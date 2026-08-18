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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Brezilya Serie A biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, fiyatlar, stadyum bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Athletico Paranaense

Brasileirao Serie A her zaman nefes kesen futbol heyecanı sunar ve siz de bunun bir parçası olabilirsiniz

Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanıklık ettik ve aralık ayında Campeonato Brasileiro kupası Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulüple birlikte bir başka nefes kesen finale doğru gidiyoruz. Buna son şampiyon Flamengo da dahil.

Rio de Janeiro temsilcisi Rubro-Negro, geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri kupayı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.

Yine hararetli bir yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm heyecanı Brezilya'nın ikonik statlarından birinde canlı izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Konum

Biletler

Cmt, 22 Ağu (16.00)

Fluminense - Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

Cmt, 22 Ağu (20.30)

Cruzeiro - Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Biletler

Paz, 23 Ağu (16.00)

Palmeiras - Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Biletler

Paz, 23 Ağu (18.30)

Santos - Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Biletler

Paz, 23 Ağu (19.30)

Coritiba - Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Biletler

Pzt, 24 Ağu (20.00)

Botafogo - Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biletler

Paz, 30 Ağu (11.00)

Athletico-PR - Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Biletler

Paz, 30 Ağu (16.00)

Flamengo - Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

Paz, 30 Ağu (16.00)

Corinthians - Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biletler

Paz, 30 Ağu (19.30)

Mirassol - Palmeiras

Maiao, Mirassol

Biletler

Cmt, 5 Eyl (21.00)

Fluminense - Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Biletler

Paz, 6 Eyl (16.00)

Cruzeiro - Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Biletler

Paz, 6 Eyl (16.00)

Internacional - Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Biletler

Paz, 6 Eyl (16.00)

Remo - Flamengo

Mangueirao, Belem

Biletler

Paz, 6 Eyl (18.30)

Botafogo - Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biletler

Paz, 6 Eyl (19.30)

Corinthians - Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biletler

Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?

Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet satış platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.

Merkezi bir lig bilet ofisi bulunmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?

Brezilya Brasileirão Série A için resmi, nominal değerindeki biletler genellikle temel veya taraftar tribünlerinde R$ 20 ile R$ 200 (US$4 ile US$40) arasında, premium kenar çizgisi koltuklarında ise R$ 420 ile R$ 500'e kadar (US$80 ile US$95) değişir.

Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmamanıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stat kategorisine göre belirlenir.

Ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri

Palmeiras, 12 kez kazandığı Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını ise 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste elde etti.

Arka arkaya şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 yılları arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Yenilgisiz şampiyonlar: Yalnızca Internacional, 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle namağlup şekilde üst ligi kazanmayı başardı.

Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da 90 puan toplayarak tek bir modern sezonda en fazla puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Brasileirao Serie A statları ve sahaları

Kulüp

Stadyum ve konum

Kapasite

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



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