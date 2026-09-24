2. Bundesliga’daki üç yıllık çöl yolculuğunun ardından FC Schalke 04 yeniden en üst lige döndü. Veltins-Arena’daki seyirci ortalaması son dört sezonun her birinde 60.000’in üzerinde oldu ve önümüzdeki aylarda stadın tamamen dolması garanti gibi görünüyor. Siz de Schalke 04 maç biletlerinizi bugün ayırtarak bu coşkulu kalabalığın bir parçası olabilirsiniz.

'Die Königsblauen' (Kraliyet Mavileri), en son 2021/22 sezonunda Bundesliga’ya yükseldiğinde doğrudan tekrar küme düşmüştü; bu yüzden bu kez düşme hattının tuzağına düşmemek için oldukça istekli olacaklar. Bu nedenle, geçen sezon 2. Bundesliga’da zirveye tırmanmalarına yardımcı olan yıldızları takımda tutmanın yanı sıra kadroya Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber ve Satoshi Tanaka gibi yeni isimleri de kattılar.

Yeni lig sezonuna Augsburg deplasmanında 3-0 yenilerek yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen Schalke 04 iyi tepki verdi; Gelsenkirchen’de Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı ve ardından deplasmanda Union Berlin’i 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

GOAL, bu sezon FC Schalke 04 maçlarında nasıl yerinizi alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini sizin için derledi; buna biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası da dahil.

Yaklaşan Schalke 04 maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 11 Ekim Pazar (17.30) Bundesliga: SC Freiburg - Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 17 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 24 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: FC Köln - Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 28 Ekim Çarşamba (18.00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden - Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Biletler 31 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga: Schalke 04 - RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 8 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga: Hoffenheim - Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Biletler 21 Kasım Cumartesi (18.30) Bundesliga: Schalke 04 - VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler 28 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga: Paderborn - Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 5 Aralık Cumartesi (TBA) Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biletler

Schalke 04 biletleri nasıl alınır?

FC Schalke 04 maçları için resmi biletler doğrudan 'S04 Ticketshop' üzerinden satın alınmalıdır. Portala 'S04 Ticketshop English' üzerinden tamamen İngilizce olarak erişilebilir.

Mevcut maçları görüntülemek ve yerinizi almak için ücretsiz bir çevrim içi hesap oluşturmanız gerekir. Biletler adınıza kişiselleştirildiğinden, giriş sırasında Veltins-Arena kapılarında kimliğiniz kontrol edilebilir.

Standart kontenjanlar tükenirse, Schalke’nin ana biletleme portalına doğrudan entegre edilmiş resmi ikincil pazarı olan 'S04 Ticketbörse'ye erişebilirsiniz. Burada kombine sahipleri kullanamayacakları tek maçlık biletleri standart liste fiyatı üzerinden güvenli şekilde satışa çıkarır.

Schalke 04, resmi kulüp üyelerine maç başına dört bilete kadar satın alma konusunda ilk hak tanıyan bir öncelik sistemi uyguluyor. Schalke Almanya’nın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip olduğu için maçlar sık sık bu üyeye özel dönemde tükeniyor; bu da standart biletlerin genel satışa nadiren çıktığı anlamına geliyor.

Buna ek olarak, taraftarlar ikincil pazarda FC Köln maç biletleri de satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Schalke 04 biletleri ne kadar?

Veltins-Arena’daki resmi FC Schalke 04 biletleri, ayakta izleme alanlarında genellikle 15-20 €, standart oturma kategorilerinde ise 26-62 € arasında değişir; yerel derbiler gibi yüksek profilli maçlarda küçük fiyat ayarlamaları olabilir.

Schalke 04, Veltins-Arena’daki liste fiyatlarını farklı kademeler ve alanlar arasında şu şekilde yapılandırıyor:

Ayakta (Stehplatz) : Taraftar blokları ve geleneksel ayakta izleme alanları (örneğin ünlü Nordkurve) - Fiyat aralığı: 15-20 €.

1-4. oturma kategorileri : Üst ve alt halkadaki standart kademeli oturma alanları - Fiyat aralığı: 26-62 €.

