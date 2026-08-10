Celtic, son 15 sezonun 14’ünde İskoçya şampiyonu olarak tarihinin en baskın dönemlerinden birini yaşıyor.

Geçen sezon rekor kıran 56. lig şampiyonluğunu kazanarak tüm zamanların İskoçya şampiyonlukları sıralamasında şehirdeki rakibi ve Old Firm düşmanı Rangers’ı resmen geride bıraktı. Bu aynı zamanda üst üste 5. kez Premiership’i zirvede tamamladığı sezon oldu. Ayrıca bu başarı, şu anda Glasgow ekibindeki ikinci dönemini geçiren Brendan Rodgers’ın 5. İskoç Premiership şampiyonluğu oldu. Rodgers, Celtic Park’taki görevinde yer aldığı her tam sezonda Celtic’i ilk sırada bitirdi.

GOAL, önümüzdeki aylarda bir noktada Celtic Park’a nasıl gidebileceğinizi gösteriyor.

Yaklaşan Celtic 2026/27 maçları

Celtic bileti nasıl alınır?

Standart maç günü biletlerini almanın standart yolu, eticketing.co.uk/celtic adresindeki Celtic’in resmi eTicketing portalıdır.

Kayıt olmak için ücretli üyeliğe ihtiyacınız yoktur, ancak ücretsiz bir Celtic FC Digital Account oluşturmanız gerekir. Yurt içi lig maçları için genel satış biletleri genellikle santra vuruşundan birkaç hafta önce satışa çıkar. Paradise’taki talep son derece yüksek olduğu için, popüler maçlar için standart kontenjanlar çoğu zaman dakikalar içinde tükenir.

Celtic bilet kuraları düzenliyor, ancak bunlar neredeyse tamamen sezonluk kombine sahipleriyle sınırlı:

Home Cup Ticket Scheme (HCTS) Ballots: Hampden Park’taki İskoçya Kupası yarı finalleri ve finalleri ya da sınırlı Avrupa deplasman kontenjanları gibi, standart kombine kapsamı dışındaki yüksek talepli maçlarda biletler, HCTS’ye kayıtlı uygun kombine sahipleri arasında kulüp içinde kura ile dağıtılır.

Hampden Park’taki İskoçya Kupası yarı finalleri ve finalleri ya da sınırlı Avrupa deplasman kontenjanları gibi, standart kombine kapsamı dışındaki yüksek talepli maçlarda biletler, HCTS’ye kayıtlı uygun kombine sahipleri arasında kulüp içinde kura ile dağıtılır. General Sale Fixtures: Standart İskoç Premiership iç saha maçları için halka açık kura yoktur. Genel satış kontenjanları yalnızca eTicketing portalı üzerinden ilk gelen ilk alır esasına göre sunulur.

Maçlar gişede tükendiğinde, son anda giriş arayan taraftarlar ikincil bilet pazarlarına yönelebilir. Bilet güvenliğini sağlamak için alışveriş yaptığınız ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Celtic biletleri ne kadar?

Resmi genel satış biletleri yetişkinler için £22’den, çocuklar için ise £9’dan başlıyor. Yaşlılar, öğrenciler ve genç yetişkinler için indirimli fiyatlar da mevcut.

Fiyatlandırma, stat içindeki oturma yerine ve maç sınıflandırmasına göre değişiyor:

Tribün konumu: West Stand ve Lisbon Lions Stand’da kalelerin arkasındaki koltuklar en bütçe dostu seçeneklerdir. Main Stand’daki (Jock Stein Stand) yerler premium fiyatlandırmaya sahiptir.

West Stand ve Lisbon Lions Stand’da kalelerin arkasındaki koltuklar en bütçe dostu seçeneklerdir. Main Stand’daki (Jock Stein Stand) yerler premium fiyatlandırmaya sahiptir. Maç kategorisi: Standart yurt içi lig maçlarında temel fiyatlandırma uygulanırken, Avrupa geceleri veya Old Firm derbileri gibi öne çıkan karşılaşmalarda daha yüksek bilet kademeleri uygulanır.

Celtic 2026/27 sezonluk kombine biletleri nasıl alınır?

