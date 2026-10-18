Coventry City'nin 2026-27 sezonu biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilgileri

Coventry City, geçen sezon Frank Lampard yönetiminde EFL Championship şampiyonluğunu kazanarak 25 yıl aradan sonra Premier League'e döndü. Takımı sahada izleme fırsatını kaçırmayın, yaklaşan maçların biletlerini bugün ayırtın.

Coventry City, sezon boyunca kendisini zorlu bir mücadelenin beklediğini biliyor. Ancak ilk işaretler, ligde kalmasını sağlayabilecek mücadele gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Arsenal ve Manchester City deplasmanlarının da yer aldığı, galibiyetsiz geçen zorlu bir başlangıcın ardından Coventry, Nottingham Forest ve Newcastle karşısında üst üste galibiyetler alarak hem oyuncuların hem de taraftarların moralini yükseltti. Takım, bu performanslarını sürdürmeyi hedefliyor.

Coventry City maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Coventry City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 19 Ekim Pazartesi (20.00) Premier League: Tottenham - Coventry City Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) 24 Ekim Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Fulham Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 31 Ekim Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Sunderland Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 6 Kasım Cuma (20.00) Premier League: Everton - Coventry City Biletler Hill Dickinson Stadium (Deplasman) 21 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Crystal Palace Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 28 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Leeds United - Coventry City Biletler Elland Road (Deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Premier League: Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Manchester United - Coventry City Biletler Old Trafford (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Aston Villa Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Bournemouth - Coventry City Biletler Vitality Stadium (Deplasman) 27 Aralık Pazar (14.00) Premier League: Coventry City - Chelsea Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (19.30) Premier League: Coventry City - Brentford Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Premier League: Liverpool - Coventry City Biletler Anfield (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Premier League: Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (Deplasman)

Coventry City biletleri nasıl alınır?

Resmî Coventry City biletlerini kulübün birincil satış kanallarından almanız gerekir. Satışlar, önce kulüp üyelerine, ardından daha önce bilet satın almış taraftarlara açılan kademeli bir öncelik sistemiyle yürütülür.

Maç biletleri ilk olarak Sky Blue üyelerine satışa çıkar. Bilet kalırsa sonraki satış dönemi, daha önce bilet satın almış taraftarlara açılır. Deplasman taraftarlarının ev sahibi tribününden yer almasını önlemek için yoğun talep gören maçların veya yerel derbilerin biletleri nadiren herkese açık genel satışa çıkar.

Her maç için bilet satış takvimi doğrudan maç tarihine bağlıdır. Satışlar genellikle maçtan yaklaşık 3-4 hafta önce başlar.

Taraftarlar ayrıca Coventry City maç biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri. Son dakikada bilet bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Coventry City biletleri ne kadar?

Coventry City'nin 2026/27 Premier League sezonu için resmî maç ve kombine bilet fiyatları, maç kategorisine, tribün bölümüne ve yaş grubuna göre değişiyor. Yetişkinler için standart maç biletleri genellikle 30 ila 55 sterlin arasında.

Kulüp, maçlara yönelik talebe göre kademeli bir kategori sistemi (Kategori A, Kategori B, Kategori C) uyguluyor. Coventry Building Society Arena'daki tribün bölümleri de fiyatlandırmada belirleyici:

Tribün bölümü / Kategori türü Yetişkin fiyat aralığı (yaklaşık) Standart bölüm 30-55 sterlin Aile bölümü 30-55 sterlin Premium bölüm 42-80+ sterlin Minderli koltuklu premium bölüm 47-60+ sterlin

Ağırlama paketleri: Özel localar, salon erişimi ve VIP yemek hizmeti, kişi başı yaklaşık 120-250+ sterlinden başlıyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Coventry Building Society Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Geçmişte Ricoh Arena adıyla bilinen Coventry Building Society Arena, Coventry'de bulunan 32.609 kişi kapasiteli, çok amaçlı bir stadyum ve sergi kompleksi.

İlk kez Ağustos 2005'te açılan 113 milyon sterlinlik tesis; sporu, büyük iş fuarlarını, bir kumarhaneyi ve tesis bünyesindeki bir oteli tek bir canlı merkezde bir araya getiriyor.

Coventry City Futbol Kulübü, 2005'te tarihi evi Highfield Road'dan ayrılarak buraya taşındı. Ancak arenanın tarihine çalkantılı mülkiyet ve kira anlaşmazlıkları damga vurdu.

Bu sorunlar nedeniyle kulüp, iç saha maçlarını geçici olarak Coventry dışında, Northampton'daki Sixfields ve Birmingham'daki St Andrew's stadyumlarında oynamak zorunda kaldı.

Coventry City'nin Ağustos 2025'te arenayı satın alması tarihi bir dönüm noktası oldu. Kulüp, tarihinde ilk kez kendi sahasının tüm mülkiyetini elde etti.

Coventry Building Society Arena'da unutulmaz anlar

Açılış maçı : Arena, halka açık ilk etkinliğine Ağustos 2005'te ev sahipliği yaptı. Coventry City, coşkulu ev sahibi taraftarların önünde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

Seyirci rekorunun kırıldığı belirleyici maç : Coventry'nin 2-0 kazandığı Middlesbrough karşısındaki kritik Championship play-off maçında (Mayıs 2025) stadyumu 31.452 taraftar doldurdu. Bu, stadyumda bir futbol maçında kaydedilen en yüksek seyirci sayısıydı.

2012 Londra Olimpiyatları : Olimpiyat futbol maçlarına ev sahipliği yapan tesisin adı, sıkı kurumsal sponsorluk kuralları nedeniyle turnuva boyunca ‘City of Coventry Stadium’ olarak değiştirildi.

İlk hat-trick: Aralık 2009'da Coventry City forveti Freddy Eastwood, Peterborough United maçında stadyumdaki ilk hat-trick'i yaptı.

Coventry City rekorları ve istatistikleri

Gök Mavililer lakabıyla tanınan Coventry City Futbol Kulübü, İngiliz futbol tarihinde kendine özgü ve dirençli bir yere sahip. 1883'te Singers F.C. adıyla kurulan ve 1898'de adını değiştiren kulüp, üst ligde kesintisiz geçirdiği 34 yılla anılıyor.

Kulübün başarıları ve öne çıkan kupaları

FA Cup : 1 şampiyonluk (1987)

EFL Trophy : 1 şampiyonluk (2017)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

En çok gol atanlar: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Gök Mavi Devrim (1962-1967)

Efsanevi teknik direktör Jimmy Hill, ‘Gök Mavi’ formayı, kulüp marşını ve modern maç programlarını hayata geçirerek kulübün kimliğini dönüştürdü. Takımı 1967'de ilk kez First Division'a taşıdı.

FA Cup zaferi

John Sillett ve George Curtis yönetimindeki Coventry, Wembley'de yıldızlarla dolu Tottenham Hotspur'u uzatmalarda 3-2 yendi. Keith Houchen'ın uçarak attığı efsanevi kafa golü, FA Cup tarihinin en unutulmaz görüntülerinden biri olmaya devam ediyor.



