hull City maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son anda bilet almayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Hull City biletleri ne kadar?

MKM Stadyumu'ndaki maçlar için resmî bilet fiyatları yetişkinlerde 30 sterlinden, indirimli biletlerde 16 sterlinden, çocuklarda ise 8 sterlinden başlıyor. Ödeyeceğiniz tutar, maçın kategorisine (rakibin ne kadar büyük ilgi çektiğine) ve stadyumdaki bölgeye (nerede oturduğunuza) bağlı.

Maçlar A, B veya C kategorisinde sınıflandırılıyor. ‘Büyük Altılı’ takımlarına karşı oynananlar gibi yoğun ilgi gören karşılaşmalar A kategorisinde, daha az ilgi çekenler ise C kategorisinde yer alıyor.

Başlangıç fiyatları (örneğin yukarıda belirtilenler), her zaman C kategorisindeki bir maçın 1. bölge fiyatına göre hesaplanır. Maç kategorisi veya oturma alanının fiyat kademesi yükseldikçe ücretler de artar.

Stadyumdaki tribünler ve bölgeler

MKM Stadyumu, ikinci bir kata sahip Batı Tribünü dışında, kesintisiz ve tek katlı bir yapı olarak tasarlandı. Stadyum farklı fiyat bölgelerine ayrılıyor:

Chris Chilton Doğu Tribünü : Saha boyunca uzanan tek katlı bir tribün. Orta bloklar saha kenarından üstün bir görüş sunarken güneydoğu köşesinde, takımlarını coşkuyla destekleyen ev sahibi taraftarların rağbet ettiği güvenli ayakta seyir alanları bulunuyor.

: Saha boyunca uzanan tek katlı bir tribün. Orta bloklar saha kenarından üstün bir görüş sunarken güneydoğu köşesinde, takımlarını coşkuyla destekleyen ev sahibi taraftarların rağbet ettiği güvenli ayakta seyir alanları bulunuyor. Batı Tribünü : Stadyumun en görkemli bölümü. Alt katta oyuncu kulübeleri, medya alanı ve üst düzey ağırlama bölümleri yer alıyor. Panoramik manzarası nedeniyle üst kat (Üst Batı), stadyumun en yüksek fiyat diliminde bulunuyor.

: Stadyumun en görkemli bölümü. Alt katta oyuncu kulübeleri, medya alanı ve üst düzey ağırlama bölümleri yer alıyor. Panoramik manzarası nedeniyle üst kat (Üst Batı), stadyumun en yüksek fiyat diliminde bulunuyor. Kuzey Tribünü : Geleneksel olarak ev sahibi taraftarlara ayrılıyor. Özellikle N1–N5 blokları, tezahüratların daha yoğun olduğu bölümler.

: Geleneksel olarak ev sahibi taraftarlara ayrılıyor. Özellikle N1–N5 blokları, tezahüratların daha yoğun olduğu bölümler. Güney Tribünü : Aile Tribünü olarak belirlenen bölüm. Burada numarasız oturma düzeni uygulanıyor ve stadyumun daha uygun fiyatlı koltukları bulunuyor.

: Aile Tribünü olarak belirlenen bölüm. Burada numarasız oturma düzeni uygulanıyor ve stadyumun daha uygun fiyatlı koltukları bulunuyor. Deplasman taraftarı bölümü: Konuk takımın taraftarları kuzeydoğu köşesinde yer alıyor. Bu bölümde yaklaşık 1.105 kişilik güvenli ayakta seyir alanı bulunuyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

MKM Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

İngiltere'nin Kingston upon Hull kentindeki MKM Stadyumu, spor ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapan simgesel bir tesis. Kendine özgü çağdaş mimarisiyle tanınan stadyum, hem bir futbol hem de bir ragbi ligi takımına ev sahipliği yapıyor.

