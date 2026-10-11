Coventry City'nin 2026-27 sezonu biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Frank Lampard yönetiminde geçen sezon EFL Championship şampiyonluğunu büyük bir başarıyla kazanan Coventry City, 25 yıl aradan sonra Premier League'e döndü. Takımı sahada izleme fırsatını kaçırmayın, yaklaşan maçlar için biletinizi bugün ayırtın.

Coventry City, sezon boyunca kendisini çok zorlu bir mücadelenin beklediğini biliyor. Ancak ilk işaretler, ligde kalmak için gereken mücadeleci özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Arsenal ve Manchester City deplasmanlarını da içeren, galibiyetsiz geçen zorlu bir başlangıcın ardından Coventry, Nottingham Forest deplasmanında kritik bir galibiyet alarak hem oyuncuların hem de taraftarların moralini yükseltti. Şimdi bu performansın üzerine koymak istiyor.

Coventry City maçlarında nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

Coventry City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 12 Ekim Pazartesi (20.00) Premier League: Coventry City - Newcastle United Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 19 Ekim Pazartesi (20.00) Premier League: Tottenham - Coventry City Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) 24 Ekim Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Fulham Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 31 Ekim Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Sunderland Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 6 Kasım Cuma (20.00) Premier League: Everton - Coventry City Biletler Hill Dickinson Stadium (Deplasman) 21 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Crystal Palace Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 28 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Leeds United - Coventry City Biletler Elland Road (Deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Premier League: Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Manchester United - Coventry City Biletler Old Trafford (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Aston Villa Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Bournemouth - Coventry City Biletler Vitality Stadium (Deplasman) 27 Aralık Pazar (14.00) Premier League: Coventry City - Chelsea Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (19.30) Premier League: Coventry City - Brentford Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha)

Coventry City biletleri nasıl alınır?

Resmî Coventry City biletlerini satın almak için kulübün kendi satış kanallarını kullanmanız gerekiyor. Bilet satışında önce kulüp üyelerine, ardından daha önce bilet satın almış taraftarlara öncelik tanınıyor.

Maç biletleri ilk olarak Sky Blue üyelerine satışa çıkıyor. Bilet kalırsa sonraki satış dönemi, daha önce bilet satın almış taraftarlara açılıyor. Deplasman taraftarlarının ev sahibi tribününden bilet almasını önlemek amacıyla yoğun talep gören maçlar veya yerel derbiler için biletler nadiren herkese açık genel satışa çıkıyor.

Her maçın bilet satış takvimi, maçın tarihine bağlı. Satışlar genellikle maçtan yaklaşık 3-4 hafta önce başlıyor.

Taraftarlar Coventry City maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Coventry City biletleri ne kadar?

Coventry City'nin 2026/27 Premier League sezonu için resmî maç ve sezonluk bilet fiyatları; maç kategorisine, tribün bölümüne ve yaş grubuna göre değişiyor. Yetişkinler için standart maç biletleri genellikle 30 ila 55 sterlin arasında.

Kulüp, Coventry Building Society Arena'daki farklı oturma alanlarının yanı sıra maçlara yönelik talebe göre kademeli bir kategori sistemi (Kategori A, Kategori B, Kategori C) kullanıyor:

Oturma alanı / kategori türü Yetişkin fiyat aralığı (yaklaşık) Standart bölüm 30-55 sterlin Aile bölümü 30-55 sterlin Premium bölüm 42-80+ sterlin Minderli koltuklu premium bölüm 47-60+ sterlin

Ağırlama paketleri: Özel localar, salon erişimi ve VIP yemek seçenekleri kişi başı yaklaşık 120-250+ sterlinden başlıyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet bulunabilirliği için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Coventry Building Society Arena hakkında bilmeniz gerekenler

Geçmişte Ricoh Arena adıyla bilinen Coventry Building Society Arena, Coventry'de bulunan 32.609 seyirci kapasiteli, çok amaçlı bir stadyum ve sergi kompleksidir.

İlk olarak Ağustos 2005'te açılan 113 milyon sterlinlik tesis; sporu, büyük iş dünyası sergilerini, bir kumarhaneyi ve tesis bünyesindeki oteli tek bir canlı merkezde buluşturuyor.

Coventry City Football Club, 2005'te tarihî evi Highfield Road'dan ayrılarak buraya taşındı. Ancak arenanın geçmişine çalkantılı mülkiyet ve kira anlaşmazlıkları damga vurdu.

Bu sorunlar nedeniyle kulüp, iç saha maçlarını geçici olarak şehir dışında, Northampton'daki Sixfields ve Birmingham'daki St Andrew's stadyumlarında oynamak zorunda kaldı.

Coventry City, Ağustos 2025'te arenanın satın alımını tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez kendi sahasının mülkiyetini tamamen elde etti ve tarihî bir dönüm noktasına ulaştı.

Coventry Building Society Arena'daki unutulmaz anlar

Açılış maçı : Arena, halka açık ilk etkinliğine Ağustos 2005'te ev sahipliği yaptı. Coventry City, coşkulu taraftarı önünde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

Seyirci rekorunun kırıldığı belirleyici maç : Coventry'nin 2-0 kazandığı Middlesbrough karşısındaki kritik Championship play-off maçında (Mayıs 2025) tribünleri 31.452 taraftar doldurdu ve stadyum bir futbol maçındaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

2012 Londra Olimpiyatları : Tesis, Olimpiyat futbol maçlarına ev sahipliği yaptı ve katı kurumsal sponsorluk kuralları nedeniyle turnuva boyunca «City of Coventry Stadium» adını taşıdı.

İlk hat-trick: Aralık 2009'da Coventry City forveti Freddy Eastwood, Peterborough United maçında tesisteki ilk hat-trick'e imza attı.

Coventry City rekorları ve istatistikleri

Coventry City Football Club, İngiliz futbol tarihinde kendine özgü ve dirençli bir yere sahip. 1883'te Singers F.C. adıyla kurulan ve 1898'de adını değiştiren kulüp, en üst ligde geçirdiği kesintisiz 34 yıllık dönemle tanınıyor.

Kulübün şampiyonlukları ve öne çıkan kupaları

FA Cup : 1 şampiyonluk (1987)

EFL Trophy : 1 şampiyonluk (2017)

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

En çok gol atanlar: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Coventry City'nin gök mavisi dönüşümü (1962-1967)

Efsanevi teknik direktör Jimmy Hill, gök mavisi formayı, kulüp marşını ve modern maç programlarını hayata geçirerek kulübün kimliğini dönüştürdü. Coventry City'yi 1967'de ilk kez First Division'a taşıdı.

FA Cup zaferi

John Sillett ve George Curtis yönetimindeki Coventry, yıldızlarla dolu Tottenham Hotspur'u Wembley'de uzatmalar sonunda 3-2 mağlup etti. Keith Houchen'ın unutulmaz uçarak attığı kafa golü, FA Cup tarihinin en ikonik görüntülerinden biri olmaya devam ediyor.



