Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek adeta olmazsa olmazdır. Alman ligi, eşsiz tutkusu ve inanılmaz derecede adanmış taraftar gruplarıyla tanınır. Almanya’daki stat atmosferi çoğu zaman elektriktir ve bunun en güçlü örneklerinden biri de elbette Bayern Münih’in evi olan Münih’teki Allianz Arena’dır.

Bu kulüp, Almanya şampiyonu olarak tam 35 kez zirveye çıktı ve kadrosunda Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızları barındırıyor.

GOAL, Bayern Münih biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, ne kadar oldukları, nereden satın alınabilecekleri ve çok daha fazlasını sizler için derledi.

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Yaklaşan Bayern Münih 2026/27 maçları

Tarih ve Saat (Birleşik Krallık saati) Karşılaşma Turnuva Biletler 10 Eki Cmt, 11:00 FC Augsburg - Bayern Münih Bundesliga Biletler 17 Eki Cmt, 11:00 Bayern Münih - RB Leipzig Bundesliga Biletler 20 / 21 Eki, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi MD3 Biletler 24 Eki Cmt, 11:00 SC Freiburg - Bayern Münih Bundesliga Biletler 31 Eki Cmt, 10:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Biletler 3 / 4 Kas, 20:00 TBD - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi MD4 Biletler 7 Kas Cmt, 10:00 1. FSV Mainz 05 - Bayern Münih Bundesliga Biletler 21 Kas Cmt, 10:00 Bayern Münih - 1. FC Köln Bundesliga Biletler 24 / 25 Kas, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi MD5 Biletler 28 Kas Cmt, 10:00 Hamburger SV - Bayern Münih Bundesliga Biletler 5 Ara Cmt, 10:00 Bayern Münih - SC Paderborn 07 Bundesliga Biletler 8 / 9 Ara, 20:00 TBD - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi MD6 Biletler 12 Ara Cmt, 10:00 TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Münih Bundesliga Biletler 19 Ara Cmt, 10:00 Bayern Münih - SV Werder Bremen Bundesliga Biletler 9 Oca Cmt, 10:00 Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih Bundesliga Biletler 13 Oca Çar, 10:00 Bayern Münih - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biletler 16 Oca Cmt, 10:00 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Bundesliga Biletler 19 / 20 Oca, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi MD7 Biletler 23 Oca Cmt, 10:00 VfB Stuttgart - Bayern Münih Bundesliga Biletler 27 Oca Çar, 20:00 TBD - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi MD8 Biletler 30 Oca Cmt, 10:00 Bayern Münih - FC Schalke 04 Bundesliga Biletler 6 Şub Cmt, 10:00 Bayern Münih - SV Elversberg Bundesliga Biletler 13 Şub Cmt, 10:00 1. FC Union Berlin - Bayern Münih Bundesliga Biletler 16 / 24 Şub, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi Play-off'ları Biletler 20 Şub Cmt, 10:00 Bayern Münih - FC Augsburg Bundesliga Biletler 27 Şub Cmt, 10:00 RB Leipzig - Bayern Münih Bundesliga Biletler 3 Mar Çar, 10:00 Bayern Münih - SC Freiburg Bundesliga Biletler 6 Mar Cmt, 10:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih Bundesliga (Der Klassiker) Biletler 9 / 17 Mar, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Biletler 13 Mar Cmt, 10:00 Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biletler 20 Mar Cmt, 10:00 1. FC Köln - Bayern Münih Bundesliga Biletler 3 Nis Cmt, 11:00 Bayern Münih - Hamburger SV Bundesliga Biletler 6 / 14 Nis, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Biletler 10 Nis Cmt, 11:00 SC Paderborn 07 - Bayern Münih Bundesliga Biletler 17 Nis Cmt, 11:00 Bayern Münih - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biletler 24 Nis Cmt, 11:00 SV Werder Bremen - Bayern Münih Bundesliga Biletler 27 Nis / 5 May, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi Yarı Final Biletler 8 May Cmt, 11:00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biletler 15 May Cmt, 11:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih Bundesliga Biletler 22 May Cmt, 14:30 Bayern Münih - Eintracht Frankfurt Bundesliga (Son Gün) Biletler 29 May Cmt, 20:00 Bayern Münih - TBD Şampiyonlar Ligi Finali Biletler

Bayern Münih 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almak için Bayern Münih’in resmi bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçları düzenli olarak kapalı gişe oynandığı için, satış tarihleri ve kura detayları için portalı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Satış Takvimi : Resmi biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için resmi bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir.

: Resmi biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için resmi bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir. Kulüp Üyeliği : Resmi Bayern Münih üyesi olmak, size sırada öncelikli erişim sağlar ve Allianz Arena’da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.

: Resmi Bayern Münih üyesi olmak, size sırada öncelikli erişim sağlar ve Allianz Arena’da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır. İkincil Yeniden Satış: Doğrudan ayrılan biletler tükenirse veya son dakika seyahat planı yapıyorsanız, LiveFootballTickets gibi ikincil pazar yerleri, önceden koltuk bulmak için alternatif sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin

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Bayern Münih 2026/27 biletleri ne kadar?

Maç maç bilet satın alan taraftarlar için, doğrudan kulüp üzerinden alınan yetişkin bilet fiyatları genellikle 15 € ile 120 €+ arasında değişir.

Nihai fiyatlandırma, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre değişir:

Maç Kademelendirmesi : Borussia Dortmund’a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa’daki eleme turu geceleri gibi yüksek profilli karşılaşmalar, en üst fiyat kategorisinde yer alır.

: Borussia Dortmund’a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa’daki eleme turu geceleri gibi yüksek profilli karşılaşmalar, en üst fiyat kategorisinde yer alır. İndirimli Biletler : Kademeli fiyatlandırma yaş gruplarına göre sunulur ve çocuk, genç ve yaşlı taraftarlara indirim sağlar.

: Kademeli fiyatlandırma yaş gruplarına göre sunulur ve çocuk, genç ve yaşlı taraftarlara indirim sağlar. İkincil Pazar Fiyatlandırması:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları, gerçek zamanlı piyasa talebine göre dalgalanır ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 €’dan başlar.

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Allianz Arena’nın tarihi

Münih’teki Allianz Arena (UEFA turnuvaları için Munich Football Arena olarak bilinir), 2005 yılında açıldı ve uluslararası maçlarda 70.000, yurt içi maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahiptir.

Dortmund’daki Westfalenstadion’un ardından Almanya’nın en büyük ikinci stadıdır.

Almanya’nın Bundesliga devlerinden Bayern Münih’in evi olmasının yanı sıra Münih’teki bu stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ve geçen yılki Euro 2024 Finalleri’ndeki karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Ayrıca mayıs ayında oynanan son UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ünlü şekilde sahne oldu; PSG, Inter Milan karşısında 5-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih’teki bu statta oynandı.