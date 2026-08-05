24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Book Borussia Dortmund Tickets
Çeviri:

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, Bundesliga fiyatları, kuralar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Dortmund

İşte Alman devlerini bu sezon nasıl izleyebileceğiniz; biletler şu anda satışta

Almanya Bundesliga, taraftar kültüründe altın standart olmayı sürdürüyor ve bu elektrik yüklü, tüyleri diken diken eden atmosferin en güçlü hissedildiği yer de Borussia Dortmund'un ikonik evi Signal Iduna Park (Westfalenstadion).

Almanya'nın en yüksek kapasitesine sahip stadyumu olan bu stat, 81.000'den fazla maç tutkunu taraftarla her iç saha maçında tribünleri tamamen dolduruyor. Kulüp, Deutschland şampiyonluğunu sekiz kez kazanırken son on yılda dört kez de Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Büyüleyici “Sarı Duvar”da (Die Gelbe Wand), Dortmund maçları için bilet bulmak Avrupa bilet pazarındaki en çok talep gören fırsatlardan biri. GOAL, Südtribüne basamaklarına bilet bulmak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi rezervasyon yap

Yaklaşan Borussia Dortmund 2026/27 biletleri ve fikstürü

Tarih ve başlama saatiKarşılaşmaTurnuvaBiletler
29 Ağustos Cts, 17:30Borussia Dortmund - Hamburger SVBundesligaBiletler
1 Eylül Sal, 19:45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club - Borussia DortmundDFB-PokalBiletler
5 Eylül Cts, 14:30TSG 1899 Hoffenheim - Borussia DortmundBundesligaBiletler
12 Eylül Cts, 14:30Borussia Dortmund - SC Paderborn 07BundesligaBiletler
19 Eylül Cts, 17:30VfB Stuttgart - Borussia DortmundBundesligaBiletler
10 Ekim Cts, 14:30Borussia Dortmund - SV Werder BremenBundesligaBiletler
17 Ekim Cts, 14:301. FC Union Berlin - Borussia DortmundBundesligaBiletler
24 Ekim Cts, 14:30Borussia Dortmund - Eintracht FrankfurtBundesligaBiletler
31 Ekim Cts, 17:30FC Bayern Munich - Borussia DortmundBundesligaBiletler
7 Kasım Cts, 14:30Borussia Dortmund - SV ElversbergBundesligaBiletler
21 Kasım Cts, 14:30Borussia Mönchengladbach - Borussia DortmundBundesligaBiletler
28 Kasım Cts, 14:30Borussia Dortmund - Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiletler
5 Aralık Cts, 14:30FC Schalke 04 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
12 Aralık Cts, 14:30Borussia Dortmund - FC AugsburgBundesligaBiletler
19 Aralık Cts, 14:30RB Leipzig - Borussia DortmundBundesligaBiletler
9 Ocak Cts, 14:30Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05BundesligaBiletler
13 Ocak Çar, 19:301. FC Köln - Borussia DortmundBundesligaBiletler
16 Ocak Cts, 14:30Borussia Dortmund - SC FreiburgBundesligaBiletler
23 Ocak Cts, 14:30Hamburger SV - Borussia DortmundBundesligaBiletler
30 Ocak Cts, 14:30Borussia Dortmund - TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiletler
6 Şubat Cts, 14:30SC Paderborn 07 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
13 Şubat Cts, 14:30Borussia Dortmund - VfB StuttgartBundesligaBiletler
20 Şubat Cts, 14:30SV Werder Bremen - Borussia DortmundBundesligaBiletler
27 Şubat Cts, 14:30Borussia Dortmund - 1. FC Union BerlinBundesligaBiletler
3 Mart Çar, 19:30Eintracht Frankfurt - Borussia DortmundBundesligaBiletler
6 Mart Cts, 17:30Borussia Dortmund - FC Bayern MunichBundesligaBiletler
13 Mart Cts, 14:30SV Elversberg - Borussia DortmundBundesligaBiletler
20 Mart Cts, 14:30Borussia Dortmund - Borussia MönchengladbachBundesligaBiletler
3 Nisan Cts, 14:30Bayer 04 Leverkusen - Borussia DortmundBundesligaBiletler
10 Nisan Cts, 14:30Borussia Dortmund - FC Schalke 04BundesligaBiletler
17 Nisan Cts, 14:30FC Augsburg - Borussia DortmundBundesligaBiletler
24 Nisan Cts, 14:30Borussia Dortmund - RB LeipzigBundesligaBiletler
8 Mayıs Cts, 14:301. FSV Mainz 05 - Borussia DortmundBundesligaBiletler
15 Mayıs Cts, 14:30Borussia Dortmund - 1. FC KölnBundesligaBiletler
22 Mayıs Cts, 14:30SC Freiburg - Borussia DortmundBundesligaBiletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, sezonluk kombine sayısını 55.000 ile sınırlandırıyor ve bu da maç başına yaklaşık 26.000 koltuğu satışa açık bırakıyor. Resmi kulüp üyeliklerinin sayısı yüz binlerle ifade edilirken, maçlar resmi kanallar üzerinden satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde düzenli olarak tükeniyor.

