Frank Lampard yönetiminde geçen sezon EFL Championship şampiyonluğunu etkileyici bir şekilde kazanan Coventry City, 25 yıllık aranın ardından Premier League'e döndü. Takımı sahada izleme fırsatını kaçırmayın, yaklaşan maçlar için biletinizi hemen alın.

Coventry City, sezon boyunca kendisini zorlu bir mücadelenin beklediğini biliyor. Ancak ilk işaretler, ligde kalmak için gereken mücadeleci özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Arsenal ve Manchester City deplasmanlarını da içeren, galibiyetsiz geçen zorlu bir başlangıç döneminin ardından Coventry City; Nottingham Forest, Newcastle ve Sunderland karşısında aldığı galibiyetlerle hem oyuncuların hem de taraftarların moralini yükseltti. Şimdi bu performansların üzerine koymayı hedefliyor.

Coventry City maçlarında nasıl yerinizi alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Coventry City'nin yaklaşan maçları

Tarih ve saat Maç Biletler Stadyum 21 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Crystal Palace Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 28 Kasım Cumartesi (15.00) Premier League: Leeds United - Coventry City Biletler Elland Road (Deplasman) 2 Aralık Çarşamba (20.00) Premier League: Coventry City - Ipswich Town Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 5 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Manchester United - Coventry City Biletler Old Trafford (Deplasman) 12 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Coventry City - Aston Villa Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 19 Aralık Cumartesi (15.00) Premier League: Bournemouth - Coventry City Biletler Vitality Stadium (Deplasman) 27 Aralık Pazar (14.00) Premier League: Coventry City - Chelsea Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 30 Aralık Çarşamba (19.30) Premier League: Coventry City - Brentford Biletler Coventry Building Society Arena (İç saha) 2 Ocak Cumartesi (15.00) Premier League: Liverpool - Coventry City Biletler Anfield (Deplasman) 6 Ocak Çarşamba (19.30) Premier League: Ipswich Town - Coventry City Biletler Portman Road (Deplasman)

Coventry City biletleri nasıl alınır?

Resmî Coventry City biletlerini kulübün kendi satış kanallarından satın almanız gerekiyor. Biletler, önce kulüp üyelerine, ardından daha önce bilet satın almış taraftarlara açılan kademeli bir öncelik sırasıyla satışa sunuluyor.

Maç biletleri ilk olarak Sky Blue üyelerine satışa çıkıyor. Bilet kalırsa sonraki satış dönemi, daha önce bilet satın almış taraftarlara açılıyor. Deplasman taraftarlarının ev sahibi tribününden bilet almasını önlemek için yoğun talep gören maçlarda veya yerel derbilerde biletler halka açık genel satış aşamasına nadiren ulaşıyor.

Her maçın bilet satış takvimi, maç tarihine bağlı olarak belirleniyor. Satışlar genellikle maçtan yaklaşık 3-4 hafta önce başlıyor.

Taraftarlar Coventry City maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenlerin başvurabileceği önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Coventry City biletleri ne kadar?

Coventry City'nin 2026/27 Premier League sezonu için resmî maç ve kombine bilet fiyatları; maç kategorisine, oturma bölümüne ve yaş grubuna göre değişiyor. Yetişkinler için standart maç biletleri genellikle 30 ile 55 sterlin arasında.

Kulüp, Coventry Building Society Arena'daki farklı oturma bölümlerinin yanı sıra maçlara yönelik talebe göre kademeli bir kategori sistemi (Kategori A, Kategori B, Kategori C) kullanıyor:

Oturma bölümü / kategori türü Yetişkin fiyat aralığı (yaklaşık) Standart bölüm 30-55 sterlin Aile bölümü 30-55 sterlin Premium bölüm 42-80+ sterlin Minderli koltuklu premium bölüm 47-60+ sterlin

Ağırlama paketleri: Özel localar, salon erişimi ve VIP yemek hizmeti için fiyatlar kişi başı yaklaşık 120-250+ sterlinden başlıyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Coventry Building Society Arena hakkında bilmeniz gerekenler

Geçmişte Ricoh Arena adıyla bilinen Coventry Building Society Arena, Coventry'de bulunan 32.609 kişi kapasiteli, çok amaçlı bir stadyum ve sergi kompleksidir.

