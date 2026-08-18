Brezilya'daki son Serie A sezonlarında dramatik finişlere tanıklık ettik ve aralık ayında Campeonato Brasileiro kupası Troféu do Campeonato Brasileiro'yu havaya kaldırmanın hayalini kuran birkaç kulüple birlikte bir başka nefes kesen finale doğru gidiyoruz. Buna son şampiyon Flamengo da dahil.
Rio de Janeiro temsilcisi Rubro-Negro, geçen yıl 3 puan farkla zafere ulaştı ve son üç şampiyonun her biri kupayı 6 puan ya da daha az farkla kazandı.
Yine hararetli bir yarış kapıda ve biletlerinizi bugün ayırtarak tüm heyecanı Brezilya'nın ikonik statlarından birinde canlı izleyebilirsiniz.
GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere en güncel Brasileirao Serie A bilet bilgilerini sizin için derledi.
Yaklaşan öne çıkan Brasileirao Serie A maçları
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Konum
Biletler
Cmt, 22 Ağu (16.00)
Fluminense - Remo
Maracana, Rio de Janeiro
Cmt, 22 Ağu (20.30)
Cruzeiro - Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
Paz, 23 Ağu (16.00)
Palmeiras - Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
Paz, 23 Ağu (18.30)
Santos - Mirassol
Vila Belmiro, Santos
Paz, 23 Ağu (19.30)
Coritiba - Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
Pzt, 24 Ağu (20.00)
Botafogo - Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Paz, 30 Ağu (11.00)
Athletico-PR - Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
Paz, 30 Ağu (16.00)
Flamengo - Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
Paz, 30 Ağu (16.00)
Corinthians - Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
Paz, 30 Ağu (19.30)
Mirassol - Palmeiras
Maiao, Mirassol
Cmt, 5 Eyl (21.00)
Fluminense - Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
Paz, 6 Eyl (16.00)
Cruzeiro - Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Paz, 6 Eyl (16.00)
Internacional - Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
Paz, 6 Eyl (16.00)
Remo - Flamengo
Mangueirao, Belem
Paz, 6 Eyl (18.30)
Botafogo - Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Paz, 6 Eyl (19.30)
Corinthians - Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Brasileirao Serie A biletleri nasıl alınır?
Resmi Brasileirão Série A biletlerini doğrudan ev sahibi kulübün özel çevrim içi bilet satış platformundan veya fiziki gişesinden satın alabilirsiniz.
Merkezi bir lig bilet ofisi bulunmadığı için 20 kulübün her biri kendi satış sürecini yürütür ve biletler genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.
Buna ek olarak taraftarlar, Brasileirão Série A maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.
Brasileirao Serie A biletleri ne kadar?
Brezilya Brasileirão Série A için resmi, nominal değerindeki biletler genellikle temel veya taraftar tribünlerinde R$ 20 ile R$ 200 (US$4 ile US$40) arasında, premium kenar çizgisi koltuklarında ise R$ 420 ile R$ 500'e kadar (US$80 ile US$95) değişir.
Fiyatlar büyük ölçüde kulüp üyesi olup olmamanıza (Sócio Torcedor), organizasyona, rakibin kim olduğuna (örneğin yerel derbiler veya belirleyici maçlar) ve stat kategorisine göre belirlenir.
Ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
Brasileirao Serie A rekorları ve istatistikleri
Palmeiras, 12 kez kazandığı Brasileirão Série A tarihinin en başarılı kulübüdür. Son şampiyonluklarını ise 2022 ve 2023 sezonlarında üst üste elde etti.
Arka arkaya şampiyonluklar: Santos, Pelé'nin efsanevi Os Santásticos döneminde 1961-1965 yılları arasında üst üste 5 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.
Yenilgisiz şampiyonlar: Yalnızca Internacional, 1979'da 16 galibiyet ve 7 beraberlikle namağlup şekilde üst ligi kazanmayı başardı.
Modern puan rekoru (38 maçlık dönem): Flamengo, 2019'da 90 puan toplayarak tek bir modern sezonda en fazla puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduruyor.
Brasileirao Serie A statları ve sahaları
Kulüp
Stadyum ve konum
Kapasite
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000