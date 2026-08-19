Fulham 2026/27 biletleri, kulübün üst üste beşinci Premier League sezonu için şu anda satışta ve başlangıç da oldukça çarpıcı: 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı bir batı Londra derbisi. Marco Silva'nın beş yıl görev yaptıktan sonra Benfica'ya ayrılmasının ardından Alvaro Arbeloa'nın görevi devraldığı Thames kıyısında yeni bir dönem başlıyor; Gonzalo Garcia ve Shea Charles gibi yeni transferler de kadroyu tazelemek için geldi.

Üst üste gelen 11'inciliklerin ardından taraftarlar, Arbeloa'nın Fulham'ı sıralamada yukarı taşıyıp taşıyamayacağını görmek için Craven Cottage'ı dolduracak. Brighton, Boxing Day'de konuk olacak, ardından 30 Aralık'ta Arsenal gelecek. GOAL, Fulham biletlerinin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve bu sezonki tüm iç saha maçlarını sizin için derledi.

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Craven Cottage'taki yaklaşan Fulham 2026/27 maçları

Aşağıda, 2026/27 sezonu için Fulham'ın Craven Cottage'taki doğrulanmış tüm iç saha fikstürü yer alıyor:

Tarih Maç Organizasyon Biletler Pzt 24 Ağu Fulham - Chelsea Premier League Biletler Cmt 5 Eyl Fulham - Crystal Palace Premier League Biletler Cmt 19 Eyl Fulham - Manchester United Premier League Biletler Cmt 17 Eki Fulham - Hull City Premier League Biletler Cmt 7 Kas Fulham - Newcastle United Premier League Biletler Cmt 28 Kas Fulham - Bournemouth Premier League Biletler Cmt 12 Ara Fulham - Brentford Premier League Biletler Cmt 26 Ara Fulham - Brighton & Hove Albion Premier League Biletler Çar 30 Ara Fulham - Arsenal Premier League Biletler Çar 6 Oca Fulham - Tottenham Hotspur Premier League Biletler Cmt 23 Oca Fulham - Aston Villa Premier League Biletler Cmt 6 Şub Fulham - Manchester City Premier League Biletler Çar 10 Şub Fulham - Nottingham Forest Premier League Biletler Cmt 27 Şub Fulham - Leeds United Premier League Biletler Cmt 20 Mar Fulham - Liverpool Premier League Biletler Cmt 17 Nis Fulham - Sunderland Premier League Biletler Cmt 1 May Fulham - Everton Premier League Biletler Cmt 8 May Fulham - Ipswich Town Premier League Biletler Paz 23 May Fulham - Coventry City Premier League Biletler

Tarihler, Premier League'in resmi fikstür açıklamasından alınmıştır ve başlama saatleri, televizyon seçimleri yapıldıktan sonra her maç haftasından birkaç hafta önce netleşir. Bu nedenle seyahat etmeden önce mutlaka tekrar kontrol edin. AFC Wimbledon'a karşı iç sahadaki EFL Cup maçı dahil olmak üzere kupa tarihleri de kesinleştikçe eklenecek.

Fulham 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Fulham biletlerini nominal fiyatla almanın en iyi yolu, koltukların üç aşamada satışa çıktığı kulübün resmi bilet portalıdır: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine ve son olarak genel satışta herkese, ancak en büyük maçlar nadiren bu aşamaya kadar gelir. Kombineler her iç saha lig maçına giriş ve kupa karşılaşmaları için öncelik sağlar, ancak yeni taraftarlar için tükenmiştir ve tek yol bekleme listesidir.

Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenektir. Platformda üyeye özel ve tükenmiş maçlar dahil olmak üzere Fulham'ın tüm iç saha maçları için biletler listelenir; yeniden satış fiyatları yaklaşık 53 avrodan başlar ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamındadır. Deplasman biletleri de benzer şekilde işler: kulüp bunları önce gelen alır esasına göre önce kombine sahiplerine satar, geri kalanını ise yeniden satış platformları üstlenir.

Daha premium bir maç günü deneyimi için kulübün resmi internet sitesi üzerinden hospitality paketleri rezerve edilebilir. Açık büfe, içecekler dahil hizmet ve balkon koltukları sunan Johnny Haynes ve Thameside Superboxes'tan, kulüp efsaneleri eşliğinde gümüş servisli Chairman's Lounge'a ve maç öncesi tesis dışındaki Fulham Palace yemek deneyimine kadar seçenekler bulunuyor. Seçenekler sınırlıdır ve talep oluşturmak koltuk garantisi vermez, bu yüzden en büyük maçlar için ilginizi erkenden kaydettirin.

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Fulham 2026/27 biletleri ne kadar?

Fulham, Londra'daki daha uygun fiyatlı Premier League biletlerinden biri olmaya devam ediyor. Craven Cottage'taki nominal maç günü fiyatları, koltuğun konumuna, rakibe ve sezonun dönemine göre değişiyor ve son dönemde şu şekilde yapılandırıldı:

Kategori Yetişkin Yaşlı Öğrenci Genç Hammersmith £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Putney Home £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Johnny Haynes E+F £50,00 £45,00 £45,00 £25,00 Johnny Haynes Other £40,00 £35,00 £35,00 £15,00

Yeniden satış pazarında Fulham biletleri, talebin daha düşük olduğu maçlar için yaklaşık 53 avrodan listelenirken Chelsea derbisi, Boxing Day'deki Brighton maçı ve Arsenal, Liverpool ile iki Manchester kulübünün ziyaretlerinde fiyatlar keskin şekilde yükseliyor. Maç günü yaklaştıkça fiyatlar artmadan önce şu anda mevcut tüm seçenekleri StubHub'da karşılaştırın.

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Craven Cottage hakkında bilmeniz gereken her şey

Craven Cottage, İngiliz futbolunun en köklü statlarından biridir; Londra'nın en eski üst lig kulübüne ev sahipliği yapar ve Thames Nehri kıyısındaki konumu, tarihi Johnny Haynes Standı ve stadı modernleştirirken eski dünya cazibesini koruyan yeni yenilenmiş Riverside Standı ile ünlüdür. Fulham hiçbir zaman büyük bir kupa kazanmadı; 1975 FA Cup'ta ve 2010 Europa League'de ikincilikte kaldı. Bu yüzden Cottage'taki her sezon, bu bekleyişin nihayet sona ereceğine dair umut taşır.

Stadın çevresinde park imkânı büyük ölçüde kısıtlı olduğu için ulaşımın en kolay yolu toplu taşımadır. Londra metrosundaki Putney Bridge, Hammersmith ve Fulham Broadway istasyonları ile National Rail üzerindeki Putney istasyonu stada hizmet verir; ayrıca Kingston, Putney ve Hammersmith'ten maç günü otobüsleri de bulunur. Maç günü dışında daha yakından görmek isterseniz, yaklaşık 22 £'dan başlayan İngilizce, İspanyolca ve Portekizce rehberli stat turları; oyuncu tüneli, soyunma odaları, saha kenarı ve ünlü Cottage balkonunu kapsar.

Derbiyle başlayan sezon, yeni teknik direktör dönemi ve Brighton ile Arsenal'in bayram dönemindeki ziyaretleriyle Craven Cottage'a tüm sezon boyunca yoğun talep olacak. En büyük maçların biletleri tükenmeden önce Fulham 2026/27 biletlerinizi bugün StubHubüzerinden alın.