İlk olarak Ağustos 2005'te açılan 113 milyon sterlinlik tesis; spor etkinliklerini, büyük iş fuarlarını, bir kumarhaneyi ve tesis bünyesindeki bir oteli tek bir merkezde bir araya getirdi.

Coventry City Futbol Kulübü, 2005 yılında tarihî evi Highfield Road'dan ayrılarak bu stadyuma taşındı. Ancak stadyumun geçmişine çalkantılı mülkiyet ve kira anlaşmazlıkları damga vurdu.

Bu sorunlar nedeniyle kulüp, iç saha maçlarını geçici olarak şehir dışında, Northampton'daki Sixfields ve Birmingham'daki St Andrew's stadyumlarında oynamak zorunda kaldı.

Coventry City'nin Ağustos 2025'te stadyumu satın alarak kulüp tarihinde ilk kez kendi sahasının tam mülkiyetini elde etmesi, tarihî bir dönüm noktası oldu.

Coventry Building Society Arena'da unutulmaz anlar

Açılış maçı : Stadyum, halka açık ilk etkinliğine Ağustos 2005'te ev sahipliği yaptı. Coventry City, büyük sevinç yaşayan ev sahibi taraftarlarının önünde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

: Stadyum, halka açık ilk etkinliğine Ağustos 2005'te ev sahipliği yaptı. Coventry City, büyük sevinç yaşayan ev sahibi taraftarlarının önünde Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Seyirci rekorunun kırıldığı belirleyici maç : Coventry City'nin Middlesbrough'u 2-0 yendiği kritik Championship play-off maçında (Mayıs 2025) tribünleri 31.452 taraftar doldurdu. Bu, stadyumda bir futbol maçı için kaydedilen en yüksek seyirci sayısıydı.

: Coventry City'nin Middlesbrough'u 2-0 yendiği kritik Championship play-off maçında (Mayıs 2025) tribünleri 31.452 taraftar doldurdu. Bu, stadyumda bir futbol maçı için kaydedilen en yüksek seyirci sayısıydı. 2012 Londra Olimpiyatları: Olimpiyat futbol maçlarına ev sahipliği yapan tesis, katı kurumsal sponsorluk kuralları nedeniyle turnuva boyunca 'City of Coventry Stadium' adını taşıdı.

İlk hat-trick: Coventry City forveti Freddy Eastwood, Aralık 2009'da Peterborough United'a karşı oynanan maçta stadyumdaki ilk hat-trick'i yaptı.

Coventry City rekorları ve istatistikleri

Coventry City Futbol Kulübü, İngiliz futbol tarihinde kendine özgü ve dirençli bir yere sahip. 1883'te Singers F.C. adıyla kurulan ve 1898'de adını değiştiren kulüp, en üst ligde kesintisiz geçirdiği 34 yılla tanınıyor.

Kulübün başarıları ve kupaları

FA Cup : 1 şampiyonluk (1987)

: 1 şampiyonluk (1987) EFL Trophy: 1 şampiyonluk (2017)

Oyuncuların bireysel rekorları

En çok maça çıkanlar: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

En çok gol atanlar: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

Gök mavisi devrimi (1962-1967)

Kulübün simge isimlerinden teknik direktör Jimmy Hill, 'Sky Blue' formalarını, kulüp marşını ve modern maç programlarını hayata geçirerek kulübün kimliğini dönüştürdü. Coventry City'yi 1967'de ilk kez First Division'a taşıdı.

FA Cup zaferi

John Sillett ve George Curtis yönetimindeki Coventry City, yıldızlarla dolu Tottenham Hotspur kadrosunu Wembley'de uzatmalarda 3-2 mağlup etti. Keith Houchen'ın unutulmaz uçarak kafa golü, FA Cup tarihinin en ikonik görüntülerinden biri olmaya devam ediyor.