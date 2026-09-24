2. Bundesliga’daki üç yıllık çöl yolculuğunun ardından FC Schalke 04 yeniden en üst lige döndü. Veltins-Arena’daki seyirci ortalaması son dört sezonun her birinde 60.000’in üzerinde oldu ve önümüzdeki aylarda stadın tamamen dolması garanti gibi görünüyor. Siz de Schalke 04 maç biletlerini bugün ayırtarak bu tutkulu kalabalığın bir parçası olabilirsiniz.

'Die Königsblauen' lakaplı ekip en son 2021/22 sezonunda Bundesliga’ya yükseldiğinde doğrudan tekrar küme düşmüştü, bu nedenle bu kez küme düşme tuzağından kaçınmak için çok istekli olacaklar. Bu yüzden, geçen sezon 2. Bundesliga’nın zirvesine tırmanmalarına yardımcı olan yıldızları elde tutmanın yanı sıra, Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber ve Satoshi Tanaka gibi yeni yetenekleri de kadroya kattılar.

Yeni lig sezonuna Augsburg deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgiyle yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen Schalke 04 iyi tepki verdi, Gelsenkirchen’de Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı ve ardından deplasmanda Union Berlin’i 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

GOAL, bu sezon FC Schalke 04 maçlarında nasıl yerinizi alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Schalke 04 maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 11 Ekim Paz, (17.30) Bundesliga: SC Freiburg - Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 17 Ekim Cts, (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 24 Ekim Cts, (15.30) Bundesliga: FC Köln - Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 28 Ekim Çar, (18.00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden - Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Biletler 31 Ekim Cts, (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 8 Kas Paz, (19.30) Bundesliga: Hoffenheim - Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Biletler 21 Kas Cts, (18.30) Bundesliga: Schalke 04 - VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 28 Kas Cts, (15.30) Bundesliga: Paderborn - Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 05 Ara Cts, (TBA) Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler

Schalke 04 biletleri nasıl alınır?

FC Schalke 04 maçları için resmi biletler doğrudan 'S04 Ticketshop' üzerinden satın alınmalıdır. Portala 'S04 Ticketshop English' üzerinden tamamen İngilizce olarak erişilebilir.

Mevcut maçları görüntülemek ve yerinizi garanti altına almak için ücretsiz bir çevrim içi hesap oluşturmanız gerekir. Biletler adınıza kişiselleştirilir, bu da giriş sırasında Veltins-Arena kapılarında kimliğinizin kontrol edilebileceği anlamına gelir.

Standart kontenjanlar tükenirse, Schalke’nin ana bilet portalına doğrudan entegre edilmiş resmi ikinci el pazaryeri olan 'S04 Ticketbörse'ye erişebilirsiniz. Burada kombine sahipleri kullanamayacakları tek maç biletlerini standart liste fiyatı üzerinden güvenli şekilde satışa çıkarır.

Schalke 04, resmi kulüp üyelerine maç başına en fazla dört bilet satın alma konusunda ilk önceliği veren bir öncelik sistemi uygular. Schalke Almanya’nın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip olduğu için maçlar sık sık bu üyeye özel dönemde tükenir, bu da standart biletlerin nadiren genel satışa çıktığı anlamına gelir.

Buna ek olarak taraftarlar, ikinci el piyasasında FC Köln maç biletleri de satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri olup, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Schalke 04 biletleri ne kadar?

Veltins-Arena’daki resmi FC Schalke 04 biletleri genellikle ayakta izleme alanları için 15 €-20 €, standart oturma kategorileri için ise 26 €-62 € arasında değişir; yerel derbiler gibi yüksek profilli maçlarda küçük fiyat ayarlamaları yapılabilir.

Schalke 04, Veltins-Arena’daki liste fiyatı yapısını farklı kademeler ve alanlar arasında şu şekilde düzenler:

Ayakta izleme (Stehplatz) : Taraftar blokları ve geleneksel ayakta izleme alanları (örneğin ünlü Nordkurve) - Fiyat aralığı: 15 €-20 €.

1-4. oturma kategorileri : Üst ve alt halkalardaki standart kademeli oturma alanları - Fiyat aralığı: 26 €-62 €.

