Bayern Münih'in 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, ortalama Bundesliga bilet fiyatları ve daha fazlası

Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Almanya ligi, eşsiz tutkusu ve takımlarına büyük bağlılık gösteren taraftarlarıyla tanınıyor. Alman statlarındaki atmosfer çoğu zaman elektrikli; bu atmosferin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Bayern Münih'in evi olan Münih'teki Allianz Arena.
Almanya'da tam 35 kez şampiyon olan bu kulübün kadrosundaHarry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızlar bulunuyor.
GOAL, Bayern Münih biletlerinin fiyatlarından nereden satın alınabileceklerine kadar bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizin için derledi.
Bayern Münih'in yaklaşan 2026/27 maçları
|Tarih ve saat (İngiltere saati)
|Maç
|Turnuva
|Biletler
|24 Ekim Cumartesi, 11.00
|SC Freiburg - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|31 Ekim Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biletler
|3 Kasım Salı, 20.00
|Atletico Madrid - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi 4. maç günü
|Biletler
|7 Kasım Cumartesi, 10.00
|1. FSV Mainz 05 - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|21 Kasım Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - 1. FC Köln
|Bundesliga
|Biletler
|25 Kasım Çarşamba, 20.00
|LOSC - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi 5. maç günü
|Biletler
|28 Kasım Cumartesi, 10.00
|Hamburger SV - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|5 Aralık Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Biletler
|8 Aralık Salı, 20.00
|Bayern Münih - Slavia Praha
|Şampiyonlar Ligi 6. maç günü
|Biletler
|12 Aralık Cumartesi, 10.00
|TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|19 Aralık Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Biletler
|9 Ocak Cumartesi, 10.00
|Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|13 Ocak Çarşamba, 10.00
|Bayern Münih - Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Biletler
|16 Ocak Cumartesi, 10.00
|Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|20 Ocak, 20.00
|Manchester United - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi 7. maç günü
|Biletler
|23 Ocak Cumartesi, 10.00
|VfB Stuttgart - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|27 Ocak, 20.00
|Bayern Münih - Real Betis
|Şampiyonlar Ligi 8. maç günü
|Biletler
|30 Ocak Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - FC Schalke 04
|Bundesliga
|Biletler
|6 Şubat Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - SV Elversberg
|Bundesliga
|Biletler
|13 Şubat Cumartesi, 10.00
|1. FC Union Berlin - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|16 / 24 Şubat, 20.00
|Bayern Münih - Rakip henüz belli değil
|Şampiyonlar Ligi play-off turu
|Biletler
|20 Şubat Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - FC Augsburg
|Bundesliga
|Biletler
|27 Şubat Cumartesi, 10.00
|RB Leipzig - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|3 Mart Çarşamba, 10.00
|Bayern Münih - SC Freiburg
|Bundesliga
|Biletler
|6 Mart Cumartesi, 10.00
|Borussia Dortmund - Bayern Münih
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biletler
|9 / 17 Mart, 20.00
|Bayern Münih - Rakip henüz belli değil
|Şampiyonlar Ligi son 16 turu
|Biletler
|13 Mart Cumartesi, 10.00
|Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Biletler
|20 Mart Cumartesi, 10.00
|1. FC Köln - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|3 Nisan Cumartesi, 11.00
|Bayern Münih - Hamburger SV
|Bundesliga
|Biletler
|6 / 14 Nisan, 20.00
|Bayern Münih - Rakip henüz belli değil
|Şampiyonlar Ligi çeyrek finali
|Biletler
|10 Nisan Cumartesi, 11.00
|SC Paderborn 07 - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|17 Nisan Cumartesi, 11.00
|Bayern Münih - TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Biletler
|24 Nisan Cumartesi, 11.00
|SV Werder Bremen - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|27 Nisan / 5 Mayıs, 20.00
|Bayern Münih - Rakip henüz belli değil
|Şampiyonlar Ligi yarı finali
|Biletler
|8 Mayıs Cumartesi, 11.00
|Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Biletler
|15 Mayıs Cumartesi, 11.00
|Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|22 Mayıs Cumartesi, 14.30
|Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (Son hafta)
|Biletler
|29 Mayıs Cumartesi, 20.00
|Bayern Münih - Rakip henüz belli değil
|Şampiyonlar Ligi finali
|Biletler
2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri nasıl satın alınır?
Biletleri satış fiyatından almak için Bayern Münih'in resmî bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçlarının biletleri düzenli olarak tükendiğinden, satış tarihleri ve kura ayrıntıları için portalı sık sık kontrol etmeniz önerilir.
- Satış takvimi: Resmî biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için kulübün resmî sitesinde hesap oluşturmanız gerekir.
- Kulüp üyeliği: Resmî Bayern Münih üyesi olmak, bilet kuyruğunda size öncelik tanır ve Allianz Arena'da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.
- İkincil bilet piyasası: Doğrudan satıştaki biletler tükenirse veya seyahatinizi son anda planlıyorsanız LiveFootballTickets gibi ikincil bilet platformları, önceden yer ayırtmak için bir alternatif sunar. Satın alma yapacağınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin
2026/27 sezonu Bayern Münih biletleri ne kadar?
Maç biletlerini doğrudan kulüpten satın alan taraftarlar için yetişkin biletlerinin fiyatı genellikle 15 avro ile 120 avro ve üzeri arasında değişiyor.
Son fiyat, koltuğun konumuna ve maçın kategorisine göre değişiyor:
- Maç kategorileri: Borussia Dortmund'a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa kupalarındaki eleme turu maçları gibi yüksek profilli karşılaşmalar en yüksek fiyat kategorisinde yer alıyor.
- İndirimler: Farklı yaş grupları için kademeli fiyatlandırma uygulanıyor; çocuk, genç ve ileri yaştaki taraftarlara indirim sunuluyor.
- İkincil piyasa fiyatları:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları anlık piyasa talebine göre değişiyor ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 avrodan başlıyor.
Allianz Arena'nın tarihi
Münih'teki Allianz Arena (UEFA turnuvalarında Münih Futbol Arenası olarak biliniyor) 2005'te açıldı. Stat, uluslararası maçlarda 70.000, Almanya'daki maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahip.
Allianz Arena, Dortmund'daki Westfalenstadion'un ardından Almanya'nın en büyük ikinci stadı.
Münih'teki stat, Bundesliga devi Bayern Münih'e ev sahipliği yapmanın yanı sıra 2006 FIFA Dünya Kupası ve geçen yılki EURO 2024 finalleri sırasında birçok maçı ağırladı. Ayrıca en son UEFA Şampiyonlar Ligi finali de mayıs ayında burada oynandı; PSG, Inter Milan'ı 5-0 mağlup etti. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih'teki bu statta düzenlenmişti.