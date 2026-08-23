Hollanda'nın futbolundaki 'Büyük Üçlü'sünden biri olan Feyenoord'un, son beş sezonun her birinde Eredivisie'yi ilk 3 içinde tamamlaması pek de sürpriz değil.

Ancak, son dönemdeki cesaret verici performanslara ve sonuçlara rağmen Rotterdam temsilcisi, 21. yüzyılda yalnızca iki kez başarabildiği bir başarıyı, yani lig kupasını yeniden kazanmayı çok istiyor (2017 ve 2023).

Feyenoord, 2017'de Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 18 yıl aradan sonra ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazanmıştı ve eski Hollandalı yıldız savunmacı, 7 yıllık aranın ardından yaz aylarında yeniden De Kuip'teki teknik direktörlük koltuğuna döndü.

Feyenoord taraftarlarını unutulmaz bir sezon mu bekliyor? Siz de bugün maç bileti alarak onlara katılabilirsiniz. GOAL, yaklaşan Feyenoord maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilgileri, biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası dahil olmak üzere sizin için derledi.

Yaklaşan Feyenoord maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Paz, 30 Ağu (14.30) Feyenoord - ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Biletler Cmt, 5 Eyl (16.30) NEC - Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Biletler Paz, 13 Eyl (16.45) PEC Zwolle - Feyenoord MAC³PARK Stadium (Zwolle) Biletler Paz, 20 Eyl (14.15) Feyenoord - Utrecht De Kuip (Rotterdam) Biletler Cmt, 10 Eki (18.45) Feyenoord - AZ De Kuip (Rotterdam) Biletler Cmt, 17 Eki (20.00) Telstar - Feyenoord BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Biletler Paz, 25 Eki (14.30) PSV Eindhoven - Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Biletler Cmt, 31 Eki (16.30) Feyenoord - Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Biletler Paz, 8 Kas (12.15) Heerenveen - Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Biletler

Feyenoord bileti nasıl alınır?

Resmî Feyenoord maç biletlerini internetten, doğrudan kulübün resmî Ticketshop'u üzerinden satın alabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamlamak için ücretsiz bir 'My Feyenoord' hesabı oluşturmanız gerekir.

Bir iç saha maçı tükenirse kulüp, bilet portalının içinde resmî bir yeniden satış pazarı da sunuyor ve böylece satın alınan tüm biletlerin tamamen doğrulanmış ve geçerli olması sağlanıyor.

Biletler tek seferde satışa çıkmıyor; bunun yerine sezon boyunca kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Genel maç biletleri genellikle maç gününden 2 ila 4 hafta önce internette satışa çıkıyor.

Feyenoord, satış dönemlerinde katı bir kademeli öncelik sistemi uyguluyor. Het Legioen'un (resmî taraftar kulübü) ve Kameraadjes'in (genç kulübü) ücretli üyeleri, ilk iki öncelik dönemine özel erişim elde ediyor. Üye dönemleri kapandıktan sonra geriye bilet kalırsa, bunlar daha sonra genel satışa açılıyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Feyenoord maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabiliyor. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Feyenoord biletleri ne kadar?

De Kuip'te oynanan Feyenoord maçları için resmî tek maçlık biletler genel olarak 20 € ile 85 € arasında değişiyor, ancak fiyatlar büyük ölçüde rakibe ve organizasyona bağlı.

Standart Eredivisie maçları bu fiyat aralığının alt kısmında yer alırken, De Klassieker (Feyenoord - Ajax) ya da Avrupa maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar çok daha yüksek fiyatlandırılıyor.

De Kuip'teki tribün bölümleri

Stadyum, alt katlar (tek harflerle gösterilir, örneğin Vak S) ve üst katlar (çift harflerle gösterilir, örneğin Vak SS) arasında ayrılan dört farklı ana tribüne bölünmüştür:

Maastribune (Batı Tribünü): Yönetici locaları, VIP alanları, business koltukları ve oyuncu tünelinin bulunduğu ana tribündür. Maasgebouw (çok amaçlı etkinlik alanı ve ofis binası) bu tribünün hemen arkasında yer alır.

Olympiatribune (Doğu Tribünü): Maastribune'un tam karşısında yer alan bu uzun kenar tribünü, çizgi kenarına mükemmel görüş sunar. Z2 ve Z3 gibi merkez bölümler oldukça rağbet görür ve premium fiyatlandırılır.

Gerard Meijertribune (Kuzey Tribünü): Kale arkasındaki bu tribün, topluca Het Legioen olarak bilinen Feyenoord'un en tutkulu ve en gürültülü taraftarlarına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür.

