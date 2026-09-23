FC Köln 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Bundesliga haberleri ve daha fazlası

Mayısta Bundesliga'yı 14. sırada bitiren FC Köln, 2024/25 2. Bundesliga sezonunun sonunda yükselmesinin ardından şimdi mevcut sezonda daha ileri gitmeyi hedefliyor. Onları bugün sahada izlemek için bilet alın.

Geçen sezonun sonunda başarılı bir geçici teknik direktörlük döneminin ardından Rene Wagner, mayısta FC Köln'de kalıcı olarak takımın başına getirildi. 2025/26 Bundesliga sezonunda 63 gol yiyen savunmayı güçlendirmeye çalışan Wagner, Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß ve Jahmai Simpson-Pusey gibi isimleri kadroya kattı.

İki sezon önce bir alt lige düşmesine rağmen FC Köln, bir diğer adıyla 'Die Geißböcke', etkileyici iç saha stadı RheinEnergieStadion'u yine düzenli olarak 50.000 seyirciyle doldurdu ve o çılgın taraftarlar ikonik stadyumun turnikelerinden hâlâ büyük bir istekle içeri akıyor.

GOAL, bu sezon FC Köln maçlarında nasıl yer bulabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için derledi.

Yaklaşan FC Köln maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 11 Eki Paz (15.30) Bundesliga: FC Köln - Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 16 Eki Cum (20.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler 24 Eki Cmt (15.30) Bundesliga: FC Köln - FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 27 Eki Sal (20.45) DFB-Pokal: FC Köln - Union Berlin RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 1 Kas Paz (15.30) Bundesliga: Union Berlin - FC Köln Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Biletler 8 Kas Paz (15.30) Bundesliga: FC Köln - Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 20 Kas Cum (20.30) Bundesliga: Bayern Münih - FC Köln Allianz Arena (Münih) Biletler 28 Kas Cmt (15.30) Bundesliga: FC Köln - SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Köln) Biletler 5 Ara Cmt (TBA) Bundesliga: FC Augsburg - FC Köln WWK Arena (Augsburg) Biletler

FC Köln biletleri nasıl alınır?

FC Köln maç biletlerini satın almanın resmî ve en güvenli yolu, kulübün çevrimiçi portalına gitmektir (1. FC Köln Ticket Shop). RheinEnergieStadion'daki bir iç saha maçı resmî olarak tükendiyse, kulübün yetkili yeniden satış pazarına FC Köln Ticketbörse üzerinden erişmeyi deneyebilirsiniz. Bu sistem, kombine sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listelediği Eventim Fansale platformunu kullanır.

FC Köln, 50.000 kapasiteli stadını düzenli olarak doldurduğu için biletler aşamalı satış süreçleriyle dağıtılır. Satışlar, belirlenen satış günlerinde Orta Avrupa Saati ile tam 10.00'da açılır.

1. Aşama - Erken erişim : Sadece uzun süredir kulüp üyesi olanlara açıktır (20 yıldan uzun süredir üyeliği bulunanlar).

2. Aşama - Üyelere ön satış : Tüm standart kulüp üyelerine (FC-Mitglied) açılır. Üyeler için genellikle maç başına en fazla 2 bilet sınırı vardır.

3. Aşama - Genel satış : Kalan biletler genel kamuya açık satışa çıkar. Borussia Mönchengladbach'a karşı Rheinland Derbisi ya da Bayern Münih maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalarda biletler nadiren bu aşamaya kadar kalır.

Kulüp, tek tek maçların ön satış tarihlerini birkaç hafta önceden ana kanallarında duyurur. Tarihsel olarak bilet satış pencereleri, maç tarihinden yaklaşık 3 ila 4 hafta önce açılır.

Buna ek olarak taraftarlar, FC Köln maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yerini garantilemek isteyenler için önde gelen satış noktalarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

FC Köln biletleri ne kadar?

RheinEnergieStadion'daki resmî FC Köln maç biletleri, kategoriye bağlı olarak standart gişe fiyatıyla genel olarak yaklaşık €15-€60+ arasında değişir, ancak yüksek talep nedeniyle birincil biletler üyelere yönelik ön satışlarda tükenir.

RheinEnergieStadion, 50.000 taraftar kapasitesine sahiptir ve buna 8.000 ayakta yer ile 3.700 business/VIP koltuğu dahildir. Resmî gişe fiyatları, konum ve kategoriye göre şu şekilde ayrılır:

Ayakta (Stehplatz) : Südtribüne (Ünlü kale arkası / Güney Tribünü) - Fiyat aralığı (€15-€20)

Kategori 3 / 4 (Üst/Köşe) : Temel görüşe sahip üst katlar ve köşe bölümleri - Fiyat aralığı (€20-€40)

Kategori 2 (Orta seviye) : Orta kat ya da alt köşe bölümleri - Fiyat aralığı (€35-€55)

Kategori 1 (Ana/Uzun kenar) : Alt kat ve saha boyunca uzanan ana tribünler - Fiyat aralığı (€50-€75+)

Business / VIP koltuklar : Doğu/Kuzey business alanları (ikram/lounge erişimi dahildir) - Fiyat aralığı (€99-€119+)

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel müsaitlik için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

RheinEnergieStadion hakkında bilmeniz gereken her şey

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergieStadion, Avrupa futbolunun en canlı ve en ayırt edici arenalarından biridir. Geleneksel olarak Müngersdorfer Stadion adıyla bilinen stat, 1948'den bu yana 1. FC Köln'ün atmosferiyle öne çıkan iç saha evi olmuştur.

