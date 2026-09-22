Hamburger SV 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Bundesliga haberleri ve daha fazlası

2. Bundesliga'da üst üste yedi sezon geçirdikten sonra Hamburger SV (HSV), geçen sezon sonunda Almanya'nın en üst ligine geri döndü ve sezonu 13. sırada tamamladı. Şimdi ise daha da ileri gitmeyi hedefliyorlar ve siz de maç biletinizi bugün ayırtarak onları sahada izleyebilirsiniz.

Die Rothosen, yaz döneminde transfer piyasasında hamleler yaptı ve Zakaria El Ouahdi, Fábio Vieira, Albert Grønbæk ile Martin Adeline gibi yeni transferlerinin önümüzdeki aylarda katkı vermesini umuyor.

Bu sezon lige zorlu bir başlangıç yapıp gol atamadan üst üste üç maç kaybetmesine rağmen Hamburger SV, milli ara öncesinde Volksparkstadion'da 57.000 kişilik dolu tribünler önünde FC Köln'ü 2-1 yenerek moral depoladı.

Bırakın GOAL, Hamburger SV maçlarında bu sezon yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini sizin için sunsun. Biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar olduğu ve daha fazlası burada.

Hamburger SV'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Yer Biletler Paz, 4 Eki (15.30) Hazırlık maçı: Hamburger SV - FC Copenhagen Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Cmt, 10 Eki (15.30) Bundesliga: TSG Hoffenheim - Hamburger SV Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) Biletler Cmt, 17 Eki (15.30) Bundesliga: Hamburger SV - VfB Stuttgart Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Cmt, 24 Eki (15.30) Bundesliga: SC Paderborn - Hamburger SV Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler Sal, 27 Eki (18.00) DFB-Pokal: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Paz, 1 Kas (17.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler Cum, 6 Kas (20.30) Bundesliga: Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Paz, 22 Kas (17.30) Bundesliga: Werder Bremen - Hamburger SV Weserstadion (Bremen) Biletler Cmt, 28 Kas (17.30) Bundesliga: Hamburger SV - Bayern Münih Volksparkstadion (Hamburg) Biletler

Hamburger SV biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV'nin (HSV) iç saha maçları için resmî biletler doğrudan kulübün yetkili kanalları üzerinden satın alınabilir.

Kulüp, tüm sezonun biletlerini tek seferde satışa sunmaz. Bunun yerine biletler maç maç, kademeli olarak satışa çıkar ve genellikle ilgili maç gününden 4-6 hafta önce satış başlar.

Satışlar katı bir öncelik yapısına göre ilerler. Bu da biletleri ilk olarak tam olarak hangi tarih ve saatte satın alabileceğinizin tamamen kulüpteki statünüze bağlı olduğu anlamına gelir:

Aşama 1: Kulüp üyeleri (ilk pencere) : Resmî kulüp üyeleri her zaman yalnızca kendilerine açık ön satış penceresinde en erken erişimi alır. Üyelere yönelik satışlar genellikle kulübün duyurduğu belirli bir hafta içi gününde Orta Avrupa Saati ile 10.00'da başlar.

Aşama 2: Genel satış : Üyelere yönelik ön satış penceresi kapandıktan sonra bilet kalırsa genel satışa açılır. Yüksek talep gören fikstürler, örneğin Gladbach veya Bayern Münih maçları, çoğu zaman tamamen üye aşamasında tükenir ve bu nedenle genel satış yapılmaz.

Buna ek olarak taraftarlar, Hamburger SV maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Hamburger SV biletleri ne kadar?

Hamburger SV'nin (HSV) Volksparkstadion'daki maçları için resmî bilet fiyatları, standart maç günü biletlerinde genellikle €14-€76 arasında değişir ve bu tamamen oturma bölümüne ve rakibin seviyesine bağlıdır.

Alman futbolu uygun fiyatlı taraftar deneyimine büyük önem verdiği için, biletler HSV Resmî Bilet Mağazası üzerinden doğrudan satın alındığında daha geniş Avrupa standartlarına kıyasla düşük kalır.

Volksparkstadion, saha görüşü ve konfor düzeyine göre ayrılmış belirgin fiyat kategorilerinden oluşur:

Nordtribüne (ayakta) : En tutkulu ev sahibi taraftarların toplandığı ikonik Kuzey Tribünü. (Fiyat aralığı: €14-€19)

Kategori 2 (kalelerin arkası) : Her iki kalenin arkasındaki üst veya alt katlarda yer alan oturmalı alanlar (Kuzey ve Güney tribünleri). (Fiyat aralığı: €25-€45)

Kategori 1 (yan tribün / katlar) : Maçı kenardan standart bir açıyla izleme imkânı sunan yan tribünler (Doğu ve Batı). (Fiyat aralığı: €40-€65)

Kat. 1 Premium (orta çizgi hizası) : En iyi görüş için orta saha çizgisiyle hizalı alt kat merkezi sıralar. (Fiyat aralığı: €60-€76)

VIP / Hospitality : Yiyecek, içecek ve lounge erişimi dâhil premium business koltukları veya özel localar. (Fiyat aralığı: maç başına €250-€500+)

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Volksparkstadion hakkında bilmeniz gereken her şey

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volksparkstadion, Avrupa'nın en tarihi ve atmosferi en güçlü futbol mabetlerinden biridir. Bundesliga ekibi Hamburger SV'nin (HSV) ikonik evi olmasının yanı sıra, birden fazla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası boyunca büyük uluslararası karşılaşmalara da ev sahipliği yapmıştır.

