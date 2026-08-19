Chivas Guadalajara 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Liga MX haberleri ve daha fazlası

Liga MX ekibi CD Guadalajara, yaygın olarak bilinen adıyla Chivas, yaklaşık on yıldır herhangi bir kupa kazanamamış olabilir, ancak bu durum taraftarların zafer hayali kurmasını engellemiyor. Siz de Estadio Akron'da tutkulu Rojiblancos taraftar kitlesine katılabilir ve bugün biletinizi ayırtarak heyecan verici Meksika futboluna yakından tanıklık edebilirsiniz.

Chivas, dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip. Meksika futbol taraftarları arasında çok büyük destek görmesinin yanı sıra, sınırın ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de onları coşkuyla destekleyen çok sayıda taraftarı bulunuyor.

Aralarında en büyük derbi mücadelesi olan Clásico Nacional'in de yer aldığı büyük Liga MX karşılaşmaları, yani CD Guadalajara ile Club America arasındaki maç da henüz oynanmadı. Bu da Meksika futbol sahnesinin sunduğu her şeyi deneyimlemeniz için mükemmel bir fırsat.

GOAL, CD Guadalajara maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden satın alınacağını, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Chivas Guadalajara maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu (17.07) Chivas - Club Tijuana Akron Stadyumu (Zapopan, Guadalajara) Biletler Cmt, 29 Ağu (17.00) CF Pachuca - Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Biletler Cmt, 5 Eyl (17.00) Atlético de San Luis - Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Biletler Paz, 13 Eyl (18.00) Chivas - Pumas UNAM Akron Stadyumu (Zapopan, Guadalajara) Biletler Cmt, 19 Eyl (21.00) Club América - Chivas Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Cmt, 26 Eyl (17.07) Chivas - Querétaro FC Akron Stadyumu (Zapopan, Guadalajara) Biletler Cmt, 10 Eki (19.00) Atlas FC - Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Biletler Cmt, 17 Eki (17.07) Chivas - Tigres UANL Akron Stadyumu (Zapopan, Guadalajara) Biletler Sal, 20 Eki (21.07) Chivas - Club Necaxa Akron Stadyumu (Zapopan, Guadalajara) Biletler

Chivas Guadalajara biletleri nasıl alınır?

Chivas Guadalajara'nın iç saha maçları için resmî bilet satın almak istiyorsanız, kulübün tek resmî bilet satış ortağı olan Boletomóvil üzerinden çevrim içi satın alma yapmanız gerekiyor. Buradan alınan biletler tamamen dijitaldir, doğrulanmıştır ve doğrudan stadyum giriş tarayıcılarıyla bağlantılıdır.

Çevrim içi satış dönemi sona erdikten sonra elde kalan biletler olursa, bunlar maç gününe kadar Estadio Akron'daki fiziksel gişelerden doğrudan satın alınabilir.

Ancak yüksek yerel talep nedeniyle, Club América'ya karşı oynanan Clásico Nacional gibi öne çıkan karşılaşmalar, fiziksel gişeler açılmadan önce çevrim içi olarak sık sık tamamen tükeniyor.

Buna ek olarak taraftarlar, Chivas maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri olup, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Chivas Guadalajara biletleri ne kadar?

Chivas de Guadalajara biletleri, standart Liga MX normal sezon maçları için genellikle 25 ila 50 ABD doları arasında başlıyor.

Club América'ya karşı oynanan 'El Clásico Nacional' veya Liguilla play-off karşılaşmaları gibi yüksek önem taşıyan maçlarda ise fiyatlar, yoğun talep nedeniyle sık sık 250+ ABD dolarına kadar çıkıyor.

Estadio Akron'daki oturma planı iki ana kategoriye ayrılıyor: Alt Kat (Tribuna 1 / T1) ve Üst Kat (Tribuna 2 / T2). Daha pahalı koltuklar T1'de yer alıyor.

Öğrenci Özel Fırsatı: Estadio Akron'a giden bir öğrenciyseniz, Chivas zaman zaman stadyum gişesinde geçerli kimlik ibraz eden ilk 1.000 öğrenciye 10 ABD dolarlık alt güney tribünü biletleri sunan bir maç günü kampanyası düzenliyor.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını veya güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Daha önce Estadio Omnilife ve Estadio Chivas adlarıyla bilinen Estadio Akron, Guadalajara yakınlarındaki Zapopan'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur.

2010'da açıldığından bu yana Liga MX ekibi CD Guadalajara'nın (diğer adıyla Chivas) iç saha stadı oldu.

Estadio Akron'da futbolun yanı sıra çeşitli spor ve eğlence etkinlikleri de düzenlendi.

Elton John, Coldplay, The Weeknd ve Shakira gibi isimlerin burada konser verdiği stadyumda, Meksikalı boks efsanesi Canelo Alvarez de 2023'te John Ryder ile karşılaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Akron'un kapasitesi 48.000'di. Statta Uruguay ile İspanya arasındaki maçın da dahil olduğu dört grup karşılaşması oynandı.

Chivas Guadalajara rekorları ve istatistikleri

Yaygın adıyla Chivas olarak bilinen Club Deportivo Guadalajara, Meksika tarihinin en köklü ve en başarılı futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, yalnızca Meksikalı oyunculara yer verme yönündeki katı ve değişmeyen geleneğiyle dünya çapında ünlüdür ve bu da büyük bir ulusal gurur kaynağıdır.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Liga MX şampiyonlukları (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

CONCACAF Şampiyonlar Ligi (2): 1962, 2018

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

En fazla gol atanlar: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Mükemmel başlangıç

Chivas, Bicentenario 2010 organizasyonunun başında üst üste 8 galibiyet alarak Liga MX'te tek bir sezonun başlangıcındaki en uzun galibiyet serisi rekorunu elinde tutuyor.

El Campeonísimo dönemi (1956–1965)

Kulübün mutlak altın çağı, Chivas'ın Meksika futboluna net şekilde hükmettiği bu dönemde yaşandı. Takım 9 yılda 7 lig şampiyonluğu kazandı ve 1958 ile 1962 arasında üst üste inanılmaz bir 4 şampiyonluk serisi yakaladı. Bu efsanevi kadro, tamamen Meksikalı oyunculardan oluşan kimliğini Barcelona gibi Avrupa devlerine karşı doğrudan sınadığı tarihî dünya turlarına çıktı.