Premier League veya La Liga gibi diğer üst düzey liglerle kıyaslandığında, Bundesliga maç biletleri çoğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor ve bu da üst düzey futbolu canlı izlemeyi sizin için daha erişilebilir hale getiriyor.

Borussia Dortmund bileti almanın yolu şöyle:

  • Resmi genel satış: Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden. Bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir. Resmi kulüp üyesi olmak, genel satıştan önce kritik bir öncelik penceresi sağlar.
  • Resmi ağırlama paketleri: Kulüp tarafından satışa sunulan üst düzey paketlerdir. Bunlar genellikle standart koltuklara göre biraz daha uzun süre erişilebilir kalır, ancak daha yüksek fiyatlıdır.
  • İkincil pazar perakendecileri: Yakalanan resmi satış dönemini kaçıran uluslararası gezginler veya taraftarlar için bu, dijital cüzdanınıza bilet aktarımıyla birlikte bir koltuğu garanti altına almanın çoğu zaman en güvenilir yoludur. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesindeki bilet satışları genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce gerçekleşir. Gişe fiyatından ödeme yapmak istiyorsanız, satış takvimlerini yakından takip etmek kritik önem taşır.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi rezervasyon yap

Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonu için, kulüpten maç bazında doğrudan bilet alabilme gibi nadir bir başarıyı gösterebilirseniz, yetişkinler için nominal fiyatlar 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, stadyumdaki konuma göre kademeli bir fiyatlandırma yapısı uyguluyor ve en ucuz biletler üst köşelerdeki ile ayakta seyirci bölümlerinde bulunuyor.

İkincil yeniden satış platformlarında standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa değerleri rakibe göre ciddi şekilde dalgalanıyor (dinamik ikincil fiyatlandırma). Öne çıkan eşleşmeler, özellikle Bayern Munich'e karşı Der Klassiker ya da büyük bir UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşması, en üst seviye ek ücretlerle satılıyor ve ikincil piyasa fiyatları yoğun uluslararası talebi yansıtacak şekilde önemli ölçüde yükseliyor.

Çoğu Bundesliga ekibi gibi BVB de gençler ve yaşlılar için indirimli kategoriler sunuyor, ancak bunlar ikincil piyasada ciddi şekilde kısıtlı durumda.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan bu tesis, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadyumu olmuştur.

BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte kapasite 81.365'tir. Yalnızca oturmalı düzenin olduğu uluslararası maçlarda ise bu sayı 65.829'dur. 24.454 kapasiteli Sudtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolundaki ayakta seyirciye ayrılmış en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlü olan güney tribünü, “Sarı Duvar” anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabıyla anılır.

Dortmund maçlarının yanı sıra Signal Iduna Park, önceki iki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca 2001 UEFA Kupası finaline, çeşitli milli hazırlık maçlarına ve Dünya ile Avrupa turnuvaları için eleme karşılaşmalarına da sahne oldu.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi rezervasyon yap

Borussia Dortmund'un ikonik stadyumunda yer bulmak, tutkulu taraftar kültürünü seven futbol tutkunları için yapılacaklar listesindeki deneyimlerden biridir. Yaklaşan Avrupa maçları öncesinde bir bahis profili oluşturmayı planlıyorsanız, bakiyenizin optimize edildiğinden emin olun. En güncel rehberimizi inceleyerek en son aktif bet365 bonus kodunu kullanabilir ve oyun rutininizi geliştirebilirsiniz.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin