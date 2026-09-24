2. Bundesliga'da geçirdiği üç yılın ardından FC Schalke 04, en üst lige geri döndü. Veltins-Arena'da seyirci ortalaması son dört sezonun her birinde 60.000'i aştı ve önümüzdeki aylarda statta yer bulmak hiç kolay olmayacak. Siz de Schalke 04 maç biletinizi bugünden alarak coşkulu taraftarların arasına katılabilirsiniz.

Schalke 04, 2021/22 sezonunda Bundesliga'ya son yükselişinin ardından hemen küme düşmüştü. Bu kez aynı kaderi yaşamamak için kararlı olacak. Kulüp, geçen sezon 2. Bundesliga'da zirveye çıkmasına yardımcı olan yıldızlarını kadroda tutmanın yanı sıra Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber ve Satoshi Tanaka'yı transfer etti.

Yeni lig sezonuna Augsburg deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle ağır bir başlangıç yapan Schalke 04, ardından iyi bir tepki verdi. Gelsenkirchen'de Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Union Berlin deplasmanını 3-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Bu sezon FC Schalke 04 maçlarında nasıl yer bulabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini GOAL anlatsın: Biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası.

Schalke 04'ün yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Stat Biletler 11 Ekim Pazar (17.30) Bundesliga: SC Freiburg - Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 17 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 24 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: FC Köln - Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 28 Ekim Çarşamba (18.00) Almanya Kupası: SG Dynamo Dresden - Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Biletler 31 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 8 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga: Hoffenheim - Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Biletler 21 Kasım Cumartesi (18.30) Bundesliga: Schalke 04 - VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga: Paderborn - Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 5 Aralık Cumartesi (saat açıklanacak) Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler

Schalke 04 biletleri nasıl alınır?

FC Schalke 04 maçlarının resmî biletleri doğrudan 'S04 Ticketshop' üzerinden satın alınmalıdır. Portala 'S04 Ticketshop English' aracılığıyla tamamen İngilizce olarak erişilebilir.

Mevcut maçları incelemek ve yerinizi ayırtmak için ücretsiz bir çevrim içi hesap oluşturmanız gerekir. Biletler adınıza düzenlenir; bu nedenle Veltins-Arena'nın girişlerinde kimliğiniz kontrol edilebilir.

Normal satışa ayrılan biletler tükenirse Schalke'nin ana bilet portalına entegre resmî ikinci el satış platformu 'S04 Ticketbörse'ye başvurabilirsiniz. Kombine sahipleri, kullanamayacakları maç biletlerini burada güvenli biçimde, standart satış fiyatından listeler.

Schalke 04'ün öncelikli satış sisteminde, resmî kulüp üyeleri maç başına en fazla dört bilet satın alma konusunda ilk hakka sahiptir. Schalke, Almanya'nın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip olduğu için biletler sık sık yalnızca üyelere açık bu aşamada tükenir. Bu da normal biletlerin genel satışa nadiren çıkması anlamına gelir.

Taraftarlar ayrıca FC Schalke 04 maç biletlerini ikinci el piyasasından satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Schalke 04 biletleri ne kadar?

Veltins-Arena'daki FC Schalke 04 maçlarının resmî biletleri genellikle ayakta seyir alanlarında 15-20 €, standart oturma kategorilerinde ise 26-62 € arasında değişiyor. Yerel derbiler gibi önemli maçlarda fiyatlarda küçük değişiklikler olabiliyor.

Schalke 04'ün Veltins-Arena'daki farklı kategori ve alanlara göre belirlediği bilet fiyatları şöyle:

Ayakta seyir alanları (Stehplatz) : Taraftar blokları ve geleneksel ayakta seyir alanları (örneğin ünlü Nordkurve). Fiyat aralığı: 15-20 €.

: Taraftar blokları ve geleneksel ayakta seyir alanları (örneğin ünlü Nordkurve). Fiyat aralığı: 15-20 €. Oturma kategorileri 1-4 : Üst ve alt tribünlerdeki standart koltuklar. Fiyat aralığı: 26-62 €.

: Üst ve alt tribünlerdeki standart koltuklar. Fiyat aralığı: 26-62 €. Kategori 0 (premium koltuklar): Ana tribün ve karşı tribünün alt katındaki bölümler (örneğin P, Q, D1, D2, C1, C2 blokları). Daha yüksek fiyat kategorisi

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Veltins-Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

İlk adı Arena AufSchalke olan Veltins-Arena, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bulunan, dünya çapında tanınmış çok amaçlı bir stat. İnşa edilmiş en teknolojik ve yenilikçi statlardan biri olarak bilinen tesis, Bundesliga ekibi FC Schalke 04'ün coşkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor.

