Her futbol tutkunu, Spotify Camp Nou'da olup Lamine Yamal'ın kanatta akılları durduran slalomunu, Raphinha'nın rakip savunmaları delip geçişini ya da Pedri'nin iğne deliğinden geçer gibi imkânsız bir ara pası atışını görmeyi hayal eder.

Hansi Flick yönetiminde La Liga, Kral Kupası ve Avrupa'da zafere koşan Barcelona'yı tribünden izlemek için bilet bulmak, dünya futbolundaki en çok arzulanan deneyimlerden biri olmaya devam ediyor.

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FC Barcelona 2026/27 biletleri nasıl alınır?

FC Barcelona'nın iç saha maçları ve Avrupa geceleri için bilet satışlarını takip etmek, kulübün kademeli kontenjan modelini anlamayı gerektirir:

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Socios (kulüp üyeleri) önceliği: Resmî kulüp üyeleri, tek maçlık biletleri genel satışa açılmadan önce satın alma önceliğine sahiptir. Bu, sıradan La Liga maçlarından yüksek önem taşıyan Kral Kupası eşleşmelerine ve Camp Nou'daki Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına kadar tüm organizasyonlar için geçerlidir. Culés Premium üyeleri: Resmî taraftar üyeliği sahipleri ikinci öncelik penceresine sahip olur ve bu pencere genellikle maçın başlangıcından 5 ila 7 gün önce açılır. Özellikle büyük maçlar için nominal değerinden bilet almak isteyen, şehir dışında yaşayan taraftarların bu programa kaydolması şiddetle tavsiye edilir. Genel satış: Kalan standart biletler, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmî bilet portalı üzerinden çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Kombine sahipleri Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için, hem La Liga hem de Avrupa maçları için maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık satışa sunulur. İkincil pazar yerleri: Real Madrid'e karşı El Clásico, kritik La Liga maçları veya büyük Avrupa eleme turları gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda resmî satışlar dakikalar içinde tükenebilir. LiveFootballTickets gibi yeniden satış platformları, koltuklarını çok önceden kesinleştirmesi gereken yurt dışından gelen taraftarlar için garantili mobil bilet transferi sunar.

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FC Barcelona biletleri ne kadar?

Camp Nou'da maç bazında FC Barcelona bileti satın almak isteyenler için fiyatlar, organizasyona ve rakibe göre değişiklik gösterir:

La Liga ve yerel kupalar: Alt sıralardaki rakiplere karşı oynanan standart lig maçlarında veya Kral Kupası'nın erken turlarında yetişkin bilet fiyatları genellikle yaklaşık 35 € ile 80 €'dan başlarken, orta seviye La Liga maçlarında bu rakam çoğunlukla 80 € ile 150 € arasında değişir.

Alt sıralardaki rakiplere karşı oynanan standart lig maçlarında veya Kral Kupası'nın erken turlarında yetişkin bilet fiyatları genellikle yaklaşık 35 € ile 80 €'dan başlarken, orta seviye La Liga maçlarında bu rakam çoğunlukla 80 € ile 150 € arasında değişir. Büyük maçlar ve Şampiyonlar Ligi: El Clásico ya da öne çıkan Avrupa geceleri gibi yüksek profilli karşılaşmalar en yüksek fiyat kategorisine girer ve nominal değerindeki biletler rakibe bağlı olarak 120 € ile 250 €+ arasında başlar.

Müsaitlik ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını takip edin. Resmî kontenjanların tükendiği maçlar için LiveFootballTickets gibi ikincil yeniden satış sitelerinde de bilet bulunabilir.

Çoğu kulüp gibi Barcelona da koltuk konumu ve maçın prestijine göre dinamik fiyatlandırma ve kademeli kategoriler kullanır; alt orta bloktaki koltuklar en yüksek ücrete sahiptir.

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Camp Nou'nun tarihi

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık yetersiz kalan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapan Camp Nou, ayrıca U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da stadyumu bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu yapacak.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi biletlerini almak, taraftarlara Avrupa'nın sunabileceği en iyi takımlardan bazılarına karşı, yıldızlarla dolu kadroyu ve ince pas organizasyonlarını statta canlı izlemek için unutulmaz bir fırsat sunar.