2026/27 sezonu için kombine biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Kombine sahibi olmak, her yurt içi maç için koltuk garantilemenin tek yoludur. Celtic, genel satış ve deplasman taraftarları için kalan alanı korumak amacıyla kombine satışını yaklaşık 52.000 ila 53.000 koltukla sınırlandırıyor.

Eşi görülmemiş talep, yıllık yenileme oranlarını yüzde 98 ila 99 gibi olağanüstü seviyelere taşıdı. Her yaz çok az sayıda koltuk boşaldığı için resmi bekleme listesi kapalı kalıyor. 2026/27 sezonunda yetişkin kombine yenileme fiyatları £626’dan başladı.

Celtic hospitality biletleri nasıl alınır?

İskoç futbolundaki köklü tarihi ve devam eden yurt içi başarısı sayesinde düzenli Avrupa gecelerinin cazibesiyle, Celtic Park’taki hospitality biletleri konusunda seçenek sıkıntısı yok.

Mevcut özel premium paketleri arıyorsanız, şu seçeneklere bakabilirsiniz:

Club 67

Kişi başı £105’ten başlayan fiyatlarla şu avantajlar sunuluyor:

Yiyecek ve içecek satın alınabilen Kerrydale Suite’te Club 67 Hospitality erişimi

Canlı eğlence

Devre arası atıştırmalıkları, çay ve kahve

Maç günü programı

Maçı izlemek için dolgulu koltuk

Maç sonrası, içeceklerin satın alınabildiği lounge erişimi

Number 7

Kişi başı £300 + KDV’den başlayan fiyatlarla şu avantajlar sunuluyor:

Şampanya ikramı

Şarap eşliğinde 4 servislik yemek

Devre arası atıştırmalıkları, çaylar ve kahve

Maçı izlemek için dolgulu executive koltuk

Maç öncesi ve sonrası ücretsiz bar

Maç günü hediyesi

Maç günü programı

Kulübün internet sitesi üzerinden e-posta göndererek Celtic Park’ta premium paketle yerinizi ayırtabilirsiniz.

Celtic Park çevresinde nerede kalınır?

Celtic Park’ta bir Celtic maçını izlemek için Glasgow’a seyahat ediyorsanız, stadın yakınındaki konaklama seçeneklerine göz atabilirsiniz. Aşağıdaki interaktif harita, sahaya yakın mesafede nelerin mevcut olduğunu gösteriyor. Ancak daha uzak noktalar için de şehrin toplu taşıma sistemi kolay ulaşım seçenekleri sunacaktır.

Celtic Park’ın tarihi

Celtic Park, taraftarlar tarafından daha gayriresmî şekilde Parkhead ya da ‘Paradise’ olarak da bilinir ve Glasgow’un East End bölgesindeki Parkhead semtinde yer alır. 60.000’i aşkın kapasitesiyle İskoçya’daki futbola özel en büyük stadyumdur. Ülke genelinde yalnızca, İskoçya milli ragbi birliği takımının evi olan Edinburgh’daki Murrayfield Stadium daha büyük kapasiteye sahiptir. Celtic FC, kulübün kuruluşundan beş yıl sonra, 1892’de mevcut Celtic Park sahasına taşındı.

1990’lardaki yeniden geliştirme çalışmaları stadı bugünkü hâline getirdi, ancak 2016’da güvenli ayakta seyir için bir bölüm eklendi. İskoçya milli takımı, tarihi boyunca bu statta neredeyse iki düzine kez maç yaptı. Ayrıca The Who, Prince ve U2 konserleri de bu statta düzenlendi. Daha önce speedway organizasyonlarına da ev sahipliği yapmıştı, ancak bunlar uzun süre önce sona erdi.

İskoçya’nın tarihi statlarında maç günü bileti almak, inanılmaz tutku ve yüksek taraftar desteğinin beslediği elektrikli bir atmosferi garanti eder. Büyük maç öngörülerini özel kombine bahisler veya bet builder’lar üzerinden değerlendirmeyi seven bahisçiler için üst düzey bir operatör seçmek büyük fark yaratır. Melbet promo code üzerinden talep edilen en iyi bonusları bulmak için hazırladığımız seçki listesine göz atın.