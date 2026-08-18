Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanıklık ettik ve aralık ayında Campeonato Brasileiro kupası Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulüple birlikte bir başka nefes kesen finale doğru gidiyoruz. Buna son şampiyon Flamengo da dahil.

Rio de Janeiro temsilcisi Rubro-Negro, geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri kupayı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.

Yine hararetli bir yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm heyecanı Brezilya'nın ikonik statlarından birinde canlı izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sizin için derledi.

Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu (16.00) Fluminense - Remo Maracana, Rio de Janeiro Biletler Cmt, 22 Ağu (20.30) Cruzeiro - Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Biletler Paz, 23 Ağu (16.00) Palmeiras - Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Biletler Paz, 23 Ağu (18.30) Santos - Mirassol Vila Belmiro, Santos Biletler Paz, 23 Ağu (19.30) Coritiba - Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Biletler Pzt, 24 Ağu (20.00) Botafogo - Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler Paz, 30 Ağu (11.00) Athletico-PR - Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Biletler Paz, 30 Ağu (16.00) Flamengo - Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Biletler Paz, 30 Ağu (16.00) Corinthians - Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Biletler Paz, 30 Ağu (19.30) Mirassol - Palmeiras Maiao, Mirassol Biletler Cmt, 5 Eyl (21.00) Fluminense - Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Biletler Paz, 6 Eyl (16.00) Cruzeiro - Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Biletler Paz, 6 Eyl (16.00) Internacional - Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Biletler Paz, 6 Eyl (16.00) Remo - Flamengo Mangueirao, Belem Biletler Paz, 6 Eyl (18.30) Botafogo - Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biletler Paz, 6 Eyl (19.30) Corinthians - Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Biletler

Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?

Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet satış platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.

Merkezi bir lig bilet ofisi bulunmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?

Brezilya Brasileirão Série A için resmi, nominal değerindeki biletler genellikle temel veya taraftar tribünlerinde R$ 20 ile R$ 200 (US$4 ile US$40) arasında, premium kenar çizgisi koltuklarında ise R$ 420 ile R$ 500'e kadar (US$80 ile US$95) değişir.

Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmamanıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stat kategorisine göre belirlenir.

Ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri

Palmeiras, 12 kez kazandığı Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını ise 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste elde etti.

Arka arkaya şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 yılları arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

Yenilgisiz şampiyonlar: Yalnızca Internacional, 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle namağlup şekilde üst ligi kazanmayı başardı.

Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da 90 puan toplayarak tek bir modern sezonda en fazla puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Brasileirao Serie A statları ve sahaları

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







