Eintracht Frankfurt 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Bundesliga haberleri ve daha fazlası

2020/21 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa futbolunun dışında kalan Eintracht Frankfurt, bu sezon tüm odağını yurt içindeki hedeflerine vermiş durumda. Bundesliga heyecanını yerinde yaşamak için maç biletlerini bugünden alın.

Adi Hütter yaz aylarında ikinci kez takımın başına döndü. 2018-2021 yılları arasında Eintracht Frankfurt'taki ilk teknik direktörlük döneminde kulüp, DFB-Pokal ve Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselirken Bundesliga'yı da 5. sırada tamamladı.

Şimdi ise Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun ve Raphael Onyedika gibi yıldız isimleri barındıran kadroyla olumlu bir etki yaratmaya çalışacak. Sezonun ilk karşılaşmaları bir göstergeyse, önümüzdeki aylarda Frankfurt taraftarını gerçekten keyifli bir süreç bekliyor. Ağustos ve eylül aylarındaki açılış Bundesliga maçlarının her birinde 4+ gol atıldı.

GOAL, bu sezon Eintracht Frankfurt maçlarında nasıl yerinizi alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden satın alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Eintracht Frankfurt maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 10 Ekim Cmt (18.30) Bundesliga: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt Red Bull Arena (Leipzig) Biletler 16 Ekim Cum (20.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler 24 Ekim Cmt (18.30) Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Signal Iduna Park (Dortmund) Biletler 27 Ekim Sal (18.00) DFB-Pokal: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Biletler 1 Kasım Paz (17.30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler 7 Kasım Cmt (15.30) SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler 21 Kasım Cmt (15.30) Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler 28 Kasım Cmt (18.30) VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt MHPArena (Stuttgart) Biletler

Eintracht Frankfurt biletleri nasıl alınır?

Resmi Eintracht Frankfurt biletleri doğrudan kulübün dijital kanalları üzerinden, yani Eintracht Frankfurt Ticketshop veya Mainaquila uygulamasından satın alınabilir. Satışlar, kulüp üyeliğine dayalı katı bir öncelik aşaması yapısıyla yürütülür.

Bilet talebi son derece yüksek olduğu için maçlar neredeyse her zaman üyeler için tanınan öncelikli satış döneminde tükenir ve nadiren genel satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Eintracht Frankfurt maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Eintracht Frankfurt biletleri ne kadar?

Deutsche Bank Park'ta oynanan Eintracht Frankfurt iç saha maçlarının resmi bilet fiyatları, ayakta seyir alanlarında genellikle 18-24 € ve oturmalı bölümlerde 35-90 €+ arasında değişir.

Kesin fiyatlar bilet kategorisine ve maçın profil düzeyine bağlıdır. Bayern Münih veya Borussia Dortmund gibi üst düzey rakiplere karşı oynanan maçlarda, daha düşük profilli karşılaşmalara kıyasla daha yüksek "Kategori A" fiyatlandırması uygulanır.

Resmi birincil biletler ayakta tribünler ve numaralı oturmalı kategoriler olarak ayrılır:

Ayakta biletler (Stehplatz) : 18-24 €. Bunlar stadyumdaki en ucuz biletlerdir ve en yoğun atmosferi sunar.

Oturmalı kategoriler 4 ve 5 (üst katlar ve köşeler) : 35-50 €. Sahaya daha uzak ya da köşe kavislerinde bulunan bu koltuklar, daha düşük maliyetle harika bir kuş bakışı görüş sunar.

Oturmalı kategoriler 2 ve 3 (standart kenar çizgisi bölümleri) : 50-75 €. Bu koltuklar, sahanın uzun kenarı boyunca üst ve orta seviyelere yayılır.

Kategori 1 ve premium koltuklar (merkezi alt katlar) : 75-90 €+. Ana kenar çizgileri boyunca yer alan bu merkezi premium koltuklar, oyunu en net ve engelsiz şekilde izleme imkânı sunar.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Deutsche Bank Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak ve taraftarlar arasında sevgiyle Waldstadion (Orman Stadyumu) olarak bilinen Deutsche Bank Park, Almanya'nın en ikonik, en atmosferik ve çok amaçlı spor arenalarından biridir. Frankfurt am Main'ın güney banliyölerindeki şehir ormanının derinliklerinde yer alan stat, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a ev sahipliği yapıyor.

