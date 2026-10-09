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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Çeviri:

Bayern Münih 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, ortalama Bundesliga bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bayern Münih
Bundesliga

İşte Almanya'nın en başarılı futbol kulübünün maç biletlerini tam olarak bu şekilde alabilirsiniz

Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek adeta olmazsa olmazdır. Alman ligi, eşsiz tutkusu ve inanılmaz derecede adanmış taraftar gruplarıyla tanınır. Almanya’daki stat atmosferi çoğu zaman elektriktir ve bunun en güçlü örneklerinden biri de elbette Bayern Münih’in evi olan Münih’teki Allianz Arena’dır. 

Bu kulüp, Almanya şampiyonu olarak tam 35 kez zirveye çıktı ve kadrosunda Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızları barındırıyor.

GOAL, Bayern Münih biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, ne kadar oldukları, nereden satın alınabilecekleri ve çok daha fazlasını sizler için derledi.

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Yaklaşan Bayern Münih 2026/27 maçları

Tarih ve Saat (Birleşik Krallık saati)KarşılaşmaTurnuvaBiletler
10 Eki Cmt, 11:00FC Augsburg - Bayern MünihBundesligaBiletler
17 Eki Cmt, 11:00Bayern Münih - RB LeipzigBundesligaBiletler
20 / 21 Eki, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi MD3Biletler
24 Eki Cmt, 11:00SC Freiburg - Bayern MünihBundesligaBiletler
31 Eki Cmt, 10:00Bayern Münih - Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Biletler
3 / 4 Kas, 20:00TBD - Bayern MünihŞampiyonlar Ligi MD4Biletler
7 Kas Cmt, 10:001. FSV Mainz 05 - Bayern MünihBundesligaBiletler
21 Kas Cmt, 10:00Bayern Münih - 1. FC KölnBundesligaBiletler
24 / 25 Kas, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi MD5Biletler
28 Kas Cmt, 10:00Hamburger SV - Bayern MünihBundesligaBiletler
5 Ara Cmt, 10:00Bayern Münih - SC Paderborn 07BundesligaBiletler
8 / 9 Ara, 20:00TBD - Bayern MünihŞampiyonlar Ligi MD6Biletler
12 Ara Cmt, 10:00TSG 1899 Hoffenheim - Bayern MünihBundesligaBiletler
19 Ara Cmt, 10:00Bayern Münih - SV Werder BremenBundesligaBiletler
9 Oca Cmt, 10:00Borussia Mönchengladbach - Bayern MünihBundesligaBiletler
13 Oca Çar, 10:00Bayern Münih - Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiletler
16 Oca Cmt, 10:00Eintracht Frankfurt - Bayern MünihBundesligaBiletler
19 / 20 Oca, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi MD7Biletler
23 Oca Cmt, 10:00VfB Stuttgart - Bayern MünihBundesligaBiletler
27 Oca Çar, 20:00TBD - Bayern MünihŞampiyonlar Ligi MD8Biletler
30 Oca Cmt, 10:00Bayern Münih - FC Schalke 04BundesligaBiletler
6 Şub Cmt, 10:00Bayern Münih - SV ElversbergBundesligaBiletler
13 Şub Cmt, 10:001. FC Union Berlin - Bayern MünihBundesligaBiletler
16 / 24 Şub, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi Play-off'larıBiletler
20 Şub Cmt, 10:00Bayern Münih - FC AugsburgBundesligaBiletler
27 Şub Cmt, 10:00RB Leipzig - Bayern MünihBundesligaBiletler
3 Mar Çar, 10:00Bayern Münih - SC FreiburgBundesligaBiletler
6 Mar Cmt, 10:00Borussia Dortmund - Bayern MünihBundesliga (Der Klassiker)Biletler
9 / 17 Mar, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi Son 16 TuruBiletler
13 Mar Cmt, 10:00Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05BundesligaBiletler
20 Mar Cmt, 10:001. FC Köln - Bayern MünihBundesligaBiletler
3 Nis Cmt, 11:00Bayern Münih - Hamburger SVBundesligaBiletler
6 / 14 Nis, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi Çeyrek FinalBiletler
10 Nis Cmt, 11:00SC Paderborn 07 - Bayern MünihBundesligaBiletler
17 Nis Cmt, 11:00Bayern Münih - TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiletler
24 Nis Cmt, 11:00SV Werder Bremen - Bayern MünihBundesligaBiletler
27 Nis / 5 May, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi Yarı FinalBiletler
8 May Cmt, 11:00Bayern Münih - Borussia MönchengladbachBundesligaBiletler
15 May Cmt, 11:00Bayer 04 Leverkusen - Bayern MünihBundesligaBiletler
22 May Cmt, 14:30Bayern Münih - Eintracht FrankfurtBundesliga (Son Gün)Biletler
29 May Cmt, 20:00Bayern Münih - TBDŞampiyonlar Ligi FinaliBiletler

Bayern Münih 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almak için Bayern Münih’in resmi bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçları düzenli olarak kapalı gişe oynandığı için, satış tarihleri ve kura detayları için portalı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

  • Satış Takvimi: Resmi biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için resmi bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir.
  • Kulüp Üyeliği: Resmi Bayern Münih üyesi olmak, size sırada öncelikli erişim sağlar ve Allianz Arena’da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.
  • İkincil Yeniden Satış: Doğrudan ayrılan biletler tükenirse veya son dakika seyahat planı yapıyorsanız, LiveFootballTickets gibi ikincil pazar yerleri, önceden koltuk bulmak için alternatif sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin

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Bayern Münih 2026/27 biletleri ne kadar?

Maç maç bilet satın alan taraftarlar için, doğrudan kulüp üzerinden alınan yetişkin bilet fiyatları genellikle 15 € ile 120 €+ arasında değişir. 

Nihai fiyatlandırma, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre değişir:

  • Maç Kademelendirmesi: Borussia Dortmund’a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa’daki eleme turu geceleri gibi yüksek profilli karşılaşmalar, en üst fiyat kategorisinde yer alır.
  • İndirimli Biletler: Kademeli fiyatlandırma yaş gruplarına göre sunulur ve çocuk, genç ve yaşlı taraftarlara indirim sağlar.
  • İkincil Pazar Fiyatlandırması:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları, gerçek zamanlı piyasa talebine göre dalgalanır ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 €’dan başlar.

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Allianz Arena’nın tarihi

Münih’teki Allianz Arena (UEFA turnuvaları için Munich Football Arena olarak bilinir), 2005 yılında açıldı ve uluslararası maçlarda 70.000, yurt içi maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahiptir. 

Dortmund’daki Westfalenstadion’un ardından Almanya’nın en büyük ikinci stadıdır.

Almanya’nın Bundesliga devlerinden Bayern Münih’in evi olmasının yanı sıra Münih’teki bu stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ve geçen yılki Euro 2024 Finalleri’ndeki karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Ayrıca mayıs ayında oynanan son UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ünlü şekilde sahne oldu; PSG, Inter Milan karşısında 5-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih’teki bu statta oynandı.

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