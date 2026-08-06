Chelsea, Enzo Maresca'nın görevden alınması, Liam Rosenior'ın yalnızca üç ay dayanabilmesi ve kulübün bu sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeden hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamlamasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor.
GOAL, Stamford Bridge'de bilet almanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip.
Chelsea'nın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Maç
|Stat
|Organizasyon
|Bilet
|Pzt 24 Ağu 2026, 20:00
|Fulham - Chelsea
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Paz 30 Ağu 2026, 14:00
|Chelsea - Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Paz 6 Eyl 2026, 16:30
|Arsenal - Chelsea
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 12 Eyl 2026, 15:00
|Chelsea - Hull City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cum 18 Eyl 2026, 20:00
|Brentford - Chelsea
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 10 Eki 2026, 15:00
|Chelsea - Bournemouth
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 17 Eki 2026, 15:00
|Everton - Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 24 Eki 2026, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 31 Eki 2026, 16:00
|Chelsea - Manchester United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 7 Kas 2026, 15:00
|Sunderland - Chelsea
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 21 Kas 2026, 15:00
|Chelsea - Leeds United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 28 Kas 2026, 15:00
|Nottingham Forest - Chelsea
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 2 Ara 2026, 20:00
|Chelsea - Crystal Palace
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 5 Ara 2026, 15:00
|Chelsea - Liverpool
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 12 Ara 2026, 15:00
|Manchester City - Chelsea
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 19 Ara 2026, 15:00
|Chelsea - Aston Villa
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 26 Ara 2026, 15:00
|Coventry City - Chelsea
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 30 Ara 2026, 20:00
|Ipswich Town - Chelsea
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 2 Oca 2027, 15:00
|Chelsea - Newcastle United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Çar 6 Oca 2027, 20:00
|Crystal Palace - Chelsea
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 16 Oca 2027, 15:00
|Chelsea - Sunderland
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 23 Oca 2027, 15:00
|Leeds United - Chelsea
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 30 Oca 2027, 15:00
|Chelsea - Nottingham Forest
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 6 Şub 2027, 15:00
|Manchester United - Chelsea
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 10 Şub 2027, 20:00
|Newcastle United - Chelsea
|St James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 20 Şub 2027, 15:00
|Chelsea - Ipswich Town
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 27 Şub 2027, 15:00
|Aston Villa - Chelsea
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Çar 3 Mar 2027, 20:00
|Chelsea - Coventry City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 13 Mar 2027, 15:00
|Chelsea - Arsenal
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 20 Mar 2027, 16:00
|Hull City - Chelsea
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 10 Nis 2027, 15:00
|Chelsea - Fulham
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 17 Nis 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Chelsea
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 24 Nis 2027, 15:00
|Chelsea - Manchester City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 1 May 2027, 15:00
|Liverpool - Chelsea
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 8 May 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur - Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Cmt 15 May 2027, 15:00
|Chelsea - Everton
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|Paz 23 May 2027, 15:00
|Bournemouth - Chelsea
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|Paz 30 May 2027, 16:00
|Chelsea - Brentford
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
Chelsea bileti nasıl alınır?
Biletler kulübün resmi bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor ve genel satıştan önce öncelik genellikle üyelere ve kombine sahiplerine veriliyor.
Özellikle Arsenal ve Tottenham'a karşı oynanacak Londra derbilerinin yanı sıra Liverpool, Manchester City ve Manchester United maçlarına talep oldukça yüksek.
Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil platformlar Stamford Bridge için alternatif bir yol sunuyor.
Chelsea biletleri ne kadar?
Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişiyor; yukarıda listelenen öne çıkan maçlar en yüksek fiyat farklarını taşıyor.
2026/27 sezonu için kombine ve maç bazlı bilet fiyatlarının, ücretler her yaz gözden geçirildiği için doğrudan Chelsea'nin resmi sitesinden teyit edilmesi gerekiyor.
Stamford Bridge hakkında bilinmesi gerekenler
Chelsea, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana Stamford Bridge'de oynuyor; bu da stadı İngiliz futbolunda hâlâ kullanılan en eski sahalardan biri yapıyor.
Stadın kapasitesi 40.000'in biraz üzerinde; bu rakam Chelsea'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin çoğundan belirgin şekilde daha düşük. Dar ve kompakt yapısının ise Avrupa gecelerinde Premier League'in en yoğun atmosferlerinden birini yarattığı sıkça dile getiriliyor.
Sahanın yeniden geliştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik uzun süredir devam eden planlar kulübün mevcut sahipliği döneminde gündeme geldi, ancak net bir takvim henüz doğrulanmadı ve Stamford Bridge 2026/27 sezonunda Chelsea'nin evi olmaya devam ediyor.