Kategori 0 (Premium koltuklar) : Ana tribün ve maraton alt katındaki bölümler (örneğin P, Q, D1, D2, C1, C2 blokları) - Daha yüksek fiyatlandırma

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikinci el yeniden satış sitelerini takip edin.

Veltins-Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Veltins-Arena (ilk adıyla Arena AufSchalke), Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bulunan, dünya çapında tanınan çok amaçlı bir stadyumdur. Şimdiye kadar inşa edilmiş en teknolojik açıdan gelişmiş ve yenilikçi stadyumlardan biri olarak bilinen bu tesis, Bundesliga ekibi FC Schalke 04’ün tutkulu iç saha evidir.

Stadyumun lig kapasitesi 62.271’dir (ayakta alanlar dahil), uluslararası maç kapasitesi ise 54.740’tır (tamamı koltuklu).

1990’ların sonlarında Schalke’nin eski evi Parkstadion artık yaşını ciddi biçimde göstermeye başlamıştı. Kulübün 1997’deki tarihi UEFA Kupası zaferinin ardından ve yaklaşan 100. yılı beklentisiyle fütüristik bir stadyum planları hızlandırıldı.

Mevcut stadyumun inşaatı 1998’in sonlarında başladı. 2001’de açıldığında, devlet sübvansiyonu olmadan tamamen özel finansmanla yapılan Almanya’daki ilk stadyum olarak tarihe geçti.

Veltins-Arena’daki unutulmaz anlar

Açılış maçı (2001) : Stadyum, Schalke, Borussia Dortmund ve FC Nürnberg arasındaki dostluk turnuvasıyla açıldı. Stadyumdaki ilk golü aslında bir futbolcu değil, açılış töreninde sahne alan ve topu ağlara gönderen pop yıldızı Lionel Richie attı!

2004 UEFA Şampiyonlar Ligi finali : José Mourinho’nun FC Porto’su, kupayı kaldırmak için AS Monaco’yu ünlü şekilde 3-0 mağlup etti.

UEFA Euro 2024 : Arena, 2006 FIFA Dünya Kupası sırasında olduğu gibi turnuvada da birkaç maça ev sahipliği yaptı.

Buz hokeyinde dünya seyirci rekoru: 2010 IIHF Dünya Şampiyonası’nın açılış maçı Veltins-Arena’da oynandı. Almanya ile ABD’nin özel olarak hazırlanan buz pistindeki maçını izlemek için 77.803 taraftar stadyumu doldurdu ve bu sayı o dönemde bir dünya rekoru olarak kayda geçti.

Schalke 04 rekorları ve istatistikleri

1904’te kurulan FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), Almanya’nın en köklü ve en tutkulu şekilde desteklenen futbol kulüplerinden biridir.

Sanayi ve kömür madenciliği kenti Gelsenkirchen’den çıkan kulüp, 1930’lar ve 1940’lardaki yerel hakimiyet, 1990’lardaki uluslararası başarı ve dev modern taraftar kitlesiyle öne çıkan zengin bir mirasa sahiptir.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Almanya şampiyonluğu (Bundesliga öncesi) : 7 şampiyonluk (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 şampiyonluk (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 şampiyonluk (2011)

UEFA Kupası / Avrupa Ligi : 1 şampiyonluk (1997)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maç: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

En fazla gol: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

İlk Alman dublesi

1937’de Schalke 04, aynı takvim yılı içinde yerel dubleyi (Almanya Şampiyonluğu ve DFB-Pokal) kazanan Alman futbol tarihindeki ilk kulüp oldu.

Kömür Yürüyüşü

Schalke 04’ün Veltins-Arena’sında, iç saha oyuncu tüneli yer altındaki bir kömür madenine benzemesi ve o hissi vermesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, kulübün ilk yıllarını oluşturan ve finanse eden Die Knappen’e bir saygı duruşu niteliği taşır.

Küresel üyelik devleri

Çarpıcı, çalkantılı küme düşüşler ve mali krizler yaşamasına rağmen Schalke 04, yaklaşık 210.000 resmi kulüp üyesine sahiptir. Bu da onu Almanya’nın en büyük üçüncü kulübü yaparken, dünya genelinde en büyük altı spor kulübü üyeliği arasında da rahatça konumlandırır.



