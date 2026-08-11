2026/27 Premier League sezonu başlarken, Everton taraftarları dünya standartlarındaki deniz kıyısındaki yeni statlarında ikinci sezonlarının keyfini çıkarıyor. Goodison Park’tan tarihi ayrılığın ardından, Bramley-Moore Dock’taki Hill Dickinson Stadyumu kısa sürede kendini kabul ettirdi.

GOAL, tek maçlık biletler, hospitality seçenekleri ve sezon bileti detayları dahil olmak üzere Everton bileti almak için gereken tüm bilgileri sunuyor.

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Premier League 2026/27’de yaklaşan Everton maçları

Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Hill Dickinson Stadyumu’ndaki biletlere talep son derece yüksek. Adil erişimi sağlamak için Everton, standart iç saha maç bileti dağıtımını resmi üyelik çekilişi sistemi üzerinden yapıyor.

Resmi Everton eTicketing portalı (eticketing.co.uk/evertonfc), standart maç günü biletlerini almanın temel yoludur.

İşte bilmeniz gerekenler:

Resmi Everton üyeliği ve biletler

Bilet çekilişlerine katılmak için eticketing.co.uk/evertonfc üzerinden aktif üyeliğinizin olması gerekir:

Forever Blue+ : Her iç saha maçı çekilişinde en üst düzey öncelikli erişim sağlar.

: Her iç saha maçı çekilişinde en üst düzey öncelikli erişim sağlar. Forever Blue: Resmi bilet değişim platformuna ve ikincil bilet satış pencerelerine erişim sağlar.

Everton bilet çekilişi

Ne zaman başvurulur : Çekilişler, maç gününden 4 hafta önce eTicketing portalında açılır, pazartesi 10:00’da başlar ve salı 16:00’da kapanır.

: Çekilişler, maç gününden 4 hafta önce eTicketing portalında açılır, pazartesi 10:00’da başlar ve salı 16:00’da kapanır. Grup halinde başvuru : Arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte oturmak için başvuru öncesinde Account Management > Network üzerinden hesaplarınızı bağlayın.

: Arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte oturmak için başvuru öncesinde Account Management > Network üzerinden hesaplarınızı bağlayın. Sonuçlar: Başarılı başvuru sahiplerine perşembe öğleden sonra bildirim yapılır ve kayıtlı ödeme kartlarından otomatik olarak tahsilat alınır.

Everton bileti almanın alternatif yolları

Çekilişte koltuk kazanamazsanız, hâlâ birkaç sağlam seçeneğiniz var:

Resmi bilet değişimi : Çekilişin ardından cuma 10:00’da açılır ve sezon bileti sahiplerinin ihtiyaç duymadıkları koltukları üyelere nominal bedelle yeniden satmasına olanak tanır.

: Çekilişin ardından cuma 10:00’da açılır ve sezon bileti sahiplerinin ihtiyaç duymadıkları koltukları üyelere nominal bedelle yeniden satmasına olanak tanır. İkincil pazar yerleri : StubHub gibi yeniden satış platformları, Merseyside Derbisi gibi talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış taraftardan taraftara biletler sunar.

: StubHub gibi yeniden satış platformları, Merseyside Derbisi gibi talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış taraftardan taraftara biletler sunar. Maç günü hospitality: VIP hospitality paketi rezervasyonu yapmak, çekilişe girmeden veya üyelik sahibi olmadan giriş garantisi sağlar.

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Everton biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadyumu’ndaki bilet fiyatları, tesisin modern imkânlarını yansıtırken yaş kategorileri ve stat içindeki konumlara göre kademeli seçenekler sunuyor:

Bireysel lig biletleri : Standart genel satış yetişkin biletleri, maç kategorisine ve tribün konumuna bağlı olarak £35 ile £75+ arasında değişir.

: Standart genel satış yetişkin biletleri, maç kategorisine ve tribün konumuna bağlı olarak £35 ile £75+ arasında değişir. İndirimli fiyatlar: Yaşlılar (65+), Genç Yetişkinler (18-21), Gençler (11-17) ve 11 Yaş Altı için tüm tribünlerde indirimli fiyatlar mevcuttur.

Yaşlılar (65+), Genç Yetişkinler (18-21), Gençler (11-17) ve 11 Yaş Altı için tüm tribünlerde indirimli fiyatlar mevcuttur. South Stand Safe Standing : Ev sahibi takım tarafındaki South Stand’de, giriş seviyesindeki fiyat kategorilerinde sürükleyici bir maç günü atmosferi sunan özel safe standing bölümleri bulunur.

: Ev sahibi takım tarafındaki South Stand’de, giriş seviyesindeki fiyat kategorilerinde sürükleyici bir maç günü atmosferi sunan özel safe standing bölümleri bulunur. Hospitality paketleri: Premium maç günü deneyimleri kişi başı yaklaşık £399-£495’ten başlar; Merseyside Derbisi gibi yüksek profilli karşılaşmalarda fiyatlar daha yüksektir.

Everton sezon biletleri nasıl alınır?

Everton sezon bileti, 2026/27 sezonunda Hill Dickinson Stadyumu’ndaki 19 Premier League iç saha maçının tamamı için size ayrılmış koltuğu garanti eder.

Stat açılışının ardından rekor düzeydeki talep nedeniyle 2026/27 sezonu sezon biletleri tamamen tükendi, mevcut sahipler arasındaki yenileme oranları da son derece yüksek.

Potansiyel alıcılar, kulübün internet sitesi üzerinden resmi Everton Sezon Bileti Bekleme Listesi’ne kayıt yaptırabilir; koltuk tahsisleri açıldığında aktif Forever Blue üyelerine öncelik verilir.