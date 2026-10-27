Bayern Münih, Bundesliga'da son 14 sezonun 13'ünü zirvede tamamlayarak ülke içinde üstünlük kurmuş olsa da şimdi Avrupa'da bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor. Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz ve takım arkadaşlarını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletinizi bugün alın.

Bayern Münih, son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında en az çeyrek finale ulaşmış olsa da kulüp tarihinde altıncı kez Avrupa şampiyonu olduğu 2020'den bu yana finalde yer almadı.

Vincent Kompany'nin ekibi bu sezon Avrupa'da ilerlemek istiyor ve turnuvanın ilk aşamasında bolca gol attı. Bayern, Münih'te Bodø/Glimt'i 5-0 mağlup ederek başladı; Norveç'te Viking karşısında 2-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldı, ardından Premier League şampiyonu Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Lig aşamasında Atlético Madrid, Manchester United ve Real Betis'in de aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, heyecan dolu birkaç ay vadediyor. GOAL, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçlarına nasıl bilet alabileceğinize ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.

Bayern Münih'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 3 Kasım Salı (21.00) Atlético Madrid - Bayern Münih Biletler Riyadh Air Metropolitano (deplasman) 25 Kasım Çarşamba (21.00) Lille - Bayern Münih Biletler Stade Pierre-Mauroy (deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Bayern Münih - Slavia Prag Biletler Allianz Arena (iç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Manchester United - Bayern Münih Biletler Old Trafford (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Real Betis Biletler Allianz Arena (iç saha)

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçları için resmî biletler yalnızca kulübün resmî kanallarından satın alınabilir. Allianz Arena'daki maçlara talep son derece yüksek olduğundan başvurular düzenli olarak mevcut bilet sayısını aşıyor ve kulüp seçici bir kura sistemi kullanıyor.

Bu resmî kanallar şunlar:

Bilet Başvuru Portalı : FC Bayern'in resmî bilet satış sitesindeki bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmak için kullanılan ana kanal.

FC Bayern Bilet Borsası (Zweitmarkt) : Kulübün biletlerin nominal değerinden yeniden satıldığı resmî platformu. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde kombine sahipleri koltuklarını burada yasal olarak yeniden satıyor.

Resmî Seyahat Ortakları : Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acentelerden maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz.

Resmî Ağırlama Hizmetleri : VIP günlük paketler için doğrudan Allianz Arena Ağırlama Portalı üzerinden başvuru yapılabilir.

Kulübün resmî portalı, taraftarların Bayern Münih bileti satın alması için en güvenli yol olsa da bir Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Bayern Münih'in Allianz Arena'daki Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibin profiline göre kademelendiriliyor.

Kulüp, Avrupa'daki lig aşaması maçlarını standart karşılaşmalar (örneğin Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) ve öne çıkan karşılaşmalar (örneğin Arsenal FC) olarak ayırıyor.

Kategori Fiyat 1 - Yan tribündeki en iyi koltuklar 100-130 € 2 - Köşeler / yan tribünlerin üst sıraları 80-110 € 3 - Köşelerin üst sıraları 60-90 € 4 - Kale arkası, oturmalı 50-60 € 5 - Taraftar tribünleri / ayakta 19 €

Ek bilgiler için Bayern Münih'in resmî sitesini, güncel bilet durumu içinse StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Bayern Münih, 2026 boyunca Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 3,3'ün üzerinde gol ortalaması yakaladı. Hatta Rotterdam'da Feyenoord'a 3-0 yenildiği Ocak 2025'ten bu yana turnuvada üst üste 23 maçta gol attı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 21 Ekim 2026 Lig aşaması: Arsenal 2-2 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 13 Ekim 2026 Lig aşaması: Viking 3-3 (beraberlik) Viking Stadion (Stavanger) 10 Eylül 2026 Lig aşaması: Bodø/Glimt 5-0 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 6 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş): Paris Saint-Germain 1-1 (beraberlik) Allianz Arena (Münih) 28 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç): Paris Saint-Germain 4-5 (mağlubiyet) Parc des Princes (Paris) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Real Madrid 4-3 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Real Madrid 2-1 (galibiyet) Bernabeu (Madrid) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Atalanta 4-1 (galibiyet) Allianz Arena (Münih) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Atalanta 6-1 (galibiyet) New Balance Arena (Bergamo) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: PSV 2-1 (galibiyet) Philips Stadion (Eindhoven) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Union Saint-Gilloise 2-0 (galibiyet) Allianz Arena (Münih)