Marathontribune (Güney Tribünü): Karşı kalenin arkasında konumlanan bu tribün, geleneksel olarak tarihi maraton kapılarına atıfta bulunur ve genellikle hem normal ev sahibi takım taraftarlarını hem de deplasman taraftarları için ayrılmış bir bölümü barındırır.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

De Kuip hakkında bilmeniz gereken her şey

Resmî adı Stadion Feijenoord olan ve ikonik lakabı De Kuip ('Küvet') ile herkesçe bilinen stat, Avrupa'nın en saygı gören futbol mekânlarından biridir. Rotterdam'da Maas Nehri'nin güney kıyısında yer alan 51.117 kişilik bu arena, 1937'den bu yana Feyenoord'un evidir.

Parlak mimarisi, zengin tarihi ve tartışmasız şekilde Hollanda'nın en ürkütücü, en gürültülü atmosferlerinden biriyle tanınan De Kuip, futbol kültürünün gerçek bir katedralidir.

Başlangıçta 64.000'e kadar seyirci ağırlayan statta sayı bir dönem 69.000'e yaklaşırken, 1994'te gerçekleştirilen büyük yenileme De Kuip'i tamamen koltuklu bir stada dönüştürdü. Bu yılın başlarında Feyenoord, stat hisselerinin yüzde 95'inden fazlasını satın alarak tam operasyonel kontrolü eline aldı ve geleceğini sağlamlaştırdı.

De Kuip'e sık sık Hollanda futbolunun evi denir; çünkü stat, rekor düzeyde 11 Avrupa kulüp finaline ve Hollanda millî takımının yaklaşık 150 maçına ev sahipliği yapmıştır.

De Kuip'te oynanan tarihi maçlar:

1974 UEFA Kupası Finali (ikinci maç): De Kuip, Feyenoord'un Tottenham Hotspur'u mağlup ederek UEFA Kupası'nı kaldırmasına tanıklık etti ve kulübün altın çağının zirvesi perçinlendi.

Euro 2000 Finali: Efsanevi Euro 2000 turnuvası, De Kuip'te sona erdi ve burada David Trezeguet, Fransa'ya İtalya karşısında şampiyonluğu getiren dramatik altın golü attı.

2002 UEFA Kupası Finali: Stadyum tarihinin en büyük gecelerinden birinde Feyenoord, finali kendi sahasında oynadı ve Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek Avrupa zaferine ulaştı.

Efsanevi bir konser merkezi: Sporun ötesinde De Kuip, 1978'de Bob Dylan ile birlikte tarihi bir müzik mekânına dönüştü. Michael Jackson, U2, Madonna ve David Bowie'nin ikonik stadyum turnelerine ev sahipliği yaptı. Ancak konut yasaları ve gürültü kirliliği düzenlemeleri nedeniyle şehir yönetimi, 2025'in ortasından sonra De Kuip'teki büyük konserleri durdurdu.

Feyenoord rekorları ve istatistikleri

Feyenoord, Hollanda futbolunun en başarılı ve en köklü kulüplerinden biridir ve Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Hollanda takımı olarak dünya çapında öne çıkar.

1908'de Rotterdam'ın işçi sınıfı mahallesinde kurulan kulüp, ezeli rakipleri Ajax ve PSV Eindhoven ile birlikte Eredivisie'nin geleneksel 'Büyük Üçlü'sünün bir parçasıdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Eredivisie (Hollanda Şampiyonası) : 16 şampiyonluk

KNVB Cup (Hollanda Kupası) : 14 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası : 1 şampiyonluk (1970)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 2 şampiyonluk (1974 ve 2002)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

En fazla gol atanlar: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Kesintisiz üst lig varlığı

Feyenoord, 1921'de yükseldikten bu yana Hollanda'nın en üst liginde aralıksız olarak mücadele ediyor; bu, ülkedeki tüm kulüplerden daha uzun bir süre. Kulüp, Eredivisie'den hiç düşmedi.

12 numaralı forma

Feyenoord, 12 numaralı formayı hiçbir oyuncuya vermez. Bu numara kalıcı olarak emekliye ayrılmıştır ve tamamen Het Legioen'a (Lejyon), yani kulübün ünlü derecede ateşli ve sadık taraftar kitlesine adanmıştır; bu taraftarlar da takımın '12. adamı' olarak görülür.

Nihai Cruyff dönüşü

1983'te Ajax ve Hollanda ikonlarından Johan Cruyff, sözleşme görüşmeleri nedeniyle Ajax yönetimine çok öfkeliydi. İntikam almak için son profesyonel sezonunda ezeli rakip Feyenoord'a imza attı ve Rotterdam ekibini 1984'te olağanüstü bir lig ve kupa dublesine taşıdı.



