Almanya Bundesliga, taraftar kültürünün altın standardı olmayı sürdürüyor ve o elektrik dolu, tüyleri diken diken eden atmosferin en güçlü hissedildiği yer de Borussia Dortmund'un ikonik evi Signal Iduna Park (Westfalenstadion).

Almanya'nın en yüksek kapasitesine sahip stadyumu olan bu arena, her iç saha maçında tribünleri 81.000'den fazla maç tutkunu taraftarla dolduruyor. Kulüp, Almanya şampiyonluğunu sekiz kez kazanırken son on yılda dört kez de Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı.

Hayranlık uyandıran “Sarı Duvar”da (Die Gelbe Wand), bir Dortmund maçına bilet bulmak Avrupa bilet pazarındaki en çok aranan fırsatlardan biri. GOAL, Südtribüne basamaklarına bilet alabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi Rezervasyon Yap

Borussia Dortmund Premium & VIPPaketleri Rezerve Et

Yaklaşan Borussia Dortmund 2026/27 biletleri ve fikstürü

Tarih ve Saat Maç Biletler 10 Ekim Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen Biletler 17 Ekim Cmt, 14:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund Biletler 24 Ekim Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Biletler 31 Ekim Cmt, 17:30 FC Bayern Munich - Borussia Dortmund Biletler 7 Kasım Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - SV Elversberg Biletler 21 Kasım Cmt, 14:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Biletler 28 Kasım Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen Biletler 5 Aralık Cmt, 14:30 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Biletler 12 Aralık Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg Biletler 19 Aralık Cmt, 14:30 RB Leipzig - Borussia Dortmund Biletler 9 Ocak Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Biletler 13 Ocak Çar, 19:30 1. FC Köln - Borussia Dortmund Biletler 16 Ocak Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg Biletler 23 Ocak Cmt, 14:30 Hamburger SV - Borussia Dortmund Biletler 30 Ocak Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim Biletler 6 Şubat Cmt, 14:30 SC Paderborn 07 - Borussia Dortmund Biletler 13 Şubat Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart Biletler 20 Şubat Cmt, 14:30 SV Werder Bremen - Borussia Dortmund Biletler 27 Şubat Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin Biletler 3 Mart Çar, 19:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Biletler 6 Mart Cmt, 17:30 Borussia Dortmund - FC Bayern Munich Biletler 13 Mart Cmt, 14:30 SV Elversberg - Borussia Dortmund Biletler 20 Mart Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Biletler 3 Nisan Cmt, 14:30 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Biletler 10 Nisan Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Biletler 17 Nisan Cmt, 14:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund Biletler 24 Nisan Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig Biletler 8 Mayıs Cmt, 14:30 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund Biletler 15 Mayıs Cmt, 14:30 Borussia Dortmund - 1. FC Köln Biletler 22 Mayıs Cmt, 14:30 SC Freiburg - Borussia Dortmund Biletler

Borussia Dortmund 2026/27 biletleri nasıl alınır?

BVB, kombine bilet sayısını 55.000 ile sınırlandırıyor ve böylece maç başına yaklaşık 26.000 koltuk satışa çıkıyor. Resmi kulüp üyeliğinin yüz binlerle ifade edildiği düşünüldüğünde, maçlar resmi kanallar üzerinden satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde tükeniyor.

Premier League veya La Liga gibi diğer üst düzey liglerle kıyaslandığında, Bundesliga maçlarının biletleri çoğu zaman daha uygun fiyatlı oluyor ve bu da üst seviye futbolu canlı izlemeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

Borussia Dortmund bileti almak için izlemeniz gereken yollar şöyle:

Resmi genel satış: Borussia Dortmund'un resmi bilet portalı üzerinden. Bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir. Resmi kulüp üyesi olmak, genel satış öncesinde kritik bir öncelik penceresi sağlar.

Resmi ağırlama paketleri: Kulübün satışa sunduğu üst düzey paketlerdir. Genellikle standart koltuklardan biraz daha uzun süre erişilebilir kalırlar ancak daha yüksek fiyatlıdırlar.

Kulübün satışa sunduğu üst düzey paketlerdir. Genellikle standart koltuklardan biraz daha uzun süre erişilebilir kalırlar ancak daha yüksek fiyatlıdırlar. İkincil pazar satıcıları: Yurt dışından seyahat edenler ya da resmi satışları kaçıran taraftarlar için koltuk garantilemenin en güvenilir yollarından biri çoğu zaman budur ve biletler dijital cüzdanınıza aktarılır. Rezervasyon yaptığınız bilet platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kulübün sitesindeki bilet satışları genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce başlar. Gişe fiyatından ödeme yapmak istiyorsanız, satış takvimini yakından takip etmek büyük önem taşır.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi Rezervasyon Yap

Borussia Dortmund 2025/26 biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda, nadiren de olsa maç bazında doğrudan kulüpten bilet alma şansını yakalarsanız, yetişkinler için gişe fiyatları 19 € ile 80 € arasında değişiyor.

Dortmund, stadyumdaki konuma göre kademeli bir fiyatlandırma yapısı uyguluyor; en ucuz biletler üst köşelerde ve ayakta izleme bölümlerinde bulunuyor.

İkincil yeniden satış platformlarında standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 35 €'dan başlıyor.

Piyasa değerleri rakibe göre ciddi şekilde dalgalanıyor (dinamik ikincil fiyatlandırma). Öne çıkan eşleşmeler, özellikle Bayern Munich'e karşı oynanan Der Klassiker ya da üst düzey bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı, en yüksek seviyede fiyat primleri yaratıyor ve ikincil piyasadaki fiyatlar yoğun uluslararası talebi yansıtacak şekilde önemli ölçüde artıyor.

Bundesliga ekiplerinin çoğunda olduğu gibi BVB de gençler ve yaşlılar için indirimli kategoriler sunuyor, ancak bunlar ikincil piyasada ciddi biçimde kısıtlanıyor.

Signal Iduna Park'ın tarihi

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan bu tesis, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadı konumundadır.

BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle kapasite 81.365 olurken, yalnızca oturmalı olan uluslararası maçlarda bu sayı 65.829'dur. 24.454 kapasiteli Südtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolunda ayakta seyirci için en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlü olan güney tribünü, “Sarı Duvar” anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabıyla anılır.

Signal Iduna Park, Dortmund maçlarının yanı sıra iki önceki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı; ayrıca 2001 UEFA Kupası finaline ve çeşitli milli hazırlık ile Dünya ve Avrupa turnuvaları eleme maçlarına sahne oldu.

Borussia Dortmund BiletleriŞimdi Rezervasyon Yap

Borussia Dortmund'un ikonik stadyumunda yer bulmak, tutkulu taraftar kültürünü seven saf futbol tutkunları için yapılacaklar listesinde yer alan bir deneyimdir. Yaklaşan Avrupa maçları öncesinde bir bahis profili oluşturmayı planlıyorsanız, bakiyenizin optimize edildiğinden emin olun. En güncel rehberimize göz atarak aktif en son bet365 bonus kodunu kullanın ve oyun rutininizi geliştirin.