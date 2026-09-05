Beşiktaş 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Süper Lig haberleri ve daha fazlası

Beşiktaş, 2020/21 Süper Lig şampiyonluğunu kazandığından bu yana geçen sezonlarda şampiyonluk yarışının temposunun gerisinde kalmış olabilir, ancak Kara Kartallar camiası bu sezonun takımı yeniden Türk futbolunun ön saflarına taşıyacağı konusunda umutlu. Beşiktaş'ı sahada izlemek için bugün biletinizi ayırtabilirsiniz.

Eski Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano'ya, Sergen Yalçın'ın 9 aylık döneminde geçen sezon Süper Lig liderlerinin oldukça gerisinde kalan İstanbul ekibinin ardından, ateşli Beşiktaş taraftarını yeniden harekete geçirme sorumluluğu verildi.

Beşiktaş bu sezon sağlam bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Leandro Trossard ve Dušan Vlahović gibi öne çıkan transferlerin yanı sıra Türk orta saha ikilisi Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ın da yer aldığı yaz transferlerinin sezona hızlı başlamasını umuyor.

GOAL, Beşiktaş maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, nereden satın alınabileceklerinden fiyatlarına kadar sizin için derledi.

Yaklaşan Beşiktaş maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 11 Eyl Cuma (20.00) Süper Lig: Beşiktaş - Erzurumspor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler 17 Eyl Perşembe (22.00) UEL: Beşiktaş - Marseille Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler 20 Eyl Pazar (20.00) Süper Lig: Amed - Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Biletler 11 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Beşiktaş - Kocaelispor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler 15 Eki Perşembe (21.00) UEL: Hoffenheim - Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Biletler 18 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Trabzonspor - Beşiktaş Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler 22 Eki Perşembe (22.00) UEL: Beşiktaş - Crystal Palace Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Daha sonra açıklanacak 25 Eki Pazar (18.00) Süper Lig: Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler 1 Kas Pazar (18.00) Süper Lig: Kasımpaşa - Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) Biletler

Beşiktaş bileti nasıl alınır?

Beşiktaş maçlarının resmi biletleri yalnızca Passo platformu üzerinden, ya da Passo mobil uygulamasından satılır ve genellikle yalnızca ilgili maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkar.

Şiddeti ve karaborsayı önlemek amacıyla hazırlanan sıkı Türk spor yasaları nedeniyle, her biletin Passo Taraftar Kart adı verilen kişiselleştirilmiş bir taraftar kimlik kartına elektronik olarak tanımlanması gerekir. Biri olmadan stadyuma giremez veya bilet satın alamazsınız.

Buna ek olarak taraftarlar, Beşiktaş maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olarak, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Beşiktaş biletleri ne kadar?

İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanan standart lig maçları için resmi Beşiktaş biletleri genellikle 760 TL ile 5.000 TL+ arasında değişir, ancak büyük İstanbul derbileri veya önemli Avrupa gecelerinde 19.000 TL+'ye kadar çıkabilir.

Fiyatlar, Tüpraş Stadyumu'nda seçtiğiniz tribün ve kategoriye göre farklılık gösterir:

Kuzey Tribünü (Kuzey) : Kale arkası; en tutkulu ve en yüksek sesli taraftar gruplarının bulunduğu en coşkulu bölüm. Normal maç biletleri yaklaşık 760 TL-1.500 TL'dir.

Güney Tribünü (Güney) : Kale arkası; Kuzey tarafına göre daha sakin bir taraftar bölgesi. Normal maç biletleri yaklaşık 760 TL-1.500 TL'dir.

Doğu Tribünü (Doğu) : Ana yan tribün; geniş ve mükemmel bir yan çizgi görüşü sunar, Batı tribününe göre daha coşkulu ve daha gürültülüdür. Normal maç biletleri yaklaşık 1.500 TL-4.500 TL+ seviyesindedir.