Stadın lig maçlarındaki kapasitesi, ayakta seyir alanları dahil 62.271; tamamı koltuklu uluslararası maçlardaki kapasitesi ise 54.740.

1990'ların sonlarında Schalke'nin eski stadı Parkstadion iyice eskimişti. Kulübün 1997'deki tarihî UEFA Kupası zaferinin ardından ve yaklaşan yüzüncü kuruluş yılı öncesinde, geleceğe dönük bir stat inşa etme planlarına hız verildi.

Bugünkü stadın inşasına 1998'in sonlarında başlandı. 2001'de açıldığında, devlet desteği olmadan tamamen özel kaynaklarla finanse edilen Almanya'daki ilk stat olarak tarihe geçti.

Veltins-Arena'da unutulmaz anlar

Açılış maçı (2001) : Stat, Schalke, Borussia Dortmund ve FC Nürnberg'in katıldığı bir hazırlık turnuvasıyla açıldı. Stadyumdaki ilk golü aslında bir futbolcu değil, açılış töreninde sahne alıp topu ağlara gönderen pop yıldızı Lionel Richie attı!

: Stat, Schalke, Borussia Dortmund ve FC Nürnberg'in katıldığı bir hazırlık turnuvasıyla açıldı. Stadyumdaki ilk golü aslında bir futbolcu değil, açılış töreninde sahne alıp topu ağlara gönderen pop yıldızı Lionel Richie attı! 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi finali : José Mourinho'nun çalıştırdığı FC Porto, AS Monaco'yu 3-0 yenerek kupayı kaldırdı.

: José Mourinho'nun çalıştırdığı FC Porto, AS Monaco'yu 3-0 yenerek kupayı kaldırdı. EURO 2024: Arena, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu turnuvada da birkaç maça ev sahipliği yaptı.

Buz hokeyinde dünya seyirci rekoru: 2010 IIHF Dünya Şampiyonası'nın açılış maçı Veltins-Arena'da oynandı. Almanya'nın ABD ile özel olarak kurulan buz pistinde oynadığı maçı izlemek için 77.803 taraftar stadı doldurdu ve o dönem bir dünya rekoru kırıldı.

Schalke 04'ün rekorları ve istatistikleri

1904'te kurulan FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), Almanya'nın en köklü ve en tutkulu biçimde desteklenen futbol kulüplerinden biri.

Sanayi ve kömür madenciliği kenti Gelsenkirchen'den çıkan kulübün geçmişinde 1930'lar ve 1940'larda yerel futboldaki üstünlüğü, 1990'lardaki uluslararası başarısı ve günümüzdeki dev taraftar kitlesi öne çıkıyor.

Kulübün kazandığı önemli kupalar

Almanya şampiyonluğu (Bundesliga öncesi) : 7 şampiyonluk (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 şampiyonluk (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) Almanya Kupası : 5 şampiyonluk (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 şampiyonluk (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) Almanya Süper Kupası : 1 şampiyonluk (2011)

: 1 şampiyonluk (2011) UEFA Kupası / Avrupa Ligi: 1 şampiyonluk (1997)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

En çok gol atanlar: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Almanya'daki ilk çifte kupa

Schalke 04, 1937'de aynı takvim yılında Almanya şampiyonluğunu ve Almanya Kupası'nı kazanarak Alman futbol tarihinde çifte kupa yapan ilk kulüp oldu.

Kömür madeni tüneli

Schalke 04'ün Veltins-Arena'daki ev sahibi takım tüneli, yer altındaki bir kömür madeni gibi görünecek ve hissettirecek şekilde özel olarak tasarlandı. Tünel, kulübün ilk yıllarında kuruluşunda ve finansmanında rol oynayan madencilere bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Dünyanın en büyük üye topluluklarından biri

Çalkantılı küme düşme süreçleri ve mali krizler yaşamasına rağmen Schalke 04'ün yaklaşık 210.000 resmî kulüp üyesi var. Bu sayı, onu Almanya'nın üye bakımından en büyük üçüncü kulübü ve dünya genelinde en çok üyeye sahip altı spor kulübünden biri yapıyor.