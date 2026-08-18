Crystal Palace, yıllarca ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan gerçek bir kupa koleksiyoncusuna dönüştü. 2025'te Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup zaferi, büyük bir kupa için 164 yıllık bekleyişe son verdi ve Kartallar bunu Avrupa kupası kazanarak takip etti; böylece kulüp tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden biri perçinlenmiş oldu.

Şimdi Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor. Pierre Sage, ilk tam sezonunda takımın başına geçiyor; Premier League fikstüründe Noel'den önce Manchester City, Liverpool ve Newcastle'ın güney Londra'ya gelecek olmasıyla birlikte Avrupa futbolu da yeniden takvimde yer alıyor.

Peki bu sezon Crystal Palace biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Crystal Palace'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu size tam olarak gösteriyor.

Crystal Palace biletlerini ayırtın Şimdi satın al

Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları neler?

Aşağıda Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 22 Ağu 2026 Cts Everton - Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Biletler 29 Ağu 2026 Cts Crystal Palace - Manchester City Selhurst Park, Londra Biletler 5 Eyl 2026 Cts Fulham - Crystal Palace Craven Cottage, Londra Biletler 12 Eyl 2026 Cts Crystal Palace - Ipswich Town Selhurst Park, Londra Biletler 19 Eyl 2026 Cts Leeds United - Crystal Palace Elland Road, Leeds Biletler 10 Eki 2026 Cts Crystal Palace - Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biletler 17 Eki 2026 Cts Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Biletler 24 Eki 2026 Cts Crystal Palace - Newcastle United Selhurst Park, Londra Biletler 31 Eki 2026 Cts Tottenham Hotspur - Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biletler 7 Kas 2026 Cts Crystal Palace - Liverpool Selhurst Park, Londra Biletler 21 Kas 2026 Cts Coventry City - Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Biletler 28 Kas 2026 Cts Crystal Palace - Hull City Selhurst Park, Londra Biletler 2 Ara 2026 Çar Chelsea - Crystal Palace Stamford Bridge, Londra Biletler 5 Ara 2026 Cts Aston Villa - Crystal Palace Villa Park, Birmingham Biletler

Palace bu sezon Avrupa kupalarında da yer alıyor; bu maçlar da Selhurst Park'taki zaten yoğun olan takvime ekleniyor.

Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Crystal Palace bileti almanın en erişilebilir yolu, doğrulanmış biletlerin üyelik ya da sadakat puanı gerekmeksizin iç saha ve deplasman maçları için sunulduğu StubHub üzerinden geçiyor.

Selhurst Park'taki biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve yalnızca bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. 25.000'in biraz üzerindeki kapasite, neredeyse tam yenilenen kombine oranı ve Avrupa futbolunun talebi artırması nedeniyle çok az maç bu son aşamaya ulaşıyor. Üyeliği ya da yerleşik bir satın alma geçmişi olmayanlar için resmi kanal nadiren bilet sağlıyor.

StubHub bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Herhangi bir maç için listelere göz atabilir, tribün genelinde koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. En büyük iç saha maçları olan Manchester City, Liverpool ve Newcastle karşılaşmaları için erken davranmak, erişim daralmadan önce size en geniş koltuk seçeneğini sunar.

Crystal Palace biletlerini ayırtın Şimdi satın al

Crystal Palace biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta yetişkin Crystal Palace biletleri, standart Premier League maçları için yaklaşık £35'ten başlıyor; fiyatlar koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Aynı koltuk maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve en yüksek talep gören karşılaşmalar, çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan resmi kanallar üzerinden tükeniyor. StubHub'da fiyatlar sabit bir kategori yerine canlı talebi yansıtıyor; bu nedenle Ipswich ve Hull maçları sonbaharın en iyi değerini sunarken, Manchester City ve Liverpool premium tarafta yer alıyor.

Palace'ın son dönemdeki başarısı, talebi kulüp tarihindeki herhangi bir dönemden daha yüksek bir noktaya taşıdı; bu da ne kadar ödeyeceğiniz konusunda erken rezervasyonu en büyük belirleyici haline getiriyor.

Crystal Palace biletlerini ayırtın Şimdi satın al

Selhurst Park'ın tarihi nedir?

Selhurst Park, Londra'nın Croydon ilçesinde bulunan bir futbol stadyumudur ve 1924'te açıldığından bu yana Crystal Palace'ın evi olmuştur; mevcut kapasitesi 25.000'in biraz üzerindedir.

Stadyum, milli maçların yanı sıra 1948 Yaz Olimpiyatları sırasındaki karşılaşmalara da ev sahipliği yaptı ve 1985'ten 1991'e kadar Charlton Athletic, 1991'den 2003'e kadar ise Wimbledon tarafından paylaşıldı. Stadyumu yenileme ve genişletme planları, Ağustos 2024'te Croydon Council tarafından yeniden onaylandı; ön çalışmalar sürüyor ve tamamlanma tarihi olarak 2027 yazı öngörülüyor.

Selhurst Park, televizyon izleyicilerine de tanıdık geliyor; Apple TV dizisi Ted Lasso'da AFC Richmond'ın kurgusal evi Nelson Road olarak kullanıldı. Sıkışık, dik tribünleri ve meşhur derecede yüksek iç saha desteği, burayı Premier League'deki en göz korkutucu deplasmanlardan biri haline getiriyor.