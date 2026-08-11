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Everton Iliman Ndiaye celebrates with fansGetty Images
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Everton 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Everton
Premier Lig

Bu sezon Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'ı desteklemek için bileti şu şekilde alabilirsiniz

2026/27 Premier League sezonu başlarken, Everton taraftarları dünya standartlarındaki deniz kıyısındaki yeni statlarında ikinci sezonlarının keyfini çıkarıyor. Goodison Park’tan tarihi ayrılığın ardından, Bramley-Moore Dock’taki Hill Dickinson Stadyumu kısa sürede kendini kabul ettirdi.

GOAL, tek maçlık biletler, hospitality seçenekleri ve sezon bileti detayları dahil olmak üzere Everton bileti almak için gereken tüm bilgileri sunuyor.

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Premier League 2026/27’de yaklaşan Everton maçları

Tarih ve Saat (BST)MaçKonumBiletler
15 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:00Everton - Leeds UnitedHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
22 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:00Tottenham Hotspur - EvertonTottenham Hotspur Stadyumu, LondraBilet Al
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:00Everton - West Ham UnitedHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
12 Eylül 2026 Cumartesi, 15:00Aston Villa - EvertonVilla Park, BirminghamBilet Al
19 Eylül 2026 Cumartesi, 15:00Everton - Crystal PalaceHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
26 Eylül 2026 Cumartesi, 15:00Manchester United - EvertonOld Trafford, ManchesterBilet Al
3 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Everton - FulhamHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
17 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Arsenal - EvertonEmirates Stadyumu, LondraBilet Al
24 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Everton - LiverpoolHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
31 Ekim 2026 Cumartesi, 15:00Chelsea - EvertonStamford Bridge, LondraBilet Al
7 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Everton - Newcastle UnitedHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al
21 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Wolverhampton Wanderers - EvertonMolineux Stadyumu, WolverhamptonBilet Al
28 Kasım 2026 Cumartesi, 15:00Everton - Manchester CityHill Dickinson Stadyumu, LiverpoolBilet Al

Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Hill Dickinson Stadyumu’ndaki biletlere talep son derece yüksek. Adil erişimi sağlamak için Everton, standart iç saha maç bileti dağıtımını resmi üyelik çekilişi sistemi üzerinden yapıyor. 

Resmi Everton eTicketing portalı (eticketing.co.uk/evertonfc), standart maç günü biletlerini almanın temel yoludur. 

İşte bilmeniz gerekenler:

Resmi Everton üyeliği ve biletler

Bilet çekilişlerine katılmak için eticketing.co.uk/evertonfc üzerinden aktif üyeliğinizin olması gerekir:

  • Forever Blue+: Her iç saha maçı çekilişinde en üst düzey öncelikli erişim sağlar.
  • Forever Blue: Resmi bilet değişim platformuna ve ikincil bilet satış pencerelerine erişim sağlar.

Everton bilet çekilişi

  • Ne zaman başvurulur: Çekilişler, maç gününden 4 hafta önce eTicketing portalında açılır, pazartesi 10:00’da başlar ve salı 16:00’da kapanır.
  • Grup halinde başvuru: Arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte oturmak için başvuru öncesinde Account Management > Network üzerinden hesaplarınızı bağlayın.
  • Sonuçlar: Başarılı başvuru sahiplerine perşembe öğleden sonra bildirim yapılır ve kayıtlı ödeme kartlarından otomatik olarak tahsilat alınır.

Everton bileti almanın alternatif yolları

Çekilişte koltuk kazanamazsanız, hâlâ birkaç sağlam seçeneğiniz var:

  • Resmi bilet değişimi: Çekilişin ardından cuma 10:00’da açılır ve sezon bileti sahiplerinin ihtiyaç duymadıkları koltukları üyelere nominal bedelle yeniden satmasına olanak tanır.
  • İkincil pazar yerleri: StubHub gibi yeniden satış platformları, Merseyside Derbisi gibi talebin yüksek olduğu maçlar için doğrulanmış taraftardan taraftara biletler sunar.
  • Maç günü hospitality: VIP hospitality paketi rezervasyonu yapmak, çekilişe girmeden veya üyelik sahibi olmadan giriş garantisi sağlar.

Everton Biletlerini Rezerve EtBilet Al

Everton biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadyumu’ndaki bilet fiyatları, tesisin modern imkânlarını yansıtırken yaş kategorileri ve stat içindeki konumlara göre kademeli seçenekler sunuyor:

  • Bireysel lig biletleri: Standart genel satış yetişkin biletleri, maç kategorisine ve tribün konumuna bağlı olarak £35 ile £75+ arasında değişir.
  • İndirimli fiyatlar: Yaşlılar (65+), Genç Yetişkinler (18-21), Gençler (11-17) ve 11 Yaş Altı için tüm tribünlerde indirimli fiyatlar mevcuttur.
  • South Stand Safe Standing: Ev sahibi takım tarafındaki South Stand’de, giriş seviyesindeki fiyat kategorilerinde sürükleyici bir maç günü atmosferi sunan özel safe standing bölümleri bulunur.
  • Hospitality paketleri: Premium maç günü deneyimleri kişi başı yaklaşık £399-£495’ten başlar; Merseyside Derbisi gibi yüksek profilli karşılaşmalarda fiyatlar daha yüksektir.

Everton sezon biletleri nasıl alınır?

Everton sezon bileti, 2026/27 sezonunda Hill Dickinson Stadyumu’ndaki 19 Premier League iç saha maçının tamamı için size ayrılmış koltuğu garanti eder.

Stat açılışının ardından rekor düzeydeki talep nedeniyle 2026/27 sezonu sezon biletleri tamamen tükendi, mevcut sahipler arasındaki yenileme oranları da son derece yüksek. 

Potansiyel alıcılar, kulübün internet sitesi üzerinden resmi Everton Sezon Bileti Bekleme Listesi’ne kayıt yaptırabilir; koltuk tahsisleri açıldığında aktif Forever Blue üyelerine öncelik verilir.

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