Stadyum fikri, Hull Belediye Meclisi'nin Kingston Communications'taki hisselerini satıp gelirini son teknoloji bir tesise aktardığı 1990'ların sonunda ortaya çıktı. 44 milyon sterline mal olan stadyumun inşaatı yalnızca 14 ay sürdü ve resmî açılış Aralık 2002'de yapıldı.

Stadyum, iki büyük kulübün tarihî ancak eskimekte olan sahalarından taşınmasının ardından yeni evi oldu:

Hull City A.F.C. (Hull City) futbol takımı Boothferry Park'tan taşındı

(Hull City) futbol takımı Boothferry Park'tan taşındı Hull FC (Hull FC) ragbi ligi takımı The Boulevard'dan taşındı

MKM Stadyumu'nda unutulmaz anlar

İlk maç (Aralık 2002) : Hull City, bir hazırlık maçında Sunderland'ı 1-0 yenerek yeni oluşturulan ‘Raich Carter Kupası’nı kazandı. Stadyum tarihindeki ilk golü Steve Melton attı.

: Hull City, bir hazırlık maçında Sunderland'ı 1-0 yenerek yeni oluşturulan ‘Raich Carter Kupası’nı kazandı. Stadyum tarihindeki ilk golü Steve Melton attı. Premier League'e çıkış (2008) : Hull City'nin en üst lige yükselmesinin ardından oynadığı ilk Premier League iç saha maçları, Liverpool karşısındaki ünlü 3-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere unutulmazlar arasına girdi.

: Hull City'nin en üst lige yükselmesinin ardından oynadığı ilk Premier League iç saha maçları, Liverpool karşısındaki ünlü 3-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere unutulmazlar arasına girdi. 11 kişinin mücadelesi (2003): Hull FC'nin stadyumdaki ilk maçı, Halifax'a karşı oynadığı bir Challenge Cup karşılaşmasıydı. İki Hull oyuncusunun oyundan atılmasına rağmen 11 kişilik kadro mücadele ederek unutulmaz bir 24-16'lık galibiyet elde etti.

Gelecekteki kapasite artışı: Stadyumun yapısı, Arup Sport ve Miller Partnership tarafından Doğu Tribünü'nün üzerine ilave bir üst kat eklenebilecek şekilde tasarlandı. Böylece ihtiyaç duyulursa kapasite sorunsuz biçimde 34.000 koltuğa çıkarılabilecek.

Hull City rekorları ve istatistikleri

1904'te kurulan Hull City Association Football Club'ın tarihi, alt liglerdeki zorlu mücadeleler, 21. yüzyılda Premier League'e uzanan çarpıcı yükseliş ve Wembley Stadyumu'ndaki unutulmaz maçlarla şekillendi.

Kulübün başarıları ve kupaları

İngiltere üçüncü ligi (League One / Division Three) şampiyonluğu : 4 kez

: 4 kez İngiltere ikinci ligi (Championship) play-off şampiyonluğu: 3 kez

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkma: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

En çok gol atma: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

104 yıllık bekleyişin sonu (2008)

Alt liglerde geçen bir asrı aşkın sürenin ardından Hull City ilk kez en üst lige yükseldi. Şehrin kahramanı Dean Windass, Wembley'de oynanan Championship play-off finalinin ilk yarısında nefes kesen bir voleyle gol atarak Bristol City karşısındaki 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kaptan Ian Ashbee ise kulübe dört profesyonel ligin tamamında kaptanlık yapmış oldu.

2014 FA Cup finali ve Avrupa'daki ilk sezon

Hull City, 2014'te tarihinde ilk kez büyük bir kupa finaline çıktı. Wembley'deki maça hızlı başlayan Hull City, James Chester ve Curtis Davies'in golleriyle sekiz dakika içinde Arsenal karşısında 2-0 öne geçti. Arsenal geri dönerek uzatmalarda 3-2 kazandı. Ancak bu tarihî yolculuk, Hull City'ye 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ve tek katılımını getirdi.