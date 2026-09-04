Galatasaray 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazandı ve bunu daha önce 1997-2000 arasında da başarmıştı. Okan Buruk'un İstanbul ekibi şimdi üst üste beşinci şampiyonluğunu alarak rekor kırmayı hedefliyor. Onları bugün sahada izlemek için bilet alabilirsiniz.

Aslanlar, bu sezon kendi şampiyonluk serisini kırmayı hedeflemenin yanı sıra toplam 28 şampiyonlukla tüm zamanların Türkiye ligi sıralamasında Fenerbahçe ile zirveye ortak olabilir. Galatasaray ayrıca Avrupa sahnesinde attığı sağlam temellerin üzerine koymak isteyecek. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Juventus'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın hücumdaki en büyük tehlikesi olmaya devam ediyor. Yaz aylarında FIFA Dünya Kupası'nda forma giyme fırsatını kaçıran Nijeryalı yıldız golcü, sahalara dönmek için sabırsızlanacak. Son iki sezonda Süper Lig'de 41 gol attı. Osimhen'e, yaz döneminin dikkat çeken transferleri Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve Leroy Sané de güçlü destek verecek.

GOAL, Galatasaray maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden satın alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Galatasaray maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Yer Biletler 9 Eyl Çar (20.00) ŞL: Sporting CP - Galatasaray José Alvalade Stadyumu (Lizbon) Biletler 13 Eyl Paz (20.00) Süper Lig: Galatasaray - Kocaelispor RAMS Park (İstanbul)

Biletler 19 Eyl Cmt (20.00) Süper Lig: Trabzonspor - Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler 9 Eki Cum (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Kasımpaşa RAMS Park (İstanbul) Biletler 13 Eki Sal (22.00) ŞL: Galatasaray - Barcelona RAMS Park (İstanbul) Biletler 17 Eki Cmt (18.00) Süper Lig: Gençlerbirliği - Galatasaray Eryaman Stadyumu (Ankara) Biletler 21 Eki Çar (18.45) ŞL: LOSC Lille - Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Daha sonra açıklanacak 25 Eki Paz (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe RAMS Park (İstanbul) Biletler 30 Eki Cum (18.45) Süper Lig: Konyaspor - Galatasaray Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu (Konya) Biletler

Galatasaray biletleri nasıl alınır?

Resmi Galatasaray biletleri, Türkiye'nin merkezi biletleme platformu Passo üzerinden satın alınabilir ve genellikle her maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkar. Satışlar kulüp üyeleri, premium kart sahipleri ve son olarak genel kamuoyu için kademeli öncelik pencereleriyle açılır, ancak yüksek talep gören maçlar nadiren genel satışa ulaşır.

Bilet satın almak için taraftarların, Türkiye'deki spor yasaları nedeniyle zorunlu olan taraftar kimlik kartına önce kayıt yaptırması gerekir. Kayıt için Passo Taraftar internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak yurt dışından gelecek ziyaretçilerin pasaport bilgileri, bir telefon numarası ve dijital bir fotoğraf sunması gerekir.

Dijital erişim sağlamak için fiziksel kartı beklerken, Passo mobil uygulamasının e-bilet QR tarama işlevini kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, taraftarlar Galatasaray maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Galatasaray biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki normal Galatasaray Süper Lig maçları için resmi bilet fiyatları genellikle 1.500 TL-8.000 TL+ (€30-€150+) aralığındadır, ancak premium VIP noktaları, yüksek profilli İstanbul derbileri (Fenerbahçe veya Beşiktaş'a karşı) ve büyük Şampiyonlar Ligi gecelerinde 15.000 TL-30.000 TL+ (€100-€350+) seviyesine çıkabilir.

Fiyatlar, RAMS Park'ta seçtiğiniz tribün ve katmana göre farklı kategoriler arasında değişiklik gösterir:

Kuzey ve Güney tribünleri (Kuzey & Güney) : Kalelerin arkası, alt ve üst katlar. En gürültülü taraftarların bulunduğu yer. Normal maç biletleri yaklaşık 700 TL-1.200 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 3.000 TL'ye kadar çıkar.

Köşe ve kanat bölümleri : Kale arkalarını çizgilere bağlayan köşe kavisleri. Normal maç biletleri yaklaşık 1.300 TL-2.000 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 5.500 TL'ye kadar çıkar.

Doğu Tribünü (Doğu) : Mükemmel birinci sınıf görüş sunan ana yan çizgi koltukları. Normal maç biletleri yaklaşık 2.500 TL-4.500 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 10.000 TL'ye kadar çıkar.

Batı Tribünü / VIP localar (Batı) : Premium ağırlama ve lüks suitler sunan ana tribün. Normal maç biletleri/paketleri yaklaşık 7.000 TL-12.000 TL, derbi/Avrupa maçlarında ise 30.000 TL+ seviyesine çıkar.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını veya güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe mahallesinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumudur. 2011'de açıldığından bu yana Galatasaray'ın iç saha stadı olarak hizmet veriyor ve 53.978 kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu, 60 yılı aşkın süre kullanılmış ve inanılmaz derecede yoğun atmosferiyle tanınmıştı; görünüşe göre yıkılmanın eşiğindeydi ve kullanımda kalması halinde büyük bir stat felaketi yaşanabilirdi.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar:

Gürültü rekoru : 2011'de, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ateşli derbi sırasında stattaki tutkulu kalabalık, 131,76 desibele ulaşarak bir spor stadyumundaki en yüksek taraftar uğultusu için Guinness Dünya Rekoru kırdı; bu, kalkış yapan bir jet motorundan daha yüksekti!

Şampiyonlar Ligi geceleri : Stat, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kıtanın devlerine karşı muhteşem Avrupa gecelerine ev sahipliği yaptı. Bu gecelere, ana taraftar grubu ultrAslan tarafından hazırlanan devasa ve nefes kesen stat çapındaki koreografiler damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadın çatısında 10.000'den fazla güneş paneli bulunuyor. Bu kurulum 4,2 megavat elektrik üretti ve spor stadyumu çatısından elde edilen en güçlü güneş enerjisi çıktısı için bir başka Guinness Dünya Rekoru getirdi.

Galatasaray rekorları ve istatistikleri

1905'te kurulan Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan kulübüdür ve ülkede büyük Avrupa kupaları kazanmış tek takımdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 27 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 19 şampiyonluk

UEFA Kupası : 1 şampiyonluk

UEFA Süper Kupası : 1 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

En çok gol atanlar: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

2000 UEFA Kupası zaferi

Galatasaray, Kopenhag'daki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek inanılmaz ve namağlup bir Avrupa serisini tamamladı. Bu sayede büyük bir Avrupa kupasını kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

Dört kupa

Efsane teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 1999-2000 sezonunda Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve daha sonra UEFA Süper Kupası olmak üzere unutulmaz şekilde dört kupa kaldırdı.







