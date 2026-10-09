Futbol tutkunları için bir Bundesliga maçını yerinde izlemek adeta olmazsa olmazdır. Alman ligi, eşsiz tutkusu ve inanılmaz derecede adanmış taraftar gruplarıyla tanınır. Almanya’daki stat atmosferi çoğu zaman elektriktir ve bunun en güçlü örneklerinden biri de elbette Bayern Münih’in evi olan Münih’teki Allianz Arena’dır.
Bu kulüp, Almanya şampiyonu olarak tam 35 kez zirveye çıktı ve kadrosunda Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise ve Luis Díaz gibi dünya çapında yıldızları barındırıyor.
GOAL, Bayern Münih biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, ne kadar oldukları, nereden satın alınabilecekleri ve çok daha fazlasını sizler için derledi.
Yaklaşan Bayern Münih 2026/27 maçları
|Tarih ve Saat (Birleşik Krallık saati)
|Karşılaşma
|Turnuva
|Biletler
|10 Eki Cmt, 11:00
|FC Augsburg - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|17 Eki Cmt, 11:00
|Bayern Münih - RB Leipzig
|Bundesliga
|Biletler
|20 / 21 Eki, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi MD3
|Biletler
|24 Eki Cmt, 11:00
|SC Freiburg - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|31 Eki Cmt, 10:00
|Bayern Münih - Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biletler
|3 / 4 Kas, 20:00
|TBD - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi MD4
|Biletler
|7 Kas Cmt, 10:00
|1. FSV Mainz 05 - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|21 Kas Cmt, 10:00
|Bayern Münih - 1. FC Köln
|Bundesliga
|Biletler
|24 / 25 Kas, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi MD5
|Biletler
|28 Kas Cmt, 10:00
|Hamburger SV - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|5 Ara Cmt, 10:00
|Bayern Münih - SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Biletler
|8 / 9 Ara, 20:00
|TBD - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi MD6
|Biletler
|12 Ara Cmt, 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|19 Ara Cmt, 10:00
|Bayern Münih - SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Biletler
|9 Oca Cmt, 10:00
|Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|13 Oca Çar, 10:00
|Bayern Münih - Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Biletler
|16 Oca Cmt, 10:00
|Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|19 / 20 Oca, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi MD7
|Biletler
|23 Oca Cmt, 10:00
|VfB Stuttgart - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|27 Oca Çar, 20:00
|TBD - Bayern Münih
|Şampiyonlar Ligi MD8
|Biletler
|30 Oca Cmt, 10:00
|Bayern Münih - FC Schalke 04
|Bundesliga
|Biletler
|6 Şub Cmt, 10:00
|Bayern Münih - SV Elversberg
|Bundesliga
|Biletler
|13 Şub Cmt, 10:00
|1. FC Union Berlin - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|16 / 24 Şub, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi Play-off'ları
|Biletler
|20 Şub Cmt, 10:00
|Bayern Münih - FC Augsburg
|Bundesliga
|Biletler
|27 Şub Cmt, 10:00
|RB Leipzig - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|3 Mar Çar, 10:00
|Bayern Münih - SC Freiburg
|Bundesliga
|Biletler
|6 Mar Cmt, 10:00
|Borussia Dortmund - Bayern Münih
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biletler
|9 / 17 Mar, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
|Biletler
|13 Mar Cmt, 10:00
|Bayern Münih - 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Biletler
|20 Mar Cmt, 10:00
|1. FC Köln - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|3 Nis Cmt, 11:00
|Bayern Münih - Hamburger SV
|Bundesliga
|Biletler
|6 / 14 Nis, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
|Biletler
|10 Nis Cmt, 11:00
|SC Paderborn 07 - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|17 Nis Cmt, 11:00
|Bayern Münih - TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Biletler
|24 Nis Cmt, 11:00
|SV Werder Bremen - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|27 Nis / 5 May, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi Yarı Final
|Biletler
|8 May Cmt, 11:00
|Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Biletler
|15 May Cmt, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
|Bundesliga
|Biletler
|22 May Cmt, 14:30
|Bayern Münih - Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (Son Gün)
|Biletler
|29 May Cmt, 20:00
|Bayern Münih - TBD
|Şampiyonlar Ligi Finali
|Biletler
Bayern Münih 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almak için Bayern Münih’in resmi bilet portalını ziyaret edin. İç saha maçları düzenli olarak kapalı gişe oynandığı için, satış tarihleri ve kura detayları için portalı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.
- Satış Takvimi: Resmi biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar. Bilet satışlarına katılmak için resmi bir kulüp hesabı oluşturmanız gerekir.
- Kulüp Üyeliği: Resmi Bayern Münih üyesi olmak, size sırada öncelikli erişim sağlar ve Allianz Arena’da yer bulma şansınızı önemli ölçüde artırır.
- İkincil Yeniden Satış: Doğrudan ayrılan biletler tükenirse veya son dakika seyahat planı yapıyorsanız, LiveFootballTickets gibi ikincil pazar yerleri, önceden koltuk bulmak için alternatif sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin
Bayern Münih 2026/27 biletleri ne kadar?
Maç maç bilet satın alan taraftarlar için, doğrudan kulüp üzerinden alınan yetişkin bilet fiyatları genellikle 15 € ile 120 €+ arasında değişir.
Nihai fiyatlandırma, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre değişir:
- Maç Kademelendirmesi: Borussia Dortmund’a karşı oynanan Der Klassiker veya Avrupa’daki eleme turu geceleri gibi yüksek profilli karşılaşmalar, en üst fiyat kategorisinde yer alır.
- İndirimli Biletler: Kademeli fiyatlandırma yaş gruplarına göre sunulur ve çocuk, genç ve yaşlı taraftarlara indirim sağlar.
- İkincil Pazar Fiyatlandırması:LiveFootballTickets gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları, gerçek zamanlı piyasa talebine göre dalgalanır ve standart lig maçları için genellikle yaklaşık 100 €’dan başlar.
Allianz Arena’nın tarihi
Münih’teki Allianz Arena (UEFA turnuvaları için Munich Football Arena olarak bilinir), 2005 yılında açıldı ve uluslararası maçlarda 70.000, yurt içi maçlarda ise 75.000 seyirci kapasitesine sahiptir.
Dortmund’daki Westfalenstadion’un ardından Almanya’nın en büyük ikinci stadıdır.
Almanya’nın Bundesliga devlerinden Bayern Münih’in evi olmasının yanı sıra Münih’teki bu stadyum, 2006 FIFA Dünya Kupası sırasında birçok maça ve geçen yılki Euro 2024 Finalleri’ndeki karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Ayrıca mayıs ayında oynanan son UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ünlü şekilde sahne oldu; PSG, Inter Milan karşısında 5-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Chelsea ile Bayern Münih arasındaki 2012 finali de Münih’teki bu statta oynandı.