Stadyum, eski bir askeri üssün bulunduğu alanda 1925'te resmen açıldı. Başlangıçta 35.000 seyirci kapasitesine sahip olan tesis, daha büyük bir topluluk spor parkının parçasıydı. Futbolun II. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da büyük yükseliş yaşamasıyla birlikte stat 1955'te kapsamlı bir yenilemeden geçti ve kapasitesi 87.000'in üzerine çıktı.

2006 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında eski stat, 2002-2005 yılları arasında aşamalı olarak yıkıldı ve tamamen futbola adanmış üst düzey bir tesise dönüştürüldü.

Deutsche Bank Park'ta unutulmaz anlar:

Dünya Kupası "Su Savaşı" (Batı Almanya - Polonya) : 1974 Dünya Kupası yarı finalinde sağanak yağmur sahayı tamamen su altında bıraktı. Oynanamaz koşullara rağmen itfaiyeciler suyu sahadan tahliye etti ve Batı Almanya, Polonya karşısında 1-0'lık galibiyeti alarak finale yükseldi.

2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası Finali : Yeni baştan inşa edilen arena, Brezilya'nın Arjantin'i 4-1 mağlup ederek kupayı kaldırdığı klasik bir Güney Amerika Superclásico'suna ev sahipliği yaptı.

2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali : Japonya'nın dramatik bir penaltı atışları sonunda ABD'yi yenerek tarihi bir sürprize imza attığı finalle stadyum dünya çapında sahnenin merkezine çıktı.

NFL International Series : Amerikan futbolu Avrupa'da büyürken stat, NFL Europe'da Frankfurt Galaxy'nin eski evi olma geçmişinin üzerine koyarak NFL normal sezon maçlarına ev sahipliği yaptı.

Gözdağı veren Nordwestkurve: Kuzeybatı Tribünü, stadyumun kalbidir. Eintracht Frankfurt ultrası bu bölümü doldurur ve dünya futbolundaki en gürültülü, en yoğun ve görsel olarak en çarpıcı tifo gösterilerinden bazılarını yaratmalarıyla düzenli olarak küresel çapta takdir toplar.

Eintracht Frankfurt rekorları ve istatistikleri

Eintracht Frankfurt (resmi adıyla Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V.), Alman futbolunun en köklü ve en tutkulu şekilde desteklenen kulüplerinden biridir. 1899'da kurulan ve "Kartallar" lakabıyla bilinen kulüp, 1963'te Bundesliga'nın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Almanya Şampiyonluğu : 1 şampiyonluk (1959)

DFB-Pokal : 5 şampiyonluk (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 2 şampiyonluk (1980, 2022)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

En çok gol atanlar: Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

Oynanmış en büyük maç mı?

1960'ta Eintracht, Avrupa Kupası finaline yükselen ilk Alman kulübü oldu. Hampden Park'ta 127.000 kişinin önünde Real Madrid ile karşılaştı ve 7-3 kaybetti. Yenilgiye rağmen bu maç, futbol tarihçileri tarafından geniş ölçüde oynanmış en büyük maçlardan biri olarak kabul edilir.

Canlı maskot Attila

Pelüş kostümler içindeki insan maskotlara sahip kulüplerin aksine, Eintracht'ın resmi maskotu Attila adlı canlı bir altın kartaldır. Attila, 1999'dan bu yana iç saha maçlarında yer alıyor ve başlama vuruşundan önce uçarak tribünleri ateşliyor.

"Kaprisli Diva" (Launische Diva)

Tarihsel olarak Frankfurt, aşırı istikrarsızlığı nedeniyle "Kaprisli Diva" lakabını aldı. Bir hafta Avrupa'nın üst düzey devlerini yenip bir sonraki hafta ligin dibindeki takımlara kaybetmesiyle ün salmıştı.







