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Crystal Palace at Selhurst Park 2025Getty Images
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Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl satın alınır: Maç programı, fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Crystal Palace
Premier Lig

Crystal Palace'ı bu sezon canlı izlemeyi nasıl sağlayabileceğinize, biletleri tam olarak nereden satın alacağınıza da dahil olmak üzere göz atın

Crystal Palace, yıllarca ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan gerçek bir kupa koleksiyoncusuna dönüştü. 2025'te Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup zaferi, büyük bir kupa için 164 yıllık bekleyişe son verdi ve Kartallar bunu Avrupa kupası kazanarak takip etti; böylece kulüp tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden biri perçinlenmiş oldu.

Şimdi Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor. Pierre Sage, ilk tam sezonunda takımın başına geçiyor; Premier League fikstüründe Noel'den önce Manchester City, Liverpool ve Newcastle'ın güney Londra'ya gelecek olmasıyla birlikte Avrupa futbolu da yeniden takvimde yer alıyor.

Peki bu sezon Crystal Palace biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Crystal Palace'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu size tam olarak gösteriyor.

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Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları neler?

Aşağıda Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
TarihMaçStadyumBilet
22 Ağu 2026 CtsEverton - Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolBiletler
29 Ağu 2026 CtsCrystal Palace - Manchester CitySelhurst Park, LondraBiletler
5 Eyl 2026 CtsFulham - Crystal PalaceCraven Cottage, LondraBiletler
12 Eyl 2026 CtsCrystal Palace - Ipswich TownSelhurst Park, LondraBiletler
19 Eyl 2026 CtsLeeds United - Crystal PalaceElland Road, LeedsBiletler
10 Eki 2026 CtsCrystal Palace - Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiletler
17 Eki 2026 CtsBrighton & Hove Albion - Crystal PalaceAmex Stadium, BrightonBiletler
24 Eki 2026 CtsCrystal Palace - Newcastle UnitedSelhurst Park, LondraBiletler
31 Eki 2026 CtsTottenham Hotspur - Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium, LondraBiletler
7 Kas 2026 CtsCrystal Palace - LiverpoolSelhurst Park, LondraBiletler
21 Kas 2026 CtsCoventry City - Crystal PalaceCoventry Building Society Arena, CoventryBiletler
28 Kas 2026 CtsCrystal Palace - Hull CitySelhurst Park, LondraBiletler
2 Ara 2026 ÇarChelsea - Crystal PalaceStamford Bridge, LondraBiletler
5 Ara 2026 CtsAston Villa - Crystal PalaceVilla Park, BirminghamBiletler

Palace bu sezon Avrupa kupalarında da yer alıyor; bu maçlar da Selhurst Park'taki zaten yoğun olan takvime ekleniyor.

Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Crystal Palace bileti almanın en erişilebilir yolu, doğrulanmış biletlerin üyelik ya da sadakat puanı gerekmeksizin iç saha ve deplasman maçları için sunulduğu StubHub üzerinden geçiyor.

Selhurst Park'taki biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve yalnızca bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. 25.000'in biraz üzerindeki kapasite, neredeyse tam yenilenen kombine oranı ve Avrupa futbolunun talebi artırması nedeniyle çok az maç bu son aşamaya ulaşıyor. Üyeliği ya da yerleşik bir satın alma geçmişi olmayanlar için resmi kanal nadiren bilet sağlıyor.

StubHub bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Herhangi bir maç için listelere göz atabilir, tribün genelinde koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. En büyük iç saha maçları olan Manchester City, Liverpool ve Newcastle karşılaşmaları için erken davranmak, erişim daralmadan önce size en geniş koltuk seçeneğini sunar.

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Crystal Palace biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta yetişkin Crystal Palace biletleri, standart Premier League maçları için yaklaşık £35'ten başlıyor; fiyatlar koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Aynı koltuk maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve en yüksek talep gören karşılaşmalar, çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan resmi kanallar üzerinden tükeniyor. StubHub'da fiyatlar sabit bir kategori yerine canlı talebi yansıtıyor; bu nedenle Ipswich ve Hull maçları sonbaharın en iyi değerini sunarken, Manchester City ve Liverpool premium tarafta yer alıyor.

Palace'ın son dönemdeki başarısı, talebi kulüp tarihindeki herhangi bir dönemden daha yüksek bir noktaya taşıdı; bu da ne kadar ödeyeceğiniz konusunda erken rezervasyonu en büyük belirleyici haline getiriyor.

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Selhurst Park'ın tarihi nedir?

Selhurst Park, Londra'nın Croydon ilçesinde bulunan bir futbol stadyumudur ve 1924'te açıldığından bu yana Crystal Palace'ın evi olmuştur; mevcut kapasitesi 25.000'in biraz üzerindedir.

Stadyum, milli maçların yanı sıra 1948 Yaz Olimpiyatları sırasındaki karşılaşmalara da ev sahipliği yaptı ve 1985'ten 1991'e kadar Charlton Athletic, 1991'den 2003'e kadar ise Wimbledon tarafından paylaşıldı. Stadyumu yenileme ve genişletme planları, Ağustos 2024'te Croydon Council tarafından yeniden onaylandı; ön çalışmalar sürüyor ve tamamlanma tarihi olarak 2027 yazı öngörülüyor.

Selhurst Park, televizyon izleyicilerine de tanıdık geliyor; Apple TV dizisi Ted Lasso'da AFC Richmond'ın kurgusal evi Nelson Road olarak kullanıldı. Sıkışık, dik tribünleri ve meşhur derecede yüksek iç saha desteği, burayı Premier League'deki en göz korkutucu deplasmanlardan biri haline getiriyor.

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