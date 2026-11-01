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Bayern Münih'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır? Ballon d'Or kazananı Harry Kane'i canlı izleyin, Şampiyonlar Ligi fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih
H. Kane
M. Olise
L. Diaz

Alman devlerini bu sezon Avrupa arenasında izleme fırsatını kaçırmayın.

Bayern Münih, son 14 sezonun 13'ünde Bundesliga'yı zirvede tamamlayarak ülke futboluna damga vurmuş olsa da şimdi Avrupa'da yeni bir başarı hedefliyor. Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz ve takım arkadaşlarını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde izlemek için biletlerinizi bugün alın.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin son yedi sezonunda en az çeyrek finale ulaşmış olsa da kulüp tarihindeki altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığı 2020'den bu yana finale çıkamadı.

Vincent Kompany'nin ekibi bu sezon Avrupa'da ilerleme kaydetmek istiyor ve turnuvanın ilk aşamalarında bol bol gol atıyor. Bayern, Münih'te Bodø/Glimt'i 5-0 yenerek başladı, Norveç'te Viking karşısında 2-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldı ve ardından Premier League şampiyonu Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Lig aşamasında Atlético Madrid, Manchester United ve Real Betis'in de aralarında bulunduğu rakiplerle oynanacak maçlar, futbolseverleri heyecan verici birkaç ayın beklediğine işaret ediyor. GOAL, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini sunuyor.

Bayern Münih'in 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat)

Maç

Biletler

Stadyum

3 Kasım Salı (21.00)

Atlético Madrid - Bayern Münih

Biletler

Riyadh Air Metropolitano (deplasman)

25 Kasım Çarşamba (21.00)

Lille - Bayern Münih

Biletler

Stade Pierre-Mauroy (deplasman)

8 Aralık Salı (21.00)

Bayern Münih - Slavia Prag

Biletler

Allianz Arena (iç saha)

20 Ocak Çarşamba (20.00)

Manchester United - Bayern Münih

Biletler

Old Trafford (deplasman)

27 Ocak Çarşamba (21.00)

Bayern Münih - Real Betis

Biletler

Allianz Arena (iç saha)

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Bayern Münih'in resmî Şampiyonlar Ligi biletleri yalnızca kulübün resmî kanallarından satın alınabilir. Allianz Arena'daki maçlara talep son derece yüksek olduğundan başvurular düzenli olarak mevcut bilet sayısını aşıyor ve kulüp seçmeli bir kura sistemi kullanıyor.

Bu resmî kanallar şunlar:

  • Bilet Talep Portalı: FC Bayern'in resmî bilet satış sitesinde bulunan bu portal, doğrudan bilet kurasına başvurmanın ana yoludur.
  • FC Bayern Bilet Değişim Platformu (Zweitmarkt): Kulübün, biletlerin nominal değerinden yeniden satıldığı resmî platformudur. Kura başvuruları iptal edildiğinde veya bir maçın biletleri tükendiğinde kombine sahipleri koltuklarını burada yasal olarak yeniden satar.
  • Resmî Seyahat Ortakları: Yurt dışından seyahat ediyorsanız Champions Travel veya Travel Connection gibi yetkili acenteler aracılığıyla resmî maç ve seyahat paketlerini güvenle satın alabilirsiniz.
  • Resmî VIP Ağırlama: Günlük VIP paketleri için doğrudan Allianz Arena VIP Ağırlama Portalı üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Kulübün resmî portalı, taraftarların Bayern Münih biletlerini satın almasının en güvenli yolu olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Bayern Münih'in Allianz Arena'daki Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarının resmî bilet fiyatları, rakibin profiline göre farklı kademelere ayrılıyor.

Kulüp, Avrupa'daki lig aşaması maçlarını standart karşılaşmalar (örneğin Slavia Prag, Real Betis, Bodø/Glimt) ve büyük maçlar (örneğin Arsenal FC) olarak ayırıyor.

Kategori

Fiyat

1 - Yan tribünlerdeki seçkin koltuklar

100-130 €

2 - Köşeler / yan tribünlerin üst bölümleri

80-110 €

3 - Köşelerin üst bölümleri

60-90 €

4 - Kale arkası, oturmalı

50-60 €

5 - Taraftar tribünleri / ayakta

19 €

Ek bilgi için Bayern Münih'in resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Bayern Münih'in son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Bayern, Avrupa'da gol atmaya devam ediyor: 2026 boyunca Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 3,3'ten fazla gol ortalaması yakaladı. Hatta Rotterdam'da Feyenoord'a 3-0 yenildiği Ocak 2025'ten bu yana turnuvada üst üste 23 maçta gol attı.

Tarih

Tur & rakip

Skor (sonuç)

Stadyum

21 Ekim 2026

Lig aşaması: Arsenal

2-2 (beraberlik)

Allianz Arena (Münih)

13 Ekim 2026

Lig aşaması: Viking

3-3 (beraberlik)

Viking Stadion (Stavanger)

10 Eylül 2026

Lig aşaması: Bodø/Glimt

5-0 (galibiyet)

Allianz Arena (Münih)

6 Mayıs 2026

Yarı final (2. maç): Paris Saint-Germain

1-1 (beraberlik)

Allianz Arena (Münih)

28 Nisan 2026

Yarı final (1. maç): Paris Saint-Germain

4-5 (mağlubiyet)

Parc des Princes (Paris)

15 Nisan 2026

Çeyrek final (2. maç): Real Madrid

4-3 (galibiyet)

Allianz Arena (Münih)

7 Nisan 2026

Çeyrek final (1. maç): Real Madrid

2-1 (galibiyet)

Bernabeu (Madrid)

18 Mart 2026

Son 16 turu (2. maç): Atalanta

4-1 (galibiyet)

Allianz Arena (Münih)

10 Mart 2026

Son 16 turu (1. maç): Atalanta

6-1 (galibiyet)

New Balance Arena (Bergamo)

28 Ocak 2026

Lig aşaması: PSV

2-1 (galibiyet)

Philips Stadion (Eindhoven)

21 Ocak 2026

Lig aşaması: Union Saint-Gilloise

2-0 (galibiyet)

Allianz Arena (Münih)

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