Batı Tribünü (Batı) : Ana tribün; basın locası, lüks localar ve yedek kulübelerinin manzarasını içerir. Normal maç biletleri yaklaşık 1.500 TL-5.000 TL+ seviyesindedir.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Tüpraş Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tüpraş Stadyumu, İstanbul'un kalbinde, manzaralı İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında yer alan modern bir spor arenasıdır. Avrupa ile Asya'nın buluştuğu noktada suya bakan konumuyla, dünyanın en güzel stadyum lokasyonlarından biri olarak geniş ölçüde kabul görür. Stadyum yaklaşık 42.684 taraftar kapasitesine sahiptir ve 2016'dan bu yana Beşiktaş'ın tutkulu iç saha evi olmuştur.

1947'de İstanbul, Tüpraş Stadyumu'nun bulunduğu mevcut alanda İnönü Stadyumu adı verilen ilk büyük modern spor arenasını açtı. Bu stat, 60 yılı aşkın süre boyunca zaman zaman şehrin en büyük kulüpleri tarafından paylaşılan efsanevi bir futbol mabedi oldu. 2013'te Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nu sıfırdan inşa etmek için eski yapıyı yıktı.

Sporun ötesinde bu mekan, Guns N' Roses gibi grupların efsanevi rock performanslarına ev sahipliği yaparak dev bir konser alanı olarak da hizmet veriyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan unutulmaz futbol maçları:

UEFA Süper Kupa (2019) : Statta oynanan ilk büyük Avrupa finali, ışıklar altında iki İngiliz takımının mücadelesiydi. Uzatmaların ardından gelen heyecan dolu 2-2'lik eşitlikten sonra Liverpool, Chelsea karşısında penaltı atışlarıyla kupayı kazandı. Maç ayrıca Stéphanie Frappart'ın büyük bir erkekler UEFA finalinde düdük çalan ilk kadın olmasıyla da tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi Finali (2026) : İngiltere'den gelen binlerce deplasman taraftarının desteği ve VIP localarda Prens William'ın izlediği maçta Aston Villa, SC Freiburg'u 3-0 gibi net bir skorla geçerek 40 yılı aşkın süredeki ilk büyük kıtasal kupasını kazandı.

'İstanbul Mucizesi' : Beşiktaş, Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geri düşmesinin ardından tamamen oyundan kopmuş görünüyordu. Ancak kulakları sağır eden bir kalabalığın itişiyle ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı. İkinci yarıda Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Vincent Aboubakar'ın attığı goller skoru 3-3'e getirdi ve Beşiktaş taraftarını çılgına çevirdi.

Tarihi korumak: Stadyum, Osmanlı dönemi saraylarının yakınındaki son derece hassas ve tarihi bir bölgede bulunduğu için dış cephesinde doğal kireç taşıyla kaplanmış klasik sütunlar yer alıyor ve böylece çevreyle güzel bir uyum sağlıyor. Orijinal 1947 stadından kalan güneydeki tarihi 'Eski Açık' duvarı da korunarak tasarımın içine dahil edildi.

Beşiktaş rekorları ve istatistikleri

1903'te kurulan Beşiktaş (Beşiktaş J.K.), Türk futbol tarihinde en dikkat çekici rekorlardan bazılarına sahiptir.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Türkiye Ligi şampiyonlukları : 21 şampiyonluk

Türkiye Kupası : 11 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

En fazla gol atanlar: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Tek namağlup şampiyon

Beşiktaş, modern Türkiye Süper Ligi'ni tek bir maç bile kaybetmeden kazanan ilk takım oldu ve şu ana kadar bunu başaran tek ekip olarak 1991-92 sezonunu namağlup tamamladı.

En uzun yenilmezlik serisi

Kara Kartallar, 1991 ile 1992 arasında 56 maça yayılan seriyle Türk lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibidir.

Ulusal amblem onuru

Beşiktaş, kulüp logosunun içinde doğrudan Türk bayrağını kullanmasına izin verilen tek Türk kulübüdür. Bu hak, 1952'de Yunanistan'a karşı oynanan bir maçta tüm Türkiye milli takımını temsil etmelerinin ardından verildi.















