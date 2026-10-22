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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Bayern Münih'in 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama Bundesliga bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Bayern Münih
Bundesliga

İşte Almanya'nın en başarılı futbol kulübünün maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz

Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Almanya ligi, eşsiz tutkusu ve takımlarına büyük bağlılık gösteren taraftarlarıyla tanınıyor. Alman statlarındaki atmosfer çoğu zaman elektrikli; bu atmosferin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Bayern Münih'in evi olan Münih'teki Allianz Arena. 

Almanya'da tam 35 kez şampiyon olan bu kulübün kadrosundaHarry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızlar bulunuyor.

GOAL, Bayern Münih biletlerinin fiyatlarından nereden satın alınabileceklerine kadar bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizin için derledi.

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Bayern Münih'in yaklaşan 2026/27 maçları

Tarih ve saat (İngiltere saati)MaçTurnuvaBiletler
24 Ekim Cumartesi, 11.00SC Freiburg - Bayern MünihBundesligaBiletler
31 Ekim Cumartesi, 10.00Bayern Münih - Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Biletler
3 Kasım Salı, 20.00Atletico Madrid - Bayern MünihŞampiyonlar Ligi 4. maç günüBiletler
7 Kasım Cumartesi, 10.001. FSV Mainz 05 - Bayern MünihBundesligaBiletler
21 Kasım Cumartesi, 10.00Bayern Münih - 1. FC KölnBundesligaBiletler
25 Kasım Çarşamba, 20.00LOSC - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 5. maç günüBiletler
28 Kasım Cumartesi, 10.00Hamburger SV - Bayern MünihBundesligaBiletler
5 Aralık Cumartesi, 10.00Bayern Münih - SC Paderborn 07BundesligaBiletler
8 Aralık Salı, 20.00Bayern Münih - Slavia PrahaŞampiyonlar Ligi 6. maç günüBiletler
12 Aralık Cumartesi, 10.00TSG 1899 Hoffenheim - Bayern MünihBundesligaBiletler
19 Aralık Cumartesi, 10.00Bayern Münih - SV Werder BremenBundesligaBiletler
9 Ocak Cumartesi, 10.00Borussia Mönchengladbach - Bayern MünihBundesligaBiletler
13 Ocak Çarşamba, 10.00Bayern Münih - Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiletler
16 Ocak Cumartesi, 10.00Eintracht Frankfurt - Bayern MünihBundesligaBiletler
20 Ocak, 20.00Manchester United - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 7. maç günüBiletler
23 Ocak Cumartesi, 10.00VfB Stuttgart - Bayern MünihBundesligaBiletler
27 Ocak, 20.00 Bayern Münih - Real BetisŞampiyonlar Ligi 8. maç günüBiletler
30 Ocak Cumartesi, 10.00Bayern Münih - FC Schalke 04BundesligaBiletler
6 Şubat Cumartesi, 10.00Bayern Münih - SV ElversbergBundesligaBiletler
13 Şubat Cumartesi, 10.001. FC Union Berlin - Bayern MünihBundesligaBiletler
16 / 24 Şubat, 20.00Bayern Münih - Rakip henüz belli değilŞampiyonlar Ligi play-off turuBiletler
20 Şubat Cumartesi, 10.00Bayern Münih - FC AugsburgBundesligaBiletler
27 Şubat Cumartesi, 10.00RB Leipzig - Bayern MünihBundesligaBiletler
3 Mart Çarşamba, 10.00Bayern Münih - SC FreiburgBundesligaBiletler
6 Mart Cumartesi, 10.00Borussia Dortmund - Bayern MünihBundesliga (Der Klassiker)Biletler
9 / 17 Mart, 20.00Bayern Münih - Rakip henüz belli değilŞampiyonlar Ligi son 16 turuBiletler
13 Mart Cumartesi, 10.00Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05BundesligaBiletler
20 Mart Cumartesi, 10.001. FC Köln - Bayern MünihBundesligaBiletler
3 Nisan Cumartesi, 11.00Bayern Münih - Hamburger SVBundesligaBiletler
6 / 14 Nisan, 20.00Bayern Münih - Rakip henüz belli değilŞampiyonlar Ligi çeyrek finaliBiletler
10 Nisan Cumartesi, 11.00SC Paderborn 07 - Bayern MünihBundesligaBiletler
17 Nisan Cumartesi, 11.00Bayern Münih - TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiletler
24 Nisan Cumartesi, 11.00SV Werder Bremen - Bayern MünihBundesligaBiletler
27 Nisan / 5 Mayıs, 20.00Bayern Münih - Rakip henüz belli değilŞampiyonlar Ligi yarı finaliBiletler
8 Mayıs Cumartesi, 11.00Bayern Münih - Borussia MönchengladbachBundesligaBiletler
15 Mayıs Cumartesi, 11.00Bayer 04 Leverkusen - Bayern MünihBundesligaBiletler
22 Mayıs Cumartesi, 14.30Bayern Münih - Eintracht FrankfurtBundesliga (Son hafta)Biletler
29 Mayıs Cumartesi, 20.00Bayern Münih - Rakip henüz belli değilŞampiyonlar Ligi finaliBiletler

2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri nasıl satın alınır?

Biletleri satış fiyatından almak için Bayern Münih'in resmî bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçlarının biletleri düzenli olarak tükendiğinden, satış tarihleri ve kura ayrıntıları için portalı sık sık kontrol etmeniz önerilir.

  • Satış takvimi: Resmî biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için kulübün resmî sitesinde hesap oluşturmanız gerekir.
  • Kulüp üyeliği: Resmî Bayern Münih üyesi olmak, bilet kuyruğunda size öncelik tanır ve Allianz Arena'da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.
  • İkincil bilet piyasası: Doğrudan satıştaki biletler tükenirse veya seyahatinizi son anda planlıyorsanız LiveFootballTickets gibi ikincil bilet platformları, önceden yer ayırtmak için bir alternatif sunar. Satın alma yapacağınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin

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2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri ne kadar?

Maç biletlerini doğrudan kulüpten satın alan taraftarlar için yetişkin biletlerinin fiyatı genellikle 15 avro ile 120 avro ve üzeri arasında değişiyor. 

Son fiyat, koltuğun konumuna ve maçın kategorisine göre değişiyor:

  • Maç kategorileri: Borussia Dortmund'a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa kupalarındaki eleme turu maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar en yüksek fiyat kategorisinde yer alıyor.
  • İndirimler: Farklı yaş grupları için kademeli fiyatlandırma uygulanıyor; çocuk, genç ve ileri yaştaki taraftarlara indirim sunuluyor.
  • İkincil piyasa fiyatları:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları anlık piyasa talebine göre değişiyor ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 avrodan başlıyor.

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Allianz Arena'nın tarihi

Münih'teki Allianz Arena (UEFA turnuvalarında Münih Futbol Arenası olarak biliniyor) 2005'te açıldı. Stat, uluslararası maçlarda 70.000, Almanya'daki maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahip. 

Allianz Arena, Dortmund'daki Westfalenstadion'un ardından Almanya'nın en büyük ikinci stadı.

Münih'teki stat, Bundesliga devi Bayern Münih'e ev sahipliği yapmanın yanı sıra 2006 FIFA Dünya Kupası ve geçen yılki EURO 2024 finalleri sırasında birçok maçı ağırladı. Ayrıca en son UEFA Şampiyonlar Ligi finali de mayıs ayında burada oynandı; PSG, Inter Milan'ı 5-0 mağlup etti. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih'teki bu statta düzenlenmişti.

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