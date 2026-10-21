Bayern Münih, son 14 sezonun 13'ünde Bundesliga'yı zirvede tamamlayarak Almanya'da üstünlük kurmuş olabilir, ancak şimdi Avrupa'da bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor. Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz ve takım arkadaşlarını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletlerinizi bugün alın.

Bayern Münih, son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında en az çeyrek finale yükseldi. Ancak kulüp tarihindeki altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığı 2020'den bu yana finale çıkamadı.

Vincent Kompany'nin ekibi bu sezon Avrupa'da ilerleme kaydetmek istiyor ve turnuvanın ilk aşamalarında gollerini sıralıyor. Bayern, Münih'te Bodø/Glimt'i 5-0 mağlup ederek başladı; ardından Norveç'te Viking karşısında 2-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldı.

Lig aşamasında Arsenal, Atlético Madrid ve Manchester United'ın da aralarında bulunduğu rakiplerle oynayacağı maçlar, heyecan dolu birkaç ay vadediyor. GOAL, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini sunuyor.

Bayern Münih'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Arsenal Biletler Allianz Arena (İç saha) 3 Kasım Salı (21.00) Atlético Madrid - Bayern Münih Biletler Riyadh Air Metropolitano (Deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Lille - Bayern Münih Biletler Stade Pierre-Mauroy (Deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Bayern Münih - Slavia Prag Biletler Allianz Arena (İç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester United - Bayern Münih Biletler Old Trafford (Deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Real Betis Biletler Allianz Arena (İç saha)

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçları için resmî biletler yalnızca kulübün resmî kanallarından satın alınabilir. Allianz Arena'daki maçlara talep son derece yüksek olduğundan, bilet talepleri düzenli olarak kapasiteyi aşıyor ve kulüp seçici bir kura sistemi kullanıyor.

Bu resmî kanallar şunlar:

Bilet Talep Portalı : FC Bayern'in resmî bilet satış sitesinde yer alan bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmak için kullanılan başlıca kanaldır.

FC Bayern Bilet Borsası (Zweitmarkt) : Kulübün biletlerin nominal fiyatından yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde, kombine sahipleri koltuklarını burada yasal olarak yeniden satışa çıkarır.

Resmî Seyahat Ortakları : Uluslararası bir ziyaretçiyseniz Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acentelerden resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz.

Resmî Ağırlama Paketleri : VIP günlük paketler için doğrudan Allianz Arena Ağırlama Portalı üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Kulübün resmî portalı, taraftarların Bayern Münih bileti satın alması için en güvenli yol olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Bayern Münih'in Allianz Arena'daki Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibin profiline göre farklı kategorilere ayrılıyor.

Kulüp, Avrupa'daki lig aşaması maçlarını standart karşılaşmalar (örneğin Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) ve öne çıkan karşılaşmalar (örneğin Arsenal FC) olarak sınıflandırıyor.

Kategori Fiyat 1 - Yan tribündeki premium koltuklar 100-130 € 2 - Köşeler / yan tribünlerin üst bölümleri 80-110 € 3 - Köşelerin üst bölümleri 60-90 € 4 - Kale arkası, oturma düzeni 50-60 € 5 - Taraftar tribünleri / ayakta 19 €

Ek bilgiler için Bayern Münih'in resmî sitesini, güncel bilet durumu içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Bayern Münih, Avrupa'da gol atmayı sürdürüyor: 2026 boyunca Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 3,3'ün üzerinde gol ortalaması yakaladı. Hatta Rotterdam'da Feyenoord'a 3-0 yenildiği Ocak 2025'ten bu yana turnuvadaki üst üste 23 maçta gol attı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 13 Ekim 2026 Lig aşaması: Viking 3-3 (beraberlik) Viking Stadion (Stavanger) 10 Eylül 2026 Lig aşaması: Bodø/Glimt 5-0 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 6 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş): Paris Saint-Germain 1-1 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 28 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç): Paris Saint-Germain 4-5 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Real Madrid 4-3 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Real Madrid 2-1 (galibiyet) Bernabeu (Madrid) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Atalanta 4-1 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Atalanta 6-1 (galibiyet) New Balance Arena (Bergamo) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: PSV 2-1 (galibiyet) Philips Stadion (Eindhoven) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Union Saint-Gilloise 2-0 (galibiyet) Allianz Arena (Münih)



