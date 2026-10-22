Almanya Bundesliga'sı taraftar kültüründe hâlâ altın standart olarak görülüyor. Bu coşkulu, tüyleri diken diken eden atmosferin en yoğun hissedildiği yer ise Borussia Dortmund'un simgeleşmiş evi Signal Iduna Park (Westfalenstadion).

Almanya'nın en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadının tribünleri, her iç saha maçında 81.000'i aşkın taraftarla doluyor. Kulüp, sekiz kez Almanya şampiyonu oldu ve son on yılda dört kez Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Hayranlık uyandıran «Sarı Duvar»ın (Die Gelbe Wand) bulunduğu Dortmund'da bir maç bileti edinmek, Avrupa bilet pazarında en çok rağbet gören fırsatlardan biri. Südtribüne tribününde yerinizi almak için bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

Borussia Dortmund biletleriHemen rezervasyon yapın

Borussia Dortmund Premium ve VIPPaket rezervasyonu yapın

Borussia Dortmund'un yaklaşan 2026/27 maçları ve biletleri

Tarih ve saat Maç Biletler 24 Ekim Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Biletler 31 Ekim Cumartesi, 17.30 Bayern Münih - Borussia Dortmund Biletler 7 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SV Elversberg Biletler 21 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Biletler 28 Kasım Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen Biletler 5 Aralık Cumartesi, 14.30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Biletler 12 Aralık Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - FC Augsburg Biletler 19 Aralık Cumartesi, 14.30 RB Leipzig - Borussia Dortmund Biletler 9 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Biletler 13 Ocak Çarşamba, 19.30 1. FC Köln - Borussia Dortmund Biletler 16 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - SC Freiburg Biletler 23 Ocak Cumartesi, 14.30 Hamburger SV - Borussia Dortmund Biletler 30 Ocak Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim Biletler 6 Şubat Cumartesi, 14.30 SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund Biletler 13 Şubat Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Biletler 20 Şubat Cumartesi, 14.30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund Biletler 27 Şubat Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin Biletler 3 Mart Çarşamba, 19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Biletler 6 Mart Cumartesi, 17.30 Borussia Dortmund - Bayern Münih Biletler 13 Mart Cumartesi, 14.30 SV Elversberg - Borussia Dortmund Biletler 20 Mart Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Biletler 3 Nisan Cumartesi, 14.30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Biletler 10 Nisan Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Biletler 17 Nisan Cumartesi, 14.30 FC Augsburg - Borussia Dortmund Biletler 24 Nisan Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - RB Leipzig Biletler 8 Mayıs Cumartesi, 14.30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund Biletler 15 Mayıs Cumartesi, 14.30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln Biletler 22 Mayıs Cumartesi, 14.30 SC Freiburg - Borussia Dortmund Biletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, kombine bilet sayısını 55.000 ile sınırlıyor. Böylece maç başına yaklaşık 26.000 yer satışa kalıyor. Kulübün yüz binlerce resmî üyesi bulunduğundan, biletler satışa çıktıktan birkaç dakika sonra resmî kanallarda düzenli olarak tükeniyor.

Premier League veya La Liga gibi diğer üst düzey liglerle karşılaştırıldığında Bundesliga maçlarının biletleri genellikle daha uygun fiyatlı. Bu da üst düzey futbolu tribünden izlemeyi kolaylaştırıyor.

Borussia Dortmund maçlarına bilet edinmenin yolları şöyle:

Resmî genel satış: Biletler Borussia Dortmund'un resmî bilet portalından alınabilir. Bunun için kulüp hesabı oluşturmanız gerekir. Resmî kulüp üyesi olmak, genel satıştan önceki önemli bir öncelikli satın alma döneminden yararlanmanızı sağlar.

Resmî ağırlama paketleri: Kulübün sunduğu üst düzey paketler genellikle standart koltuklardan biraz daha uzun süre satışta kalır ancak daha yüksek fiyatlıdır.

Kulübün sunduğu üst düzey paketler genellikle standart koltuklardan biraz daha uzun süre satışta kalır ancak daha yüksek fiyatlıdır. İkincil bilet satış platformları: Yurt dışından gelenler veya resmî satışı kaçıran taraftarlar için yer edinmenin çoğu zaman en güvenilir yolu budur. Biletler dijital cüzdanınıza aktarılır. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesinde biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar. Biletleri satış fiyatından almak istiyorsanız satış takvimini yakından takip etmeniz önemli.

Borussia Dortmund biletleriHemen rezervasyon yapın

Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda, her maç için doğrudan kulüpten bilet almayı başarırsanız yetişkin biletlerinin satış fiyatları 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, biletleri stadyumdaki konumlarına göre farklı fiyat kategorilerinde satıyor. En ucuz biletler üst tribünlerin köşelerinde ve ayakta seyirci bölümlerinde bulunuyor.

İkincil bilet satış platformlarında standart giriş biletlerinin fiyatı şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa fiyatları rakibe göre büyük ölçüde değişiyor. Özellikle Bayern Münih'e karşı oynanan Der Klassiker veya Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli bir eleme maçı gibi öne çıkan karşılaşmalarda biletler çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. İkincil piyasadaki fiyatlar, uluslararası talebin büyüklüğünü yansıtacak şekilde belirgin biçimde artıyor.

Bundesliga kulüplerinin çoğu gibi BVB de çocuklara ve yaşlılara indirimli biletler sunuyor. Ancak bu biletlerin ikincil piyasada yeniden satışı ciddi kısıtlamalara tabi.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadı. Almanya'nın en büyük stadı olan tesis, 1974'te açıldığından beri Borussia Dortmund'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

BVB maçlarında oturma ve ayakta seyirci bölümleriyle kapasite 81.365. Yalnızca oturarak maç izlenebilen uluslararası karşılaşmalarda ise kapasite 65.829. 24.454 kişi kapasiteli Sudtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolunda ayakta seyirciler için ayrılmış en büyük tribün. Yarattığı yoğun atmosferle tanınan güney tribününe, «Sarı Duvar» anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabı verilmiş.

Signal Iduna Park, Dortmund maçlarının yanı sıra daha önce iki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) maçlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2001 UEFA Kupası finali ile çeşitli millî takım hazırlık maçları ve Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları da burada oynandı.

Borussia Dortmund biletleriHemen rezervasyon yapın

Borussia Dortmund'un simgeleşmiş stadında bir yer edinmek, tutkulu taraftar kültürünü seven futbolseverlerin mutlaka yaşamak isteyeceği bir deneyim. Yaklaşan Avrupa maçları öncesinde bir bahis hesabı açmayı planlıyorsanız bakiyenizi uygun şekilde hazırladığınızdan emin olun. Güncel bet365 bonus kodunu kullanmak ve oyun deneyiminizi geliştirmek için güncel rehberimize göz atın.