Brentford, veri odaklı oyuncu alımı ve son derece sıkı bir iç saha atmosferini sürdürülebilir bir üst düzey kimliğe dönüştüren kulüplerden biri olarak Premier League'in en büyük başarı hikâyelerinden biri olmayı sürdürüyor. Keith Andrews yönetimindeki ikinci sezonuna giren Arılar, 2026/27 sezonuna ligin en cazip iç saha fikstürlerinden biriyle başlıyor.

Bu durum hemen başlıyor. Tottenham açılış haftasında Gtech Community Stadium'a geliyor, eylülde batı Londra rakibi Chelsea konuk oluyor ve sonbahardaki dikkat çekici bir periyot, Liverpool, Arsenal ve Manchester City'yi birkaç hafta arayla batı Londra'ya getiriyor. Sadece 17.250 koltuk kapasitesiyle burası, İngiltere'de girilmesi en zor statlardan biri.

Peki bu sezon Brentford biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, seçeneklerinizi size tam olarak gösteriyor.

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Brentford'un 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları neler?

Aşağıda Brentford'un 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 22 Ağustos 2026 Cumartesi Brentford - Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londra Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi Leeds United - Brentford Elland Road, Leeds Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Brentford - Sunderland Gtech Community Stadium, Londra Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi Brentford - Chelsea Gtech Community Stadium, Londra Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi Aston Villa - Brentford Villa Park, Birmingham Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi Brentford - Liverpool Gtech Community Stadium, Londra Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi Hull City - Brentford MKM Stadium, Hull Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi Brentford - Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londra Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi Brighton & Hove Albion - Brentford Amex Stadium, Brighton Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi Brentford - Everton Gtech Community Stadium, Londra Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi Manchester United - Brentford Old Trafford, Manchester Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium, Londra Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi Brentford - Manchester City Gtech Community Stadium, Londra Biletler

Brentford Premier League biletleri ne kadar?

Brentford yetişkin biletlerinin liste fiyatı yaklaşık £30 ile £65 arasında değişiyor ve fiyatlar sezon genelinde sabit bir tarife yerine maç kategorisine göre belirleniyor.

Kulüp maçları üç kademeye ayırıyor. Category A star, en yüksek profilli rakipleri kapsıyor; bunlar genellikle Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Chelsea oluyor. Category A ise genel olarak diğer Londra kulüpleriyle birlikte Manchester City ve Newcastle için uygulanıyor. Category B, orta sıra ve yeni yükselen rakipleri kapsıyor; bunlar izlenmesi en kolay ve en ucuz maçlar.

65 yaş üstü ve 18-24 yaş aralığındaki taraftarlar için indirimli biletler genellikle tam yetişkin fiyatlarından yaklaşık £10 daha ucuz olurken, 17 yaş altı genç biletleri kategoriye bağlı olarak yaklaşık £10 ile £15 arasında değişiyor.

StubHub'da fiyatlar kategoriye göre değil, talebe göre değişiyor. Sunderland ve Hull City gibi yükselen takımlara karşı oynanacak Category B maçları sezonun en iyi fiyat avantajını sunarken, aralık ayında iç sahada oynanacak Arsenal ve Manchester City maçları en yüksek fiyatlara ulaşacak. Erken alanlar düzenli olarak daha iyi fırsat yakalıyor.

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Brentford kombine biletleri nasıl alınır?

Brentford kombinesi bir bekleme listesi üzerinden satın alınamaz. Bunun için kulübün Ticket Access Points sisteminde hak kazanmanız gerekir ve bu da onu İngiliz futbolunda edinilmesi en zor kombinelerden biri hâline getirir.

Yetişkin kombine fiyatları kısa süre önce yaklaşık £460'tan başlamış ve The Dugout da dahil olmak üzere statta en ayrıcalıklı bölgelerde yaklaşık £815'e kadar yükselmişti; kulüp daha önce uygun fiyatlı futbol taahhüdünün bir parçası olarak fiyatları dondurmuştu.

Hak kazanmak için Brentford Membership sahibi olmanız ve TAPS biriktirmek amacıyla maçlara gitmeniz gerekiyor. Mevcut tahmin, yaklaşık 1.000 puanın gerektiği yönünde; buna karşılık tek bir sezonda yalnızca yaklaşık 800 puan alınabiliyor, yani bir sezondaki tüm maçlara gitseniz bile yine de barajın altında kalabilirsiniz. Taraftarların çok büyük bölümü için Gtech'te yer bulmanın pratik yolu StubHub.

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Gtech Community Stadium'un tarihi nedir?

Gtech Community Stadium, batı Londra'daki Brentford'da yer alan 17.250 kapasiteli bir futbol stadyumudur ve 2020'de açıldığından bu yana Brentford FC'nin evidir.

Resmî olarak Brentford Community Stadium adıyla bilinen stat, Griffin Park'ın yerini aldı ve rugby union maçlarına da ev sahipliği yaptı; London Irish, kulüp 2023'te kayyuma gidene kadar burada üç sezon oynadı. Stadyum, UEFA Kadınlar Euro 2022 için bir ev sahibi stat olarak seçildi ve turnuva sırasında dört maça ev sahipliği yaptı. Ayrıca yeni konutlar ve ticari alanları da içeren çevredeki bölgenin daha geniş çaplı dönüşümünün merkezinde yer alıyor.

Kompakt ve dik tribünlü tasarımı, taraftarları sahaya yakın tutuyor ve Gtech'in, Premier League'in en küçük statları arasında yer almasına rağmen ligin en iyi atmosferlerinden birine sahip olduğu yönündeki ününün gelişmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.