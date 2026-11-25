Bayern Münih, son 14 sezonun 13'ünde Bundesliga'yı zirvede tamamlayarak ülke içinde üstünlük kurdu. Şimdi ise Avrupa'da bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor. Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich ve takım arkadaşlarını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletinizi şimdiden ayırtın.

Bayern Münih, son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında en az çeyrek finale yükseldi. Ancak kulüp tarihindeki altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığı 2020'den bu yana finale çıkamadı.

Vincent Kompany'nin ekibi bu sezon Avrupa'da ileriye doğru adımlar atmak istiyor ve turnuvanın ilk maçlarında bol gol attı. Bayern, Münih'te Bodø/Glimt'i 5-0 yenerek başladı. Ardından Norveç'te Viking karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-3 bitirdi, Premier Lig şampiyonu Arsenal ile 2-2 berabere kaldı ve İspanya'da Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Manchester United ve Real Betis'in de aralarında bulunduğu rakiplere karşı oynanacak lig aşaması maçları, önümüzdeki birkaç ayın heyecan verici geçeceğini gösteriyor. GOAL, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize ilişkin güncel bilet bilgilerini derledi.

Bayern Münih'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stat 25 Kasım Çarşamba (21.00) Lille - Bayern Münih Biletler Stade Pierre-Mauroy (deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Bayern Münih - Slavia Prag Biletler Allianz Arena (iç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester United - Bayern Münih Biletler Old Trafford (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Real Betis Biletler Allianz Arena (iç saha)

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Resmî Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri yalnızca kulübün resmî kanallarından satın alınabilir. Allianz Arena'daki maçlara talep son derece yüksek olduğundan başvurular düzenli olarak mevcut bilet sayısını aşıyor. Bu nedenle kulüp, seçime dayalı bir kura sistemi kullanıyor.

Bu resmî kanallar şunlar:

Bilet Talep Portalı : FC Bayern'in resmî bilet satış sitesinde yer alan bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmanın ana yoludur.

: FC Bayern'in resmî bilet satış sitesinde yer alan bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmanın ana yoludur. FC Bayern Bilet Değişim Platformu (Zweitmarkt) : Kulübün, biletlerin nominal fiyatlarıyla yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde kombine sahipleri yerlerini burada yasal olarak yeniden satışa çıkarır.

: Kulübün, biletlerin nominal fiyatlarıyla yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde kombine sahipleri yerlerini burada yasal olarak yeniden satışa çıkarır. Resmî Seyahat Ortakları : Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acenteler aracılığıyla resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz.

: Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acenteler aracılığıyla resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz. Resmî Ağırlama Hizmetleri: VIP günlük paketler için doğrudan Allianz Arena Ağırlama Portalı üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Kulübün resmî portalı, Bayern Münih biletlerini satın almak isteyen taraftarlar için en güvenli yol. Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Bayern Münih'in Allianz Arena'da oynadığı Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibin profiline göre farklı kategorilere ayrılıyor.

Kulüp, Avrupa'daki lig aşaması maçlarını standart karşılaşmalar (örneğin Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) ve öne çıkan karşılaşmalar (örneğin Arsenal FC) olarak sınıflandırıyor.

Kategori Fiyat 1 - Yan tribünlerdeki seçkin koltuklar 100-130 € 2 - Köşeler / üst yan tribünler 80-110 € 3 - Üst köşeler 60-90 € 4 - Kale arkası, oturmalı 50-60 € 5 - Taraftar alanları / ayakta 19 €

Ek bilgiler için Bayern Münih'in resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Bayern, Avrupa'da gol atmaya devam ediyor: 2026 boyunca Şampiyonlar Ligi'nde maç başına ortalama 3'ten fazla gol kaydetti. Rotterdam'da Feyenoord'a 3-0 yenildiği Ocak 2025'teki karşılaşmadan bu yana turnuvada üst üste 25 maçta gol buldu.