Kategori 0 (Premium koltuklar) : Ana tribün ve karşı tribünün alt kademe bölümleri (örneğin P, Q, D1, D2, C1, C2 blokları) - Üst seviye fiyatlandırma

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumunu görmek için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Veltins-Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Veltins-Arena (ilk adıyla Arena AufSchalke), Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bulunan, dünya çapında ünlü çok amaçlı bir stadyumdur. Şimdiye kadar inşa edilmiş teknolojik açıdan en gelişmiş ve yenilikçi statlardan biri olarak bilinen bu tesis, Bundesliga ekibi FC Schalke 04’ün tutkulu iç saha evidir.

Stadın lig kapasitesi 62.271 (ayakta alanlar dahil), uluslararası kapasitesi ise 54.740’tır (tamamı koltuklu).

1990’ların sonlarında Schalke’nin eski evi Parkstadion artık yaşını ciddi biçimde göstermeye başlamıştı. Kulübün 1997’deki tarihi UEFA Kupası zaferinin ardından ve yaklaşan 100. yıl dönümü beklentisiyle, fütüristik bir stat planları hız kazandı.

Mevcut stadyumun inşaatı 1998’in sonlarında başladı. 2001’de kapılarını açtığında, devlet sübvansiyonu olmadan tamamen özel finansmanla inşa edilen Almanya’daki ilk stat olarak tarihe geçti.

Veltins-Arena’daki unutulmaz anlar

Açılış maçı (2001) : Stat, Schalke, Borussia Dortmund ve FC Nürnberg arasındaki dostluk turnuvasıyla açıldı. Stadyumdaki ilk golü aslında bir futbolcu değil, açılış töreninde sahne alan ve topu ağlara gönderen pop yıldızı Lionel Richie attı!

2004 UEFA Şampiyonlar Ligi finali : José Mourinho’nun FC Porto’su, kupayı kaldırmak için AS Monaco’yu ünlü şekilde 3-0 mağlup etti.

UEFA Euro 2024 : Arena, 2006 FIFA Dünya Kupası’nda olduğu gibi turnuvada da birkaç maça ev sahipliği yaptı.

Buz hokeyinde dünya seyirci rekoru: 2010 IIHF Dünya Şampiyonası’nın açılış maçı Veltins-Arena’da oynandı. Almanya ile ABD’nin özel olarak hazırlanan buz pistindeki karşılaşmasını izlemek için 77.803 taraftar stada akın etti ve o dönemde bir dünya rekoru kırıldı.

Schalke 04 rekorları ve istatistikleri

1904 yılında kurulan FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), Almanya’nın en köklü ve en tutkulu şekilde desteklenen futbol kulüplerinden biridir.

Sanayi ve kömür madenciliği kenti Gelsenkirchen’den çıkan kulüp; 1930’lar ve 1940’lardaki yerel hakimiyeti, 1990’lardaki uluslararası başarısı ve günümüzdeki dev taraftar kitlesiyle öne çıkan zengin bir mirasa sahiptir.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

Almanya şampiyonu (Bundesliga öncesi) : 7 şampiyonluk (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 şampiyonluk (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 şampiyonluk (2011)

UEFA Kupası / Avrupa Ligi : 1 şampiyonluk (1997)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

En fazla gol atanlar: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

İlk Alman dublesi

1937’de Schalke 04, aynı takvim yılı içinde yerel dubleyi (Almanya Şampiyonluğu ve DFB-Pokal) kazanan Alman futbol tarihindeki ilk kulüp oldu.

Kömür Yolu

Schalke 04’ün Veltins-Arena’sında, yer altı kömür madenine benzemesi ve o hissi vermesi için özel olarak tasarlanmış bir ev sahibi oyuncu tüneli bulunur. Bu, kulübün ilk yıllarında onu kuran ve finanse eden Die Knappen’a (Madenciler) bir saygı duruşu niteliği taşır.

Küresel üyelik devleri

Dramatik ve çalkantılı küme düşüşler ile mali krizler yaşamış olmasına rağmen Schalke 04’ün yaklaşık 210.000 resmi kulüp üyesi bulunuyor. Bu sayı onları Almanya’nın üçüncü büyük kulübü yaparken, dünya genelinde de spor kulüpleri üyeliklerinde rahat şekilde ilk altının içine yerleştiriyor.



