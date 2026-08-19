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Fulham 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, fikstür ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Fulham
Premier Lig

Yaklaşan Premier League öncesinde bu sezon Fulham biletlerini almak için bilmeniz gereken her şey

Fulham 2026/27 biletleri, kulübün üst üste beşinci Premier League sezonu için şu anda satışta ve başlangıç da oldukça çarpıcı: 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı bir batı Londra derbisi. Marco Silva'nın beş yıl görev yaptıktan sonra Benfica'ya ayrılmasının ardından Alvaro Arbeloa'nın görevi devraldığı Thames kıyısında yeni bir dönem başlıyor; Gonzalo Garcia ve Shea Charles gibi yeni transferler de kadroyu tazelemek için geldi.

Üst üste gelen 11'inciliklerin ardından taraftarlar, Arbeloa'nın Fulham'ı sıralamada yukarı taşıyıp taşıyamayacağını görmek için Craven Cottage'ı dolduracak. Brighton, Boxing Day'de konuk olacak, ardından 30 Aralık'ta Arsenal gelecek. GOAL, Fulham biletlerinin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve bu sezonki tüm iç saha maçlarını sizin için derledi.

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Craven Cottage'taki yaklaşan Fulham 2026/27 maçları

Aşağıda, 2026/27 sezonu için Fulham'ın Craven Cottage'taki doğrulanmış tüm iç saha fikstürü yer alıyor:

TarihMaçOrganizasyonBiletler
Pzt 24 AğuFulham - ChelseaPremier LeagueBiletler
Cmt 5 EylFulham - Crystal PalacePremier LeagueBiletler
Cmt 19 EylFulham - Manchester UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 17 EkiFulham - Hull CityPremier LeagueBiletler
Cmt 7 KasFulham - Newcastle UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 28 KasFulham - BournemouthPremier LeagueBiletler
Cmt 12 AraFulham - BrentfordPremier LeagueBiletler
Cmt 26 AraFulham - Brighton & Hove AlbionPremier LeagueBiletler
Çar 30 AraFulham - ArsenalPremier LeagueBiletler
Çar 6 OcaFulham - Tottenham HotspurPremier LeagueBiletler
Cmt 23 OcaFulham - Aston VillaPremier LeagueBiletler
Cmt 6 ŞubFulham - Manchester CityPremier LeagueBiletler
Çar 10 ŞubFulham - Nottingham ForestPremier LeagueBiletler
Cmt 27 ŞubFulham - Leeds UnitedPremier LeagueBiletler
Cmt 20 MarFulham - LiverpoolPremier LeagueBiletler
Cmt 17 NisFulham - SunderlandPremier LeagueBiletler
Cmt 1 MayFulham - EvertonPremier LeagueBiletler
Cmt 8 MayFulham - Ipswich TownPremier LeagueBiletler
Paz 23 MayFulham - Coventry CityPremier LeagueBiletler

Tarihler, Premier League'in resmi fikstür açıklamasından alınmıştır ve başlama saatleri, televizyon seçimleri yapıldıktan sonra her maç haftasından birkaç hafta önce netleşir. Bu nedenle seyahat etmeden önce mutlaka tekrar kontrol edin. AFC Wimbledon'a karşı iç sahadaki EFL Cup maçı dahil olmak üzere kupa tarihleri de kesinleştikçe eklenecek.

Fulham 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Fulham biletlerini nominal fiyatla almanın en iyi yolu, koltukların üç aşamada satışa çıktığı kulübün resmi bilet portalıdır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak genel satışta herkese, ancak en büyük maçlar nadiren bu aşamaya kadar gelir. Kombineler her iç saha lig maçına giriş ve kupa karşılaşmaları için öncelik sağlar, ancak yeni taraftarlar için tükenmiştir ve tek yol bekleme listesidir.

Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenektir. Platformda üyeye özel ve tükenmiş maçlar dahil olmak üzere Fulham'ın tüm iç saha maçları için biletler listelenir; yeniden satış fiyatları yaklaşık 53 avrodan başlar ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamındadır. Deplasman biletleri de benzer şekilde işler: kulüp bunları önce gelen alır esasına göre önce kombine sahiplerine satar, geri kalanını ise yeniden satış platformları üstlenir.

Daha premium bir maç günü deneyimi için kulübün resmi internet sitesi üzerinden hospitality paketleri rezerve edilebilir. Açık büfe, içecekler dahil hizmet ve balkon koltukları sunan Johnny Haynes ve Thameside Superboxes'tan, kulüp efsaneleri eşliğinde gümüş servisli Chairman's Lounge'a ve maç öncesi tesis dışındaki Fulham Palace yemek deneyimine kadar seçenekler bulunuyor. Seçenekler sınırlıdır ve talep oluşturmak koltuk garantisi vermez, bu yüzden en büyük maçlar için ilginizi erkenden kaydettirin.

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Fulham 2026/27 biletleri ne kadar?

Fulham, Londra'daki daha uygun fiyatlı Premier League biletlerinden biri olmaya devam ediyor. Craven Cottage'taki nominal maç günü fiyatları, koltuğun konumuna, rakibe ve sezonun dönemine göre değişiyor ve son dönemde şu şekilde yapılandırıldı:

KategoriYetişkinYaşlıÖğrenciGenç
Hammersmith£35,00£30,00£30,00£15,00
Putney Home£35,00£30,00£30,00£15,00
Johnny Haynes E+F£50,00£45,00£45,00£25,00
Johnny Haynes Other£40,00£35,00£35,00£15,00

Yeniden satış pazarında Fulham biletleri, talebin daha düşük olduğu maçlar için yaklaşık 53 avrodan listelenirken Chelsea derbisi, Boxing Day'deki Brighton maçı ve Arsenal, Liverpool ile iki Manchester kulübünün ziyaretlerinde fiyatlar keskin şekilde yükseliyor. Maç günü yaklaştıkça fiyatlar artmadan önce şu anda mevcut tüm seçenekleri StubHub'da karşılaştırın.

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Craven Cottage hakkında bilmeniz gereken her şey

Craven Cottage, İngiliz futbolunun en köklü statlarından biridir; Londra'nın en eski üst lig kulübüne ev sahipliği yapar ve Thames Nehri kıyısındaki konumu, tarihi Johnny Haynes Standı ve stadı modernleştirirken eski dünya cazibesini koruyan yeni yenilenmiş Riverside Standı ile ünlüdür. Fulham hiçbir zaman büyük bir kupa kazanmadı; 1975 FA Cup'ta ve 2010 Europa League'de ikincilikte kaldı. Bu yüzden Cottage'taki her sezon, bu bekleyişin nihayet sona ereceğine dair umut taşır.

Stadın çevresinde park imkânı büyük ölçüde kısıtlı olduğu için ulaşımın en kolay yolu toplu taşımadır. Londra metrosundaki Putney Bridge, Hammersmith ve Fulham Broadway istasyonları ile National Rail üzerindeki Putney istasyonu stada hizmet verir; ayrıca Kingston, Putney ve Hammersmith'ten maç günü otobüsleri de bulunur. Maç günü dışında daha yakından görmek isterseniz, yaklaşık 22 £'dan başlayan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce rehberli stat turları; oyuncu tüneli, soyunma odaları, saha kenarı ve ünlü Cottage balkonunu kapsar.

Derbiyle başlayan sezon, yeni teknik direktör dönemi ve Brighton ile Arsenal'in bayram dönemindeki ziyaretleriyle Craven Cottage'a tüm sezon boyunca yoğun talep olacak. En büyük maçların biletleri tükenmeden önce Fulham 2026/27 biletlerinizi bugün StubHubüzerinden alın.

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