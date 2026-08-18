Flamengo 2026 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Brezilya Serie A haberleri ve daha fazlası

Son Brasileiro Série A ve Copa Libertadores şampiyonu Flamengo'yu sahada izleme arzusu, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler için oldukça güçlü. Rio de Janeiro'daki ikonik Maracanã Stadyumu'nda Rubro-Negro'yu izlemeye yönelik talep son derece yüksek olsa da, bilet fırsatları hâlâ mevcut.

Geçen sezon sekizinci lig şampiyonluğunu kazanarak Brezilya tarihinin en çok başarıya ulaşan ikinci takımı konumuna ortak olan Flamengo, mevcut sezon sona ermeden önce kupa dolabına yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.



Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino gibi Brezilyalı yıldızlar ile Giorgian de Arrascaeta ve Jorginho gibi yabancı transferler, hafta hafta Flamengo taraftarlarına sahne alırken, maç bileti almak için bundan daha iyi bir zaman yok.

Bu sezon Flamengo'nun futbol resitali sunuşunu izlemek için biletleri nasıl alabilirsiniz? GOAL, fiyatlardan daha fazlasına kadar tüm detayları sizin için anlatıyor.

Yaklaşan Flamengo maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu (20.30) Cruzeiro - Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biletler Paz, 30 Ağu (16.00) Flamengo - Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Paz, 6 Eyl (16.00) Clube do Remo - Flamengo Baenão, Belém Biletler Paz, 13 Eyl (15.00) Flamengo - Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Paz, 20 Eyl (15.00) Flamengo - Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biletler Çar, 7 Eki (15.00) Santos FC - Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biletler Paz, 11 Eki (15.00) Flamengo - Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biletler

Flamengo bileti nasıl alınır?

Resmî Flamengo biletlerini çevrim içi olarak kulübün resmî portalı Flamengo Ingressos üzerinden ya da Gávea'daki kulüp merkezinden ve Maracanã Stadyumu gişesinden şahsen satın alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle kulüp üyelerine tanınan öncelik süresi kapandıktan hemen sonra, maçtan üç ila dört gün önce satışa çıkar.

Nação Sócio-Torcedor programındaki resmî Flamengo kulüp üyeleri, maç bileti satın alırken önemli ölçüde öncelik ve daha iyi fırsatlar elde eder.

Bilet satış dönemleri üyelik kademesine göre sıralı biçimde açılır; Diamond/Platinum veya Maraca kademeleri gibi üst düzey planlar önce satın alma hakkı elde eder, ardından daha alt kademeler ve Nação Sem Fronteiras gibi ulusal planlar gelir. Üyeler ayrıca bazı bölgesel ve ulusal maçlarda standart bilet fiyatları üzerinden yüzde 50'ye varan indirim alabilir.

Buna ek olarak taraftarlar, Flamengo maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olarak, son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Flamengo biletleri ne kadar?

Rio'daki Maracanã'da oynanan standart Flamengo iç saha maçları için resmî bilet fiyatları, genel kamu için koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle 80 R$ ile 500 R$ (yaklaşık 15-90 $) arasında değişir. Ancak yukarıda da gösterildiği gibi sıradaki tarihi 11 Ekim olan Fla-Flu derbisi (Flamengo - Fluminense) ya da Copa Libertadores eleme turu eşleşmeleri gibi yüksek önem taşıyan maçlarda fiyatlar ikiye, hatta üçe katlanabilir.

Kulüp, Nação (taraftar kulübü) üyelerine fiyatlarda ciddi indirim uygulayan sıkı bir öncelik yapısına dayanıyor; bu üyeler temel koltuklar için 20 R$ gibi düşük bir ücret ödeyebiliyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Maracana hakkında bilmeniz gereken her şey

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracanã Stadyumu, resmî adıyla Estádio Jornalista Mário Filho, dünya genelinde futbolun en büyük mabedi olarak kabul edilir. Her futbolseverin görülmesi gereken statlar listesindeki bir mekândır.

1950 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için inşa edilen stat, bir dönem neredeyse 200.000 ayakta seyirci kapasitesiyle gezegendeki en büyük stadyum unvanını taşıyordu. Sıkı güvenlik standartlarını karşılamak için yapılan yoğun modernizasyonların ardından bugün 78.838 koltuk kapasiteli, tamamen oturmalı bir arena olarak hizmet veriyor.

Maracanã, Brezilya'nın en büyük stadyumu ve Güney Amerika spor kültürünün efsanevi bir anıtı olmayı sürdürüyor. Rio'nun dev kulüpleri Flamengo ve Fluminense'nin ortak iç saha stadı olmasının yanı sıra, Brezilya millî takımının kritik maçlarına da düzenli olarak ev sahipliği yapıyor.

Brezilya futbolunun en sevilen oğlu Pele, Maracana'da çok sayıda unutulmaz an yaşadı. 1957'de millî takım formasıyla ilk maçına burada çıktı ve 12 yıl sonra, 1969'da, Santos adına Vasco da Gama'ya karşı penaltıdan fileleri havalandırarak profesyonel kariyerinin 1.000'inci golünü ("O Milésimo") kaydetti. Pele ayrıca 1971'de Brezilya adına son maçını da bu statta oynadı.

Flamengo'nun rekorları ve istatistikleri listesi

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo), dünyanın en başarılı ve en geniş taraftar desteğine sahip futbol kulüplerinden biridir. Rio de Janeiro merkezli kulüp, Brezilya futbolunun en üst liginden hiç düşmemiş olma gibi prestijli bir özelliğe sahiptir.

Başarılar ve kupa öne çıkanları

Dünya çapındaki kupalar: 1 Kıtalararası Kupa (1981).

Kıtasal kupalar: 4 Copa Libertadores şampiyonluğu (1981, 2019, 2022, 2025).

Ulusal şampiyonluklar: 8 Campeonato Brasileiro Série A şampiyonluğu (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Ulusal kupalar: 5 Copa do Brasil kupası (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Junior (876), Zico (732)

En çok gol atanlar: Zico (508), Dida (264)

Yenilmezlik serisi

Flamengo, 1978-79 yılları arasında tüm kulvarlarda üst üste 52 maç yenilmedi ve bu seriye Zico ile Junior'ın altın kuşağı öncülük etti.