Bu alanda başlangıçta 1925'te açılan Bahrenfelder Stadion, daha sonra Altonaer Stadion adıyla anıldı, bulunuyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören stat, şehir tarafından yeniden inşa edildi ve 1953'te Volksparkstadion ("Halk Parkı Stadyumu") adıyla yeniden açıldı. HSV ise resmen on yıl sonra, 1963'te buraya taşındı.

1990'ların sonlarına gelindiğinde eski çok amaçlı stat ciddi şekilde demode kalmıştı. Tam olarak aynı sahada futbola özel yepyeni bir arena inşa edildi, ancak görüş açılarını ve rüzgârdan korunmayı iyileştirmek için saha 90 derece döndürüldü.

Volksparkstadion'da unutulmaz anlar

1974 FIFA Dünya Kupası : Doğu Almanya'nın ev sahibi ve turnuvanın nihai şampiyonu Batı Almanya'yı 1-0 yenerek şok yarattığı, siyasi yönü güçlü ünlü "Alman Derbisi"ne ev sahipliği yaptı.

2006 FIFA Dünya Kupası : Arjantin ile Fildişi Sahili arasındaki yüksek tansiyonlu grup maçının (2-1) ve İtalya'nın Ukrayna karşısında çeyrek finalde aldığı 3-0'lık galibiyetin de aralarında bulunduğu beş maça ev sahipliği yaptı.

2010 UEFA Avrupa Ligi Finali : Turnuvanın UEFA Kupası'ndan yeniden markalanmasının ardından düzenlenen ilk finaldi. Atletico Madrid, Fulham'ı uzatmalarda 2-1 mağlup etti.

UEFA Euro 2024 : Fransa'nın Portekiz'i penaltılarla elediği dramatik çeyrek finalin de aralarında bulunduğu beş turnuva maçına ev sahipliği yaptı.

Saatin efsanesi: On yıllar boyunca stadın kuzeybatı köşesinde ünlü bir dijital saat yer aldı. Bu saat, HSV'nin 1963'te Bundesliga'nın kuruluşundan bu yana hiç küme düşmeyen tek "dinozor" kulüp olarak en üst ligde geçirdiği her saniyeyi sayıyordu. HSV 2018'de sonunda küme düşünce saat 54 yıl, 261 gün, 00 saat, 21 dakika ve 13 saniyede durdu, ardından da söküldü.

Hamburger SV rekorları ve istatistikleri

Hamburger SV (HSV), Almanya'nın en eski, en tarihi ve en başarılı futbol kulüplerinden biridir. Die Rothosen (Kırmızı Şortlar) ve Der Dinosaurier (Dinozor) lakaplarıyla tanınan kulüp, altın çağını 1970'lerin sonları ile 1980'lerde yaşadı.

2018'deki tarihi küme düşüşünün ardından HSV, birkaç sezon ikinci kademede mücadele etti ve 2025/2026 sezonu için Bundesliga'ya dönmeyi başardı.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Almanya şampiyonluğu / Bundesliga : 6 şampiyonluk (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983)

DFB-Pokal : 3 şampiyonluk (1963, 1976, 1987)

Avrupa Kupası / UEFA Şampiyonlar Ligi : 1 şampiyonluk (1983)

UEFA Kupa Galipleri Kupası : 1 şampiyonluk (1977)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Manfred Kaltz (741), Uwe Seeler (581)

En fazla gol atanlar: Uwe Seeler (490), Herbert Wojtkowiak (154)

Hayalet şampiyonluk

HSV, 1922 Almanya Şampiyonası finalinde 1. FC Nürnberg ile karşılaştı. Maç, 3 saatlik oyunun ardından hava karardığı için tatil edildi. Tekrar maçı da Nürnberg'in sakatlıklar ve kırmızı kartlar nedeniyle sadece 7 oyuncuya düşmesi üzerine erken sona erdi. Kupa HSV'ye verildi ancak kulüp sportmenlik gerekçesiyle şampiyonluk unvanını resmen kabul etmedi.

Ballon d'Or bağlantısı

İngiliz efsanesi Kevin Keegan, 1977-1980 yılları arasında Hamburg forması giydi. HSV formasıyla 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or'u üst üste kazandı.

Resmî kulüp renkleri paradoksu

Kulüp arması, tarihî birleşmelerini yansıtan ayırt edici mavi, siyah ve beyaz bir elmas şekline sahiptir. Ancak takım geleneksel olarak beyaz formalar ve parlak kırmızı şortlarla oynar; bu nedenle "Kırmızı Şortlar" (Die Rothosen) olarak anılır.



