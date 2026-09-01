Fenerbahçe 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Türkiye ligi puan tablosunu rekor kıran 28 kez zirvede tamamlamasına rağmen, İstanbul ekibi Fenerbahçe son dönemde ağır bir ikincilik sendromu yaşıyor; son beş sezonun her birini ikinci sırada bitirdi ve üst üste dört Süper Lig sezonunda Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Peki sonunda şehirdeki rakibinin kurduğu hakimiyeti kırabilecek mi? Siz de bugün maç bileti alarak tutkulu Fenerbahçe taraftarlarının bir parçası olabilirsiniz.

Türkiye'nin en başarılı, en varlıklı ve en geniş destek gören çok branşlı kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, dünya genelinde 25-35 milyon taraftardan oluştuğu tahmin edilen dev bir küresel taraftar kitlesine sahip. Futbolseverlerin İstanbul devini izlemeyi sevmesinin başlıca nedenlerinden biri de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki maçların elektrik yüklü, son derece coşkulu maç günü atmosferi sunması.

Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi çok sayıda yeni yıldız transferle birlikte, Fenerbahçe için unutulmaz bir sezon vaat ediliyor. GOAL, koltukları nasıl alabileceğinizi, fiyatların ne kadar olduğunu ve çok daha fazlasını sizin için detaylı şekilde anlatıyor.

Yaklaşan Fenerbahçe maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Yer Biletler 5 Eyl Cumartesi (20.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 10 Eyl Perşembe (19.45) Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe - Roma Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 14 Eyl Pazartesi (20.00) Süper Lig: Gaziantep - Fenerbahçe Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) Biletler 20 Eyl Pazar (17.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 11 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Rizespor - Fenerbahçe Çaykur Didi Stadyumu (Rize) Biletler 14 Eki Çarşamba (20.00) Şampiyonlar Ligi: Aston Villa - Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Biletler 18 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Fenerbahçe - Alanyaspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 20 Eki Salı (19.45) Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe - Slavia Prag Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 25 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (İstanbul) Biletler

Fenerbahçe bileti nasıl alınır?

Resmi Fenerbahçe biletlerini Passo üzerinden ya da İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bulunan gişeden satın alabilirsiniz. Türk futbolunun resmi biletleme sistemi olan Passo'ya veya Passo mobil uygulamasına kayıt olmak için kimlik ya da pasaport bilgilerinize ihtiyacınız olacaktır.

Resmi biletler genellikle maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkar, ancak yoğun talep gören maçlarda farklı satış takvimleri uygulanabilir veya kulüp üyeliği önceliği gerekebilir. Bu nedenle duyuruları erkenden kontrol etmek büyük önem taşır.

Bunun yanı sıra taraftarlar, Fenerbahçe maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Fenerbahçe biletleri ne kadar?

İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçlarının resmi biletleri, rakibe ve oturma kategorisine bağlı olarak standart Süper Lig karşılaşmalarında genellikle 30-100 € (yaklaşık 1.200-3.800+ TL) arasında değişir.

Fenerbahçe'nin stadı birkaç ana oturma kategorisine ve bloğa ayrılır:

Kale arkası / Behind the Goals (Kuzey / Migros ve Spor Toto / Güney tribünleri): Bunlar, en tutkulu ve en gürültülü taraftar bölümleridir; buna çekirdek ultras grubu da dahildir. Normal lig maçlarında biletler 30-50 $ arasında değişir.

Üst tribün / Upper Tiers (Maraton Üst ve Fenerium Üst): Sahanın kenar çizgileri boyunca yer alan yüksek konumlu koltuklardır ve harika bir görüş açısı sunar. Biletler 40-65 € arasında değişir.

Alt tribün / Lower Tiers (Maraton Alt ve Fenerium Alt): Taç çizgileri boyunca, saha seviyesinde yer alan premium koltuklardır; oyunculara ve kulübelere yakınlık sağlar. Standart maçlarda biletler 70-100 €+ arasında değişir.

VIP ve ağırlama paketleri: Lüks lounge erişimi, ikram ve merkeze yakın en iyi koltukları içerir. Fiyatlar 150-300 €+ arasında değişir.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını veya güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Şükrü Saracoğlu Stadyumu, sponsorluk gerekçeleriyle şu anda Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adıyla anılıyor ve Avrupa'nın en efsanevi, en ürkütücü ve tarihsel açıdan en önemli futbol arenalarından biri olarak kabul ediliyor. Tutkulu taraftarları tarafından sık sık 'Tapınak' olarak anılıyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki canlı Kadıköy ilçesinde bulunan, 47.430 ila 50.530 seyirci kapasiteli bu tamamı koltuklu arena, 1908'de açıldığından bu yana Türkiye'nin çok branşlı devi Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan unutulmaz maçlardan bazıları şunlardır:

UEFA Kupası Finali (2009) : Stadyum son UEFA Kupası Finali'ne ev sahipliği yaptı ve Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Shakhtar adına skoru Luiz Adriano açtı, Bremen adına Naldo eşitliği sağladı ve Jadson uzatmalarda 97. dakikada tarihi galibiyet golünü attı.

Efsanevi 6-0'lık derbi (2002) : Kıtalararası Derbi'nin en ünlü bölümünde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı tam anlamıyla üstünlük kurdu. 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe cevapsız altı gol attı ve karşılaşma Ümit Özat'ın son golüyle noktalandı. '6-0' skoru, kulüp folklorunun temel parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Şanlı'nın Manchester United'a karşı hat-trick'i (2004) : Göz kamaştıran bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında, taraftarların sevgilisi Tuncay Şanlı, biri nefis bir röveşata olmak üzere müthiş bir hat-trick yaparak Alex Ferguson'ın Manchester United'ını mağlup etti.

Papazın Çayırı: Herhangi bir beton yapı ortaya çıkmadan önce, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun bugün bulunduğu arazi Papazın Çayırı olarak biliniyordu. Burası, İstanbul Futbol Ligi'nin ilk maçlarının oynandığı, ülkenin ilk resmi futbol sahası olarak hizmet verdi.

Fenerbahçe rekorları ve istatistikleri

1907'de kurulan Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), Türkiye'nin en eski, en başarılı ve en tutkuyla desteklenen çok branşlı kulüplerinden biridir. Futbol takımı, efsanevi rekorlarla ve çok sayıda kupayla dolu zengin bir tarihe sahiptir.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 28 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 7 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkma (resmi): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

En fazla gol: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Nihai yenilmezlik serisi

İnanılmaz şekilde Fenerbahçe, 1912-13 ve 1922-23 İstanbul Futbol Ligi sezonlarını tek gol yemeden kazandı. Daha yakın dönemde ise kulüp, 2023 ve 2024 yıllarında 32 maçlık yenilmez lig serisini tamamlayarak modern yerel futbolda yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Bir isimde ne var?

'Fenerbahçe' adı Türkçede kelimenin tam anlamıyla 'Lighthouse Garden' anlamına gelir. Adını, İstanbul'da Fenerbahçe burnunda bulunan tarihi deniz fenerinden alır. Kulübün ilk renkleri, 1910'da sarı ve laciverte dönmeden önce, deniz fenerinin çevresinde açan nergislerle uyumlu şekilde sarı ve beyazdı.

Bordeaux'ya karşı Avrupa gecesi

Fenerbahçe, 1985'te Avrupa Kupası'nın ilk turunda Fransa şampiyonu Bordeaux'yu eleyerek büyük yankı uyandırdı. O dönemde bu, Türk futbolunun Avrupa genelindeki algısını değiştiren çok büyük bir sürprizdi.