Yüzyılı aşan zengin bir mirası son teknoloji mimariyle birleştiren stat, yükselen çelik kuleleri ve tavizsiz, karnaval esintili taraftar kültürüyle ünlüdür.

Tesis, tam olarak aynı yerde üç farklı dönemde evrim geçirdi:

Orijinal stat (1923-1972) : 1923'te Müngersdorfer Stadion olarak açıldı, atletizm pistine sahipti ve profesyonel olmayan sporlar ile büyük bölgesel buluşmalar için yoğun şekilde kullanıldı.

Beton öncü (1975-2002) : Tesisleri modernize etmek için yeniden inşa edildi ve 1975'in sonlarında Almanya'daki ilk tamamen üstü kapalı stat olarak yeniden açıldı. UEFA Euro 1988 sırasında maçlara başarıyla ev sahipliği yaptı.

Modern dönem (2002-Günümüz) : 2006 FIFA Dünya Kupası için ev sahibi şehirlerden biri olmayı garantilemek amacıyla eski tesis tamamen yıkıldı ve 2002 ile 2004 arasında etaplar hâlinde yeniden inşa edildi. Tribün tribün ilerleyen bu inşa süreci, 1. FC Köln'ün iç saha maçlarını kesintisiz oynamayı sürdürmesini sağladı.

RheinEnergieStadion'daki unutulmaz anlar

Lukas Podolski'nin 'vaftizi' (2004) : Yeni açılan modern stat ilk resmî maçını kutladı. Yerel kahraman ve küresel ikon Lukas Podolski, FC Köln'ün 1-0 kazandığı maçta tek golü attı.

2006 FIFA Dünya Kupası : Yeni yeniden inşa edilen arena turnuvada beş maça ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında İngiltere ile İsveç arasındaki heyecan verici 2-2'lik grup maçı beraberliği ve Ukrayna'nın İsviçre'yi Son 16 Turu'nda penaltılarla geçtiği gergin zafer de vardı. Tesis ayrıca UEFA Euro 1988 ve UEFA Euro 2024'te de maçlara sahne oldu.

2020 UEFA Avrupa Ligi finali : COVID-19 pandemisi nedeniyle UEFA, turnuvanın son aşamalarını Almanya'ya taşıdı. 21 Ağustos 21'de, kapalı kapılar ardında oynanan dramatik ve gollü finalde Sevilla, Inter Milan'ı 3-2 yenerek altıncı Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Işıklı kuleler: Stadyum mimarisinin en çarpıcı özelliği, her köşede bulunan 72 metre yüksekliğindeki dört çelik kuledir. Bunlar Köln silüeti boyunca ışıldayan görsel sabitleyiciler gibi işlev görür. FC Köln gol attığında, stat anonsörü meşhur bir düğmeye basar ve kuleler canlı kırmızı ve beyaz renklerle yanıp sönmeye başlar.

FC Köln rekorları ve istatistikleri

FC Köln, Almanya'nın en tarihi ve kökleri en derine inen futbol kulüplerinden biridir. 1948'de Kölner Ballspiel-Club 1901 ile SpVgg Sülz 07'nin birleşmesiyle kurulan kulüp, Alman futbolunun ilk güç merkezlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Almanya şampiyonluğu / Bundesliga şampiyonluğu : 3 şampiyonluk (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 şampiyonluk (1968, 1977, 1978, 1983)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

En fazla gol atanlar: Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

Golcü Müller

Dieter Müller, bir Bundesliga maçında en fazla bireysel gol atan oyuncu rekorunu elinde tutuyor. 1977'de Werder Bremen'e karşı kazanılan ünlü 7-2'lik maçta FC Köln adına 6 gol attı.

Keçi Hennes efsanesi

Kulübün resmî maskotu, Hennes adlı canlı bir teke. Gelenek 1950'de bir sirk müdürünün karnaval şakası olarak kulübe genç bir keçi hediye etmesiyle başladı. İsmini efsane oyuncu ve teknik direktör Hennes Weisweiler'den aldı.

Hatırlanmaya değer bir 'double'

1977-78 sezonunda Köln, hem Bundesliga şampiyonluğunu hem de DFB-Pokal'i kazandı. Ezeli rakibi Borussia Mönchengladbach son maçını inanılmaz bir 12-0'lık skorla kazanmasına rağmen, Köln son haftada averajla lig şampiyonluğunu aldı.



