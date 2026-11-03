Bayern Münih, son 14 sezonun 13’ünde Bundesliga’yı zirvede bitirerek ülke futboluna damga vurmuş olabilir. Şimdi ise Avrupa’da bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor. Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz ve takım arkadaşlarını bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde izlemek için biletinizi bugün alın.

Bayern Münih, son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında en az çeyrek finale ulaştı. Ancak kulüp tarihindeki altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığı 2020’den bu yana finale çıkamadı.

Vincent Kompany’nin ekibi bu sezon Avrupa’da daha ileri gitmek istiyor ve turnuvanın ilk maçlarında gollerini sıralıyor. Bayern, Münih’te Bodø/Glimt’i 5-0 yenerek başladı. Ardından Norveç’te Viking karşısında 2-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldı ve Premier League şampiyonu Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Lig aşamasında Atlético Madrid, Manchester United ve Real Betis’in de aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, futbolseverlere heyecan dolu birkaç ay vadediyor. GOAL, Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini sunuyor.

Bayern Münih’in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 3 Kasım Salı (21.00) Atlético Madrid - Bayern Münih Biletler Riyadh Air Metropolitano (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Lille - Bayern Münih Biletler Stade Pierre-Mauroy (Deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Bayern Münih - Slavia Prag Biletler Allianz Arena (İç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester United - Bayern Münih Biletler Old Trafford (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Real Betis Biletler Allianz Arena (İç saha)

Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî biletleri yalnızca kulübün resmî kanallarından satın alınabilir. Allianz Arena’daki maçlara talep son derece yüksek olduğu için başvurular düzenli olarak bilet kapasitesini aşıyor. Bu nedenle kulüp, biletleri seçime dayalı bir kura sistemiyle dağıtıyor.

Bu resmî kanallar şunlar:

Bilet Talep Portalı : FC Bayern’in resmî bilet satış sitesindeki bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmanın başlıca yoludur.

: FC Bayern’in resmî bilet satış sitesindeki bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmanın başlıca yoludur. FC Bayern Bilet Borsası (Zweitmarkt) : Kulübün, biletlerin nominal fiyatından yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde, kombine sahipleri koltuklarını burada yasal olarak yeniden satışa çıkarır.

: Kulübün, biletlerin nominal fiyatından yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde, kombine sahipleri koltuklarını burada yasal olarak yeniden satışa çıkarır. Resmî Seyahat Ortakları : Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acenteler aracılığıyla resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz.

: Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acenteler aracılığıyla resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz. Resmî Ağırlama Paketleri: VIP maç günü paketleri için doğrudan Allianz Arena Hospitality Portal üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Kulübün resmî portalı, taraftarların Bayern Münih biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Bayern Münih’in Allianz Arena’da oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibin profiline göre farklı kategorilere ayrılıyor.

Kulüp, Avrupa’daki lig aşaması maçlarını standart karşılaşmalar (örneğin Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) ve öne çıkan karşılaşmalar (örneğin Arsenal FC) olarak ayırıyor.

Kategori Fiyat 1 - Yan tribünde üst düzey koltuklar 100-130 € 2 - Köşeler / yan tribünlerin üst bölümleri 80-110 € 3 - Köşelerin üst bölümleri 60-90 € 4 - Kale arkası, oturmalı 50-60 € 5 - Taraftar tribünleri / ayakta 19 €

Ek bilgiler için Bayern Münih’in resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih’in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Bayern, Avrupa’da gol atmayı sürdürüyor: 2026 yılı boyunca Şampiyonlar Ligi’nde maç başına 3,3’ün üzerinde gol ortalaması yakaladı. Son gol atamadığı maç, Ocak 2025’te Rotterdam’da Feyenoord’a 3-0 yenildiği karşılaşmaydı. O tarihten bu yana turnuvadaki 23 maç üst üste gol buldu.