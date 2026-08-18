Burnley yeniden Championship'te ve yakın geçmiş bir göstergeyse, Turf Moor bir kez daha adeta bir kaleye dönüşmek üzere. Burnley'nin son ikinci kademe serüveni, İngiliz lig tarihinin en baskın sezonlarından birini, iç sahada yenilgisiz bir performansı ve şimdiye kadar kaydedilen en iyi savunma istatistiklerini getirmişti; bu yüzden Lancashire'da yükselme mücadelesi veren futbol için iştah her zamanki kadar güçlü.

2026/27 fikstür listesinde heyecan yaratacak çok şey var. West Ham, küme düşen iki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği açılış haftasında deplasmana geldi, Wolverhampton ekim ayında Turf Moor'a geliyor ve Blackburn Rovers ile oynanacak Doğu Lancashire derbisi kasım ayında sahne alıyor. Buna yoğun yılbaşı dönemi takvimini ve Championship'in alışıldık kaosunu da ekleyince, İngiliz futbolunda fiyat-performans açısından daha iyi çok az bilet bulunur.

Peki bu sezon Burnley'yi sahada izlemek için biletlere nasıl ulaşabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Burnley'yi canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu gösteriyor.

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Burnley'nin 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler 23 Ağu 2026 Paz West Bromwich Albion - Burnley The Hawthorns, West Bromwich Biletler 29 Ağu 2026 Cmt Norwich City - Burnley Carrow Road, Norwich Biletler 2 Eyl 2026 Çar Burnley - Middlesbrough Turf Moor, Burnley Biletler 9 Eyl 2026 Çar Wrexham - Burnley Racecourse Ground, Wrexham Biletler 12 Eyl 2026 Cmt Swansea City - Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Biletler 17 Eki 2026 Cmt Burnley - Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Biletler 24 Eki 2026 Cmt Lincoln City - Burnley LNER Stadium, Lincoln Biletler 21 Kas 2026 Cmt Burnley - Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Biletler 19 Ara 2026 Cmt Burnley - Stoke City Turf Moor, Burnley Biletler 26 Ara 2026 Cmt Burnley - Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Biletler 29 Ara 2026 Sal Burnley - Lincoln City Turf Moor, Burnley Biletler 1 Oca 2027 Cum Burnley - Sheffield United Turf Moor, Burnley Biletler 6 Şub 2027 Cmt Blackburn Rovers - Burnley Ewood Park, Blackburn Biletler

Burnley'nin 2026/27 biletleri ne kadar?

Championship futbolu, Premier League'e göre daha iyi fiyatlar sunuyor ve Turf Moor'da yetişkin maç günü biletleri standart karşılaşmalar için yaklaşık 30 £'dan başlıyor; koltuk konumu, rakip ve tarihe göre bu rakam yükseliyor.

Derbiler ve öne çıkan maçlar fiyat aralığının en üst kısmında yer alıyor. Aynı koltuk, maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve talebin en yüksek olduğu karşılaşmalar çoğu taraftarın bakmaya fırsat bulamadan tükenebiliyor. StubHub'da fiyatlar talebe göre canlı olarak güncelleniyor; bu nedenle Blackburn derbisi ve yılbaşı dönemi maçlarında en ucuz koltuklar ilk tükenenler oluyor ve erken davranan alıcılar en geniş seçeneğe sahip oluyor.

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Burnley sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir sezonluk bilet, ligdeki tüm iç saha maçları için ayrılmış koltukla birlikte, sezon boyunca Turf Moor'da her iç saha maçında bulunmanın tek garantili yolu olmaya devam ediyor.

Burnley, 2026/27 sezonluk bilet planlarını Mart 2026'da, Taraftar Danışma Kurulu ve taraftar gruplarıyla yapılan bir istişarenin ardından doğruladı. Son Championship sezonlarında fiyatlar yetişkinler için yaklaşık 352 £'dan, 65 yaş üstü için 242 £'dan başlıyor ve 12 yaş altı için 58 £'a kadar düşüyor; kulüp daha önce taraftarlara teşekkür olarak fiyatları dondurmuştu.

Talep istikrarlı şekilde yüksek ve yeni sezonluk bilet sahipleri için bekleme listesi önceki sezonlarda erken kapanmıştı. Bilet alamayan ya da yalnızca seçili maçlara gitmek isteyen taraftarlar için ise StubHub, üyelik gerektirmeden tek tek maç seçme esnekliği sunuyor.

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Turf Moor'un tarihi

Turf Moor, Lancashire'daki Burnley'de bulunan ve 21.944 kapasiteye sahip bir futbol stadyumudur. 1883'ten bu yana Burnley Futbol Kulübü'nün evi olan stat, onu İngiliz profesyonel futbolunda kesintisiz kullanılan en uzun ikinci saha yapıyor.

Stadyum, kulüple 1959-60 First Division şampiyonluğunu kazanan teknik direktörün adını taşıyan Harry Potts Way üzerinde yer alıyor. Stat dört tribünden oluşuyor: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand ve Jimmy McIlroy Stand. Kompakt yapısı ve akustiği, özellikle derbi gecelerinde Turf Moor'a ligin daha iyi atmosferlerinden birini kazandırıyor.