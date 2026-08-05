Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, Bundesliga fiyatları, kuralar ve daha fazlası

Almanya Bundesliga, taraftar kültüründe altın standart olmayı sürdürüyor ve bu elektrik yüklü, tüyleri diken diken eden atmosferin en güçlü hissedildiği yer de Borussia Dortmund'un ikonik evi Signal Iduna Park (Westfalenstadion).

Almanya'nın en yüksek kapasitesine sahip stadyumu olan bu stat, 81.000'den fazla maç tutkunu taraftarla her iç saha maçında tribünleri tamamen dolduruyor. Kulüp, Deutschland şampiyonluğunu sekiz kez kazanırken son on yılda dört kez de Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Büyüleyici “Sarı Duvar”da (Die Gelbe Wand), Dortmund maçları için bilet bulmak Avrupa bilet pazarındaki en çok talep gören fırsatlardan biri. GOAL, Südtribüne basamaklarına bilet bulmak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

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Yaklaşan Borussia Dortmund 2026/27 biletleri ve fikstürü

Tarih ve başlama saati Karşılaşma Turnuva Biletler 29 Ağustos Cts, 17:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV Bundesliga Biletler 1 Eylül Sal, 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club - Borussia Dortmund DFB-Pokal Biletler 5 Eylül Cts, 14:30 TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 12 Eylül Cts, 14:30 Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 Bundesliga Biletler 19 Eylül Cts, 17:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 10 Ekim Cts, 14:30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen Bundesliga Biletler 17 Ekim Cts, 14:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 24 Ekim Cts, 14:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Bundesliga Biletler 31 Ekim Cts, 17:30 FC Bayern Munich - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 7 Kasım Cts, 14:30 Borussia Dortmund - SV Elversberg Bundesliga Biletler 21 Kasım Cts, 14:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 28 Kasım Cts, 14:30 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biletler 5 Aralık Cts, 14:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 12 Aralık Cts, 14:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg Bundesliga Biletler 19 Aralık Cts, 14:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 9 Ocak Cts, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biletler 13 Ocak Çar, 19:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 16 Ocak Cts, 14:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg Bundesliga Biletler 23 Ocak Cts, 14:30 Hamburger SV - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 30 Ocak Cts, 14:30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biletler 6 Şubat Cts, 14:30 SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 13 Şubat Cts, 14:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Bundesliga Biletler 20 Şubat Cts, 14:30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 27 Şubat Cts, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin Bundesliga Biletler 3 Mart Çar, 19:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 6 Mart Cts, 17:30 Borussia Dortmund - FC Bayern Munich Bundesliga Biletler 13 Mart Cts, 14:30 SV Elversberg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 20 Mart Cts, 14:30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biletler 3 Nisan Cts, 14:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 10 Nisan Cts, 14:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Bundesliga Biletler 17 Nisan Cts, 14:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 24 Nisan Cts, 14:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig Bundesliga Biletler 8 Mayıs Cts, 14:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler 15 Mayıs Cts, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln Bundesliga Biletler 22 Mayıs Cts, 14:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund Bundesliga Biletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, sezonluk kombine sayısını 55.000 ile sınırlandırıyor ve bu da maç başına yaklaşık 26.000 koltuğu satışa açık bırakıyor. Resmi kulüp üyeliklerinin sayısı yüz binlerle ifade edilirken, maçlar resmi kanallar üzerinden satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Premier League veya La Liga gibi diğer üst düzey liglerle kıyaslandığında, Bundesliga maç biletleri çoğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor ve bu da üst düzey futbolu canlı izlemeyi sizin için daha erişilebilir hale getiriyor.

Borussia Dortmund bileti almanın yolu şöyle:

Resmi genel satış: Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden. Bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir. Resmi kulüp üyesi olmak, genel satıştan önce kritik bir öncelik penceresi sağlar.

Resmi ağırlama paketleri: Kulüp tarafından satışa sunulan üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır.

Kulüp tarafından satışa sunulan üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır. İkincil pazar perakendecileri: Yakalanan resmi satış dönemini kaçıran uluslararası gezginler veya taraftarlar için bu, dijital cüzdanınıza bilet aktarımıyla birlikte bir koltuğu garanti altına almanın çoğu zaman en güvenilir yoludur. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesindeki bilet satışları genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce gerçekleşir. Gişe fiyatından ödeme yapmak istiyorsanız, satış takvimlerini yakından takip etmek kritik önem taşır.

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Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonu için, kulüpten maç bazında doğrudan bilet alabilme gibi nadir bir başarıyı gösterebilirseniz, yetişkinler için nominal fiyatlar 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, stadyumdaki konuma göre kademeli bir fiyatlandırma yapısı uyguluyor ve en ucuz biletler üst köşelerdeki ile ayakta seyirci bölümlerinde bulunuyor.

İkincil yeniden satış platformlarında standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa değerleri rakibe göre ciddi şekilde dalgalanıyor (dinamik ikincil fiyatlandırma). Öne çıkan eşleşmeler, özellikle Bayern Munich'e karşı Der Klassiker ya da büyük bir UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşması, en üst seviye ek ücretlerle satılıyor ve ikincil piyasa fiyatları yoğun uluslararası talebi yansıtacak şekilde önemli ölçüde yükseliyor.

Çoğu Bundesliga ekibi gibi BVB de gençler ve yaşlılar için indirimli kategoriler sunuyor, ancak bunlar ikincil piyasada ciddi şekilde kısıtlı durumda.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan bu tesis, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadyumu olmuştur.

BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte kapasite 81.365'tir. Yalnızca oturmalı düzenin olduğu uluslararası maçlarda ise bu sayı 65.829'dur. 24.454 kapasiteli Sudtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolundaki ayakta seyirciye ayrılmış en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlü olan güney tribünü, “Sarı Duvar” anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabıyla anılır.

Dortmund maçlarının yanı sıra Signal Iduna Park, önceki iki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2001 UEFA Kupası finaline, çeşitli milli hazırlık maçlarına ve Dünya ile Avrupa turnuvaları için eleme karşılaşmalarına da sahne oldu.

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