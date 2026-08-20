Benfica 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Primeira Liga haberleri ve daha fazlası

Geçen sezon dört yıl sonra ilk kez Portekiz Ligi'nde ilk 2'nin dışında kalan Benfica, bu sezon olumlu adımlar atmaya odaklanacak. Siz de her hafta takımlarını desteklemek için ikonik Estádio da Luz'da toplanan tutkulu Benfiquistas'a bugün bilet alarak katılabilirsiniz.

Portekiz'in en çok kupa kazanan kulübü olan, dünya genelinde tahmini 14 milyon taraftara ve 400.000'i aşkın kulüp üyesine sahip Benfica'yı izlemeye yönelik talep yüksek olabilir, ancak umutlarınızı henüz yitirmeyin.

Benfica sahaya çıktığında heyecan garanti. Marco Silva'nın ekibi golleri adeta eğlenerek atıyor ve sezonun yalnızca açılış ayında birkaç kez 5+ gol buldu. Vangelis Pavlidis de hücum hattına şık bir şekilde liderlik etmeyi sürdürüyor ve hat-trick sayısını artırmayı hedefleyecek.

GOAL, Benfica maçlarında koltuk nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden satın alınacağını, ne kadar olduklarını ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

Yaklaşan Benfica maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Pzt, 31 Ağu (18.45) Benfica - Estoril Estádio da Luz (Lizbon) Biletler Cts, 5 Eyl (TBA) Marítimo - Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Biletler Çar, 9 Eyl (20.15) Moreirense - Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Biletler Cts, 12 Eyl (TBA) Benfica - Gil Vicente Estádio da Luz (Lizbon) Biletler Cts, 19 Eyl (TBA) Porto - Benfica Estádio do Dragão (Porto) Biletler Cts, 10 Eki (TBA) Benfica - Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lizbon) Biletler Cts, 24 Eki (TBA) Santa Clara - Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar) Biletler Sal, 27 Eki (19.00) Taça da Liga: Benfica - Gil Vicente Estádio da Luz (Lizbon) Biletler Paz, 1 Kas (TBA) Benfica - Alverca Estádio da Luz (Lizbon) Biletler

Benfica biletleri nasıl alınır?

Resmi Benfica maç biletleri yalnızca kulübün dijital kanalları veya yetkili fiziksel mağazaları üzerinden satın alınabilir. Ana gişe olan Bilheteira Centenário, Estádio da Luz'da yer alır. Fiziksel biletler ayrıca Lizbon merkezindeki Benfica resmi mağazası Jardim do Regedor'dan da temin edilebilir.

Maç biletleri genellikle kademeli satış dönemlerinde satışa sunulur:

Aşama 1: Red Pass sahipleri. Kombine sahipleri, koltuklarını onaylamak veya ek kontenjan satın almak için kısa bir pencereye sahip olur.

Aşama 2: Sócios (Kulüp Üyeleri). Aidat kaydı güncel olan üyeler daha sonra öncelikli erişim elde eder. Bu aşama genellikle maç gününden yaklaşık 7 ila 14 gün önce başlar.

Aşama 3: Genel satış. Eğer herhangi bir koltuk kalırsa, bunlar maçtan yaklaşık bir hafta önce genel satışa açılır.

Not: 'Büyük Üçlü' uyarısı. Derby de Lisboa (Sporting CP'ye karşı), O Clássico (FC Porto'ya karşı) ve Şampiyonlar Ligi maçları gibi yüksek talepli karşılaşmaların biletleri, üyeler bunları 2. Aşama'da tükettiği için nadiren genel satışa kalır. Standart lig maçlarında ise genel satışta bilet bulunma ihtimali oldukça yüksektir.

Buna ek olarak taraftarlar, Benfica maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Benfica biletleri ne kadar?

Benfica kulübünün sitesindeki resmi maç biletleri, standart Primeira Liga karşılaşmaları için kulüp üyelerinde (Sócios) genellikle 15 €-40 € ve genel satışta 30 €-90 € arasında değişir.

FC Porto'ya karşı oynanan O Clássico derbisi veya Avrupa geceleri gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda resmi başlangıç fiyatları 100 €-180 € seviyesine çıkabilirken, premium ağırlama paketleri çok daha yukarı tırmanabilir.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estádio da Luz hakkında bilmeniz gereken her şey

Lizbon'da bulunan Estádio da Luz, Benfica'nın ikonik iç saha stadı ve Avrupa'nın öne çıkan futbol statlarından biridir. Resmi adı Estádio do Sport Lisboa e Benfica olan bu stat, dünya genelindeki futbol taraftarları tarafından sevgiyle "A Catedral" (Katedral) olarak anılır.

İlk Estádio da Luz 1954'te açıldı ve devasa bir beton çanaktı. 1980'lerin sonlarına gelindiğinde kapasitesi olağanüstü bir şekilde 120.000 seyirciye ulaştı ve bu da onu o dönemde Avrupa'nın en büyük stadı yaptı.

UEFA Euro 2004 turnuvasına ev sahipliği yapma sürecinin bir parçası olarak tarihi orijinal yapı tamamen yıkıldı. Yeni, yani mevcut ultra modern tamamen koltuklu stat, 65.647 başlangıç kapasitesiyle Ekim 2003'te açıldı.

Estádio da Luz'da oynanan unutulmaz maçlar arasında şunlar yer alıyor:

Euro 2004 Finali : Yunanistan, ev sahibi Portekiz'i 1-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırdı ve dünyayı şaşkına çevirdi.

2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali : Real Madrid, şehir rakibi Atlético Madrid'i uzatmalarda 4-1 yenerek efsanevi 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali : Pandemi döneminin benzersiz koşulları altında Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i seyircisiz oynanan maçta 1-0 yenerek üçlemeyi tamamladı.

Eusébio anısına: Stadın dışında Benfica'nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu Eusébio'nun ünlü bir bronz heykeli bulunur. 2014'teki ölümünün ardından bu heykel, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların getirdiği atkılarla kaplanan devasa ve duygusal bir anma noktasına dönüştü.

Benfica rekorları ve istatistikleri

Benfica (Sport Lisboa e Benfica), 88 büyük kupa ile Portekiz'in en çok kupa kazanan futbol kulübüdür ve Avrupa'nın en ikonik spor kurumlarından biri olarak yerini sağlamlaştırmıştır. İkonik kartal maskotu Vitória tarafından temsil edilen Benfica, kıta futbolunun mutlak devlerinden biri olarak öne çıkar.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Primeira Liga (Portekiz Şampiyonası) : 38 şampiyonluk

Taça de Portugal (Portekiz Kupası) : 26 şampiyonluk

Avrupa Kupası : 2 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Nené (575), António Veloso (538)

En çok gol atanlar: Eusébio (473), José Águas (379)

En çok kupa kazanan oyuncu

Brezilyalı stoper Luisão, kulüp kaptanı olarak geçirdiği uzun dönemde rekor niteliğindeki 20 kupa kaldırdı.

Yenilgisiz şampiyonlar

1972-73 sezonunda Benfica, 28 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligi tamamen yenilgisiz kazanan ilk Portekiz kulübü oldu.

Maskotun uçuşu

Estádio da Luz'daki her iç saha maçından önce kulübün canlı kel kartal maskotu Águia Vitória, sahanın üzerindeki kalkana tam isabetle konmadan önce tüm stadın etrafında uçar ve böylece kulübün resmi armasını gerçek hayatta tamamlar. Efsaneye göre kartal konmadan önce stadın etrafında iki kez uçarsa Benfica maçı kazanır.















