Brighton 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, fikstür ve daha fazlası

Brighton'ın 2026/27 biletleri, kulübün üst üste 10. Premier League sezonu için şimdi satışta. Sezon, 23 Ağustos Pazar günü Amex Stadyumu'nda Aston Villa karşısında başlayacak. Bu sezonun bir de ekstra yanı var: Avrupa futbolu güney kıyısına geri dönüyor ve Brighton, 27 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda Tromso'yu ağırlayacak.
Fabian Hurzeler, bir başka üst sıralar bitirişinin ardından görevdeki üçüncü sezonuna başlıyor. Ayrıca şampiyon Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın lig maçları için yapacağı deplasman ziyaretleri ile 18 Ekim'deki Crystal Palace karşısındaki A23 derbisi de düşünüldüğünde, Amex'teki koltuklara talep çoğu maçta arzı aşacak. GOAL, 2026/27 sezonu için Brighton'ın tüm bilet seçeneklerini, en ucuz maç biletlerinden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar, ayrıca bunların şu anda nereden satın alınabileceğini sizin için anlatıyor.
Amex Stadyumu'nda yaklaşan Brighton 2026/27 maçları
Aşağıda, 2026/27 sezonu için Brighton'ın Amex Stadyumu'ndaki kesinleşen iç saha maç programının tamamı yer alıyor:
|Tarih
|Karşılaşma
|Organizasyon
|Biletler
|23 Ağu Paz
|Brighton - Aston Villa
|Premier League
|Biletler
|27 Ağu Per
|Brighton - Tromso
|UEFA Konferans Ligi play-off
|Biletler
|5 Eyl Cts
|Brighton - Leeds United
|Premier League
|Biletler
|19 Eyl Cts
|Brighton - Arsenal
|Premier League
|Biletler
|18 Eki Paz
|Brighton - Crystal Palace
|Premier League
|Biletler
|7 Kas Cts
|Brighton - Brentford
|Premier League
|Biletler
|28 Kas Cts
|Brighton - Newcastle United
|Premier League
|Biletler
|12 Ara Cts
|Brighton - Everton
|Premier League
|Biletler
|19 Ara Cts
|Brighton - Ipswich Town
|Premier League
|Biletler
|2 Oca Cts
|Brighton - Manchester United
|Premier League
|Biletler
|6 Oca Çar
|Brighton - Bournemouth
|Premier League
|Biletler
|23 Oca Cts
|Brighton - Manchester City
|Premier League
|Biletler
|6 Şub Cts
|Brighton - Hull City
|Premier League
|Biletler
|20 Şub Cts
|Brighton - Tottenham Hotspur
|Premier League
|Biletler
|3 Mar Çar
|Brighton - Fulham
|Premier League
|Biletler
|20 Mar Cts
|Brighton - Coventry City
|Premier League
|Biletler
|17 Nis Cts
|Brighton - Chelsea
|Premier League
|Biletler
|1 May Cts
|Brighton - Nottingham Forest
|Premier League
|Biletler
|8 May Cts
|Brighton - Sunderland
|Premier League
|Biletler
|23 May Paz
|Brighton - Liverpool
|Premier League
|Biletler
Brighton 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Brighton biletlerini nominal fiyatla satın almanın en iyi yolu, kulübün tickets.brightonandhovealbion.com adresindeki resmi portalıdır. Ancak çoğu maç için MyAlbion+ üyeliği gerekir ve biletler nadiren genel satışa çıkar. Diğer herkes için StubHub gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor; burada tükenen maçlar dahil Brighton'ın tüm iç saha karşılaşmaları için biletler listeleniyor ve her satın alma FanProtect garantisi kapsamında korunuyor. Takvime Avrupa geceleri de eklendiği için, yeniden satış pazarını erkenden kontrol etmek istediğiniz maçı güvence altına almanın en iyi yolu.
Sezonluk biletler, her iç saha maçında koltuk garantisi sağlayan tek seçenek ve ortalama yüzde 3,88'lik artışın ardından fiyatlar şimdi 630 ile 1.100 pound arasında değişiyor. Ancak yenileme oranı yüzde 95 olduğu için çok azı açık satışa çıkıyor; bu nedenle kulübe ilginizi erken bildirmeniz gerekiyor. Daha premium bir maç günü deneyimi için hospitality paketleri Heineken Lounge'da yaklaşık 222 pounddan başlıyor, The Goldstone ve Bruno's Restaurant gibi yemek deneyimlerinde yaklaşık 282 pounda çıkıyor ve özel Legends Box için yaklaşık 5.220 pounda kadar ulaşıyor. Bu paketler kulüp ve Seat Unique üzerinden rezerve edilebiliyor.
Brighton 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?
Brighton, Premier League'deki daha uygun fiyatlı maç günü deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son sezonlarda kulüpten doğrudan satın alınan nominal fiyatlı maç biletleri yetişkinler için 33 ile 78 pound arasında değişti. Aynı koltuk, rakibe bağlı olarak maçtan maça farklı fiyatlandırıldı. En ucuz koltuklar North Stand'de bulunurken, en pahalı olanlar West Stand'de orta çizgi üzerinde yer alıyor; bunları East Stand'deki orta çizgi koltukları yakından takip ediyor.
Yeniden satış pazarında, sezonun açılış iç saha maçları için biletler yaklaşık 100 eurodan listelendi ve Aston Villa ile Leeds karşılaşmaları, Brighton'ı canlı izlemek için sezon başının en ucuz yolları arasında yer aldı. En büyük rakipler geldiğinde fiyatlar yükseliyor; bu nedenle Crystal Palace derbisi ile Arsenal, Liverpool ve iki Manchester kulübünün ziyaretleri daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. Başlama vuruşu yaklaştıkça fiyatlar yükselmeden önce, şu anda StubHub'da listelenen tüm seçenekleri karşılaştırın.
Amex Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Genel olarak Amex adıyla bilinen ve resmi adı Falmer Stadyumu olan American Express Stadium, 2011'de açıldığından bu yana Brighton'ın evi konumunda. Brighton and Hove'un kıyısındaki Falmer'da yer alan stat 31.876 taraftar kapasitesine sahip. İngiliz futbolundaki en dost canlısı ve en iyi yönetilen maç günü deneyimlerinden biri olarak sahip olduğu ün de sonuna kadar hak edilmiş durumda; temassız NFC dijital giriş ve meşhur derecede sıcak aile atmosferi bunun önemli parçaları.
West Stand, 14 lüks locayı da içeren ve 13.654 taraftar kapasiteli üç katlı bir yapı. East Stand ile Family Stand'in kapasitesi 11.833, North Stand'de 2.688 koltuk bulunuyor ve bu sezon daha fazla güvenli ayakta seyir alanı geliyor. Deplasman taraftarları ise 2.575 koltuklu South Stand'i kullanıyor. Futbolun dışında bu stat, 2015 Rugby World Cup, UEFA Women's Euro 2022 ve 2025 Women's Rugby World Cup maçlarına da ev sahipliği yaptı.
Ulaşım da oldukça kolay: Falmer tren istasyonu doğrudan stadın yanında bulunuyor ve bölge genelindeki istasyonlardan maç günü tren yolculuğu, çoğu maç biletine dahil ediliyor. Bu sezon ışıklar altında Premier League ve Avrupa futbolu da varken, ziyaret için bundan daha iyi bir zaman çok nadir olmuştur. En büyük maçlar tükenmeden önce Brighton 2026/27 biletlerinizi bugün StubHub üzerinden güvence altına alın.