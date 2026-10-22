Bayern Münih'in 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama Bundesliga bilet fiyatları ve daha fazlası

Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Almanya ligi, eşsiz tutkusu ve takımlarına büyük bağlılık gösteren taraftarlarıyla tanınıyor. Alman statlarındaki atmosfer çoğu zaman elektrikli; bu atmosferin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Bayern Münih'in evi olan Münih'teki Allianz Arena.

Almanya'da tam 35 kez şampiyon olan bu kulübün kadrosunda Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızlar bulunuyor.

GOAL, Bayern Münih biletlerinin fiyatlarından nereden satın alınabileceklerine kadar bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizin için derledi.

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Bayern Münih'in yaklaşan 2026/27 maçları

Tarih ve saat (İngiltere saati) Maç Turnuva Biletler 24 Ekim Cumartesi, 11.00 SC Freiburg - Bayern Münih Bundesliga Biletler 31 Ekim Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Biletler 3 Kasım Salı, 20.00 Atletico Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 4. maç günü Biletler 7 Kasım Cumartesi, 10.00 1. FSV Mainz 05 - Bayern Münih Bundesliga Biletler 21 Kasım Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - 1. FC Köln Bundesliga Biletler 25 Kasım Çarşamba, 20.00 LOSC - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 5. maç günü Biletler 28 Kasım Cumartesi, 10.00 Hamburger SV - Bayern Münih Bundesliga Biletler 5 Aralık Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - SC Paderborn 07 Bundesliga Biletler 8 Aralık Salı, 20.00 Bayern Münih - Slavia Praha Şampiyonlar Ligi 6. maç günü Biletler 12 Aralık Cumartesi, 10.00 TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Münih Bundesliga Biletler 19 Aralık Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - SV Werder Bremen Bundesliga Biletler 9 Ocak Cumartesi, 10.00 Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih Bundesliga Biletler 13 Ocak Çarşamba, 10.00 Bayern Münih - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biletler 16 Ocak Cumartesi, 10.00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Bundesliga Biletler 20 Ocak, 20.00 Manchester United - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 7. maç günü Biletler 23 Ocak Cumartesi, 10.00 VfB Stuttgart - Bayern Münih Bundesliga Biletler 27 Ocak, 20.00 Bayern Münih - Real Betis Şampiyonlar Ligi 8. maç günü Biletler 30 Ocak Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - FC Schalke 04 Bundesliga Biletler 6 Şubat Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - SV Elversberg Bundesliga Biletler 13 Şubat Cumartesi, 10.00 1. FC Union Berlin - Bayern Münih Bundesliga Biletler 16 / 24 Şubat, 20.00 Bayern Münih - Rakip henüz belli değil Şampiyonlar Ligi play-off turu Biletler 20 Şubat Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - FC Augsburg Bundesliga Biletler 27 Şubat Cumartesi, 10.00 RB Leipzig - Bayern Münih Bundesliga Biletler 3 Mart Çarşamba, 10.00 Bayern Münih - SC Freiburg Bundesliga Biletler 6 Mart Cumartesi, 10.00 Borussia Dortmund - Bayern Münih Bundesliga (Der Klassiker) Biletler 9 / 17 Mart, 20.00 Bayern Münih - Rakip henüz belli değil Şampiyonlar Ligi son 16 turu Biletler 13 Mart Cumartesi, 10.00 Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biletler 20 Mart Cumartesi, 10.00 1. FC Köln - Bayern Münih Bundesliga Biletler 3 Nisan Cumartesi, 11.00 Bayern Münih - Hamburger SV Bundesliga Biletler 6 / 14 Nisan, 20.00 Bayern Münih - Rakip henüz belli değil Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Biletler 10 Nisan Cumartesi, 11.00 SC Paderborn 07 - Bayern Münih Bundesliga Biletler 17 Nisan Cumartesi, 11.00 Bayern Münih - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biletler 24 Nisan Cumartesi, 11.00 SV Werder Bremen - Bayern Münih Bundesliga Biletler 27 Nisan / 5 Mayıs, 20.00 Bayern Münih - Rakip henüz belli değil Şampiyonlar Ligi yarı finali Biletler 8 Mayıs Cumartesi, 11.00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biletler 15 Mayıs Cumartesi, 11.00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih Bundesliga Biletler 22 Mayıs Cumartesi, 14.30 Bayern Münih - Eintracht Frankfurt Bundesliga (Son hafta) Biletler 29 Mayıs Cumartesi, 20.00 Bayern Münih - Rakip henüz belli değil Şampiyonlar Ligi finali Biletler

2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri satış fiyatından almak için Bayern Münih'in resmî bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçlarının biletleri düzenli olarak tükendiğinden, satış tarihleri ve kura ayrıntıları için portalı sık sık kontrol etmeniz önerilir.

Satış takvimi : Resmî biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için kulübün resmî sitesinde hesap oluşturmanız gerekir.

: Resmî biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için kulübün resmî sitesinde hesap oluşturmanız gerekir. Kulüp üyeliği : Resmî Bayern Münih üyesi olmak, bilet kuyruğunda size öncelik tanır ve Allianz Arena'da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.

: Resmî Bayern Münih üyesi olmak, bilet kuyruğunda size öncelik tanır ve Allianz Arena'da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır. İkincil bilet piyasası: Doğrudan satıştaki biletler tükenirse veya seyahatinizi son anda planlıyorsanız LiveFootballTickets gibi ikincil bilet platformları, önceden yer ayırtmak için bir alternatif sunar. Satın alma yapacağınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin

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2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri ne kadar?

Maç biletlerini doğrudan kulüpten satın alan taraftarlar için yetişkin biletlerinin fiyatı genellikle 15 avro ile 120 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Son fiyat, koltuğun konumuna ve maçın kategorisine göre değişiyor:

Maç kategorileri : Borussia Dortmund'a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa kupalarındaki eleme turu maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar en yüksek fiyat kategorisinde yer alıyor.

: Borussia Dortmund'a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa kupalarındaki eleme turu maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar en yüksek fiyat kategorisinde yer alıyor. İndirimler : Farklı yaş grupları için kademeli fiyatlandırma uygulanıyor; çocuk, genç ve ileri yaştaki taraftarlara indirim sunuluyor.

: Farklı yaş grupları için kademeli fiyatlandırma uygulanıyor; çocuk, genç ve ileri yaştaki taraftarlara indirim sunuluyor. İkincil piyasa fiyatları:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları anlık piyasa talebine göre değişiyor ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 avrodan başlıyor.

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Allianz Arena'nın tarihi

Münih'teki Allianz Arena (UEFA turnuvalarında Münih Futbol Arenası olarak biliniyor) 2005'te açıldı. Stat, uluslararası maçlarda 70.000, Almanya'daki maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahip.

Allianz Arena, Dortmund'daki Westfalenstadion'un ardından Almanya'nın en büyük ikinci stadı.

Münih'teki stat, Bundesliga devi Bayern Münih'e ev sahipliği yapmanın yanı sıra 2006 FIFA Dünya Kupası ve geçen yılki EURO 2024 finalleri sırasında birçok maçı ağırladı. Ayrıca en son UEFA Şampiyonlar Ligi finali de mayıs ayında burada oynandı; PSG, Inter Milan'ı 5-0 mağlup etti. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih'teki bu statta düzenlenmişti.